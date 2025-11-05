xs
“ราเชล คุปตะ” นางงามโจทก์เก่า “ณวัฒน์” โพสต์ชื่นชม MU ยืนหยัดเพื่อศักดิ์ศรี ลั่นเคยเตือนแล้วแต่ไม่มีหลักฐานสู้!

เรียกว่าเรื่องราวบานปลายไปมากกับเหตุการณ์ชุลมุนพิธีมอบสายสะพายนางงาม Miss Universe 2025 ที่ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ประธานคณะเจ้าภาพจัดการประกวดมิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 เล่นใหญ่มีปัญหากับนางงามแม็กซิโก ทำเหล่าบรรดานางงามพากันสไตรค์ ไม่เอาณวัฒน์ โดยการกระทำดังกล่าวของ ณวัฒน์ ถูกมองในแง่ลบจากนางงามทั่วโลก

ด้าน “เรเชล คุปตะ”นางงามอินเดียอดีตมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล ที่เคยมีปัญหากับณวัฒน์ จนถูกปลดออกจากตำแหน่ง ได้โพสต์แสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ผ่านทางไอจีสตอรี่ว่า…

“When you are not respected, WALK OUT.

YOUR ATTENTION MATTERS

If this can be said in a room of a hundred people, imagine what he said behind closed doors. So much love and respect to the strong women who stood up for themselves and walked out with integrity.”

(เมื่อคุณไม่ได้รับความเคารพ — เดินออกมาเถอะ

ความใส่ใจของคุณมีความหมาย

ถ้ายังกล้าพูดแบบนี้ต่อหน้าผู้คนเป็นร้อย

ลองจินตนาการดูสิ ว่าหลังประตูปิด เขาจะพูดถึงอะไรบ้าง ขอส่งความรักและความเคารพให้กับผู้หญิงที่เข้มแข็งที่ลุกขึ้นยืนเพื่อตัวเอง และเดินออกมาด้วยศักดิ์ศรี)

และ นอกจากราเชล ยังแนบคลิปในไอจีสตอรี่แล้ว ยังได้แนบลิงก์รีลส์ ซึ่งเป็นภาพเหตุการณ์ชุลมุนในช่วงเตรียมพิธีมอบสายสะพาย Miss Universe 2025 พร้อมข้อมความว่า…

“THE TIME IS NOW that you can stand up for the justice and truth ! @_rachelgupta warned y'all months ago but some of you chose to troll her rather, just because she didn't show any 'EVIDENCES' ! well what bigger evidence than the recent scandal, where nawat shouted at Miss Mexico @fatimaboschfdz and threatened

the MU delegates to disqualify them if they left the sashing ceremony hall to stand for truth !
The bravest MU @victoriaakjaer took the charge herself, opened the doors of the hall
and paved the way for other women to get out of that disgusting environment ! That's what a true MISS UNIVERSE stands for ! We're always with you Fatima !”

“ถึงเวลาแล้วที่คุณจะลุกขึ้นเพื่อความยุติธรรมและความจริง! @_rachelgupta ได้เตือนทุกคนไว้เมื่อหลายเดือนก่อน แต่บางคนกลับเลือกที่จะล้อเลียนเธอ เพียงเพราะเธอไม่มีหลักฐานให้ดู! แล้วเรื่องอื้อฉาวล่าสุดนี้ไม่ใช่หลักฐานที่ใหญ่พอหรือ? ที่ซึ่งณวัฒน์ตะโกนใส่ Miss Mexico @fatimaboschfdz และขู่ผู้เข้าประกวด Miss Universe ว่าจะถูกตัดสิทธิ์หากพวกเธอออกจากห้องพิธีมอบสายสะพายเพื่อยืนหยัดเพื่อความจริง!

ผู้กล้าหาญที่สุดในเวที Miss Universe อย่าง วิคตอเรีย @victoriaakjaer ได้ลุกขึ้นนำ เปิดประตูห้องออกไป และเป็นแบบอย่างให้ผู้หญิงคนอื่นๆ เดินออกจากบรรยากาศที่น่ารังเกียจนั้น! นั่นแหละคือสิ่งที่ Miss Universe ตัวจริง ควรยืนหยัด! เราขออยู่เคียงข้างคุณเสมอฟาติมา!”














