“ทอม เครือโสภณ” ขอให้ “ณวัฒน์” ใจเย็นๆ นางงามถ่ายคลิปโปรโมตเว็บพนันที่เมืองไทยไม่ผิดกฎหมาย ลั่นใครจะเล่นงานให้มาบอกตน

“ทอม เครือโสภณ” ลั่น “ณวัฒน์” สบายใจได้ นางงามมาถ่ายคลิปโปรโมตเว็บพนันในเมืองไทยไม่ผิดกฎหมายเมืองไทย หากเอาคลิปโฆษณาไปใช้ในประเทศที่การพนันถูกกฎหมาย ลั่นใจเย็นๆ ไม่ต้องตื่นเต้น หากใครเล่นงานเรื่องนี้ให้มาบอกกับตน
หลังจากเกิดประเด็นใหญ่ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ประธานคณะเจ้าภาพจัดการประกวดมิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 พาตำรวจและสื่อสายนางงามโซเชียลไปบุกกองประกวด Miss Universe 2025 ที่จัดประกวดที่เมืองไทย ขณะกำลังถ่ายทำโฆษณาให้กับเว็บพนันโดยไม่แจ้งทีมไทย โดยมี “ราอูล โรชา คันตู” นักธุรกิจชาวเม็กซิโก หนึ่งในเจ้าของร่วมองค์กรนางงามจักรวาล (MUO) เป็นผู้สั่งการ ซึ่ง ณวัฒน์ เผยว่าทางตนและทีมไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ล่าสุด “ทอม เครือโสภณ” ได้ออกมาโพสต์คลิปชี้แจงเรื่องนี้ผ่านติ๊กต๊อกในฐานะที่ตนไปสอบถามเรื่องนี้กับทางตำรวจ CIB แล้วก็ DSI ถึงกรณีนี้มาแล้วว่า…
“อันนี้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยให้กับพี่ณวัฒน์นะครับคนจัดมิสยูนิเวิร์สปีนี้ในเมืองไทย เมื่อเช้าผมได้โทร.หาตำรวจให้พี่ณวัฒน์เลยนะ แล้วก็ได้โทร.ไปหา CIB แล้วก็ DSI แล้วก็เช็กกับทนายให้นะ สิ่งที่มิสยูนิเวิร์สฟิลิปปินส์มาทำ คือมาถ่ายโฆษณา สำหรับบริษัทที่ฟิลิปปินส์เรื่องการพนัน สุดท้ายตำรวจบอกแล้วว่าการถ่ายทำโฆษณาไม่ผิดกฎหมายนะครับ เพราะมันคือการถ่ายทำโฆษณาให้กับบริษัทที่การพนันอันนี้มันถูกกฎหมายในประเทศของเขา พี่ณวัฒน์สบายใจได้ครับ ไม่มีใครมาเล่นงานพี่ณวัฒน์เด็ดขาดในเรื่องนี้ ถ้ามีก็บอกผมมา
ตามกฎหมายเขามาทำโฆษณาให้กับสิ่งที่ถูกกฎหมายในประเทศเขา เขาไม่ได้มาทำโฆษณาการพนันในประเทศไทย พี่ณวัฒน์ใจเย็นๆ ได้ไม่ต้องตื่นเต้น ไม่มีใครมาเล่นงานพี่ณวัฒน์แน่ ที่พี่ณวัฒน์ออกมาโวยวายว่ากลัวตำรวจจะออกมาเล่นงานพี่ณวัฒน์หรือองค์กร MGI ไม่มีตำรวจ DSI หรือ CIB จะมาเล่นงานพี่ณวัฒน์เด็ดขาดเพราะเขามีสิทธิ์มาทำโฆษณา เหมือนกับโซเชียลมีเดียที่เขามีสิทธิ์จะพูดอะไรก็ได้เพราะมันถูกกฎหมายในประเทศเขา เหมือนเราไปทำโฆษณาในยุโรป ในออสเตรเลีย ที่ทุกวันนี้มีคนไปทำโฆษณากันว่าให้มาซื้อกัญชาจากประเทศไทยได้เพราะว่ากัญชาในประเทศไทยถูกกฎหมาย ถ้าในประเทศเขาถูกกฎหมาย คนไทยก็ส่งออกไปเยอะให้กับประเทศพวกนี้ที่ทางการแพทย์เขาถูกกฎหมาย สบายใจได้ครับพี่ณวัฒน์ ให้กำลังใจครับ”