PLAVE สร้างปรากฏการณ์สุดโฮ่ง! เปิดประสบการณ์คอนเสิร์ตเสมือนจริงครั้งแรกในไทย กับ “2025 PLAVE Asia Tour [DASH: Quantum Leap] in Bangkok” เสิร์ฟความสนุกให้ไทยพึลลี เต็มอิ่ม!

ความประทับใจหลั่งไหลตั้งแต่หัวจรดเท้า ซึมลึกไปถึงก้นบึ้งของหัวใจ! กับคอนเสิร์ตครั้งแรกในประเทศไทยของห้าหนุ่ม PLAVE (플레이브) วงบอยแบนด์ Virtual Idol สุดล้ำจากเกาหลีใต้ ที่มาปลุกต่อมความสุขให้เหล่า พึลลี (PLLI) ได้กรี๊ดกันสุดเสียง ในงาน “2025 PLAVE Asia Tour [DASH: Quantum Leap] in Bangkok” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ UOB LIVE โดยผู้จัดมากคุณภาพ Avalon Live ที่จัดหนักจัดเต็มด้วยโปรดักชันสุดอลังการ ทั้งแสง สี เสียง พร้อมยกระดับความบันเทิงอีกขั้น ด้วยการพาแฟนคลับชาวไทยเปิดประสบการณ์ใหม่ของคอนเสิร์ตเสมือนจริงที่ไม่เคยมีมาก่อน!
ห้าหนุ่ม PLAVE ประกอบด้วย Yejun (เยจุน), Noah (โนอา), Bamby (แบมบี้), Eunho (อึนโฮ) และ Hamin (ฮามิน) ขนโชว์สุดประทับใจทั้งร้องสด ดนตรีสด และเพอร์ฟอร์แมนซ์สมจริงผ่านเทคโนโลยี Virtual Production อันล้ำสมัย พร้อมสร้างความใกล้ชิดกับแฟนคลับผ่านการพูดคุย เล่นมุก และโชว์ความน่ารักแบบจัดเต็ม
คอนเสิร์ตเริ่มต้นด้วยเพลง “Watch Me Woo!” ที่เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์ ก่อนที่สมาชิกจะทักทายแฟน ๆ ด้วยภาษาไทยสุดอบอุ่น พร้อมแนะนำตัวในสไตล์ที่แฟนคลับไทยตั้งฉายาให้แต่ละคนอย่างสนุกสนาน ไม่ว่าจะเป็น “บ็อกแบ็กอึนโฮ”, “จิ๋วแบมบี้”, “เกี๊ยวเยจุน”, “องค์หญิงโนอา” และ “น้องแมวฮามิน” ที่ทำเอาพึลลีในฮอลล์แทบละลาย
โชว์ไฮไลต์ตลอดค่ำคืน มาพร้อมเพลงฮิตอย่าง “Virtual Idol,” “RIZZ,” “Island,” “Way 4 Luv,” “Dash,”และ “Chroma Drift” พร้อมเซอร์ไพรส์สุดพิเศษด้วยการร้องเพลงไทย “ดาวหางฮัลเลย์” และเต้นชาเลนจ์เพลง “ลอยทะเล” ที่เรียกเสียงหัวเราะและรอยยิ้มจากแฟน ๆ ได้อย่างล้นหลาม
ช่วงอังกอร์เรียกเสียงกรี๊ดอีกระลอก เมื่อ PLAVE ขอเสียงดังๆ จากพึลลี และแน่นอนว่าแฟนๆ ก็จัดให้ กับเพลง “Island” ที่อบอวลด้วยความอบอุ่น ก่อนที่ทั้งห้าหนุ่มจะกลับขึ้นเวทีอีกครั้งด้วยเพลง “Why?” เพื่อเติมเต็มค่ำคืนนี้อย่างสมบูรณ์
พวกเขากล่าวขอบคุณพึลลีชาวไทยอย่างซาบซึ้ง พร้อมสัญญาว่าจะพัฒนาตัวเองและอยู่เคียงข้างแฟน ๆ ต่อไป “ถ้าไม่มีพึลลี พวกเราคงไม่มีโอกาสมายืนอยู่ที่กรุงเทพฯ แบบนี้ และถ้าไม่ มีพึลลี ก็ไม่มีพวกเราแบบนี้นะครับ… พวกเราสัญญาว่าจะเป็นศิลปินที่เท่มากยิ่งขึ้น ทำเพลงที่ดีมากยิ่งขึ้น และอยู่ด้วยกันไปนาน ๆ เลยนะครับ”
PLAVE
คอนเสิร์ตปิดท้ายด้วยเพลง “Merry PLLIstmas” และ “Our Movie” ที่ส่งต่อความสุข ความสนุก และความทรงจำอันงดงามให้กับแฟน ๆ ชาวไทย พร้อมคำสัญญาว่า “เราจะกลับมาอีกแน่นอน”
PLAVE ได้พิสูจน์แล้วว่า พวกเขาคือ “ไอดอลแห่งโลกอนาคต” ที่ไม่เพียงโดดเด่นด้านเทคโนโลยี แต่ยังสามารถเชื่อมโยงความรู้สึกและสร้างสายใยแห่งความผูกพันกับแฟนคลับได้อย่างงดงาม ผ่านโชว์ที่เต็มไปด้วยพลัง ความสนุก และความจริงใจ