“แจ็คสัน หวัง” ลุยธุรกิจระดับโลก ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นรายใหม่ Taobao’s PapaHome

ซูเปอร์สตาร์ระดับโลก แจ็คสัน หวัง (Jackson Wang) ไม่ได้จำกัดตัวเองเพียงแค่ในวงการดนตรี แต่ยังขยายบทบาทสู่นักธุรกิจระดับโลก ล่าสุดได้เข้าร่วมเป็นผู้ถือหุ้นรายใหม่ของ PapaHome ร้านเฟอร์นิเจอร์และสินค้าไลฟ์สไตล์ของ Taobao ในฮ่องกง พร้อมเป็นนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ผ่านบริษัทในเครือของเขา TEAM HOLDING การเป็นพันธมิตรครั้งสำคัญนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจของ Taobao โดยอาศัยอิทธิพลและชื่อเสียงของ แจ็คสัน หวัง เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับตลาดทั้งในฮ่องกงและต่างประเทศ
หลังจากประสบความสำเร็จจากอัลบั้ม MAGICMAN และ MAGICMAN 2 ซึ่งสร้างประวัติศาสตร์เป็นศิลปินจีนคนแรกที่มีอัลบั้มติด Top 15 Billboard 200 สองชุดติดกัน แจ็คสัน ยังเพิ่งเปิดทัวร์คอนเสิร์ต ‘MAGICMAN 2 WORLD TOUR’ เริ่มที่กรุงเทพฯ และต่อด้วย มาเก๊า โดยบัตรถูกจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็ว ก่อนจะเดินทางไปพบแฟนๆ ในหลายประเทศตามคำเรียกร้อง นอกจากนี้เขายังมอบประสบการณ์พิเศษให้แฟนๆ ในประเทศไทย ต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนด้วยการนำ Under The Castle มาเปิดความหลอนบ้านผีสิงรูปแบบใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ ซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี
ในปีหน้า (2026) แจ็คสัน ยังคงขยายบทบาททางธุรกิจร่วมกับ PapaHome โดยจะเปิดสาขาใหม่หลายแห่ง รวมถึงแฟลกชิปเมกาสโตร์สองชั้นที่คอสเวย์เบย์ พร้อมคอลเลกชันพิเศษที่คัดสรรโดยเขาให้ผู้บริโภคได้สัมผัสสินค้าจริงและสั่งซื้อผ่านแอปฯ การลงทุนครั้งนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ของ แจ็คสัน ในการสร้างธุรกิจที่ผสมผสานดนตรี แฟชั่น และค้าปลีกอย่างลงตัว รวมถึงตอกย้ำความเป็นไอคอนทรงอิทธิพลระดับโลกของเขาอีกด้วย
