“ณวัฒน์” แสดงความกล้าหาญ ไหว้ขอโทษสาวงาม “มิสยูนิเวิร์ส 2025” และแฟนนางงามทั่วโลกบนเวที (คลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ช็อตนี้แฟนนางงามอึ้งไปเลย! “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” แสดงความกล้าหาญ ไหว้ขอโทษสาวงาม “มิสยูนิเวิร์ส 2025” และแฟนนางงามทั่วโลกบนเวทีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกองประกวด จนนำมาสู่ดรามารายวัน ซึ่งหลายคนไม่คิดว่าจะได้เห็นภาพนี้ เพราะปกติเป็นสายฟาด สายทุบแหลก แต่ครั้งนี้เจ้าตัวยอมถอยเพื่อให้ทุกอย่างสามารถเดินต่อไปได้อย่างราบรื่น และเป็นผลดีกับทุกฝ่าย

แม้อายุจะมากกว่า แต่ ณวัฒน์ ก็ยอมไหว้ขอโทษสาวงามทุกคนจากใจ ซึ่งผู้เข้าประกวดได้ปรบมือให้กับสิ่งที่เจ้าตัวแสดงออกมา สาวงามบางคนพนมมือรับไหว้ตอบ แม้จะต่างชาติต่างภาษา แต่สะท้อนให้เห็นว่าพวกเธอศึกษาวัฒนธรรมไทยมาเป็นอย่างดี และภาพนี้คงจะกลายเป็นช็อตในตำนานที่จะถูกพูดถึงไปอีกนานแสนนาน

นี่คือบางช่วงบางตอนที่ ณวัฒน์ พูดความในใจต่อหน้าสาวงาม 120 ประเทศทั่วโลก บนเวที
“แต่ขอยืนยันว่าผมไม่เคยมีเจตนาจะทำร้ายใคร ผมเคารพทุกคน และขอโอกาสนี้กล่าวคำขอโทษจากใจจริง หากมีใครได้รับผลกระทบ หรือรู้สึกไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผมต้องขอโทษจริง ๆ รวมทั้งขอโทษแฟน Miss Universe ทั่วโลกด้วย เพราะมีข้อความบางอย่างที่ถูกส่งต่อกัน ซึ่งไม่ใช่คำพูดที่ผมกล่าวไว้จริง ผมขอให้ทุกคนตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของเรา เพราะบางโพสต์มีการเขียนถ้อยคำไม่เหมาะสม และถูกแชร์ต่อกันอย่างผิด ๆ”




















