“โจนาธาน เบลีย์” คว้าแชมป์ผู้ชายเซ็กซี่ที่สุดในโลก 2025 คนแรกที่เปิดเผยว่าเป็นเกย์

นิตยสาร People ประกาศชื่อผู้ชายที่เซ็กซี่ที่สุดแห่งปี 2025 ไปเมื่อค่ำวันจันทร์ที่ผ่านมา (ตามเวลาสหรัฐฯ) และผู้ที่ได้รับเกียรตินี้คือ โจนาธาน เบลีย์ นักแสดงชาวอังกฤษวัย 37 ปี ผู้เป็นที่รู้จักจากซีรีส์ชื่อดัง Bridgerton และภาพยนตร์ Jurassic Park ภาคล่าสุด
People ยกย่องเบลีย์ว่าเป็นชายที่ “เปี่ยมด้วยเสน่ห์” และ “หล่อเหลามีสง่าราศี” พร้อมเปิดเผยคำพูดของเจ้าตัวว่า “มันเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับ แน่นอนว่าผมรู้สึกปลื้มมาก และมันก็ตลกดีในเวลาเดียวกัน”
เบลีย์เริ่มต้นอาชีพการแสดงตั้งแต่วัยเด็กกับคณะ Royal Shakespeare Company ก่อนจะโด่งดังระดับนานาชาติจากบท ลอร์ดแอนโธนี บริดเจอร์ตัน (Lord Anthony Bridgerton) ในซีรีส์ Bridgerton ของ Netflix และได้รับคำชมอย่างมากจากบทเจ้าหน้าที่หนุ่มที่ต้องปกปิดรสนิยมทางเพศของตนในยุควุฒิสมาชิกโจเซฟ แม็กคาร์ธี ในซีรีส์ Fellow Travelers
ตำแหน่ง “Sexiest Man Alive” ของนิตยสาร People เริ่มมอบครั้งแรกในปี 1985 โดยผู้ได้รับคนแรกคือพระเอก Mad Max เมล กิ๊บสัน
รางวัลนี้กลายเป็นธรรมเนียมในวงการบันเทิงอเมริกันและอังกฤษ โดยแต่ละปีมักถูกพูดถึงทั้งด้วยความคาดหวังและอารมณ์ขัน ถึงขั้นมีบ่อนรับพนันว่าใครจะได้เป็นเจ้าของตำแหน่งในปีนั้น
อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลัง People เคยถูกวิจารณ์ว่ามีการเลือกผู้ชนะที่ “ปลอดภัยเกินไป” หรือมักจะถูกใจกลุ่มแม่บ้านวัยกลางคนมากกว่าคนรุ่นใหม่ เช่น ปีที่แล้วที่เลือก จอห์น คราซินสกี (John Krasinski) นักแสดงจาก The Office และผู้กำกับ A Quiet Place ซึ่งหลายคนมองว่าเลยช่วงขาขึ้นของความนิยมไปแล้ว
มีรายงานว่าการคัดเลือกบางปีอาจต้องเผชิญกับการปฏิเสธจากนักแสดงหลายคน เพราะตำแหน่งนี้มีเงื่อนไขว่าผู้ได้รับจะต้องถ่ายภาพแฟชั่นเซ็ตและให้สัมภาษณ์เชิงลึกกับนิตยสาร ซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่อยากเปิดเผยตัวตนในลักษณะนั้น — เช่น มีกระแสข่าวว่า เปโดร ปาสกาล จาก Game of Thrones และ The Last of Us เคยปฏิเสธถึงสองครั้ง
แต่ปีนี้ People สร้างประวัติศาสตร์เมื่อเลือก โจนาธาน เบลีย์ เป็นชายที่เซ็กซี่ที่สุดในโลกคนแรกที่เปิดเผยว่าเป็นเกย์อย่างเต็มตัว ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของวงการบันเทิงที่เริ่มให้การยอมรับความหลากหลายทางเพศมากขึ้น
การได้รับตำแหน่งนี้มาพร้อมช่วงโปรโมตภาพยนตร์เรื่องใหม่ Wicked: For Good ซึ่งเบลีย์รับบทนำฝ่ายชาย ประกบคู่ ซินเทีย เอริโว และ อาเรียนา แกรนเด ในการตีความใหม่ของ The Wizard of Oz จากมุมมองของแม่มดแห่งตะวันตก
ภาพยนตร์เรื่องนี้มีกำหนดเข้าฉายในเดือนพฤศจิกายน และคาดว่าจะเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จทั้งรายได้และคำวิจารณ์ โดยอาจส่งให้เบลีย์มีลุ้นเข้าชิงรางวัลออสการ์เป็นครั้งแรกในชีวิต