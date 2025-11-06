สวยโซ้ะ! เจนเย่ ยึดมหานครแบงค็อกซิตี้ Sewa Reborn เปิดตัว น้ำตบAI หน้าเป๊ะทุกเจเนอเรชั่น

ยึดแลนด์มาร์คกรุงเทพมหานครแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ Sewa แบรนด์สกินแคร์ชั้นนำลูกครึ่งไทย-เกาหลี ตำนานน้ำตบโสม 2,000 ปี เล่นใหญ่จัดเต็ม คว้าซุปตาร์ไทยสุดปังระดับอินเตอร์ "เจนเย่ เมธิกา" มาเป็น พรีเซนเตอร์สาวเซวาคนล่าสุด ฟาดความสวยทั่วไทย ประเดิมด้วยการยึดเมืองหลวง ท้าพิสูจน์ความสวย ความปัง ความโซ๊ะ Sewa Glow Reborn รีแบรนด์ครั้งยิ่งใหญ่ เปลี่ยนแพคเกจ เปลี่ยนโลโก้ พร้อมเปิดตัวนวัตกรรมใหม่สารสกัดสุดล้ำ "น้ำตบAI" พร้อมด้วย
น้ำตบสูตรใหม่ครั้งแรกของโลก ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ชวนมาหน้าเป๊ะ หน้าเด้งทุกเจเนอเรชั่น และนำสู่โลกอนาคตด้วยเทรนด์บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อม
ณ จุดนี้ Sewa ทำถึง! เนรมิตกรุงเทพเมืองหลวงให้กลายเป็น Sewa Glow City ครองพื้นที่สื่อทุกจุดแลนด์มาร์คสำคัญของกทม. อาทิ ขนส่งสาธารณะ จุดต่อมอรถไฟฟ้าบีทีเอสใจกลางเมือง และสื่อ LCD โฆษณาชั้นนำ ทั่วโลเคชั่นสุดปังแบงค็อกซิตี้ ชวนร่วมพิสูจน์ท้าความสวยไปกับซุปตาร์ "เจนเย่" กับภาพยนตร์โฆษณา Sewa ส่งด่วนจากเกาหลี ที่เนรมิตความปัง ทั้งเครื่องบิน ซุปเปอร์คาร์ บิ๊กไบค์ ให้เจนเย่ ได้สปีดส่งความสวย ชนิดที่ต้องส่งด่วนสั่งด่วน งานนี้มาพบคำตอบและ ปริศนาแห่งความงาม Sewa Glow Reborn เปิดตัวพรีเซนเตอร์แบบเต็มรูปแบบ พร้อมขบวนคาราวาน ดารานักแสดง, KOL อินฟลูเอนเซอร์สายบิวตี้ และ กลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนัง ศาสตร์ชะลอวัย และความงาม ที่มาร่วมพิสูจน์ความปัง ในงาน Sewa Glow Reborn
วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2568 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ Central Park ชั้น G และชมภาพยนตร์โฆษณา Sewa สวยส่งด่วนจากเกาหลี ได้แล้ววันนี้ https://youtu.be/Xd_ToUTU-Ro?si=y4Z3Mq_iDmDiUpto