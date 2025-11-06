“แจ๊ส ชวนชื่น” เผยลูกไม่อยากให้ยุ่งก็ไม่ยุ่ง ใครจะด่าก็ด่าไปไม่กระทบ แต่เชื่อ “สวรรค์เห็นทุกอย่าง”

“แจ๊ส ชวนชื่น” เปิดใจดรามาลูกชาย ลั่นผมไม่เพอร์เฟกต์ เป็นแค่มนุษย์คนหนึ่ง ในเมื่อเขาไม่อยากให้ยุ่งก็ไม่ยุ่ง ใครจะด่าก็ด่าไปไม่กระทบ เชื่อ “สวรรค์เห็นทุกอย่าง”
แม้จะออกมาเคลียร์ไปรอบนึงแล้ว แต่ดรามาก็ยังไม่จบ สำหรับกรณีที่ “เจแปน ภาณุพรรณ จันทนะวงษ์” แรปเปอร์ที่รู้จักในชื่อ J-SAD ลูกชาย “แจ๊ส ชวนชื่น” ผดุง ทรงแสง ตลกชื่อดัง ถูกตั้งคำถามเรื่องการวอนนาบี แต่งเพลงอยากเป็นเด็กสลัม
ล่าสุดเจอตัวแจ๊ส ชวนชื่น เจ้าตัวก็เผยถึงเรื่องนี้ว่า หลังจากพูดไปแล้วก็ไม่รู้กระแสว่าเป็นอย่างไร พร้อมเปิดใจไม่อ่านคอมเมนต์ อีกทั้งตนเองก็แค่มนุษย์คนหนึ่ง ไม่ได้เพอร์เฟกต์
“เราก็ไม่รู้ว่ากระแสมันจะไปยังไง พอเรามีแสงมาส่องทุกคนก็ต้องรู้แล้วในยุคนี้ด้วย มันไม่มีใครเข้าใจเรานอกจากตัวเราเองหรอก ไม่ต้องไปนั่งเถียง ไปนั่งพูดอะไร อาจจะผิดจะถูกในสายตาใครไม่รู้ แต่ผมคือมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นเอง ไม่ต้องมองผมเป็นคนดังคนเด่นเซเลบ ผมไม่ใช่ ผมแค่คนทำมาหากิน แล้วเขาก็ต้องทำมาหากินเหมือนกันผมก็ยังพูดคำเดิม เขาก็ต้องใช้ชีวิต เราก็ต้องใช้ชีวิต
ถามว่ายังเครียดอยู่ไหม หลังจากได้พูดในมุมของตัวเองไปแล้ว ถ้าไม่อ่านก็ไม่เครียดไง ผมรู้ว่าทุกคนอยากรู้เรื่องของผมเยอะมากเลยนะ แล้วผมก็พูดเท่าที่ผมพูดได้ แต่ผมก็ยังพูดเสมอว่าเรื่องของผมมันเป็นเรื่องของคนทั่วไปเลย ไม่ต้องมาโหยหาความอบอุ่น ความเพอร์เฟกต์จากผม เพราะผมไม่ได้เพอร์เฟกต์มาตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งวันนี้ผมไม่ได้เพอร์เฟกต์ แค่นั้นเองที่ผมอยากจะบอก ผมไม่อยากพูดอะไรมากด้วย
ผมก็ยังเป็นผมเหมือนเดิม พูดอะไรเหมือนเดิม ไม่มีอะไรทั้งนั้น เราก็ไม่รู้ว่าเวลาเราพูด 1 2 3 4 5 อะไรไป เราจะต้องไปเจออะไรที่เพื่อนๆ เรามานั่งบอกเราว่า เฮ้ย แจ๊ส ไอ้นี่มาพูดถึงมึงอย่างนี้ว่ะ ทั้งๆ ที่ผมก็ไม่ได้อ่านอยู่แล้ว พอผมอ่านมันลบ บนโลกใบนี้มันรกมากๆ ถามว่าอยู่วงการตรงนี้มันต้องพึ่งคนไหม พึ่ง มันต้องพึ่งอยู่แล้ว อย่าพูดดีกว่าเรารู้ๆ กันอยู่ ทุกคนโดนว่าโดนด่าหมด
ขอให้มองผมเป็นคนคนนึงแล้วกันนะครับ หรือว่าผมพูดอะไรไม่ชัดเจน เพราะผมไม่อยากพูดอะไรมากเกินไป ไม่ได้อยากเอาบาลีมาป้องกันตัวเองว่ากูจะกลัวดูไม่ดี ผมเป็นคนไม่เคยกลัวตัวเองจะดูไม่ดี เพราะผมดูไม่ดีตั้งแต่วันแรกแล้ว แต่บางสิ่งบางอย่างผมต้องขีดอะไรไว้บ้าง คนอาจจะไม่เคลียร์นะ คนอาจจะไม่รู้ ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูก ตัวผมรู้อยู่แก่ใจ แม้ใครจะมองผมผิด ผมก็ไม่รู้ ใครจะมองผมถูกไม่รู้ ผมขอพูดคำเดิม แต่ผมรู้อยู่แก่ใจผมเท่านั้นเอง อาจจะไม่ได้ดีที่สุด แต่ผมคือมนุษย์คนหนึ่งแหละครับ”
ยังไม่ได้คุยกับลูก บอกเขาก็ไม่อยากให้เข้าไปยุ่ง
“ไม่ได้คุยครับ บางทีเขาก็ไม่อยากให้ผมยุ่ง เขาก็เป็นวัยรุ่น ก็พูดคำเดิม เขาก็ต้องมีลูกมีเมียแล้ว เขาอาจจะไม่ชอบอะไรในสิ่งที่ผมเป็น ตั้งข้อเงื่อนไขว่าทำไมโน่นนี่
ผมอึดอัดอยู่คนเดียว เพราะผมทำเพื่อทุกคน สุดท้ายผมจะไปพูดลูปเดิมนะ นอกจากว่าถ้าผมตายไปแล้วทุกอย่างน่าจะจบ แต่ผมไม่ได้พูดว่าผมดีฟนะว่าอยากจะตาย ทุกครอบครัว ทุกคน ใครที่อยู่ตรงนี้เหมือนผมคนรู้อยู่แล้ว”
วอนสื่ออย่าไปเจาะชีวิต ชี้ถึงไม่พูด แต่สวรรค์เห็น
”อย่างวันที่สัมภาษณ์ผมวันแรกถ้าผมไปพูด มึงสปอยลูกโน่นนี่นั่น มันเรื่องจริงทั้งหมด คนเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกันมากหรอก ก็มันเรื่องจริงไงแต่ผมไม่พูดนะ ก็ตอนนั้นผมไม่มี ผมเล่นคาเฟ่จะเอาเงินจากไหน ก็มีพี่สาวผมที่เลี้ยงผม เขาอยู่สลัมเลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กๆ ด้วย
เป็นลูกของพ่อผมเองแต่คนละแม่ เขาก็เลี้ยงผมมา มันคือครอบครัว ผมก็อุ้มเขาไปอยู่ตอนเขาอายุ 11 เขาก็ออกมา เพราะตอนนั้นผมลำบาก ผมก็ไม่มี ผมเป็นคนไม่สปอยใครนะ ผมเชื่อว่าบางอย่างไม่ต้องพูดหรอก สวรรค์เห็น ถึงแม้จะมีคนว่าทำไมมึงไม่พูด สวรรค์เห็นทุกอย่างเห็นหมด แค่นั้นเอง ก็ตามนั้น สุดท้ายความจริงมันก็คือความจริง บางอย่างมันไม่ต้องพูดหรอก ลองเงียบๆ บ้างก็ได้ แต่ผมไม่ได้พูดถึงเขานะ สุดท้ายมันก็ตามนั้น มันก็เรื่องจริง”
ไม่ขอพูดเคยซัปพอร์ตลูกในฐานะพ่อ แต่ยันทำหน้าที่ดีสำหรับทุกคนแล้ว
”ผมไม่พูดดีกว่า ผมทำหน้าที่พ่อของผมได้ดีสำหรับทุกคนแล้ว ก็ยังพูดคำเดิมผมอาจจะไม่ได้ดีในสายตาเขาหรือเพื่อนเขา จะมาว่าผมเป็นพ่อที่แย่ แล้วแต่เลยครับ ตอนนี้เขาก็ดีของเขา มันก็ดีแล้ว ไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์ ผมอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่เดินไปแล้วคุณอาจจะไม่ได้เห็นลูกผมทุกๆ คน แต่ผมจำได้ดีว่าคนไหนลูกผมแค่นั้น แล้วใครที่เราต้องปล่อยเขาใช้ชีวิตก็ใช้ ใครที่ยังอยู่ก็ต้องใช้ ผมค่อนข้างไม่ได้มีอะไรเพอร์เฟกต์ในชีวิตนะ ผมมีเมียใหม่ผมมีลูกติด ผมไม่ได้เพอร์เฟกต์ แล้วก็ไม่ต้องมาเอาผมขึ้นแท่นวางว่าเพอร์เฟกต์แล้วต้องอธิบายโน่นนี่นั่นอะไร ผมคือไอ้แจ๊สคนนึงที่หาเงินหากินเท่านั้นเอง แต่มันมาบินบนนี้เท่านั้นแหละครับ”
เป็นฟูกให้ทุกคนเหมือนเดิม แต่ในเมื่อไม่อยากให้ยุ่ง ก็ไม่ยุ่ง
“ก็ทุกคนแหละครับ แต่ทว่าผมกับแปน ก็ในเมื่อมึงไม่อยากให้กูยุ่งกูไม่ยุ่ง เขาก็โตแล้วเขามีลูกมีเต้าก็ตามนั้น แต่ถามว่ากูยังโกรธมึงอยู่ มึงยังโกรธกูอยู่ มันก็ตามนั้น มันไม่มีหรอกครับ อย่ามาพูดโลกสวยยังไงก็ลูก เนี่ย ถ้าผมพูดมันก็ผิดอีก แต่อันนี้สำหรับตัวผมไง มันไม่มีหรอกยังไงก็ลูก จะหาว่าเราทิ้ง มันก็ไม่ได้ทิ้งซะทีเดียวหรอก
ถ้าวันหนึ่งเขาต้องการให้ช่วยซัพพอร์ต ผมว่าเขาต้องดูแลตัวเอง เพราะตอนผมมีเขา ผมก็ดูแลตัวผมเอง ผมดูแลแม่ ดูแลพ่อด้วย ผมขอพูดคำเดิมนะ ผมพูดอาจจะผิดในสายตาใคร แต่ผมพูดจากใจ ผมไม่ได้ประดิษฐ์คำพูดออกมา พูดจากใจในตัวผม ใครจะด่าก็ด่าไปเหอะ ไม่เป็นไรมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับตัวผมเลย”
ไม่ต้องจบยังไง เป็นแบบนี้มานานแล้ว
“ไม่ต้องมีอะไรจบเลย เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้ว เราแบกความรู้สึกทุกๆ คนมานานแล้ว ก็ยังพูดคำเดิม ก็มีแค่เงินให้ เดือดร้อนมา ทะเลาะกันก็ไป อยากมาขอโทษก็มา ก็ไป ก็เหมือนเดิมไม่มีคำหวานอะไรพูดให้ ก็ผู้ชายคนนึง ไม่ใช่แค่คนอื่นมาไม่ดีกับผมแล้วผมไม่ดีตอบ แม้กระทั่งครอบครัวผมก็เหมือนกัน แต่อาจจะมีความอะลุ่มอล่วยมากกว่านี้”