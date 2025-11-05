“ดิว อริสรา” แจ้งความเอาผิดคนสร้างแชตปลอม โยงมือที่สาม “เป็ก สัณณ์ชัย” เผยฝ่ายชายห่วงความรู้สึกลูก

“ดิว อริสรา” ไม่ทนแล้ว! ส่งทนายแจ้งความเอาผิดคนสร้างแชตปลอมคุย “เป็ก สัณณ์ชัย” ทำเสื่อมเสียชื่อเสียงและถูกโยงเป็นมือที่สาม ลั่นขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพื่อเอาคนผิดมาลงโทษ ด้านเป็กห่วง หวั่นกระทบลูก
วันนี้ (5 พ.ย.) เวลา 09.00 น. “ทนายเอี้ยง นิติศักดิ์ มีขวด”ทนายความที่ได้รับมอบหมายจากนักแสดงสาว “ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์"ได้เดินทางไปที่ สน.วังทองหลาง เพื่อแจ้งความเอาผิดกับคนที่ทำแชตปลอม เป็นข้อความลักษณะที่ทำให้คนเข้าใจผิดว่าดิวคุยกับ “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล” ในลักษณะชู้สาว และเป็นเหตุให้ “ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล”ออกมาโพสต์ว่าลดความสัมพันธ์กับสามี เหลือแค่ความเป็นพ่อแม่เท่านั้น โดยทนายเอี้ยงเผยว่าวันนี้ไม่ได้มาลงบันทึกประจำวัน แต่มาแจ้งความเอาผิด และจะดำเนินคดีจนถึงที่สุดเพื่อเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้
“อย่างที่เราทราบข่าวกันนะครับ มันมีกระแสดรามาเกี่ยวกับคุณเป็กกับคุณธัญญ่า จริงๆ เรื่องนี้มันน่าจะจบไปแล้วตั้งแต่ตอนที่คุณดิวเขามาชี้แจง และทางพี่เป็กพี่ธัญญ่าก็ออกมาชี้แจงแล้วว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับคุณดิว เป็นเรื่องภายในครอบครัวเขา แต่ก็มีกระแสดรามาโยงเข้าไป ซึ่งล่าสุดเท่าที่ผมได้พูดคุยกับคุณดิว มันเกิดแชตหลุดคือมีการปลอมแชตที่มีโปรไฟล์รูปหน้าคุณดิว และมีลักษณะพูดคุยเชิงชู้สาว โดยที่จะส่อเจตนาให้เห็นว่าคุณดิวมีความสัมพันธ์กับคุณเป็ก สัณณ์ชัย จริงๆ แล้วแชตดังกล่าวเป็นแชตที่ปลอมขึ้นมาทั้งหมด ซึ่งผมเข้าไปดูข้อมูลทางติ๊กต๊อกแล้ว ที่มีการโพสต์ มีการเอาคลิปที่คุณดิวมาไลฟ์ขายสินค้าพร้อมกับพี่เป็กและพี่ธัญญ่า และเอาแชตมาแปะ มีการให้เห็นว่าส่อไปในทางที่ให้คนคิดว่ามีความสัมพันธ์กัน
อย่างเช่นข้อความที่บอกว่าจะไปเชียงใหม่กันเมื่อไหร่ รักที่สุด ซึ่งคนที่เขาไม่รู้เรื่อง ชาวบ้านทั่วไปที่เขาดูก็เข้าใจไปว่าเป็นแชตจริงของคุณดิวที่มีการพูดคุยกับคุณเป็ก สัณณ์ชัย ก็มีการแสดงความคิดเห็นกัน ซึ่งคุณดิวเขาก็เข้าใจตรงนี้ว่าชาวบ้านทั่วไปเขาไม่ทราบข้อมูล ซึ่งบางคนเขาอาจจะรักพี่ธัญญ่า รักพี่เป็ก พอเห็นแชตลักษณะอย่างนี้ก็เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ด้วยคำพูดรุนแรง จริงๆ คุณดิวมาวันนี้เพื่อจะมาแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลต้นตอที่มีคนตัดต่อแชตและปล่อยทางโซเชียล ถือว่าได้รับความเสียหาย ทำให้ชาวบ้านเข้าใจว่าคุณดิวเป็นคนอย่างนั้น แต่จริงๆ แล้วเป็นแชตที่ปลอมขึ้นทั้งหมด วันนี้ก็รวบรวมข้อมูลเท่าที่ได้มา ก็เป็นหน้าของยูสเซอร์ทางเพจหรือติ๊กต๊อกที่เอาไปลง ผมก็รวบรวมได้มาส่วนหนึ่ง แต่เท่าที่ผมดูยังมีอีกเยอะ หลังจากนี้ก็จะรวบรวมเอามาเพิ่มให้ เป็นการนำข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์”
เผย “ดิว” ไม่คิดแจ้งความคนคอมเมนต์ แต่หลังจากนี้ก็ขอให้ระวังในการวิพากษ์วิจารณ์ด้วย
“ถามว่ามีการแจ้งความคนคอมเมนต์ไหม อันนี้คุณดิวได้มีการปรึกษาผมแล้ว คุณดิวเขาเข้าใจว่าทุกคนมีแฟนคลับ มีคนที่รักที่หวง เขาอาจจะคอมเมนต์ไปด้วยคำพูดที่รุนแรง แต่เข้าใจผิด แต่หลังจากวันนี้ทุกคนคงจะทราบแล้วว่าแชตที่มีการเผยแพร่ทางโซเชียลเป็นแชตปลอมอยากให้ทุกคนเข้าใจและแสดงความคิดเห็นด้วยความระมัดระวัง เพราะประเทศเรามีกฎหมายคุ้มครองอยู่ การแสดงความคิดเห็นโดยขาดสติยั้งคิด วิพากษ์วิจารณ์ด้วยคำพูดที่รุนแรง ทำให้คนอื่นได้รับความเสียหาย คุณดิวก็ยังไม่มีแนวคิดที่จะดำเนินคดีคนที่วิพากษ์วิจารณ์ครับ
ส่วนแชตก็คงจะเป็นสื่อบันเทิงหรือโซเชียลที่ตัดต่อกันเองมากกว่า เท่าที่ผมตรวจสอบดูก็ยังไม่ทราบว่ามันมีที่มาที่ไปยังไง เราเลยต้องพึ่งมือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาดูแอ็กเคานต์และสืบค้นต่อว่าใครเป็นเจ้าของ ที่กระจายอยู่ทั่วติ๊กต๊อกเจ้าของคนเดียวกันไหม มีเจตนาพิเศษที่จะกลั่นแกล้งหรือใส่ร้ายไหม เดี๋ยวต้องขยายผลในส่วนนั้น ก็มีทั้งอวตารและที่มีตัวตนจริง แต่ตอนนี้ผมว่าเครื่องมือมันไปไกล สามารถพิสูจน์ได้หมดว่าใครเป็นเจ้าของที่แท้จริง วันนี้ที่ผมรวบรวมมาก็เป็น 10 ยูสเซอร์ครับ วันนี้เรามาแจ้งความเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย เอาผู้กระทำผิดมาลงโทษ ก็เดี๋ยวจะลองดูทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นี่ว่าเขาสามารถประสานกับตำรวจไซเบอร์ได้ไหม เพราะผมเชื่อว่าหน่วยงานเขาประสานกันได้อยู่แล้วในการแชร์ข้อมูลกันในการสืบค้นว่าใครเป็นเจ้าของที่แท้จริง”
เผย “เป็ก” ฝากบอกเป็นเรื่องในครอบครัว และห่วงความรู้สึกของลูกสาวที่สุด
“คุณดิวเขาก็ตกใจนะครับว่าเป็นไปได้ยังไง ซึ่งจริงๆ มันน่าจะจบตั้งแต่พี่เป็กและพี่ธัญญ่าออกมาชี้แจงแล้ว คุณธัญญ่าก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวคุณดิวกลับมาก็มาร่วมงานกันปกติ มาไลฟ์สดและชี้แจงร่วมกันอีกทีซึ่งผมเชื่อว่าคนทั่วไปที่ดูแค่ชี้แจงตรงนั้นเขาก็เชื่อว่ามันไม่เป็นความจริง ซึ่งผมได้มีโอกาสได้คุยกับพี่เป๊ก พี่เป็กก็เป็นห่วงความรู้สึกของน้อง ทั้งที่มันไม่เป็นความจริง พี่เป็ก สัณณ์ชัย ก็ฝากผมมาว่า มันเป็นเรื่องภายในของครอบครัว เป็นเรื่องปกติที่ความคิดเห็นของคนในครอบครัวอาจจะต่างกันบ้าง คิดเห็นไม่ตรงกันบ้าง สุดท้ายแล้วก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้ เขาสามารถมีชีวิตครอบครัวที่ปกติสุขกันได้ ไม่อยากให้สาวต่อไปไกลขนาดนั้น มันไม่มีมูลความจริงอะไรเลย เป็นเรื่องความคิดเห็นเขาต่างกัน สุดท้ายเขาปรับความเข้าใจ อยู่ร่วมเป็นครอบครัวกันได้
แต่คุณเป็กจะเอาผิดด้วยไหม ตรงนี้ผมยังไม่ได้คุยรายละเอียด ต้องถามทางคุณเป็กดูว่าเขาจะว่ายังไง พอเขาทราบว่าผมจะมาแจ้งความดำเนินคดี เขาก็เป็นห่วง ก็มีการพูดคุยกันว่าที่มาที่ไปเป็นยังไง จริงๆ คุณเป็กเขาห่วงความรู้สึกลูกเขามากกว่า เพราะว่ามันมีผลกระทบ อยากให้มันจบแค่นี้ ไม่อยากให้ไปต่อ เพราะมันชัดอยู่แล้วว่าคุณดิวเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆ ไม่อยากให้ปั่นกระแสกันไป เดี๋ยวมันกระทบความรู้สึกคนในครอบครัว
หลักๆ ที่มาแจ้งความวันนี้ก็จะเป็นเรื่องข้อมูลอันเป็นเท็จนำสู่คอมพิวเตอร์ ตัดต่อแชตทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย และอาจจะมีเรื่องหมิ่นประมาทที่ไปวิพากษ์วิจารณ์กัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะปรับข้อหาอีกทีหนึ่ง เราในฐานะนักกฎหมายทนายความก็เอาข้อเท็จจริงมาเสมอ การตั้งข้อหาเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ”