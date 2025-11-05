เหยื่อแฉ “นักร้อง AF7-ภรรยา” เจ้าของก๋วยเตี๋ยวดัง โกง 50 ล้าน เพื่อนศิลปินโดนด้วย หลั่งน้ำตาบ้านจะถูกยึดแล้ว

เหยื่อรวมตัวร้องทุกข์ นักร้องชาย AF7 และภรรยา เจ้าของก๋วยเตี๋ยวแบรนด์ดัง ลวงลงทุนเสียหายร่วม 50 ล้านบาท ไม่เว้นแม้แต่เพื่อนศิลปินด้วยกัน บางรายเครียดหนักจนคิดสั้น บ้านกำลังจะถูกยึด ลุ้นพรุ่งนี้มาเคลียร์ตัวเป็นๆ หรือไม่ในรายการ
กรณีผู้เสียหายออกมาร้องขอความเป็นธรรม ถูกนักร้องชาย AF7 และภรรยา เจ้าของก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป แบรนด์ดัง ชักชวนให้ลงทุน สุดท้ายไม่เป็นตามที่ตกลง ผู้เสียหายมีหลายราย สูญเงินเป็นจำนวนมาก มูลค่าความเสียหายร่วม 50 ล้านบาท ผู้เสียหายบางคนคิดสั้น บางคนบ้านกำลังจะถูกยึด
รายการ โหนกระแส วันที่ 5 พ.ย. สัมภาษณ์ผู้เสียหาย ณัฐ นักธุรกิจ, ฝ้าย, ผ้าแพร เอเอฟ 7เพื่อนนักร้องด้วยกัน , แพร, เตือนใจ , ทนายกฤษฎิ์พงษ์ ทนายของผ้าแพร, ศุภภัทรพจน์ นิติศศธร ทนายความ
เริ่มต้นเอานักธุรกิจก่อน คุณณัฐถูกหลอกให้ผลิตสินค้าแต่สุดท้ายไม่ได้เงิน รู้จักนักร้องได้ไง?
ณัฐ : ผมรู้จักกับทางคุณน้ำแข็ง คุณเอย เจ้าของเลอรส คุณส้ม พี่สาวคุณเอย
รู้จักผ่านภรรยานักร้อง คุณณัฐทำอาชีพอะไร?
ณัฐ : เกี่ยวกับแพ็กเกจจิ้ง บรรจุภัณฑ์ครับ รู้จักเขาตอนพ.ย. 67 เบื้องต้นเขาให้ผมทำตัวแพ็กเกจจิ้งเพื่อใช้บรรจุก๋วยเตี๋ยวของเขาเราเลยได้เจอกันที่อยุธยา มีการเจรจากันว่าจะตกลงกันยังไง เสร็จแล้วเขาก็มาที่โรงงาน ว่าเราพร้อมรับงานเขามั้ย จากนั้นมีการส่งแบบมาว่าเราผลิตอะไรได้บ้าง อยู่ในขึ้นดำเนินการทำกราฟฟิกให้เขาดู แล้วก็ทำบล็อก ช่วงนั้นเป็นช่วงปีใหม่พอดี บริษัทก็หยุด หลังเปิดทำการมา ผมก็เร่งผลิตสินค้าให้เขา เพื่อให้ทันเขาใช้ ล็อตแรกที่เราส่งให้เขา วันที่ 22 ม.ค. เกือบแสนซอง คำตอบกลับมาว่าทำไมส่งของออกมาเยอะขนาดนี้ ซึ่งเขาสั่งผมจริงๆ ยอดประมาณล้านกว่าซอง 5 แบบ มีเส้นเล็ก เส้นหมี่
สั่งล้านซองถือว่าเยอะมั้ย?
ณัฐ : ก็เป็นล็อตใหม่เหมือนกัน เราต้องทยอยทำส่งเขา ลูกค้ารีเควสวาต้องการก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กก่อน เราก็ทำเส้นเล็กให้เขาก่อน พอส่งเขาบอกว่าส่งมาเยอะมากเกินไป ลูกค้าไม่มีกำหนดเงื่อนไขว่าจะให้ส่งที่เท่าไหร่ ส่งมาจำนวนล้านซอง บอกว่าขอเส้นเล็กก่อน ผมก็ผลิตไปให้เขาก่อน
ในสัญญาระบุมั้ยว่า 5 ไอเทมต้องส่งวันไหน?
ณัฐ : ไม่มีครับ
ทำสัญญา 30 ธ.ค.?
ณัฐ : ด่วนมากๆ เพราะเคสนี้เคสใหญ่ลูกค้ามีแบรนด์ค่อนข้างติดตลาดแล้ว เราไม่อยากให้มีผลกระทบกับลูกค้า ก็เลยรีบทำ ทำแล้วส่งมอบงานก็เจอปัญหานี้ขึ้นมา
ตอนเขามาดูโรงงาน เห็นความผิดปกติมั้ย?
ณัฐ : ผมไม่เจอผิดปกติ เขามาในรูปแบบลูกค้าที่จะมาสั่งงานเราปกติ ต้องเยี่ยมชมโรงงานเราก่อนว่าเป็นยังไง พร้อมซัปพอร์ตเขาได้มั้ย
จ่ายเงินล่วงหน้ามั้ย?
ณัฐ : ทีแรกที่ตกลงจะจ่ายค่ามัดจำก่อนที่อยุธยา เพราะค่าบล็อกลูกค้าต้องเป็นคนจ่ายให้เราก่อน เรามีเงื่อนไขว่าต้องสั่งของเราจำนวนเท่าไหร่ เราถึงจะคืนค่าบล็อกให้ลูกค้า คือเราจ่ายค่าบล็อกเอง แต่ลูกค้าต้องมียอดสั่งให้เราก่อน
1 ล้านมูลค่าทั้งหมดเท่าไหร่?
ณัฐ : 2 ล้านกวาบาท ก่อนเขาติดต่อ ก็พอทราบว่าเขาเป็นเบอร์ต้นๆ ของวงการก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป ก็ทำให้เรามั่นใจ
สัญญาไม่ได้ระบุเงื่อนไขการจ่ายเงิน?
ณัฐ : ตรงนี้ไม่มีระบุ แต่ราคุยกันไว้ว่าก่อนส่งของจะจ่ายให้เราส่วนนึงก่อน แต่อนนั้นติดต่อเขายังไม่ได้ แต่เราต้องรับทำการส่งของให้เขา เราก็ส่งให้ตามที่เรากำหนดเงื่อนไขไว้ เรารู้ว่าลูกค้ารีเควสมาว่าต้องการใช้ของด่วน เราเป็นผู้ผลิตก็ต้องรีบให้ทันให้ลูกค้าใช้
แสนซอง คาดว่าต้องได้เงินเมื่อไหร่?
ณัฐ : ส่งของแล้ว เขาต้องโอนให้ผมเลย เก็บเงินเลย
พอเจอว่าส่งมาเยอะเกินไป รู้สึกยังไง?
ณัฐ : ต้องรับฟังลูกค้าก่อนว่ามีเหตุผลอะไรปฏิเสธการจ่ายเงินเราตรงนี้ เราในฐานะผู้ผลิตก็ยอมรับฟังเงื่อนไข ไม่สะดวกตรงไหน ติดขัดตรงไหน เราก็ต้องยอมรับฟัง และอนุโลมกันไป แต่ที่สำคัญสุดคือไม่ติดต่อกลับมาเลย ผมมารู้ตอนต.ค.ว่าเอาของผมไปผลิตขาย ผมเลยมาร้องทางเพจทนายพจน์
กินระยะเวลาเป็นสิบเดือน เราติดต่อเขาไม่ได้เลยเหรอ?
ณัฐ : มีนัยยะอีกส่วนที่เขาจะฟ้องร้องผม เรื่องส่งสินค้าสำเร็จรูปไปไม่ทัน ล้านกว่าบาท เขาบอกว่าจะให้ผมผลิตสินค้าบางส่วนช่วยเขาไปก่อน เพราะเขาจะปิดโรงงาน 3 เดือนเพื่อมูฟไปอยุธยา ระหว่างที่เขาปิดโรงงาน เขาไม่สะดวกที่จะทำการ เขาเลยจ้างผมให้ผลิตสำเร็จรูปหมดเลย คือซองแพ็กเกจจิ้ง เส้นหมี่ เส้นก๋วยเตี๋ยว ทุกอย่างเป็นของผมหมด ยกเว้นน้ำซอสอย่างเดียว ซึ่งเขาต้องดำเนินการส่งมาให้ผม
ค่าจ้างผลิตเส้น กล่อง ซองในล็อตนี้ เท่าไหร่?
ณัฐ : 3.3 แสนซอง ซองละ 9 บาท เท่ากับ 2.7 ล้าน
ศุภภัทรพจน์ : ตอนพี่ณัฐเข้ามาร้องที่เพจคุยข่าวเล่าความเรา เดิมทีดูแล้วคิดว่าเป็นเรื่องทางแพ่งธรรมดา จ้างให้ผลิตซอง ไม่จ่ายเงินก็ว่ากันไปตามแพ่ง แต่พอไปสอบลึกๆ แล้วไม่ใช่แค่นี้ เท่าที่ฟังจ้างผลิตซอง แต่มีเส้นบะหมี่มีอะไรอยู่ด้วย แล้วไม่สงน้ำซอสให้เขา พอเขาไม่ส่งให้ได้ก็จะมาฟ้องเขา สองซองเปล่าที่ส่งให้ก็ไม่จ่ายเงินเขา แต่สอบไปสอบมา มีการเอาซองไปอ้างกับผู้เสียหายรายอื่นว่าซองเยอะแยะเลย สั่งซื้อได้เลย ขณะเดียวกัน เอาโปรไฟล์พี่ณัฐ มีโรงงานแบบนี้ มีซองแบบนี้ ก็ไปอ้างผู้เสียหายไปเอาเงินเขามา มีเรื่องพนักงาน แอดมิน จิ้มไปตรงไหนก็โดนหมด แบบนี้ก็ไม่ใช่แพ่งธรรมดาแล้ว เลยพาไปร้องทุกข์เมื่อวาน มันน่าจะหมิ่นเหม่ฉ้อโกงหรือเปล่า
น้องผ้าแพร เป็นเพื่อนร้องเพลงมาด้วยกันเลย โดนอะไรยังไง?
ผ้าแพร : ของแพรน่าจะรับไม้ต่อมาเลย ของแพรเป็นปลายม.ค.ถึงช่วงต้นก.พ. เริ่มแรกเกิดจากการขอยืมเงินกันก่อน จากนั้นเขามาเสนอโปรเจกต์ให้ว่าเขาน่าจะทำต่อไม่ไหวแล้วจริงๆ เขาอยากให้เราผลิตให้เขา ให้เราเข้าไปโรงงานเขาเลย แล้วเขาจะผันตัวมารับซื้อจากเราแทน ผลตอบแทนของแพรคือส่วนต่างตรงนั้น อยู่ที่ว่าแพรจะตั้งราคาให้เท่าไหร่ ราคาตรงนี้แพรให้ไปเรียบร้อย แต่ก่อนเข้าไปผลิตเขาขอยืมอีกก้อนนึง เขาบอกว่าก้อนนี้เขาจะยืมไปปิดหนี้ต่างๆ เคลียร์ระบบต่างๆ ยอดหนี้ต่างๆ ให้เป็นศูนย์ แพรจะได้เข้ามาและเริ่มผลิต รันได้สมูทเลย แพรก็ให้ยืมไปอีก พอแพรเข้าไปผลิต แพรก็โอนเงินให้ซับพลายเออร์เยอะแยะมากมายตามเขารีเควสว่าเจ้านี้ๆ นะ เราก็โอนเงินไป เขาเปิดพีโอมา แพรมีใบแจ้งหนี้ กำหนดวันจ่ายเงินกันเรียบร้อยเลย ก่อนหน้านั้นเขาเอาใบออเดอร์มาให้แพรดู เหมือนให้ดูน่าเชื่อถือขึ้น ว่ามีออเดอร์จากต่างประเทศมา 250 ลังนะ เราจะชิปปิ้งไปทางเรือ แพรก็ถามว่าขั้นตอนการจ่ายเงินต่างประเทศมันเป็นยังไงเหรอ เขาบอกว่าของเราง่ายมากเลย คือปิดตู้ปุ๊บได้เงิน มันก็ดูเป็นธุรกิจที่มีเงินหมุนเวียนได้เร็ว แพรก็สนใจ เขามีใบออเดอร์มาเป็นสเต็ป โอนเงินให้เขา เป็นค่าวัตถุดิบต่างๆ ผลิตไปเรื่อยๆ เขาก็มีการส่งของไปเรื่อยๆ โดยเรากำหนดกันว่าถ้าเป็นดีลเลอร์ไทย ขอเวลา 7 วัน ในการจ่ายเงินแพร แต่ถ้าต่างประเทศปิดตู้เมื่อไหร่ได้เงินเลย ก็ดำเนินการไปเรื่อยๆ จนวันดีลของ ส่งของให้ต่างประเทศ ก็ผลิตเสร็จเลย 250 ส่งไปเรียบร้อยปุ๊บ ประมาณเสาร์-อาทิตย์ได้ทวงถาม เพราะเขานัดไปโรงงานอีกที อยากขอยืมเงินเพิ่มอีก 2.5 ล้าน แพรเลยบอกว่ามันไม่ไหว เงินที่ลงไปยังจมอยู่เลย แล้วต่างประเทศที่บอก่วาแพรจะได้เงินวันศุกร์ แต่แพรยังไม่ได้ ตกลงมันยังไง ถ้ามีเงินเข้ามาเราค่อยมาคุยกันเรื่องก้อนใหม่นะ เขาบอกต่างประเทศต้องรอวันจันทร์ ก่อนหน้านี้เขาผลิตส่งไม่ได้เลย ต้องให้ทางโน้นคำนวณค่าปรับมาก่อน แพรก็ให้เดตไลน์สุดๆ คือวันอังคาร พอวันจันทร์ตอนเช้า เขาโทรมาหาแพร บอกว่าเพิ่งรู้ว่าเงินจำนวน 5 แสนของต่างประเทศพี่ได้มาตั้งนานแล้ว เราก็อ้าว แพรทำงานใช้หนี้ให้พี่เหรอคะ เขาบอกไม่ใช่นะ เขาไม่รู้จริงๆ ว่าได้มานานแล้ว แพรเลยถามว่าถ้าล็อตในไทยล่ะ จะ 7 วันแล้วนะ แพรได้ชัวร์ใช่มั้ย เขาบอกได้ชัวร์เลย จากนั้นก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ พยายามโทรถามเขาเรื่อยๆ สุดท้ายเขาบอกว่าล็อตในไทยก็ยืดไปก่อน เพราะดีลเลอร์ในไทยก็ไม่จ่ายเงินเขาเหมือนกัน ที่ทำไปไม่ได้เงินเลย มาทราบภายหลังว่าดีลเลอร์จ่ายเงินเขาไปหมดแล้ว ของที่แพรผลิตก็เอาออกไปขายจำหน่ายปกติ แต่เงินไม่มาถึงแพร
ให้ยืมเงินไปเท่าไหร่?
ผ้าแพร : รอบแรก 3 แสนค่ะ เขาบอกพนักงานจะสไตรค์ แต่ก้อนนี้ได้มีการฟ้องร้อง เซ็นยินยอมกันเรียบร้อยค่ะ ส่วนยอดที่สองที่เขาขอไปปิดเคลียร์หนี้เก่าให้เป็นศูนย์ก็ 1 ล้านบาท มีการเซ็นไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินใดๆ และอีกก้อนที่ลงไปผลิตให้ค่ะ ต่างประเทศประมาณ 5 แสนกว่าบาทค่ะ เราน่าจะส่งไปช่วงต้นๆ ก.พ. แต่ไม่แน่ใจค่ะ ส่วนออเดอร์ไทยมีการทยอยเอาออกไปส่งเรื่อยๆ เลยค่ะ รวมๆ แล้วใบพีโอที่เขาเปิดมา และใบแจ้งหนี้ที่แพรทำไปให้อยู่ที่ประมาณ 1.3 ล้านกว่าๆ ค่ะ
แต่ความเสียหายที่ประเมินค่าไม่ได้คือความผูกพันในฐานะเพื่อน?
ผ้าแพร : ใช่ค่ะ แพรถือว่าเป็นเงินก้อนใหญ่มาก กับการทำงานหาเงินมาขนาดนี้ เราช่วยเขาเพราะเห็นเขาเป็นพี่ เป็นน้อง เป็นคนที่ไว้ใจมากๆ เงินที่แพรให้ยืมไป เป็นเงินก้อนใหญ่มากกับคนอายุเท่าแพร กับการให้คนหยิบยืมขนาดนี้ เชื่อใจได้ขนาดนี้ แพรถือว่าแพรให้ใจเขาเต็มร้อยมาก ก็คิดว่าจะได้กลับคืนมาเต็มร้อยเหมือนกัน แต่ก็อย่างที่เห็น มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไป
ตอนเขามาขอยืมเงิน ชักชวนทำธุรกิจ ความจริงใจ น่าเชื่อถือเขามีขนาดไหน?
ผ้าแพร : แพรไม่เคยมีสักเสี้ยววินาทีเลยนะคะที่จะสงสัยในตัวเขา ช่วงเวลาที่แพรลงเงินทั้งหมดนี้ไปให้ มันแค่อาทิตย์เดียวเองค่ะ อาทิตย์เดียวเท่านั้นที่แพรจ่ายให้เขาเพราะแพรให้ใจเขาสุดๆ อยากจะช่วยให้ธุรกิจเขาไปให้ได้ อยากจะช่วยให้เขากลับมายืนได้ ไม่ได้คาดหวังอะไรจากเขาเลย คิดมาตลอดว่าถ้าเขาชักชวนมาทำธุรกิจด้วยกัน เขาบอกเขาบริหารต่อไม่ไหวจริงๆ เราก็ยินดีช่วย อะไรก็ได้ที่เขาสามารถกลับมายืนขึ้นได้ ตอนแรกแพรก็ลังเลใจว่าควรมาวันนี้ดีมั้ย แต่ได้ยินว่ามีผู้เสียหายหลายคนมาก มีการนำชื่อแพรไปพาดพิงกับผู้เสียหายท่านอื่นด้วย ก็เลยคิดว่ามันดีกว่าที่แพรจะมาแสดงตัวตรงนี้ แสดงความบริสุทธิ์ใจว่าแพรไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ แพรก็เป็นผู้เสียหายท่านนึงเหมือนกัน
คิดว่าเขาเอาเงินแพรไปทำอะไร?
ผ้าแพร : ไม่ทราบเลย เคยถามเขาเหมือนกันเขาบอกเอาไปหมุนใช้ในธุรกิจของเขา เขาเคยพูดกับแพรว่าการที่แพรเข้ามา เหมือนเขาจมน้ำอยู่แล้วแพรฉุดมือเขาขึ้นมา ตอนที่เรื่องทุกอย่างมันแดงออกมา แพรก็พูดกับเขาว่าแพรช่วยพี่ฉุดขึ้นจากน้ำแล้วพี่เดินลงน้ำกลับไปทำไม พี่กระโดดจมน้ำกลับไปอีกรอบทำไม แพรช่วยพี่สุดตัวแล้ว มันก็เสียความรู้สึกค่ะ
เขาเคยปรึกษาปัญหาธุรกิจ ปัญหาชีวิตมั้ย?
ผ้าแพร : ด้วยความเราเป็นเพื่อนกัน มันก็จะเห็นเรื่อยๆ ผ่านเฟซบุ๊ก เขาทำธุรกิจ แรกๆ แพรก็ยินดีกับเขา ที่เห็นเขาใช้ชีวิตอู้ฟุ่ ก็ยินดีด้วยที่เขามีความสุข พอเห็นเขาโพสต์เศร้าๆ ก็ยังมีไปคอมเมนต์แสดงความเป็นห่วง พอเขาทักกลับมามีปัญหาเรื่องนี้ เราก็เข้าใจพร้อมยื่นมือเข้าไปช่วย การยืมก็เลยเกิดขึ้น
เขาตอบแพรว่าไง พอแพรบอกว่าฉุดขึ้นมาจากน้ำ แล้วเดินลงน้ำอีกทำไม?
ผ้าแพร : เขาพูดว่าพูดแบบนี้จี๊ดเลย แค่นั้นค่ะ
คนที่เขาเอาแพรไปแอบอ้างคือทางคุณฝ้าย อีกขาซึ่งเป็นดีลเลอร์ ไปหลอกว่าสินค้าขายดีมาก ต้องสต็อกเอาไว้เลยนะ ดีลเลอร์เชื่อ สต็อกสินค้าไว้เยอะ สุดท้ายไม่จ่ายเงิน เกิดอะไรขึ้นกับคุณฝ้าย?
ฝ้าย : ของฝ้ายหลักๆ เลยจะมาเสนอสินค้าในราคาพิเศษ เดิมทีเรามีการซื้อขายกันราคาปกติอยู่แล้ว แต่มีบาง่วง ประมาณพ.ค.-ธ.ค. เริ่มเสนอสินค้าในราคาพิเศษ และให้เราซื้อสินค้าในราคาบิ๊กล็อตเลย ด้วยเหตุผลต่างๆ นานา จริงๆ แล้วตัวฝ้ายเองเป็นดีลเลอร์ ถ้าเดือนหน้ามียอดขายเท่าไหร่ เรามีออเดอร์รอเท่าไหร่ เปย์จ่ายให้เขาเรียบร้อยหมดแล้ว สินค่าที่เราจะขอเบิกใช้กับทางเขาเอง เราจะมีการชำระเงินทั้งหมด และแจ้งไปแต่ละวันว่าต้องจัดส่งให้ลูกค้าท่านใดบ้าง ซึ่งก็มีการชำระเดือนต่อเดือน เดือนหน้าใช้เท่าไหร่ก็ชำระไป แต่สิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น คือพ.ย. เราต้องการใช้แค่นี้ แต่เขาเสนอมาว่าให้ช่วงลงอีก เป็นบิ๊กล็อตนะ สิ้นปีจะได้โบนัสทองคำแท่ง จากซับพลายเออร์เส้นโรงงานนึงเขาจะให้กับทางบริษัทนี้ แต่เขาจะมาเสนอให้ฝ่ายต่อ เพราะฝ้ายช่วยเขาดันยอดซื้อเส้นตรงนั้น เขาเองต้องการแค่ส่วนลดท้ายบิลการสั่งซื้อนั้น เราสั่งซื้อไป พอสินค้าได้รับ เราทวงถามไป มันไม่มีโบนัสนี้เกิดขึ้นจริงๆ พอสอบถามซับพลายเอร์ไปตรงนั้น เขาบอกว่าไม่มีทองตรงนี้ให้กับบริษัทแห่งนี้เลย เราก็เลยคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงต่อการมาเสนอขายให้เรา ถึงเวลานั้นเองค่ะ เดือนพ.ย. เราสั่งสินค้าไปค่อนข้างเยอะ ตัวสต็อกสินค้าเรามีในมือเยอะแล้ว จริงๆ เราแทบไม่ต้องสั่งเลยก็ได้ เขาก็มาเสนออีกด้วยเหตุผลต่างๆ นานาว่าจะปิดโรงงาน 3 เดือน เพื่อย้ายโรงงานจากนนทุบรี ไปอยุธยา มีการส่งภาพหลักฐานในการสร้างโรงงาน การเซ็นสัญญาต่างๆ นานา ดีลกับนายทุนอีกท่านนึง เอาภาพตรงนั้นมาให้เราเห็นว่าจะปิดโรงงานและมูฟโรงงานจริงๆ เราถามว่า ถ้าเป็นอย่างนั้นจริง และเราต้องขายทุกเดือน มันต้องทำไง เขาบอกให้สต็อกสินค้าล่วงหน้า 3 เดือนค่ะ จากเดิมที่ฝ้ายใช้ประมาณ 2 แสนซอง กลายเป็นว่าฝ้ายต้องสต็อกสินค้าทีเดียว 6 แสนซอง เขาก็มาอัปอีกว่าดีลเลอร์ท่านอื่นไม่มีใครสะดวกสต็อกสินค้าเลย ให้ฝ้ายช่วยดันไปอีก ให้สั่งเดือนละ 2.6 แสน เท่ากับเขาเสนอให้ฝ่ายสั่งซื้อสินค้า 7.8 แสน เขาบอกว่าถ้าเป็นบิ๊กล็อตมากๆ ก็เสนอสินค้าที่ต้นทุนค่อนข้างต่ำเลย ฝ้ายก็ถามเขาแล้วนะว่าราคานี้เขาได้จริงๆ มั้ย เขาบอกจำเป็นต้องทำแบบนี้ ไม่งั้นเราจะไม่มีสินค้าขายในท้องตลาด อีกเหตุผลที่เขามาพูดกับฝ้าย ตอนนี้เขาเปิดพีโอเบิ้ลๆ พีโอสั่งซื้อ ลูกน้องเขาสั่งซื้อ เปิดพีโอไว้เยอะ ทีนี้ซับพลายเออร์เรียกเก็บ เขาจำเป็นต้องทลายวัตถุก้อนนี้ก็เอามาขายราคาต่ำให้ฝ้ายเลย เพื่อให้ฝ่ายช่วยเคลียร์ก้อนนี้ออกไป ฝ้ายก็หลงเชื่อ และสั่งสินค้ากับเขาไป
ถ้าล็อตปกติ ซองเท่าไหร่?
ฝ้าย : จริงๆ ได้อยู่ 18 บาทนี่แหละค่ะ
ถ้าสต็อก 3 เดือน ถ้า 6 แสนซองเท่าไหร่ จะเหลือซองเท่าไหร่?
ฝ้าย : เขาให้ 14 บาทนี่แหละค่ะ
สั่งเพิ่มอีก 7.8 แสน ถูกลงมาอีกมั้ย?
ฝ้าย : 7.8 แสนได้ 14 บาทนี่แหละค่ะ ถ้าซื้อ 2 แสนปกติ ฝ้ายได้อยู่ที่ 18 บาทค่ะ
เวลาของมาส่ง จ่ายเงินเลยมั้ย?
ฝ้าย : จริงๆ ฝ้ายชำระล่วงหน้าไปหมดแล้วค่ะ การเบิกสินค้าไปแต่ละรอบ ฝ้ายชำระตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วค่ะ ทั้งก้อน ไม่มีชำระในเดือนนี้ด้วยนะคะ ฝ้ายชำระรอไว้ให้ลูกค้าหมดแล้ว เราต้องมีซัปพอร์ตลูกค้าเรา หลักๆ ลูกค้าเป็นต่างประเทศทั้งหมด เขาจะลงตู้ไป อย่างคุณผ้าแพร ลูกค้า 250 อันนั้นคือลูกค้าฝ้ายเอง ซึ่งฝ้ายชำระเงินไปแล้ว
จริงๆ เขาต้องเอาเงินไปจ่ายน้องแพร แต่ยังไม่เอาไปจ่ายเลย?
ผ้าแพร : จ่ายไปก่อนล่วงหน้านานแล้วค่ะ
ฝ้าย : ลูกค้าชำระฝ้ายหมดแล้วทุกอย่าง มันไม่มีคำว่าปิดตู้แล้วได้เงินค่ะ
ศุภภัทรพจน์ : 250 รวมถึงไปอ้างกับพี่ณัฐด้วยใช่มั้ย
ฝ้าย : อันนั้นจ่ายอีกบริษัทนึงค่ะ เป็นล็อตก่อนหน้า 320 ลัง อันนั้นอีกบริษัทนึง อ้างว่าส่งสินค้าให้ล่าช้าค่ะ นี่เป็นยุคก่อนคุณผ้าแพรเข้ามานิดนึงบอกว่าส่งสินค้าล่าช้า 3 วัน เขาบอเขาโดนปรับจากลูกค้าท่านนี้อยู่ 1 ล้าน แต่จริงๆ ลูกค้าฝ้ายไม่เคยเรียกปรับตรงนี้ แม้การส่งสินค้าล่าช้า คนรับหน้าคือฝ้ายค่ะ
ศุภภัทรพจน์ : เวลาคุยกับพี่ณัฐ ก็มีออเดอร์คุณฝ้ายมาแสดงทางนี้ เวลาคุยกับคุณฝ้าย ก็มีภาพซอง โปรไฟล์พี่ณัฐว่าผลิตแน่ๆ หรือเอา 250 กล่องไปแสดงน้องแพร มันก็เชื่อวนๆ อยู่อย่างนี้ ถ้าเขาไม่ได้คุยกันเองจะไม่รู้เลย เรื่องแตกเพราะคุยกันเองนี่แหละ
ก่อนหน้านี้ไม่เคยเจอกันมาก่อน เขามีการติดป้ายประกาศว่าจะย้ายโรงงานจริงมั้ย?
ฝ้าย : ฝ้ายเคยไปโรงงานที่เขาจะก่อสร้างเลย ตัวฝ้ายเองไม่มั่นใจนี่แหละค่ะ วันดีคืนดี อยากจะเศร้าก็เศร้า อยากจะผลิตก็ผลิต อยากจะเลิกก็เลิก ฝ้ายฝากชีวิตไว้กับเขาค่อนข้างเยอะ เราทุ่มเต็มที่กับธุรกิจนี้ เราไปดูโรงงานเขา เขาบอกจะย้าย เราลงเงินเยอะ ก็ขอไปดู เขาพาไปดูก็มีพื้นที่ กั้นหมดทุกอย่าง เวลาดีลงานกับคนก่อสร้างโรงงาน ก็ถ่ายมาให้ดูว่ากำลังดีลเรื่องก่อสร้างอยู่นะ มีแบบมาให้ดู ทำสาธารณูโภคต่างๆ ระบบแอร์ ระบบไฟ ทุกอย่างถ่ายให้ฝ้ายดูหมดเลย ฝ้ายก็เชื่อว่าจะมีการย้ายโรงงานจริงๆ ถามว่าหนักมั้ยสำหรับ 7.8 แสนซอง เขาไม่ได้ให้ฝ้ายชำระเดือนต่อเดือนนะ เขาบอกว่าสามเดือนที่ฝ้ายจะใช้เขาขอโกยมา อย่าง 10 ล้าน ขอหารชำระแค่ 2 เดือน เดือนละ 4 งวด ตอนต้นเราคำนวณมาแล้วว่าเป็นเงินประมาณ 10 ล้าน มีก้อนนึงที่ลูกค้าฝ้ายโอนให้เขาไปก่อนแล้ว จริงๆ มีการหักยอด ประมาณ 1.3 ล้าน เราหักไปก่อนแล้วในก้อนที่หนึ่ง ที่เหลืออีก 8 งวด งวดละ 1 ล้าน ฝ้ายตกลงกับเขา คิดว่ามันก็เยอะอยู่นะ เราสั่งซื้อสินค้าไว้ ยอดยกมาก็เยอะแล้ว ฝ่ายไม่อยากได้เลย เขาบอกงั้นไม่มีของขายนะโน่นนี่นั่น สุดท้ายฝ้ายส่งเงินไป บอกมันหนักนะ ก็บอกว่าหนักก็ไม่เป็นไร ขอตรงเวลาแค่งวด 1 - 2 งวดที่ 3 จะได้เงินจากที่บ้านมา เหมือนเขาเอาที่บ้านไปจำนอง และเอาเงินมาซัปพอร์ตตรงนี้ จะมีเงินมาช่วยหมุนในก้อนที่สาม ที่สี่ แต่ขอให้ช่วยทีเถอะทลายก้อนนี้ที ฝ้ายก็ตกลงรับไป สุดท้ายจ่ายเงินไป 6 งวด เริ่มเข้างวดที่ 7 การส่งสินค้าล่าช้ามาก ตัวเขาเองก็เริ่มกลับมาพูดคุยกับฝ้ายว่าขอหยุดเท่านี้มั้ย ตอนนี้ไม่สามารถส่งสินค้าได้แล้ว ไม่สามารถผลิตได้แล้ว เพราะจะย้ายไปอยู่อยุธยา ลูกน้องลาออก
คุณฝ้ายเสียหายเท่าไหร่?
ฝ้าย : ถ้าก้อนค่าสินค้าที่ชำระเงินไปแล้ว แต่ค้างเติ่งตั้งแต่ม.ค. จนถึงปัจจุบัน ค้างส่งอยู่ที่เกือบ 4 แสนซอง เป็นเงิน 5..25 ล้านบาทค่ะ
แพรติดต่อคู่กรณีล่าสุดได้เมื่อไหร่?
ผ้าแพร : ตอนทวงถามเรื่องเงิน ช่วงประมาณเม.ย. จากนั้นไลน์ไปไม่ตอบ
6 เดือนแล้วติดต่อไม่ได้ ล่าสุดคู่กรณีติดต่อมาที่ทีมงาน และไม่ใช่เบอร์ที่สามท่านให้ด้วย กำลังประสานอยู่ว่าจะเดินทางมาหรือยังไง ที่แน่ๆ นักร้องชายอยู่กับทนายบริษัทเลอรส นักร้องติดต่อมาเอง หลังจากก่อนหน้านี้พยายามติดต่อไป แต่ติดต่อไม่ได้ ระหว่างทีมงานประสาน พี่เตือนใจ ก็เป็นขาดีลเลอร์ จะคล้ายคุณฝ้ายที่หลอกให้สต็อกสินค้าจำนวนเยอะๆ แล้วไม่ส่งสินค้าให้?
เตือนใจ : ของพี่เคสเดียวกับคุณฝ้าย แต่เริ่มแรกพี่เริ่มต้นจากเป็นดีลเลอร์รายวัน จะเปิดสินค้า 1 หมื่นห่อ พอเบิกไปเรื่อยๆ ใกล้หมด 1 หมื่นก็เติมไปเรื่อยๆ พี่ไม่ต้องจองล่วงหน้าเป็นเดือนๆ เหมือนรายอื่น แต่มีความผิดปกติเมื่อเดือนพ.ย. ที่เขามาขอให้พี่เปิดอาทิตย์ละ 3 หมื่นห่อ เพื่อรับโบนัสจากบริษัทซับพลายเออร์ จะให้โบนัสเขาและเขาเอาโบนัสมาให้พี่ โดยให้พี่ผลิตเป็น 3 หมื่นห่อ เดือนนั้นพี่จ่ายไปทั้งหมด 1.5 แสนห่อ เขาบอกจะเพิ่มให้อีก เดี๋ยวรอดูก่อนว่าบริษัทซัพพลายเออร์จะให้เท่าไหร่ ประมาณ 16 ม.ค.จะมาแบ่งให้ ที่เขาสรุปตอนนั้น ทอง 4 บาท เงิน 1.6 แสนบาท นี่เขาสรุปมาให้ มาช่วงเปลายดือนพ.ย. พี่โอนยอด 1.5 แสนห่อ พี่โอนจบ วันนั้นเขาได้มาเสนอเรื่องการเปิดพีโอเกินของพนักงานอีก เขาต้องหาเงินไปปิดซับพลายเออร์เจ้านี้ ไม่งั้นบริษัทจะเสียเครดิต และจะย้ายบริษัท จากนนทบุรี ไปอยุธยา มีการปิดบริษัทเหมือนเดิม ซึ่งอันนี้มาเสนอให้พี่จ่ายทั้งหมด 2 เดือน โดยสัปดาห์ละ 4.25 หมื่น แต่ในระยะเวลา 8 สัปดาห์ให้พี่ปิดทั้งหมด 3.4 แสนห่อ โดยให้พี่จ่ายสัปดาห์ละ 637,500 บาท พี่ก็จ่าย เสนอเคสเหมือนคุณฝ้ายคือให้ราคา 15 บาท พี่จ่ายได้แค่ 4 งวด พี่ขอหยุด เพราะการส่งของล่าช้า ตอนนั้นพี่อยู่ต่างประเทศ พี่ได้จ่ายแค่ 4 งวด กลับมาเขาจะให้พี่จ่ายงวดที่ 5 ต่อ แต่งวดที่ 5 พี่จ่ายได้แค่ครึ่งเดียว ตอนแรกเขาจะเอาเงินไปให้คุณนันทชัย แต่มาสืบทีหลังคุณนันทชัยไม่ได้เงินก้อนนั้น ในการที่เขาชักจูง ทำไมพี่ตัดสินใจเปิดต่อ เพราะเรามีออเดอร์อยู่แล้ว เขาบอกว่าถ้าบริษัทปิด มีออเดอร์แต่คนอื่นไม่มีของ เขาก็ต้องมาซื้อกับพี่ ถ้าพี่ตุนสินค้าไว้ช่วงนั้น พี่จะมีสินค้าขาย แต่เรามีลูกค้าอยู่ในมืออยู่แล้ว เราเลยตัดสินใจเปิดไว้
รวมมูลค่าความเสียหาย เขาค้างส่งกี่ห่อ?
เตือนใจ : 9 หมื่นกว่าห่อ คิดเป็นเงิน 1,379,970 บาท มีส่วนค่าเสียหายตัวอื่นอีก ซึ่งมีการบอกเราให้ช่วยอีก ถ้ารวมความเสียหายทั้งหมด 2.4 ล้าน จะมองว่าเป็นการยืมก็คงไม่ได้ เพราะถ้ายืมก็ต้องคืน แต่ในสิ่งที่เขาให้เราช่วย ยกเคสจ่ายค่าไฟ มาบอกว่าไฟโรงงานจะโดนตัด พี่ช่วยหนูหน่อย แต่ทุกครั้งที่เขาต้องการเงิน จะบอกว่าพี่ วันนี้มีออเดอร์พี่ออนะ ถ้าไฟโดนตัด แย่เลยนะ ออเดอร์พี่ไม่ออก แต่เรามีลูกค้าอยู่ในมือ เราต้องการสินค้าเราออก ก็เลยตัดสินใจช่วย สุดท้ายแล้วไม่ใช่ ของเราก็ไมได้ออกตามที่เขาบอก
น้องแพร ของหนูโดนยังไง?
แพร : ด้วยความมีสต็อกเยอะอยู่แล้วค่ะ ตอนแรกว่าจะไม่เปิดต่อในเดือนต่อไป ก็เลยมีการเสนอราคาอ้างว่าปีหน้าจะปรบราคาขึ้น และย้ายโรงงานเพื่อให้หนูสต็อกของ ในเดือนพ.ย. ห่อละ 16 บาทค่ะ จากนั้นเห็นว่าสต็อกหนูเยอะ อ้างว่าจะช่วยหนูปล่อยค่ะ ด้วยความหนูมีลูกค้าเข้ามาพอดี หนูเลยมีความจำเป็นต้องเปิดก้อนใหม่ไปค่ะ มาให้หนูช่วยแพ็กของค่ะ
มูลค่าความเสียหาย?
แพร : 2 ล้านกว่าค่ะ ประมาณ 8-9 หมื่นซองที่เขาค้างส่งค่ะ
ปกติก่อนหน้านี้ทำธุรกิจกับคู่กรณีไม่เคยมีปัญหา?
แพร : ใช่ค่ะ ไม่มีปัญหาอะไร หนูค้าขายกับเขามาตั้งแต่ปี 64 65 ค่ะ
ไทม์ไลน์ทุกคนไล่กัน คือพ.ย.-ธ.ค.ปี 67 และเรื่อยมาถึงปี 68 มีเรื่องบ้านอีก น้องนักร้องติดต่อทีมงานเข้ามา อยากออกรายการ แต่อยู่กับทนายแชมป์ ทนายบริษัทเลอรส ต้องการชี้แจง มีอะไรชี้แจง?
ทนาย : ทางคุณณัฐ ผมเพิ่งทราบข้อเท็จจริงบางส่วนในรายการ ยังไม่ได้คุยข้อเท็จจริงกับลูกความ ขอเลี่ยงของคุณณัฐไปก่อน แต่ของคุณผ้าแพรอยู่ระหว่างจ่ายทำยอมในชั้นศาล จ่ายอยู่ทุกเดือน คุณผ้าแพรมี 3 ยอด 3 แสน 1 ล้าน และ 1.3 ล้าน ยอด 3 แสนมีการทำยอม ผ่อนจ่ายให้อยู่ ในส่วน 1 ล้าน มีทำหนังสือรับสภาพหนี้ ส่งให้ทางคุณผ้าแพรเรียบร้อยแล้ว เริ่มต้นจ่ายม.ค.69 ยังไม่ถึงกำหนดครับ และมียอด 1.3 ล้าน ตรงนี้เป็นการเจรจากันอยู่ มีข้อเท็จจริงมาก คุณผ้าแพรโอนเงินให้ดีลเลอร์ที่ผลิตสินค้า มีการผลิตสินค้าออกมาล็อตนึง แต่ทางเราไม่ได้เอาไปขายเลย สินค้ามีการขนย้ายออกจากโรงงาน ช่วง 15 ก.พ. นะถ้าจำไม่ผิด เราก็ติดต่อว่าจะเอายังไงกับสินค้าตรงนั้น ก็ได้คุยกับทนายคุณผ้าแพร เขาบอกว่าเขาขอยึดไว้ก่อน เพื่อเป็นประกันให้ทางเราชำระหนี้ได้ ก็อยู่ระหว่างการติดต่ออยู่เลย
กฤษฎิ์พงษ์ : วันนี้ที่เรามา เนื่องจากเราทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่ามีการพาดพิงถึงตัวคุณผ้าแพร สองในเรื่องก้อน 1 ล้าน ให้โอกาสเขาชำระในงวดม.ค.69 ให้เขา 18 เดือน แต่เมื่อเราเพิ่งทราบข้อเท็จจริง มีเจ้าหนี้แจ้งไป ระยะเวลา 18 เดือนเริ่มไม่มั่นใจว่าจะให้เงินก้อนนี้หรือไม่ เพราะเราให้เวลาเขาเพื่อช่วยเหลือเขา คุณผ้าแพรมีเจตนาช่วยเหลือเพื่อนเขา เขาเลยยืดเวลาให้ ส่วนก้อนสุดท้ายมีประเด็นกันอยู่ เราเจอทนายแชมป์ตลอด แต่ไม่เคยเจอตัวความ เราพยายามแก้ปัญหาให้สองฝ่าย ข้อเท็จจริงไม่ตรงกัน ที่ทนายแชมป์กล่าวมามันไม่ถูกต้อง เพราะในส่วนของเรา เรามีแค่วัตถุดิบที่อยู่ในความครอบครอง ไม่ใช่สินค้าผลิตแล้วพร้อมขาย วัตถุดิบเรามีหลักฐานการโอนเงินทั้งหมดให้ชำระไปที่ผู้ขาย เราเป็นคนออกเงิน เราขอวัตถุดิบยึดหน่วงไว้ก่อน เราไม่ได้คุยว่าจะตกลงรับผิดกันอย่างไร เรามีการนัดหมายกันว่า โอเค วันทำสัญญารับสภาพหนี้ก้อน 1 ล้าน นัดเจอที่สตาร์บัค ปรากฏว่าลูกความคุณทนายแชมป์เขาไม่ได้มา เขาแคนเซิลระหว่างทาง จากนั้นเราหาวันนัดประชุมร่วมกัน ก็ยังไม่ได้ติดต่อกัน สุดท้ายทนายแชมป์ให้โทรกลับมาหา แต่ก็ไม่ได้คุยกัน วันนี้ที่มาก็เพราะกังวลหลายส่วน ที่คุณแพรบอกว่า 1 ล้านที่ทำสัญญารับสภาพหนี้ แล้วให้โอกาส 2 ปี พอมาเจอผู้เสียหายจำนวนมาก ก็เกรงว่าจะไม่ได้เงินก้อนนี้ ก้อนที่สองยังไม่มีความชัดเจน สามที่เรามาวันนี้ถูกพาดพิง เราไม่แน่ใจว่าคนที่มาวันนี้ มีการนำคุณผ้าแพรไปพูดอย่างไร วันนี้มาแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อหน้าทุกคนว่าเราไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้อง เราเองก็ยังมีบางส่วนที่ไม่ได้รับตามข้อตกลง
ก้อน 1 ล้านยังเป็น 18 เดือน?
กฤษฎิ์พงษ์ : ใช่ค่ะ แต่ 1.3 ล้าน ยังไม่ได้คุย เพราะข้อเท็จจริงไม่ตรงกัน ที่เขาบอกว่าเราผลิตของแล้วยึดหน่วงไว้ แต่จริงๆ ไม่ใช่ มันคือวัตถุดิบที่เสื่อมสภาพ มีอายุ ไม่สามารถเก็บรักษาได้นาน ตรงนี้เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้น ต้องมานั่งคุยกันจริงๆ
ทนายอยู่กับนักร้องด้วยมั้ย?
ทนาย : ไม่ได้อยู่ครับ
แพรมีอะไรอยากบอกทนายแชมป์ไปถึงนักร้องมั้ย?
ผ้าแพร : ตั้งแต่ติดต่อกันไม่ได้ก็ไม่ได้เจอเลย แพรคิดว่าน่าจะดีกว่าถ้าเจอกันและลองได้คุยกัน ข้อเท็จจริงเป็นยังไง ต่างคนต่างรู้อยู่แก่ใจ ถ้าเราได้มาเปิดใจคุยกัน คุยความจริงกัน น่าจะหาทางออกได้ดีกว่าค่ะ
มีโอกาสที่นักร้องจะได้เจอแพรมั้ย?
ทนาย : ยินดีครับ รอระยะเวลานิดนึงว่าเป็นวันไหน
พรุ่งนี้ได้มั้ยมาที่รายการเลย?
ทนาย : ได้ครับ
แพรอยากช่วยเพื่อน ก็อยากได้คำตอบจากเพื่อนเหมือนกัน ว่าเงินไปอยู่ที่ไหน?
ทนาย : ทางเราซาบซึ้งกับการช่วยเหลือจากคุณผ้าแพร ตอนนี้บริษัทผลิตสินค้าเพื่อผ่อนชำระหนี้ให้เจ้าหนี้แต่ละราย ทั้งตามคำพิพากษา ทั้งตามสภาพหนี้ และติดต่อเจ้าหนี้แต่ละราย ผ่อนชำระก้อนเดียวไม่ได้ เพราะต้องแบ่งจ่ายให้ทุกราย ทางคุณณัฐผมยินดีติดต่ออยู่นะครับ ไม่มีติดขัดเรื่องอื่น ของทางคุณฝ้ายมีฟ้องมา 2 คดี ทำยอมจ่ายเงินเต็มจำนวนและให้ถอนฟ้องแล้วด้วย ทั้งสองคดี เราชำระหนี้ให้กับทุกคน ของคุณฝ้ายได้เป็นกรณีพิเศษเลย กรณีปิดครั้งเดียวเลย ไม่มีการผ่อนชำระ ส่วนเรื่องบ้านที่บอกว่าหลอกให้เอาบ้านไปขายฝากแล้วเอาเงินไป คุณฝ้ายก็เป็นคนเสนอเองว่าเอาบ้านไปขายฝาก เพื่อเอาเงินมาแล้วไปผลิตสินค้า เพื่อส่งให้ตัวเขาได้ ยังมีการติดต่ออยู่ตลอด ถ้าจำไม่ผิด ปลายปีนี้ก็จะซื้อบ้านเขามาในราคา 4.4 ล้าน ก็มีการติดต่อพูดคุยตลอด ไม่ใช่หลอกให้เพื่อนขายบ้าน หรือขายฝากบ้านครับ
ฝ้ายเสนอเหรอ?
ฝ้าย : มีรายละเอียด มีหลักฐานแชตค่ะ เขาเป็นคนขอเองค่ะ
ศุภภัทรพจน์ : รายละเอียดที่ทนายพูดเมื่อสักครู่จะมีแชตไลน์อยู่นะครับ
ฝ้าย : เรื่องบ้านจุดเริ่มต้นไม่ได้มาจากการเสนอขายฝากอะไรทั้งนั้นค่ะ ฝ้ายประกาศขายบ้าน ตัวเขาเองเข้ามา เขาบอกว่าขอเช่า ตอนแรกบอกขอเช่าก่อนบอกแม่ป่วยจำเป็นต้องย้ายแม่มาอยู่อยุธยา ฝ้ายก็ตกลงให้เช่า พอเช่าเสร็จบอกว่ายินดีซื้อเลย เพราะขี้เกียจย้ายเอาของออก ฝ้ายก็บอกว่าได้ จะซื้อยังไง เขาบอกจะซื้อเงินสด เพราะบ้านที่นนทบุรี 2 หลัง เขาบอกติดจองอยู่ ลูกค้ากำลังยื่นกู้ จะซื้อเงินสดฝ้ายเลย ฝ้ายก็ตกลง ถ้าซื้อเงินสดก็ยินดีให้ แต่ปรากฏว่ามีเรื่องฉุกเฉินเข้ามา บอกว่าจะต้องมาดีลกับทางพี่ณัฐ ตอนนั้นเริ่มมีสถานการณ์ส่งสินค้าล่าช้าค่ะ สั่งไปเท่านี้แต่มันไม่ได้ ฝ้ายก็หาคุยกัเบขาว่าจะแก้ปัญหายังไงเรื่องนี้ เขาก็คุยกับพี่ณัฐบอกว่าพี่ณัฐจะมีการเข้ามาซับให้การผลิตเรื่องซอง เส้นต่างๆ นานา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเข้าไปดีลกับซับพลายเออร์เจ้าใหม่ ต้องมีเงินก้อนนึงเพื่อไปดีล เพราะในการดีลซับพลายเออร์เจ้าใหม่ เขาไม่สามารถขอเครดิตได้ตั้งแต่บิลแรก เขาเลยมาปรึกษาฝ้ายในเรื่องนี้ แล้วมีเหตุความจำเป็นมากๆ มันต้องใช้แล้ว มันสิ้นปีแล้ว วันที่มาคุย ณ เวลานั้นกลางเดือนธ.ค.แล้ว ถ้าสิ้นปีทุกโรงงานเขาปิด เปิดมาม.ค.จะไม่มีสินค้าผลิต เขาเร่งด่วนมาก เลยขอโฉนดบ้านหลังที่เขาจะซื้อเอาไปขายฝากก่อนได้มั้ย พอได้เงินมา จะเอาเงินก้อนนั้นขอไปใช้จ่ายกับทางพี่ณัฐ ฝ้ายก็หนักใจนะ เพราะบ้านคือน้ำพักน้ำแรงที่เราหามาทั้งชีวิต แต่มันก็บีบเราอย่างนึง ถ้าวันนี้เราไม่ช่วย เท่ากับว่าเราจะไม่มีสินค้าส่งให้ลูกค้าของเรา ลูกค้าเราจองตู้จองเรือไว้หมดแล้ว เราเลยจำเป็นต้องให้ และไปโอนบ้าน ได้เงินมาทั้งหมดก็โอนให้เขาทั้งก้อนเลย สิ่งที่เราคอนเฟิร์มกับเขา หลังได้เงินไป ขอนะให้เอาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ จ่ายสินค้าก็จ่ายสินค้า จริงๆ เอาสลิป ใบพีโอมาให้ด้วย เขาก็ถ่ายใบพีโอต่างๆ ของพี่ณัฐมาให้เราดูว่ามีการเปิดพีโอจริงๆ ซึ่งเราก็เชื่อ แต่จนสุดท้ายมา ตั้งแต่เดือน 5 เป็นต้นมา เขาต้องชำระค่าดอกเบี้ยขายฝากให้นายทุนขายฝาก เพราะเป็นความรับผิดชอบของเขา เขาไม่มีการชำระค่ะ ตั้งแต่เดือนห้าเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน นายทุนขายฝากก็ยังไม่ได้ ซึ่งฝ้ายถามตลอดว่ามีการชำระมั้ย เดือนหน้าบ้านฝ้ายโดนยึดค่ะ เงินไม่จ่าย จะโดนยึดแล้วด้วยค่ะ
ทนาย : คุณเอยกับคุณฝ้ายมีการคุยส่วนตัวอยู่นะครับว่าจะมีการซื้อขายบ้านกัน
เงินที่ไม่ได้ชำระตั้งแต่เดือนห้าแล้วจะทำให้บ้านโดนยึด เขาได้ปรึกษาทนายมั้ย?
ทนาย : เท่าที่ทราบ ไม่ชำระประมาณ 3-4 เดือนโดยประมาณ ก่อนหน้านั้นคุณเอยชำระดอกเบี้ยให้อยู่เดือนละเกือบ 5 หมื่น
ฝ้าย : เขาชำระแค่ 2 เดือนค่ะ ชำระถึงเดือนสี่ค่ะ
ศุภภัทรพจน์ : ทางคุณแชมป์ให้ความมั่นใจคุณฝ้ายได้มั้ย ว่าบ้านเขาจะไม่ถูกยึด
ทนาย : ความมั่นใจที่ผมจะให้ได้ คือคุณเอยสามารถผลิตสินค้าและขายให้ลูกค้าต่อได้ การเกิดเหตุการณ์แบบนี้ ทำให้ทุกอย่างสะดุด และจะล้มทุกอย่างครับ เป็นเหตุการณ์ที่ทางผมไม่อยากให้เกิด ผมประคับประคองหนี้บริษัท ให้เจ้าหนี้ทุกรายได้รับการชำระหนี้ครบถ้วน ผมเคยเสนอให้เข้าแผนฟื้นฟูกิจการ เป็นการพักหนี้ระยะยาว ไม่มีการชำระดอกเบี้ย แต่คุณเอยเขาไม่เห็นด้วย เขาบอกเขาเป็นหนี้เขาต้องจ่าย แต่ขอเวลาผลิตสินค้า นำมาชำระหนี้ให้ทุกรายครับ
ฝ้าย : ตอนเราดีลกัน เราไม่ได้บอกว่าจะนำเงินขายสินค้ามาจ่ายค่าบ้านฝ้ายเลย คุณบอกจะเอาเงินจากการขายบ้านหลังนั้นมาจ่ายบ้านเรา แต่ช่วงไม่กี่วันที่เราคุยกัน ฝ้ายไปหาข้อมูลมาเรียบร้อยแล้ว ว่าสองหลังนี้ไม่ได้เป็นของเขาตั้งแต่วันที่มาคุยกับฝ้าย มันไม่ใช่บ้านของเขาแล้ว แต่การเขามาเสนอกับฝ้าย บ้านสองหลังนี้ติดจองอยู่ เขาจะเอาเงินจากการขายบ้านหลังนี้มาจ่ายค่าบ้านฝ้าย คำถามคือฝ้ายต้องรออีกเท่าไหร่
ศุภภัทรพจน์ : การเอาบ้านคุณฝ้ายไปขายฝาก ถ้าบอกตั้งแต่ต้นว่าเงินที่จะเอามาปิดบ้าน รอให้เขาผลิตสินค้า ขายสินค้า เราให้เงินเขามั้ย เราก็ไม่ให้ พอบอกจะเอาเงินจากการขายบ้านไปให้เราก็เชื่อมั่น แล้วเท่าที่ทราบ แจ้งคุณฝ้ายว่าเงินที่ได้จากการขายฝากจะเอามาให้พี่ณัฐ ซึ่งก็ไม่ได้ให้
ทนายพอทราบมั้ย ลูกความเอาเงินไปใช้ทำอะไร?
ทนาย : ส่วนตัวทนายไม่ได้ยุ่งเรื่องนั้นอยู่แล้วครับ เป็นเรื่องที่เกิดก่อนผมเข้ามา ผมเข้ามาในส่วนแก้ปัญหาอย่างเดียวเลย ยังมีออเดอร์สินค้าจากลูกค้าทั้งในต่างประเทศและในประเทศ ยังผลิตสินค้าได้ แต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ฝ้าย : ปัจจุบันผลิตสินค้าที่ไหนเหรอคะ
ทนาย : ผมขอเป็นความลับครับ
ศุภภัทรพจน์ : การประกอบการไม่ชัดแจ้ง
ทนาย : ชัดแจ้งครับ ถูกต้อง มีอย.เรียบร้อยครับ
ฝ้าย : อย่างบ้านหลังนี้ เราหามาด้วยน้ำพักน้ำแรง เราไม่อยากให้มันโดนยึดไป ฉะนั้นสิ่งที่เราอยากร้องขอในวันนี้เลย ถ้าจะนำเงินมาจ่ายบ้านเราจริงๆ ขอให้มาจ่ายก่อนบ้านเราถูกยึด 19 ธ.ค. ค่ะ เดือนหน้าแล้วค่ะ
ศุภภัทรพจน์ : ทนายแชมป์บอกว่าถ้าขายได้ ผลิตได้ มันอยู่เหนือการควบคุมของคุณฝ้ายไงครับ
ทนาย : มันมีออเดอร์เข้ามาอยู่ ทุกเดือนเรามีค่าใช้จ่ายเรื่องนี้ไม่ต่ำกว่า 2-3 แสน
ศุภภัทรพจน์ : เจ้าหนี้รายอื่นๆ ติดต่อประสานงานได้อยู่มั้ย
ทนาย : ได้เลยครับ อย่างคุณเตือนผมโทรไปสองรอบ 3 เดือนที่แล้ว ครั้งสุดท้ายที่คุยกัน เขาบอกให้ติดต่อทนายได้เลย คือทนายคุณฝ้าย ทุกคนรู้เบอร์ผม รู้ไลน์ผม ก็รอให้ติดต่อมา แต่ไม่มีใครติดต่อมาเลย
ทุกคนบอกว่าติดต่อไม่ได้?
ทนาย : คุณฝ้ายยังติดต่ออยู่ คุณผ้าแพรติดต่อผ่านทนาย คุณเตือนโทรศัพท์ผมก็มีอยู่
ฝ้าย : สิ่งที่เราต้องการ ไล่ยอด ขอเอกสารต่างๆ นานา คนที่จะออกมาคุยกับเราได้ดีที่สุดคือเจ้าตัว แต่เขามาขอเราแค่หลักฐานและเอกสารอย่างเดียว จากที่เราให้โอกาสเขาทุกๆ เรื่อง ที่เราโดนเยอะขนาดนี้เพราะเราให้ใจเขา เราไว้ใจเขา เราไม่รู้ว่าเรากลับมาโดนอะไร อย่างบ้านของฝ้าย เขาขอของฝ้ายไปใช้จ่ายในธุรกิจของเขา แต่สิ่งที่เขาบอกทุกคน ฝ้ายโดนดิสเครดิตนะคะ เขาบอกฝ้ายเป็นหนี้เขา เอาบ้านหลังนี้มาแลก นี่คือสิ่งที่เสียใจมากๆ (ร้องไห้) ใครจะยอมให้โฉนดบ้านโดยที่เงินก็ไม่ได้จ่าย เราให้เขาไป แต่มาบอกว่าเราเอาบ้านมาแลกเพราะเป็นหนี้ มันน่าเกลียดมากๆ นะคะ นี่คือเสียใจที่สุดค่ะ เดือนธ.ค.โดนแบบนี้ เดือนม.ค.มาอีกค่ะ บอกว่ามีปัญหากับพี่ณัฐ เรื่องค่าปรับ แตกหักกับพี่ณัฐ จำเป็นเต้องใช้เงินติดต่อจองเส้น จองวัตถุดิบกับซับพลายเออร์เจ้าเดิม ต้องใช้เงินอีก มาบีบฝ้ายอีกค่ะ ขอเงิน 2 ล้านไปดีลกับซับพลายเออร์เจ้าเดิม ตอนนั้นไม่มี แต่ถ้าเราไม่ให้ เราก็ไม่มีสินค้าส่งลูกค้าอีก เขาจะเอาประโยคแบบนี้มาคุยกับฝ้ายตลอด พอฝ้ายให้ไป การที่เขามาเอาเงินสองล้าน เขาพูดเลยว่าเอาบริษัทไปได้เลย เอาสูตรลิขสิทธิ์ เอาโลโก้ เอาทุกอย่างไปได้หมดเลย ถ้าได้เงินสองล้านนี้ไป วันนี้ฝ้ายไม่ได้โฟกัสเรื่องนั้นเลยค่ะ ฝ้ายโฟกัสว่าถ้าเราไม่ให้เขาก็ไม่มีเงินผลิตสินค้าให้ลูกค้าเรา สุดท้ายบอกว่าขอชำระสองเดือน ก็ไม่ได้ชำระตามสัญญา พอฝ้ายทวงถามว่าถ้าไม่สามารถผลิตให้ได้ตามสัญญา โรงงานปิด ถ้าอย่างนั้นฝ้ายเข้ามาผลิตได้มั้ย เขาบอกว่าให้บริษัทไม่ได้ เพราะตอนนี้บริษัทติดปัญหาฟ้องร้องกับสามีเก่า โดนสามีเก่าฟ้องเอาบริษัทครึ่งนึง ถ้าฝ้ายอยากได้ก็ไปฟ้องเอา วันนี้เราล้มมากๆ แต่สิ่งที่คุณบอกอยากได้ฟ้องเอา
ทนาย : ผมคิดว่าคำว่าอยากได้ไปฟ้องเอา ไม่น่าออกมาจากฝั่งเรานะครับ คุณผ้าแพรก็มีโพสต์ใน x เดือนส.ค. ว่าถ้าอยากได้ก็ไปฟ้องเอา ซึ่งในขณะนั้นเรามีการชำระหนี้กันอยู่ตลอด ผมไม่เข้าใจว่าเขารวมกลุ่มกันก่อวอร์ดเพื่ออะไร
ฝ้าย : ของฝ้ายได้รับการชำระเฉพาะก้อนที่ฟ้อง ก้อนที่ไม่ฟ้อง ไม่ได้รับค่ะ
เตือนใจ : ของพี่ไม่ได้ค่ะ
อยากได้ให้ไปฟ้องใคร คุณฝ้ายได้ยินจากใคร?
ฝ้าย : มีแชตค่ะ
มีใครได้ข้อความนี้อีก?
ผ้าแพร : ของแพรได้ว่าถ้าไม่สบายใจก็ไปฟ้องเอาค่ะ
ฝ้าย : อาจไม่ได้ตรงประโยคเป๊ะๆ แต่ความหมายคือไปฟ้องเอาเลย อะไรแบบนี้ค่ะ
ล่าสุดมีเอกสารชี้แจงจากบริษัทเลอรสฯ เรียนให้ทราบว่าข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวมิได้เป็นไปตามที่ปรากฏตามข่าว บริษัทอยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงและชี้แจงอย่างเป็นทางการ ใคร่ขอความกรุณาทุกท่านโปรดรอติดตาม หลีกเลี่ยงการเผยแพร่หรือให้ความเห็นกับข้อมูลที่ไม่ได้รับการยืนยันเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นได้ ทนายแชมป์เป็นทนายทางเลอรส?
ณัฐ : ส่วนของผมเป็นซอง แพ็กเกจจิ้ง น่าจะเป็นเส้นเล็ก เอาของผมไปใช้ ไปขาย บรรจุหมดเรียบร้อยแล้ว แล้วจะจ่ายผมได้ยังไง ผมฝากทนายด้วยนะ
ทนาย : ได้เลยครับ
ของคุณฝ้ายมีอะไรเพิ่มเติม?
ทนาย : วันนั้นที่มีการขึ้นศาลกันก็ได้คุยต่อหน้าท่านผู้พิพากษา ผมไม่ทราบเลยว่าการตกลงออเดอร์ ตกลงกับพนักงานคนเก่า
ฝ้าย : (ส่ายหน้า)
ทนาย : ทางผมก็ต้องการหลักฐานมายืนยันว่าทางเราได้รับเงินเข้ามาแล้ว หลักฐานถูกต้องตรงกัน เพื่อการชำระหนี้ได้ถูกต้อง ไม่ผิดพลาดหรือซ้ำซ้อน ผมฝากคุณฝ้ายทำรายละเอียดแต่ละเคสเลย ว่าเคสนี้ใครโอนมาเท่าไหร่ โอนมาเป็นสินค้าอะไรขอเป็นรายละเอียดที่ชัดเจน มีสลิปแนบที่เป็นหลักฐาน แต่คุณฝ้ายส่งไฟล์เอกซ์เซลมาให้ มันเป็นแค่ตัวเลข ผมเป็นทนายความ ผมต้องตรวจสอบความถูกต้องการจ่ายหนี้ต้องจ่ายแล้วไม่ต้องเรียกซ้ำซ้อนเข้ามา ต่างฝ่ายต่างทำกัน เพื่อเอาตัวเลขมา เราจะได้รู้ขั้นตอนวิธีการชำระหนี้ของเราครับ มันมีหนี้เป็นจำนวนเยอะมาก ที่ผมต้องติดตามจ่ายให้เจ้าหนี้ทุกรายครับ
ฝ้าย : เรื่องการรับออเดอร์ ฝ้ายไม่ได้ทำกับน้องพนักงานใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ ฝ้ายทำกับตัวเขาเองเลยค่ะเขาเป็นคนเสนอขายเอง ในการดีลล็อตล่าสุด เขาเป็นคนรับออเดอร์ฝ้ายทุกอย่าง
ทนาย : แต่ตัวเลขจะออกมาในไฟล์เอกซ์เซลอย่างเดียวไม่ได้ ใครเป็นหนี้ใครก็สามารถเขียนได้ ผมก็ต้องการข้อมูลมาตรวจสอบให้ชัดเจน คุณฝ้ายรู้เรื่องกับคุณเอย แต่ผมไม่ได้รู้เรื่องด้วย ถูกมั้ย ในเมื่อคุณอยากได้เงิน ผมก็อยากจ่ายเงิน ทำไมไม่ทำเอกสารมาคุยกันล่ะครับ
ฝ้าย : อย่างที่แจ้งไว้ตั้งแต่ต้น ฝ้ายทำเอกสารไว้หมดแล้ว ในตารางคิว เรามีหมดแล้ว ว่าเราค้างส่งเท่าไหร่ เรามียอด แต่คนที่จะรู้ดีที่สุด คือเจ้าของแบรนด์ที่เขามารับเงินฝ้ายไป เอกสารฝ้ายเตรียมไว้เป็นปึกเยอะมาก แต่ประเด็นคือเราไม่สามารถให้เขาได้ทั้งหมด ให้ไปแล้ว แล้วยังไงต่อ
ทนาย : ผมเอามาตรวจสอบดูว่ายอดเงินตรงกันมั้ย
ฝ้าย : ทนายแชมป์ยังไม่ได้เข้าใจระบบการจ่ายเงินและการส่งของเลยนะคะ จริงๆ มันไม่ได้เคลียร์ตามอินวอยแบบนั้น คนเข้าใจดีที่สุดคือเอยค่ะ ทนายแชมป์พูดมาไม่ใช่ระบบการจ่ายเงินและการส่งของ ของเราเลยค่ะ
ให้คุณเอยมาคุยตรงๆ?
ฝ้าย : มาไล่ยอดกันเลยค่ะ
ทนาย : ต้องคุยกันก่อนครับ
ไฟล์เอกซ์เซลที่ส่งไปก็ค่อนข้างครบถ้วน ละเอียดนะ?
ทนาย : ใช่ครับ แต่ผมก็ต้องตรวจสอบด้วย ว่ามีการรับเงิน เราเป็นหนี้กันจริง เขาไม่รับสินค้าแล้ว
ศุภภัทรพจน์ : มีกรอบระยะเวลามั้ย ว่าจะใช้เวลากี่วันถึงจะได้ข้อสรุป
ทนาย : ผมยังไม่ได้รับเอกสารอะไร หรือนัดที่จะไปคุยกันเลย
ฝ้าย : ทนายแชมป์ทักมาขอเอกสาร ฝ้ายบอกแล้วว่าเตรียมเอกสารไว้ทุกอย่าง แต่สิ่งที่เราขอ คือให้เอยมานั่งเคลียร์กับเราด้วย คนรู้ระบบการทำงานดีที่สุดคือเขา พร้อมไล่ชนยอด ทนายมาด้วยได้ค่ะ ทนายเรามีค่ะ มานั่งชนได้ ทุกคนพร้อม พี่เตือนพร้อม แต่วันนี้ทนายมาสั่งแต่เราว่าเอกสารพร้อมเมื่อไหร่ส่งมานะ เหมือนกับสั่งเราฝ่ายเดียว เราก็ย้อนถามไปว่า ทางฝ่ายคุณเตรียมอะไรไว้บ้างหรือเปล่า คุณตอบกลับมาว่ายังไงคะ คุณบอกว่าเราเตรียมกันอย่างเดียวไม่พอเหรอ มีแชตค่ะ เตรียมเงินอย่างเดียวไม่พอเหรอ ฝ้ายเลยถามว่าแล้วยังไง เงินอยู่ไหนล่ะ
มีการถามจริงๆ ว่าเตรียมเงินไว้จ่ายยังไม่พอเหรอ ถ้าทำเสร็จก็แจ้งมา จะนัดตรวจสอบกัน?
ทนาย : พี่หมวยไล่ดูขึ้นเรื่อยๆ ครับ เขาจี้มาตลอด ผมขับรถอยู่ ข้อตกลงมันมีแล้ว เดี๋ยวเราก็จ่ายกัน
ฝ้าย : แต่มันผ่านมานานแล้วนะคะ
เหมือนคุณฝ้ายอยากให้ลูกความทนายซึ่งรู้ระบบจ่ายเงิน ทำธุรกิจกับเขามานาน มานั่งเคลียร์แต่ละยอดเลย เป็นไปได้มั้ย?
ทนาย : เป็นไปได้ครับ การคุยคือการคุยการจ่ายเงิน ถ้ามาคุยเรื่องสั่งออเดอร์ยังไง เรื่องก็ไม่จบครับ เพราะทางเขาอยากได้เงินคืน ทางเราก็จะจ่ายหนี้ให้จบ ตอนนี้เราต้องการผลิตสินค้าเพื่อขาย นำเงินมาให้เขาครับ
พรุ่งนี้ยืนยันว่านักร้องจะมาในรายการได้ใช่มั้ย?
ทนาย : พรุ่งนี้ไปได้ครับ
ฝ้าย : ของคุณผ้าแพรมีช็อตที่เกี่ยวกับฝ้ายกับพี่เตือนอีกนะคะ ตอนท้ายมา ค่าสินค้าที่ค้างส่งเรา 4.2 แสน แต่ในยุคคุณผ้าแพร เสนอให้ฝ้ายกับพี่เตือนซื้อสินค้าก้อนใหม่ด้วยซื้อจากคุณผ้าแพร ก้อนนั้นเราก็โอนไปใหม่นะคะ โอนเงินไปใหม่ แต่ในยุคซื้อกับคุณผ้าแพร เราโอนเงินไปให้แล้วในราคา 20 บาท แต่เงินไม่ถูกส่งให้คุณผ้าแพร คุณผ้าแพรที่คุยล่าสุด ออเดอร์สินค้าต่างๆ นานา เป็นออเดอร์ของฝ้ายที่ส่งไปให้คุณผ้าแพร
กฤษฎิ์พงษ์ : ที่คุณแพรเอามา ไม่ใช่สินค้าที่ผลิตพร้อมขาย มันเป็นวัตถุดิบ มีอายุการเก็บรักษา บางตัวก็เสื่อมสภาพ ขึ้นราไปแล้ว เราไปบันทึกประจำวันแล้วล่ะ พรุ่งนี้เราจะเอามาให้ดูเลย มันตีเป็นมูลค่าไม่ได้