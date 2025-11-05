"แม่น้อง" ทุ่มสุดตัว! นำกองเชียร์ไทยบุกฟิลิปปินส์ เชียร์ "น้ำเหนือ วารี" คว้ามง 5 Miss Earth 2025

ฟิลิปปินส์ - เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายนนี้ ก่อนถึงบรรยากาศรอบตัดสินการประกวด Miss Earth 2025 ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ คึกคักเป็นพิเศษ เมื่อ "แม่น้อง" ดร.สิริกานต์ อ้นสนกราน ประธานองค์กรมิสเอิร์ธไทยแลนด์ ได้นำ "กองเชียร์กว่า 20 ชีวิต" บุกปรากฏตัวในสถานที่จัดงานรอบตัดสิน ณ คาสิโนชื่อดัง (Cove Manila, Okada Manila) เพื่อส่งกำลังใจให้ "น้ำเหนือ" วารี งามขำ Miss Earth Thailand 2025 ตัวแทนสาวไทย!
น้ำเหนือ วารี งามขำ Miss Earth Thailand 2025 ได้ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นตลอดการเก็บตัวในฟิลิปปินส์ และพร้อมประชันความงามและไหวพริบในรอบสุดท้าย โดยมีแรงสนับสนุนจากกองเชียร์ไทยที่เดินทางมาให้กำลังใจถึงขอบเวทีอย่างเนืองแน่น เพื่อหวังคว้ามงกุฎ Miss Earth 2025 มาครองเป็นมงที่ 5 ของประเทศไทยให้ได้
"แม่น้อง" เปิดใจว่า ณ วินาทีคิดถึงประเทศไทยมาก อยากให้ประเทศไทยเป็นที่รักของทุกคนๆ ไม่แตกต่างจากเดิม เพราะมาครั้งนี้รู้สึกภูมิใจ เห็นตัวแทนตั้งใจทำงานในแนวทางของนางงามอย่างแท้จริง รู้สึกภาคภูมิใจ และฟิลิปปินส์เป็นเมืองที่มีรอยยิ้ม มีน้ำใจ โอบอ้อมอารี
นอกจากนี้ "แม่น้อง" ยังกล่าวว่า การนำกองเชียร์กว่า 20 ชีวิตมาถึงที่ฟิลิปปินส์ แสดงถึงความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้น้ำเหนือสามารถสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยในเวทีระดับโลกนี้ได้สำเร็จ
ติดตามชมสด! วันพุธที่ 5 พ.ย. 2568 ทางททบ.5 ถ่ายทอดสดหลังข่าวพระราชสำนัก