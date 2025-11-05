แหกมาก! “ราอูล” แถลงสั่งจำกัดบทบาท “ณวัฒน์” ในการประกวด Miss Universe 2025 ลั่นหยุดได้แล้ว! (คลิป)

“ราอูล” เจ้าของร่วมมิสยูนิเวิร์สออกโรงแถลงเบรก “ณวัฒน์” หลังดรามาบานปลาย ฟาดกลับอยากเป็นจุดสนใจ ใช้อำนาจในทางที่ผิด ซัดต้องหยุดได้แล้ว พร้อมจำกัดบทบาทไม่ให้ยุ่งเกี่ยวการประกวด MU2025 ในประเทศไทย
หลังเกิดเหตุดรามาบานปลาย นางงามบางส่วนวอล์กเอาต์ในพิธีมอบสายสะพาย MU2025 เหตุเกิดการปะทะคารมระหว่าง “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล”ประธานคณะเจ้าภาพจัดการประกวดมิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 กับนางงามจากเม็กซิโก เรื่องราวดังกล่าวกลายเป็นข่าวสะเทือนไปทั้งโลก ขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมา ณวัฒน์ไลฟ์สดชี้แจง ยอมรับเหนื่อยและหนัก จากนี้เลิกปะทะ เพื่อรักษาชื่อเสียงประเทศ ให้อิสระทุกคน ใครอยากทำหรือไม่ทำอะไรก็ตามใจ
ล่าสุดเช้าวันนี้ (5 พ.ย.) “ราอูล โรชา คันตู”นักธุรกิจชาวเม็กซิโก หนึ่งในเจ้าของร่วมองค์กรนางงามจักรวาล (MUO) ได้อัดคลิปแถลงผ่านเฟซบุ๊ก มิสยูนิเวิร์ส สั่งให้มีการจำกัดบทบาทณวัตน์หรือยกเลิกการมีส่วนร่วม ในการประกวดมิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 ที่ประเทศไทย พร้อมฟาดณวัฒน์ อยากเป็นจุดสนใจ ทั้งที่คนที่ควรจะเปล่งประกายในการประกวด มีเพียงสาวงามผู้เข้าประกวดเท่านั้น
“ข้าพเจ้าขอแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและการสนับสนุนอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อผู้เข้าประกวดทุกคนที่เป็นตัวแทนจาก 122 ประเทศในการประกวดมิสยูนิเวิร์ส ซึ่งปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้คุณค่าของความเคารพและศักดิ์ศรีของสตรีถูกละเมิด
น่าเสียดายที่ นายณวัฒน์ ได้ลืมความหมายที่แท้จริงของคำว่า ‘เจ้าภาพ’ ซึ่งหมายถึงการแสดงให้ผู้เข้าประกวดทุกประเทศเห็นถึงความเอื้อเฟื้อ มีหน้าที่ในการบริการ ดูแล และสนับสนุนให้พวกเธอได้สัมผัสประสบการณ์ที่งดงามและน่าจดจำจากประเทศไทย ด้วยความสุภาพอ่อนโยนและมิตรไมตรี เพื่อให้พวกเธอกลับไปพร้อมความทรงจำที่ดีที่สุดในบรรยากาศของการแข่งขันที่เป็นมิตรและมีน้ำใจนักกีฬา
ข้าพเจ้าขอแสดงความไม่พอใจและประณามอย่างรุนแรงต่อพฤติกรรมของ ‘นายณวัฒน์’ ที่ได้แสดงการรุกรานในที่สาธารณะต่อคุณฟาติมา บอช มิสยูนิเวิร์สเม็กซิโก โดยได้กล่าวดูหมิ่นและขาดความเคารพ อีกทั้งยังใช้อำนาจในทางที่ผิดด้วยการเรียกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาข่มขู่ผู้หญิงที่ไม่มีทางสู้ เพื่อพยายามปิดปากและกีดกันเธอออกจากงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำลายเกียรติของผู้หญิงทั่วโลก
ณวัฒน์ คุณต้องหยุดพฤติกรรมเหล่านี้ ผู้หญิงทุกคนควรได้รับความเคารพ
ฟาติมาในฐานะผู้หญิงคนหนึ่ง และในฐานะตัวแทนประเทศของเธอ รวมถึงผู้เข้าประกวดอีก 122 คนในประเทศไทย ต่างมีความฝันและความตั้งใจที่จะใช้เวทีนี้เป็นพื้นที่ในการส่งเสียงแทนผู้หญิงทั่วโลก หลายคนผ่านเรื่องราวแห่งความยากลำบากและการถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมมาแล้ว การกระทำเช่นนี้จึงไม่เพียงเป็นการดูหมิ่นผู้หญิงคนหนึ่ง แต่ยังเป็นการไม่ให้เกียรติผู้หญิงทุกคนที่อยู่ที่นั่น
ข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้ใครถูกดูหมิ่นหรือถูกทำร้าย เพราะผู้หญิงเหล่านี้ได้ก้าวมาถึงเวทีนี้ด้วยความกล้าและความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเอง ข้าพเจ้าจึงได้สั่งให้เลื่อนการจัดงานพิธีมอบสายสะพายออกไป ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดเหตุการณ์อันน่าเสียใจนี้ขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเผชิญหน้ากับณวัฒน์ ที่ต้องการสร้างความขัดแย้งหรือแสวงหาความโดดเด่นเพื่อตนเอง
ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่า ‘ผู้ที่สมควรจะเปล่งประกายในงานนี้มีเพียงผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สเท่านั้น’ ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละประเทศอย่างสง่างาม
ดังนั้น ข้าพเจ้าได้ตัดสินใจจำกัดหรือยกเลิกการมีส่วนร่วมของ ณวัฒน์ ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกวดมิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 และได้มอบหมายให้คุณ มาริโอ บูคาโร ซีอีโอของเรา ออกแถลงการณ์ในนามขององค์กร มิสยูนิเวิร์ส เพื่อชี้แจงถึงมาตรการทางกฎหมายและทางองค์กรที่จะดำเนินการต่อจากนี้ เราจะดำเนินการตามสมควร อันเป็นผลสืบเนื่องจากการกระทำที่เป็นอันตรายและเจตนาร้าย ซึ่งนายณวัฒน์ ได้กระทำไว้
เราจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายความฝันของผู้หญิงจากทั่วโลกที่เดินทางมาที่นี่ ข้าพเจ้ายังได้สั่งให้คณะผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญของมิสยูนิเวิร์ส นำโดยคุณมาริโอ บูคาโร และ โรนัล เดย์ เดินทางมายังประเทศไทยโดยด่วน เพื่อเข้าควบคุมการจัดงานและดูแลความเรียบร้อยของกิจกรรมทั้งหมด
น่าเศร้าที่เราเชื่อใจใน MGI และความเชื่อใจนั้นได้ถูกทำลายลง ภายใต้ภาวะการนำที่ผิดพลาดของนายณวัฒน์
ขอย้ำว่าเรามีผู้อำนวยการระดับชาติกว่า 100 คนจากทั่วโลก ซึ่งหลายคนอยู่ในประเทศไทยแล้ว พร้อมให้การสนับสนุนและร่วมมืออย่างเต็มที่
ข้าพเจ้าขอเน้นย้ำว่า ผู้เข้าประกวดจากทุกประเทศได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่และไม่มีเงื่อนไขจากข้าพเจ้าโดยสิ้นเชิง และในสาระสำคัญ ไม่มีใครควรยอมให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับตนเองอีก ไม่ว่าจะมาจากผู้ใดก็ตาม เพราะไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าคนอื่น เราทุกคนเท่าเทียมกัน แม้จะมีความสามารถและคุณลักษณะที่แตกต่างกัน แต่นั่นไม่ได้ทำให้ใครเหนือกว่าใคร และไม่มีใครมีสิทธิ์จะก้าวล้ำหรือเหยียบย่ำผู้อื่นได้ หลักการนี้คือสิ่งที่เราต้องปกป้องไว้เสมอ
ในมิสยูนิเวิร์ส ‘คุณค่าของความเคารพและศักดิ์ศรีของสตรีไม่อาจต่อรองได้’ และเราขอแสดงจุดยืนที่แตกต่างอย่างชัดเจนจาก ‘MGI’ ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่า มิสยูนิเวิร์สคือเวทีแห่งการเสริมพลังให้แก่ผู้หญิง เพื่อให้พวกเธอได้ส่งเสียงของตนเองให้โลกรับฟัง และนี่คือสัญลักษณ์แห่งอุดมการณ์ที่เราทุกคนต้องร่วมกันปกป้อง ซึ่งจะต้องเคียงคู่ไปกับธงของแต่ละประเทศที่ผู้เข้าประกวดทุกคนเป็นผู้แทน
ขอให้พวกเธอจงรู้สึกภาคภูมิใจ เดินอย่างสง่างาม เงยหน้าขึ้นอย่างมั่นใจ ยืนหยัดในอุดมการณ์และเป้าหมายในชีวิตของตนเอง และอย่าให้ใครมาหยุดยั้งความมุ่งมั่นนั้นได้
ข้าพเจ้าขออธิษฐานจากใจจริงว่า ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ ‘สันติภาพ’ จะได้ครองความเด่นชัด ซึ่งเป็นแนวคิดหลักของการประกวดในปีนี้ และเป็นสิ่งที่โลกต้องการอย่างยิ่งในขณะนี้
และต่อจากนี้ ขอให้ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อบรรลุเป้าหมายของตนเองอย่างสำเร็จลุล่วง
สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขออวยพรให้ผู้เข้าประกวดทุกท่านได้รับพรอันประเสริฐ และขอขอบคุณทีมงานทุกคนที่อยู่เบื้องหลัง คอยทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่พวกเธอเสมอ
ขอบคุณมากครับ”