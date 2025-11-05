“ณวัฒน์” สวนกลับ “ราอูล” บลัฟไม่หยุดเพราะอิจฉา! โต้ด่านางงามเม็กซิโกโง่

“ณวัฒน์” ยอมรับหลุดเอง แต่ยันไม่ได้ด่านางงามเม็กซิโก โง่ พูดแรงที่สุดคือ shut up ลงทุน 100 ล้าน ทำทุกอย่างให้พรีเมียมที่สุด แต่กลับมาโดนแบบนี้ คาด “ราอูล” อิจฉา ได้รับกระแสตอบรับที่ดีในประเทศไทย โอดอึดอัดถูกบลัฟใส่ตลอดด้วยการโพสต์ ทั้งที่เคยสนิท ทำนางงามจนจะแก่ตาย ไม่มีบริษัทไหนเอาคาสิโนออนไลน์มาโปรโมต ฝากถึงราอูล เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ทั้งคู่ ไม่ควรอยู่ในเกมของใคร
ยังบานปลายไม่เลิก สำหรับกรณีความวุ่นวายในการประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2025 ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมา “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล”ประธานคณะเจ้าภาพจัดการประกวดมิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 ซึ่งมีปัญหากับนางงามจากเม็กซิโก ได้ไลฟ์เคลียร์ไปแล้ว โดยยอมถอย ลดแรงปะทะ จะไม่บังคับให้ใครทำกิจกรรมโดยไม่เต็มใจ แต่ตื่นเช้ามาก็ถูก “ราอูล โรชา คันตู”นักธุรกิจชาวเม็กซิโก หนึ่งในเจ้าของร่วมองค์กรนางงามจักรวาล (MUO)” ก็ออกมาแหกยับสั่งจำกัดบทบาทณวัฒน์ในการประกวดมิสยูนิเวิร์สในครั้งนี้ ซัดใช้อำนาจในทางที่ผิด ต้องหยุดได้แล้ว
ล่าสุด ณวัฒน์ ได้เปิดใจผ่านรายการ “กรรมกรข่าว คุยนอกจอ” ยอมรับว่าหลุดกับเหตุการณ์ดังกล่าว แต่เป็นเพราะปัญหาถาโถมเข้ามาหนัก คาดเหตุการณ์ที่ราอูลออกมาฟาดตนรัวๆ อาจเกิดจากความอิจฉา ที่ทำกิจกรรมในประเทศไทย จนได้รับกระแสตอบรับที่ดีเกินไป
“เมื่อคืนผมก็ออกมาไลฟ์เพื่อให้ทุกอย่างเย็นลง และน่าจะจบ คุยกับทางเม็กซิโกแล้วก็จบ แต่อยู่ๆ คุณราอูลก็โพสต์แบบนี้อีก ผมก็โทร.ไป เขาอ้างว่ามีบุคคลสำคัญให้เขาทำอย่างนี้ มันมีอะไรที่มากกว่านั้น ผมอาจจะพูดไม่ได้ตรงนี้
ราอูล ตอนนี้ถ้าตามกฎหมายประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เขาเป็นผู้ถือหุ้น 42 เปอร์เซ็นต์ ของมิสยูนิเวิร์ส คุณแอน จักรพงษ์ ภายใต้เจเคเอ็น ถือหุ้น 58 เปอร์เซ็นต์ หุ้นส่วนมากยังอยู่กับเจเคเอ็น ประเทศไทย ถ้าตามข่าวที่ปรากฏและแถลงต่อตลาดหลักทรัพย์ มันยังเป็นทรงนี้อยู่ ทีนี้คุณแอนอาจไม่สะดวกด้วยเหตุผลมากมายก่ายกองที่ผ่านมา คุณราอูลเลยขึ้นเป็นประธาน ตำแหน่งประธานมิสยูนิเวิร์ส เลเยอร์ลงมาก็มีหลายคนที่มีตำแหน่ง ผมเองก็มีตำแหน่งในนั้น ปัญหาที่เกิดขึ้น ผมเป็นผู้รันประเทศเจ้าภาพทั้งหมด โดยที่พวกเขายังไม่ได้เข้ามา ผมไม่รู้อะไรคือสาเหตุที่ไม่เข้ามา ผมไม่กล้าพูดไม่กล้าคาดเดา ปล่อยให้คนบางกลุ่มมาแล้ว ทำงานโดยไม่ได้แจ้งเราเต็มไปหมดเลย เช่น อยู่ๆ ก็มีช่างแต่งหน้ามา 16 คน โดยเราไม่รู้ว่ามาอย่างไร นอนที่ไหน กลับไปไหนกันต่อ รู้คร่าวๆ ว่าจะมาแต่งหน้า มาจากสปอนเซอร์ ผมก็ถามว่าสปอนเซอร์ชื่ออะไร เขาจะอยู่กันบนโรงแรมสูงๆ เป็นช่างแต่งหน้าที่มาจากประเทศแถบลาติน ผมถามว่ามากันยังไง ใครออกตั๋วเครื่องบิน คุณจ่ายเงินกันเท่าไหร่ มันไม่เกี่ยวกับประเทศเจ้าภาพนะ เพราะผมไม่ได้ผลประโยชน์อะไรจากคุณเลย
อยู่ข้างบน เช็กอินเป็นห้อง ดัดแปลงห้องนอนเป็นห้องแต่งหน้าทำผม หลายห้อง เพื่อเอานางงามที่มีเชื้อสายลาตินทั้งหมด ขึ้นไปแต่งหน้าทำผมแยกเป็นกลุ่ม แต่งหน้าทำผมเสร็จเขาก็ขึ้นไปอยู่อีกชั้นนึงเพื่อบันทึกเทปเอาไปโปรโมต เขาไม่เอาสาวงามจากประเทศอื่น เรื่องนี้ก็เป็นปัญหาอยู่พอสมควร กับประเทศอื่นๆ ที่เขาถามถึง ว่าทำไมมันไม่แฟร์
ปกติของเราคือน้องฉัตร เขามีทีมช่างประมาณ 40 คนตลอดเวลา นอกจากเป็นช่างเขาก็เป็นสปอนเซอร์ด้วย กิจกรรมต่างๆ วันแรกผ่านพ้นไปได้ด้วยดี พอมีกิจกรรมร่วมโชว์รับประทานอาหารเพื่อโชว์ความเป็นอาหารไทยสู่ชาวโลก มันเลยต้องคัด เพราะมัน 120 ประเทศ ผมจะคัดเองก็ไม่แฟร์ ก็เลยให้ทีมงานโพสต์รูปทุกคนใครกดไลก์มากที่สุดในเวลาจำกัด 10 คนแรกก็จะได้ไปทำกิจกรรมนี้กับวิกตอเรีย มิสยูนิเวิร์ส 2024 และผม ปรากฏว่ามันดีมากเลยนะ โอ้โห ทุกคนให้ความสนใจมากๆ
อยู่ๆ วันรุ่งขึ้นตอนเช้า องค์กรยูนิเวิร์สก็ประกาศฉบับแรก พาดพิงถึงประเทศเจ้าภาพ แปลเป็นไทยง่ายๆ คือเหมือนเราละเมิดเขา ไม่บอกเขาก่อนว่าจะทำอันนี้ แต่ถามผมว่าต้องแจ้งไหม เพราะเป็นอีเวนต์สปอนเซอร์ เราซื้อลิขสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพมา เราสามารถครีเอตหาเงินเข้าองค์กรเพื่อขับเคลื่อนทุกอย่างได้ เพราะทุกอย่างต้องใช้เงิน มันเป็นกิจกรรมเล็กๆ เขาอ้างตรงนี้ ไม่รู้เพราะกระแสค่อนข้างดี เขาบอกว่ามีความไม่ชอบธรรม มาทำแบบนี้
คำนึงที่เขาพูดออกมาส่งผลกระทบต่อเราพอสมควร นี่คือการเริ่มก่อน เขาบอกว่าอาจพิจารณาไปถึงการกระทำที่ร้องเรียนทางกฎหมาย ผมก็สเตทเมนต์กลับไปว่า เราได้ลิขสิทธิ์มาอย่างถูกต้อง ในลิขสิทธิ์ได้แจ้งชัดเจน ว่าเรามีอำนาจในการทำการตลาดได้ เพื่อรายได้ของเรา เรื่องนี้ดูเหมือนจะจบลง
ผ่านมาสักชม.นึง หุ้น MGI ผมมันตก มันขึ้นๆ ตกๆ เป็นเรื่องปกติ คุณราอูล ก็แคปหน้าจอตอนหุ้นตกไปโพสต์เล่นเขียนภาษาสเปนประมาณว่านี่แหละคือความจริงของบริษัทนี้ จะดูว่าบริษัทเราแย่ หุ้นตกหรือเปล่า อันนี้ก็เป็นของแถมที่คุณราอูลแถมให้ แคปหน้าจอหุ้นผมกำลังแดง ผมก็ไม่ไหวเหมือนกัน
วันต่อมา นึกว่าจะดีขึ้น ก็มีเรื่องคาสิโนออนไลน์ อันนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ เพราะเขาเคยถามเรื่องนี้แล้ว เมื่อ 2-3 เดือนที่แล้ว ผมได้แจ้งไปแล้วว่ามันผิดกฎหมายประเทศไทย คุณราอูลไม่ได้ถามเอง เป็นทีมงานเขาถาม องค์กรแม่ ไม่ใช่อยู่ๆ เขามาถามนะ มีวันนึงโลโก้คาสิโนออนไลน์ มันไปป็อบอัปขึ้นเป็นสปอนเซอร์ในเพจหลักเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว ผมก็ตกใจ ให้รีบเอาลง เพราะมันผิดกฎหมายประเทศไทย ผมเปิดเว็บไปให้ลูกน้องเช็กเว็บ ณ วันนั้นยังเข้าไปเล่นได้ แต่พอผมพูดไม่ถึงครึ่งชม. เว็บนั้นกระทรวงดีอีบล็อกไปแล้ว บล็อกทันที
เรื่องนี้ไม่ได้มีการพูดคุยกันอีกเลย จนเมื่อ 2 วันที่แล้ว ลูกน้องผม เห็นเขาทำอะไรลับๆ ล่อๆ เขาจะเอาแบรนเนอร์ตัวโปรโมตคาสิโน เดี๋ยวก็ตั้ง เดี๋ยวก็เก็บ โดยปกติการทำงานเป็นเรื่องเป็นราวเป็นมาตรฐาน ทำไมถึงมีแบรนเนอร์ตัวนี้ประหลาดๆ เดี๋ยวดึงขึ้นเดี๋ยวดึงลง ไปดึงนางงามมาให้ถ่าย ทีมงานกระซิบว่านี่ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เรา แล้วนี่คืออะไร ใครเอามา มั่วหรือเปล่า โรงแรมก็ถามว่านี่คืออะไร เราก็เลยไปเช็ก ผมเห็นเลย คาสิโนออนไลน์ ซวยแล้ว เป็นเรื่องผิดกฎหมายอย่างรุนแรง ยิ่งช่วงนี้ด้วย ผมบอกให้เขายุติ หยุด
การ์ดที่ดูแลโรงแรม ก็แจ้งสน.วัดพระยาไกรให้มาเก็บหลักฐานเพื่อความถูกต้อง เมื่อตร.มา ซึ่งเขาและผมก็ไม่รู้ว่าตร.จะมา ตร.มาเร็วมาก เขาวิ่งหนีกันทั้งกองเลย ไม่ใช่ดึงนางงามมาถ่ายรูปอย่างเดียว ให้นางงามถ่ายคลิปวิดีโอช่วยโปรโมตด้วยว่าถ้ามาเล่นตอนนี้ จะได้โบนัสพิเศษ มีหลักฐานประจักษ์ครับ
นอกจากนั้นเขาแอบเอาเว็บไซต์ติดบนหมอนนางงาม ยัดใส่มือนางงามคนละใบ โดยการใส่ถุงปกปิดมิดชิด เพื่อให้นางงามช่วยเล่นส่วนตัวให้เป็นกระแสคาสิโน ซึ่งมันผิด
ตร.มาปั๊บเขาวิ่งหนี ตร.ก็ไล่เพื่อควบคุม ปรากฏว่ามีเม็กซิโกนี่แหละ ลูกน้องเขา กร่างมาก เหมือนจะผลักจะอะไร เพิ่งรู้ตอนหลังว่าเขาเป็นการ์ดนอกเครื่องแบบ เป็นคนเม็กซิโก สรุปสุดท้ายกว่าจะยื้อไปโรงพักได้ชม.นึง คนไปมีทั้งหมด 4 คน เม็กซิโก 3 และคนอินเดียคนนึง คนอินเดียอยู่ในประเทศไทย ตร.ก็ดำเนินการ เขาขอมีทนาย ทนายเมืองไทยก็รีบไปให้เขา เพราะเป็นทนายที่เคยทำงานกับคุณแอน ขอต่อรองว่าให้เขากลับไปเลย
ตร.เรียกผมไปเหมือนจะแจ้งข้อกล่าวหา ผมก็ต้องไปให้การกับตร. ผมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ผมไม่ได้รู้ ไม่ได้เห็น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผมไม่ได้พามา หรือซ่อนใดๆ ตร.เรียกบริษัทให้ไปลงบันทึกประจำวัน ผมมีหลักฐานว่าไม่ได้เกี่ยวข้อง หลังจากนั้น ตร.ก็เชิญ 3 คนจากเม็กซิโกออกนอกประเทศ เรื่องราวก็ใหญ่โต
จากนั้นตอนเช้า มันก็แปลกประหลาด มิสยูนิเวิร์สโพสต์อีกว่า การทำกิจกรรมใดๆ ทั้งหมด ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้คะแนน การให้คะแนนตัดสินจะเกี่ยวข้องเพียงแค่ 4 รอบ คือรอบสัมภาษณ์ รอบชุดประจำชาติ รอบพรีลิม และรอบตัดสินเท่านั้น ที่จะเอาคะแนนมาตัดสินว่าใครจะได้เป็นมิสยูนิเวิร์ส
เมื่อองค์กรออกมาตั้งแต่ครั้งแรก ไม่สนับสนุนกิจกรรมของเราที่เป็นเจ้าภาพ พอเจออันล่าสุด ตร.เคลียร์เย็นวานนี้ ตอนเช้าก็เจออันนี้อีก เด็กก็ไม่ให้ความร่วมมือแล้ว
เขาไม่ถึงกับขนาดไม่ร่วมมือ แต่เมื่อวานตอนเช้าทีมโปรดักชั่นต้องอัดคลิปหลายตัว เป็นการโปรโมตประเทศไทย สินค้าไทยบ้าง โปรโมตสปอนเซอร์บ้าง ถูกปฏิเสธเกือบทุกคน 18 คน ส่วนมากเป็นงั้นหมดเลย เขาค่อนข้างมีแบ็กค่อนข้างดี เขาปฏิเสธ พนักงานก็ถามว่าทำไม เขาบอกว่าอันนี้ไม่มีผลต่อการประกวด
นางงามอ้างตรงว่าไม่สะดวกทำให้นะ เพราะองค์กรก็แจ้งแล้วว่ากิจการต่างๆ ไม่คอนเซิร์นกับคะแนน บางคนไปคุยกันเองว่าไม่ทำให้หรอก ถ้าทำได้ ตอนนี้องค์กรยูนิเวิร์ส มีปัญหากับประเทศเจ้าภาพ ถ้าทำให้เดี๋ยวราอูลไม่ชอบฉัน ฉันก็ตกรอบ”
ยอมรับหลุดจริง เพราะปกครองไม่ได้ ทั้งที่ลงทุนไปแล้ว 100 ล้าน แต่ยันไม่ได้ด่านางงามเม็กซิโกโง่ แรงสุดคือ shut up
“เมื่อวานมากกว่ากดดัน มันหลุดครับ ผมก็เต็มที่แล้ว เรื่องคาสิโนออนไลน์ ต้องเข้าใจว่าบริษัทผมก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ต้องทำรีพอร์ตสเตทเมนต์ส่งตลาด ถ้าผมทำอะไรผิดกฎหมายนิดนึง บริษัทผมอาจหลุดจากตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ แล้วเป็นที่ประจักษ์ว่ามันเกิดในเขตแดนที่เรากำลังทำงานและปฏิบัติโดยความรับผิดชอบของผม ถ้าไม่ทำอะไร ผมปล่อยผ่าน ยิ่งกว่าสแกมเมอร์ ก็จบกันไป พอออกมารูปแบบนี้ มันปกครองไม่ได้ เมื่อวานก่อนงานเริ่ม ผมก็ขอคุยกับเด็กๆ ว่าทุกคนต้องเข้าใจนะ เราเป็นเจ้าภาพ เราลงทุนสูงนะ ผมยอมรับว่าพูดค่อนข้างเสียงดัง เพราะผมรู้สึกโกรธในสิ่งที่องค์กรตั้งโจทย์มาเพื่อให้เด็กไม่ยอมไปกับเราตั้งโพสต์แบบนี้เด็กที่ไหนจะเคารพเรา เด็กเดินผ่านผม ยังไม่เคารพเลยนะ บางคน ผมก็อดทนไป ไม่มีปัญหา ผมบอกว่ามันมีความจำเป็นนะ เพราะทางเราจ่ายเงินสดๆ ไป 2 ล้านยูเอสดอลลาร์ ประมาณ 70 ล้านบาท
70 ไม่ได้หมายถึงเงินสดอย่างเดียวแล้วจบ ตั้งแต่วันที่ 1-21 อิมแพค ชาเลนเจอร์ทุกอย่างเละเทะ โรงแรม 5 ดาว ตั๋วเครื่องบินประมาณ 200 ใบเละเทะ ประมาณ 100 ล้าน พวกเธอต้องเข้าใจฉันด้วยพวกเธอต้องทำงานให้ฉัน ผมก็เลยถาม เมื่อเช้าใครปฏิเสธไม่ยอมทำงานบ้าง
ผมรู้ว่ามี 18 รายชื่อลูกน้องจดเอาไว้ให้ ผมนิสัยไม่ดีตรงที่ผมชอบคนชัดเจน ยูปฏิเสธ ยูก็บอกมาสิ ผมถามครั้งที่สองว่าใคร ช่วยยกมือให้ดูหน่อย ฉันจะได้ทำความเข้าใจกับเธอ ก็ไม่มีใครยอมยก อารมณ์ผมก็เสีย วัตถุประสงค์คืออยากรู้ว่าเหตุผลอย่างไรในใจเขา ถึงปฏิเสธอย่างนี้ ปรากฎว่าคนที่ปฏิเสธก็ไม่ยอมยกมือในที่แจ้ง 3 ครั้งผมก็โกรธมากขึ้น ก็บอกไปว่าคนเราถ้าทำอะไรก็บอกมาเลย มีเหตุผลอะไรพูดมา ทุกอย่างจะได้รู้ว่าคุณจะทำหรือไม่ทำ ไม่ทำก็บอกมาเลย ผมเลยเดือด โมโห เริ่มหลุด
ผมถามเม็กซิโกก่อนครั้งแรก เพราะเม็กซิโกปฏิเสธค่อนข้างแข็งขัน แล้ว 3 คนที่ขับกลับไป 1 คนเป็นผู้จัดการคนนี้เลยโดยตรงคนเดียว ที่มาดูแล ซึ่งในใจเป็นทุนหนักอยู่แล้ว เขาพูดกับเจ้าหน้าที่เราชัดเจนว่าจะไม่โพสต์อะไรโปรโมตที่เกี่ยวข้องกับเรา เพราะผจก.ก่อนกลับเขาได้สั่งไว้ เราเลยเรียกเขาขึ้นมาถามว่ามันจริงใช่ไหม ที่เธอไม่ยอมทำอะไรถึงตอนนี้เป็นเพราะผจก.เธอสั่งไว้ เขาก็อธิบายโน่นนี่นั่น ผมเลยคิดว่ามันก็คุยกันไปเรื่อยๆ ตกลงยังทำต่อได้ไหมเพราะเขาไม่โพสต์ให้สปอนเซอร์เลย สุดท้ายเขาบอกเขาทำได้ ผมก็โอเค เขาก็นั่งลง ผมก็ไปพูดเรื่องอื่น เพราะผมถือไมค์อยู่ อยากให้ทุกคนเข้าใจ และให้เชื่อฟังสิ่งที่เราอยากจะทำด้วย เคารพซึ่งกันและกัน ผมก็บ่นๆ ปรากฏว่าเม็กซิโก รู้สึกอึดอัดใจอะไรกะทันหันไม่รู้ เขาลุกขึ้นยืนอีกทีนึง แล้วถามว่าทำไมต้องมาถามตอนนี้ ผมได้ยินแว่วๆ เพราะเขาอยู่ไกลจากผมมาก ผมอยู่ท้ายห้อง แล้วไม่มีไมค์ผมเลยบอกว่าให้คุยเรื่องอื่นกับทุกคนก่อนได้ไหม นั่งลงก่อน เขาก็ยังเถียงๆ ผมก็เลยบอกให้เขาหยุดพูด เขาบอกเขาไม่หยุด เพราะเป็นสิทธิเสียงของเขาที่จะพูดได้
เราเลยบอกว่าเฮ้ย เดี๋ยวมันก็คุยกันได้นี่ เขาก็โมโหขึ้นมามากขึ้น หุนหัน จากยืนอยู่ กำลังก้าวเดินออกมาตรงแถวตรงกลาง ผมก็เรียกการ์ด ในภาพมันจับแค่ผมเรียกการ์ด การ์ดมายืนอยู่ข้างผมกับตัวแทนยูนิเวิร์ส 1 คน ผมเรียกมาเพื่อดูแลผม
ผมให้ปิดประตูก่อนเพราะอยากคุย เขาก็ไม่พอใจ หนึ่งในคนของกองที่มา อีกคนนึง เขาก็กวักมือเรียกนางงามให้ออก มันเลยจุดประเด็นกลุ่มในประเทศลาตินเขาเชื่อฟังอยู่แล้ว คนๆ นี้ไม่ได้ลงมาทำงานข้างล่างกับเรา เขาอยู่ข้างบน
ตอนนั้นก็หลุด ไม่ใช่เรื่องของคุณ รอก่อน ผมก็บอกให้หยุดพูด ผมก็ไม่ชอบ ที่เขาบอกว่าเขาถูกด่าว่าโง่ ไม่มีครับ ผมพูดคำเดียวที่แรง เขาไม่หยุด ผมก็พูดว่า shut up ให้หยุดการพูด
คนเรียกนางงามลาตินออก ก็เดินตามหลังวิกตอเรีย มาด้วยกัน อยู่ด้วยกัน เป็นพี่เลี้ยง เขากวักมือเรียกคนออก เลยกลายเป็นเหมือนเขารีแอ็กชั่นไปด้วย จากนั้นจะเห็นว่าเขาไปอยู่ห้องรวมกัน ถ่ายรูปแบบร่าเริง มีการควบคุมมวลชนให้ไปทิศทางที่เขาต้องการอยู่ คนเราจะไปรวมกันเปลี่ยนบรรยากาศเร็วขนาดนั้นเพื่อ และโพสต์ลงโซเชียลทันทีเพื่อเอฟเฟกต์เราหนักขึ้น มองไม่เห็นวัตถุประสงค์อื่น หลังจากนั้นนางงามไม่ร่วม ให้รอจนหมดเวลา แต่ไปกิจกรรมอื่นคือล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งไปหมด “
เข้าใจถูกสับแหลกมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม โอดเหมือนถูกบีบให้ยอมรับทุกอย่าง
“ช่วงบนเวทีในห้องมองว่าไม่เหมาะก็เข้าใจ เป็นอย่างนั้นจริงๆ มันแย่ มันถูกกดดัน เราเหมือนต้องยอมรับทุกอย่างที่เขาอยากจะทำ โดยเราไม่สามารถคอนโทรลเกมอะไรได้เลย ผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างอื่น แต่ได้สิทธิ์ให้รันธุรกิจ เขาให้เราทำ โดยที่ทางเราเป็นผู้นำฉะนั้นเรามีพันธะสัญญาอะไรที่ต้องทำ เราก็ต้องขอร้องให้ทำ แต่โดยองค์กรเอง ชอบโพสต์ลักษณะบอกเป็นนัยๆ ชี้นำว่ากิจกรรมไม่เกี่ยว
ผมเองก็อยากร้องเรียนเรื่องเว็บพนัน เป็นเรื่องใหญ่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวาน ไม่รู้ว่าตั้งใจป่วนหรืออะไร ทำให้มันไปถึงจุดนั้น เป็นอิชชู่ทำให้คนลืมเรื่องกาสิโนออนไลน์
ผมก็เสียหาย ผมรู้สึกว่าทำงานมาก็เยอะแล้ว ถ้าเราทำกับสิ่งที่หลายอย่างเราควบคุมไม่ได้เลย ไม่รับรู้ แยกกลุ่มแยกก้อน ไม่มีใครเชื่อฟังใคร ไม่มีใครให้ความสำคัญในฐานะเราเป็นเจ้าภาพ จ่ายเงินจ่ายทองทุกอย่าง แต่นางงานก็ยังมีอยู่ในห้องนะ ไม่ได้หมายถึงนางงามทั้งหมด
ส่วนที่บอกว่าดูหมิ่นศักดิ์ศรีผู้หญิง แต่เขาลืมว่าเอาผู้หญิงมาโฆษณาคาสิโนออนไลน์ มันลดเกียรติศักดิ์ศรีผู้หญิงหรือเปล่า ผมโปรเทคศักดิ์ศรีผู้หญิงด้วยวิธีนี้”
บอกออกค่าตั๋วให้ “มาริโอ้” ซีอีโอ 3 แสนมาเมืองไทยให้ช่วยเหลือตน
“ผมคุยกับซีอีโอ ชื่อมาริโอ้ มาทำงานแทนคุณแอน จักรพงษ์ เป็นคนแถวลาตินหมดครับ เขาไม่ได้ถือหุ้น มาในฐานะเป็นลูกน้องคุณราอูลอีกที คุณราอูลแต่งตั้งมาเป็นซีอีโอหลังคุณแอนต้องลดบทบาทตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด เมื่อคืนก็คุยกับมาริโอ้เรียบร้อยดี ผมบอกให้มาริโอ้มาช่วยผมหน่อยเพราะไม่มีหัวหน้าไม่มีเฮดขององค์กรยูนิเวิร์สแม้แต่คนเดียว มันทำงานยาก พอเราไปขอร้องอะไร เราไปเซ้าซี้ก็เหมือนไปละเมิดเขาอีก มันยาก ผมก็บอกว่ามาด่วนได้ไหม เขาบอกว่าได้ ผมออกตั๋วเครื่องบินให้ ราคา 3 แสน บิสิเนสคลาส ให้ลูกน้องซื้อทันที ออกคืนนี้ ถึงกรุงเทพฯ วันที่ 7 พ.ย. และให้มาหาผมทันที มาคุยงานกัน”
ลั่นคุยกับฝั่งมาริโอ้แล้ว ถึงสิ่งที่ราอูลแถลง อีกฝ่ายบอกถูกบังคับให้ทำ
“เมื่อสักครู่ได้คุย เขาบอกว่าถูกบังคับให้ทำ ก็ไม่รู้ความจริงคืออะไร สิ่งที่คุณราอูลสื่อสารคือ ตามที่ผมรีเควสให้มาริโอ้มาช่วยผม เพราะคุยตรงกับนางงามไม่ได้ และไม่มีใครเป็นคนกลางที่มีอำนาจ ต้องมีคนนึงซึ่งมีอำนาจ คุณแอน หรือผู้ใหญ่ก็ฝากฝังให้ผมดูแลทั้งหมด แต่ขณะที่ผมดูแลทั้งหมด การโพสต์ครั้งแรก ครั้งที่สองก็แปลก แม้จบแล้ว วันนี้โพสต์อีก มันก็แปลก แล้วนางงามที่ไหนจะมาฟังผม นางงาที่ไหนจะให้เกียรติประเทศเจ้าภาพ เขาเอาองค์กรแม่เป็นหลัก อันนี้ไม่ใช่ความผิดของเด็กเลย แต่องค์กรแม่ชี้นำแบบนี้ ผู้เข้าประกวดจะสับสนมาก ไม่สามารถไปด้วยกันได้จริงๆ พอจะปฏิบัติก็ออกประกาศ”
ซัดไม่เห็นใจ จะไม่ให้มีบทบาทคงเป็นไปไม่ได้ เพราะเป็นคนที่ได้ลิขสิทธิ์
“จากนี้ไปทำยังไง ถ้าภาคปฏิบัติ ยังทำงาน แต่คุณราอูลจำกัดอำนาจ เรื่องไม่มีบทบาทเลยเป็นไปไม่ได้หรอกครับ เพราะเราเป็นคนได้ลิขสิทธิ์ในการทำงาน มันทำอะไรไม่ได้จริงๆ ไม่ได้ เพราะทุกอย่างต้องรันด้วยธุรกิจ เขาไม่เห็นใจการทำธุรกิจ ที่สำคัญก่อนโพสต์แต่ละครั้ง เราเป็นพันธมิตร เขาไม่เคยโทรหรือแมสเซสมาถามไถ่ ใช้วิธีโพสต์ไปก่อน ให้ผลลัพธ์มาตกที่เราอยู่เรื่อย”
ยอมรับเมื่อก่อนสนิท แต่ไม่ได้คุยกันเดือนครึ่งแล้ว ส่งข้อความหา ไม่อ่าน อีเมล์ไป ก็ไม่ตอบ
“แต่ก่อนสนิทกัน แต่ไม่ได้คุยกันประมาณเดือนครึ่งแล้ว สมัยก่อนสนิทกันมาก ไปมาหาสู่ ผมก็ไปเม็กซิโก แต่ผมไม่รู้ว่าใครพูดอะไรยังไงผมไม่ทราบ หลังๆ ผมส่งข้อความหาแก แกไม่อ่าน ส่งอีเมล์ไป แกไม่ตอบ เรื่องงานก็ไม่ตอบ ก็ไม่รู้ทำไม ผมก็ไม่รบกวนแก ก่อนองค์กรออกอะไร เราเป็นพาร์ตเนอร์ เป็นลูกค้า เป็นผู้หาเงินให้ มันควรคุยกันก่อนหลังบ้านก่อนปฏิบัติ มันเลยทำให้ทุกคนไม่อยู่ภายใต้กิจกรรมอย่างแท้จริงๆ คำพูดของการประกาศทำให้รู้สึกว่ากิจกรรมประเทศเจ้าภาพ ไม่มีส่วนสำคัญเท่าไหร่ เพราะไม่เอามาคำนวณคะแนนสำหรับการตัดสิน แต่มันก็ควรคุยกันไหม ว่าโมโหอะไร”
ทุ่ม 100 ล้าน ทุกอย่างพรีเมียม แต่เขากลับมองไม่เห็น เชื่อ “ราอูล” อิจฉา ได้รับความนิยมสูงกับกิจกรรมในประเทศไทย
“ตั้งงบลงทุนเบ็ดเสร็จ 100 ล้าน อาหารทุกมื้อ ข้าวทุกเม็ด น้ำทุกแก้ว กิจการทุกอย่าง ทำให้อย่างพรีเมียม แต่เขาไม่เห็นในจุดนี้ เขาไปเห็นจุดเล็กๆ ที่โพสต์ขึ้นมา เช่นไม่พอใจเรื่องโหวตกินข้าว ก็โพสต์ขึ้นมาว่าไม่ได้รับอนุญาต อาจโดนทางกฎหมาย คนเป็นมิตรกันไม่ทำอะไรแบบนี้ ซึ่งทำให้นางงามเกิดความสับสน
ลึกๆ ถามว่าเป็นเพราะอะไร ถ้าถามผมนะ ได้รับความนิยมสูงมากกับกิจกรรมในประเทศไทย อาจเกิดจากการอิจฉา เพราะมันค่อนข้างได้รับกระแสตอบรับที่ดีมาก และอีกเรื่องที่เป็นปัญหาขณะนี้คือสถานะมิสยูนิเวิร์ส กลุ่มเจ้าหนี้พยายามทวงคืนมิสยูนิเวิร์สทั้งหมด กลุ่มเจ้าหนี้คือคนไทย ถือหุ้นข้างมาก 58 เปอร์เซ็นต์ กลุ่มเจ้าหนี้อยู่ในกระบวนการแต่งตั้งบริษัทข้ามชาติ บริษัทออสเตรเลีย เข้ามาควบคุมกิจการมิสยูนิเวิร์ส
เจ้าหนี้ที่เขาเสียเงินในฐานะปล่อยเงินกู้ให้เจเคเอ็นไปซื้อมิสยูนิเวิร์สมา 100 เปอร์เซ็นต์ ตอนนี้ยูนิเวิร์สถูกขายให้คุณราอูลออกไป 42 เปอร์เซ็นต์ แล้วที่เหลือยังคงอยู่ แต่ตอนนี้อยู่ไหนผมไม่รู้ ซึ่งสิ่งที่ทางเจ้าหนี้ต้องทำคือมันอยู่ในแผนล้มละลาย และกำลังจะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู ตอนนี้ศาลล้มละลายกลางประกาศไปเมื่อวันที่ 29 ได้แต่งตั้งบริษัทเข้ามาควบคุมแผนฟื้นฟู
ผมว่าบรรยากาศมันดูแปลกๆ เพราะเมื่อวานนี้ กลุ่มผู้เสียหายหลายพันล้านไปร้องกลต.ตอนเช้า ออกแถลงข่าว เจ้าหนี้ไปร้องกลต.ให้เร่งด่วนในการจัดการ มีเอกสารเยอะที่แสดงถึงความพิรุธ แล้วมีเอกสารเยอะที่โปรยออกมา เป็นเอกสารที่คุณราอูลเอาเงินออกจากมิสยูนิเวิร์สอย่างแปลกๆ เยอะมาก”
แม้อยู่ท่ามกลางความขัดแย้ง แต่ต้องเดินหน้าจัดประกวดต่อไป
“สำหรับผมการประกวดครั้งนี้ต้องเดินหน้า แต่ผมอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งระบบบริหาร ระบบบริษัท และระบบนางงาม ซึ่งมีการแบ่งแยกค่อนข้างชัดเจน ทำให้เด็กก้าวร้าวขึ้น ทำให้ผมหลุดในบางบริบท ถ้าสิ่งไหนผมทำแล้วผิดพลาดไป ก็ขออภัยทุกเรื่องด้วย ขออภัยนางงามเม็กซิโก ยังไงเราต้องดูแลเขาอยู่แล้ว แต่บางทีสิ่งที่เขารีแอ็กชั่นออกมาอาจมาจากข้อมูล การอ่านประกาศทุกครั้ง หรือคนในกลุ่มเขาได้ป้อนข้อมูลรูปแบบลักษณะใด เขาถึงมีคำว่าไม่ทำ ไม่ได้ ผมเองอาจโกรธมากเกินไป เพราะมันสะสม ผมก็ต้องขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย แต่ผมไม่มีเจตนาลดทอนคุณค่าใดๆ ทั้งสิ้น ผมต้องการทำความเข้าใจว่าจะทำยังไง มันมัวแต่เถียงกันเลยเป็นแบบนี้
คิดว่าการจัดงานก็คงเกิดขึ้น ไม่มีอะไร หรือจะมีอะไรก็ไม่ทราบ อาจมีประกาศออกมาเรื่อยๆ โดยปราศจากการคุยกัน ถ้ามุมผม ไม่มีอะไรคลาดเคลื่อนมันก็ไป มีอะไรผิดพลาดก็คุยกัน เมื่อคืนก็ขออภัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขอโทษอย่างชัดเจน ตอนนี้แพร่ภาพไปเยอะ แต่พอตื่นมาก็เจออีกโพสต์นึงอีกของราอูล มันก็แบบนี้”
ฝากราอูบล เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ทั้งคู่ ไม่ควรอยู่ในเกมใคร
“ถ้าอะไรจะเกิดขึ้น หรือคิดอะไร เราน่าจะคุยกัน เพราะเราระดับเจ้าของบริษัทใหญ่ด้วยกันทั้งคู่ เราไม่ควรอยู่ในเกมของใคร เราควรคุยกันเพื่อธุรกิจ เพราะต่างคนต่างมีคอนแทคอยู่แล้วในทุกรูปแบบ แต่ถ้าแบบนี้เราก็ตกใจทุกครั้งที่โพสต์ อยู่ๆ โพสต์หุ้นตก อยู่ๆ ประกาศวาการตัดสินทั้งหมดจะไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทั้งหมดของประเทศเจ้าภาพ ถ้าเป็นผม ผมจะหนักแค่ไหน อยากให้ทุกคนเข้าใจผมด้วย ผมเป็นผู้ลงทุนด้วย สปอนเซอร์ด้วย และประเทศไทยด้วย
ข่าวเมื่อวานถามว่าจะแก้ยังไง ก็ไม่แก้หรอกครับ มันเป็นความจริง สิ่งที่จะทำได้วันนี้ ผมน่าจะได้คุยกับน้องเม็กซิโก ขอคุยกับมิสยูนิเวิร์สคนปัจจุบัน ก่อนงานอีเวนต็เย็นนี้จะเริ่ม เพราะผมไม่รู้ว่าจะมีปัญหาอะไรอีก ปัญหาไม่ได้เกิดจากผม ไม่ได้เกิดจากน้องนางงาม ปัญหาที่ถูกกดทับมาจากการประกาศไปเรื่อยๆ นางงามก็แกว่งๆ อีก”
พ้อทำนางงามจนจะแก่ตายแล้ว ไม่มีบริษัทนางงามที่ไหนเอาคาสิโนออนไลน์มาให้นางงามโปรโมต
“จากนี้ผมจะไม่กำกับ บอกลูกน้องไปแล้วว่าต่อไปนี้ใครไม่ถ่ายก็ไม่เป็นไร นึกภาพออกไหม เขาไม่ทำเราจะให้ทำไง พอเรียกมาถามเขาก็ไม่พอใจ ซึ่งมันไม่จบ ผมทำนางงามมานาน ทำมิสแกรนด์อินเตอร์ฯ มานาน ก็ไม่มีอย่างนี้ ผมทำนางงามมาจนจะแก่ตายแล้ว ไม่มีบริษัทนางงามเอาคาสิโนออนไลน์มาให้นางงามถือโปรโมต ผมก็ไม่รู้ว่าจะแลนดิ้งยังไง เพราะทยอยเอาประเด็นขึ้นโซเชียล แต่ละประเด็นทำให้เราทำงานยากขึ้นและยากขึ้น ผมไม่ได้มีปัญหากับนางงาม แต่รีแอ็กบริษัท ส่งผลกับนางงามและตัวผมทุกครั้ง ส่วนตัวผมเองก็มีหน้าที่รับผิดชอบ ทำให้อีเวนต์ดูดี โปรดักชั่นต้องแพง แสงสีเสียงต้องแพง ในขณะที่บลัฟใส่ผมตลอดเวลาด้วยการโพสต์ คิดดูว่าคนอย่างผมจะอยู่ตรงไหน มันอึดอัดมาก
ถ้าจะสรุปปัญหาเกิดขึ้นเพราะอะไร อาจทำงานแล้วดีเกิน ความเฟมัสมันมาอยู่แถวนี้ สอง เรื่องการฉกชิงความเป็นเจ้าของมิสยูนิเวิร์ส คนฉกจริงคือคนไทย ก็มีผลกระทบต่อเราพอสมควร สามเรื่องการกระทำความผิดซึ่งหน้า คือการนำคาสิโนออนไลน์มาเป็นออฟฟิเชียล พอเรื่องนี้แดง ตร.ส่งคนกลับ เขาก็ยิ่งโกรธและโพสต์ไปอีก บิดอิชชู่กลายเป็นละเมิด ก็ฝากขออภัยถ้าผู้เข้าประกวดทุกคนและนางงามเม็กซิโกไม่สบายใจ”