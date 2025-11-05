“เฟย ภัทร” ออกตัวเชียร์ “ท็อป-ก้อย” แต่วอนอย่าไปกดดันสถานะ แม้ไม่ไปต่อแต่ยังเป็นเพื่อนกันเสมอ

“เฟย ภัทร” ยอมรับเชียร์คู่ “ท็อป ทศพล” กับ “ก้อย อรัชพร” บอกมองคู่นี้แล้วแฮปปี้มีความสุข บอกหน้าที่แซวเป็นของพวกตน แต่อย่าเพิ่งไปคาดคั้นเอาคำตอบหรือเร่งให้ทั้งคู่ต้องเป็นแฟนกัน เพราะถึงจะไม่ไปต่อกัน พวกตนก็ยังเป็นเพื่อนกันเสมอ เผยอยากนัดรวมตัวกันไปทริปอีก เพราะตั้งใจว่าจะจัดทริปเดินป่าให้ได้ทุกเดือน
เป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่หลงเสน่ห์การเดินป่าไปเรียบร้อย สำหรับนักแสดงหนุ่ม “เฟย ภัทร เอกแสงกุล” ถึงขั้นทำรายการ ปล่อยกูไป ทางช่องยูทิวบ์ และแฟนๆ ก็ติดตามดูกันไม่น้อยทีเดียว ซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็เผยว่าเพิ่งไปเดินป่าที่ประเทศลาวมา และตั้งใจจะจัดทริปให้ได้ทุกเดือน เพราะเป็นการผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานด้วย
“เรื่องเข้าป่านี่ก็พยายามเข้าทุกเดือนครับ เหมือนเราอยู่ป่าคอนกรีตมาตลอด แล้วพอเข้าป่าแล้วมันได้ดีท็อกซ์เราด้วย เหมือนได้ระบายความเครียดบ้าง พอเข้าป่าผมจะปิดอินเตอร์เน็ตหมดเลย เราหายเครียดนะ แต่ผู้จัดการเครียดหนักเลย เพราะติดต่อไม่ได้ ล่าสุดไปลาว 4 วันก็คือไม่มีอินเตอร์เน็ตเลย มันก็เริ่มมาจากที่ผมถ่ายหนังหนักๆ ติดๆ กันนี่แหละครับ พอมันเหนื่อยมากๆ ก็เลยอยากพัก เลยชวนโปรดิวเซอร์ไปเดินป่ากันอีกครั้ง เพราะเคยเดินด้วยกันมานานแล้ว พอเดินแล้วมันติดใจ ทีนี้ก็ยาวเลย พยายามจะไปให้ได้ทุกเดือนครับ ในส่วนของเพื่อนๆ ผมเป็นคนนัดคิวทุกคนเลยครับ ผมจะเป็นคนเลือกสถานที่และทักหาทุกคน โทร.หาทุกคน โทร.คุยกับผู้จัดการเอง ดีลเองทุกอย่างเลยครับ เพิ่งเข้าใจวันนี้เองว่าหน้าที่โปรดิวเซอร์ที่เขาขอคิวยากๆ กันเนี่ย มันเหนื่อยมากๆ เลยครับ
ส่วนที่มองว่าสายแฟ (แฟชั่น) เข้าป่า คือผมจะบอกเสมอครับว่าผมไม่ได้เป็นคนเดินเก่ง แต่ของผมต้องเต็ม คือผมจะชอบเปิดไอจีดูว่าฝรั่งเขาใส่อะไร เราก็เอาเลย คืออากาศไม่หนาวหรอก แต่ชุดเราหนาว ต้องเต็มไว้ก่อน เราติดแบรนด์นิดนึง แต่เรื่องเซฟตี้แน่นอนครับ เฟยจะมีทีมสต๊าฟอีก 3 คนที่คอยจัดการเรื่องอาหาร แล้วก็คอยดูเรื่องเซฟตี้บล็อกหน้าหลัง และผมจะเป็นคนพกยาต่างๆ ตลอด ใครบาดเจ็บอะไรผมจะมีครบ มีทั้งยาแก้ไอ ยาแก้แพ้ ผมจะพกถุงยาใหญ่ๆ เลย เซฟตี้สำคัญที่สุด เราก็จะช่วยกันทุกคนครับ แต่ส่วนใหญ่คนที่เจ็บจะเป็นผมเองที่โดนครับ (หัวเราะ) คือผมซุ่มซ่ามครับ ล่าสุดก็เพิ่งล้มมา ยังเจ็บขาอยู่ ดูแลทุกคนครับ แต่สุดท้ายเราเจ็บเอง ไม่เข็ดครับ มันเป็นการเรียนรู้ ล้มก็จะได้รู้ว่ารอบหน้าไม่ควรล้มอีกแล้ว”
ยอมรับเชียร์คู่ “ท็อป ทศพล หมายสุข” กับ “ก้อย อรัชพร โภคินภากร”
“ก็เชียร์ครับ ในมุมผมก็เชียร์แหละ ทุกคนก็น่าจะเห็น แต่สุดท้ายเขาสองคนจะไปในทิศทางไหนก็เป็นเรื่องของเขาสองคนว่าเขาจะตัดสินใจยังไง ก็อย่าไปกดดันเขาเยอะ เรื่องแซวให้เป็นหน้าที่ผมเอง แต่อย่าไปตะบี้ตะบันให้เขาตัดสินใจ ให้เขาตอบ ตอนนี้เขาเป็นเพื่อนกัน มันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้ว เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
แต่ถามว่าแนวโน้มไปในทางที่ดีไหม ผมรู้สึกว่าผมมองแล้วแฮปปี้นะ มองแล้วรู้สึกว่าผมมีความสุข ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะนัดแก๊งเดิมมารวมตัวกันอีกครับ จริงๆ โมเมนต์ที่ขึ้นไปมันมีความสุขมากจริงๆ และทุกคนก็คงจะรู้สึกเหมือนกันว่าความสุขเหล่านั้นมันส่งต่อไปถึงคนดูได้จริงๆ ไม่ได้มีการเซ็ตอะไรเลย เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจริงๆ และเราโชคดีมากที่ท้องฟ้า บรรยากาศทุกอย่างมันเป็นใจ
เขามีมุ้งมิ้งกันไหม ทุกอย่างมันอยู่ในกล้องหมดแล้วครับ จริงๆ ผมถ่ายไว้ตลอดนะ เทปนี้ปล่อยให้ 2 ชม.เลยนะ จริงๆ ผมว่ามันเหมือนอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่มันมีสองคนที่เรารู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆ หรือเปล่าวะ เราก็จะจิ้มๆ ก็จะประมาณนั้นที่พวกเราแกล้งแซว แกล้งเล่นกัน ผมว่าทุกกลุ่มของเพื่อนมันมีอยู่ เราก็จะแซวเล่นๆ ไป แต่ถ้าถามว่าถ้าเขาไม่ไปต่อกันแล้วความสัมพันธ์กลุ่มเราจะยังไง คือจะยังไงพวกเราก็เป็นเพื่อนกันครับ เพราะฉะนั้นเขาจะตัดสินใจยังไง พวกเรารักกันในฐานะเพื่อน ก็จะเป็นกลุ่มเพื่อนที่รักกันแบบนี้แน่ๆ ครับ”