“กรีน” สาธุแรง! ขอให้รักรุ่งเหมือนงาน เปิดใจมีคนคุยแล้ว ลงรูปคู่เมื่อไหร่ เรียกแฟนได้เลย

“กรีน อัษฎาพร” หัวใจสีชมพู ยอมรับมีคนคุย 3 เดือนแล้ว กระปรี้กระเปร่า ทำให้ยิ้มได้เวลาที่เหนื่อย พาไปเจอเพื่อนกับครอบครัวแล้ว ทุกคนแฮปปี้ บอกให้ดูดีๆ อยากให้มีความสุข สาธุแรง อยากให้รักรุ่ง เหมือนงาน ลงรูปคู่เมื่อไหร่ เรียกแฟนได้เลย
ในที่สุดหัวใจก็ค่อยๆ กลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้ง สำหรับสาว “กรีน อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล” ที่ล่าสุดได้เปิดใจกับสื่อ หลังมาร่วมชมละครเวที “วันสละโสดกับโจทก์เก่าๆ เดอะสรวนมิวสิคัล” ในรอบปฐมทัศน์ ว่าตอนนี้มีคนคุยมา 3 เดือนแล้ว อยู่ในช่วงพัฒนาความสัมพันธ์ ชัวร์เมื่อไหร่เปิดตัวแน่นอน
“มีแค่คนคุย ถามว่าโสดไหม ก็กึ่งๆ ได้ไหม เรียกว่าอะไรดี (หัวเราะเขิน) อยู่ในช่วงพัฒนา อยากขอดูคนนี้ก่อน ก็คุยๆ กันหลังบ้าน รู้จักกันประมาณหนึ่ง เป็นคนนอกวงการค่ะ คุยกันมา 3 เดือนแล้ว ก็มีโอกาสพัฒนานะคะ หมายถึงว่าก็ดี เวลาคุยแล้วเรายิ้มได้ เวลาเครียดจากงานแล้วได้คุยกับเขา รู้สึกว่ามีรอยยิ้ม แต่ก็ขอดูอีกระยะหนึ่ง อาจจะ 6 เดือน 9 เดือน หรือ 1 ปีก็ว่ากัน”
มีคนคุยแล้วกระปรี้กระเปร่า หลังโสดมานาน
“ก็ดีนะคะ คนโสดมานานเนาะ พอมีคนเข้ามามันก็กระปรี้กระเปร่าเบาๆ (เขาทักมาชัดเจนเลยเหรอ ว่าอยากจีบเรา?) มันก็ไม่ได้แบบนั้น แต่ภาษามันรู้สึกได้”
เปิดใจเพราะเข้ามาถูกจังหวะ แต่ชัวร์เมื่อไหร่ค่อยเปิดตัว ถ้าใช่ก็ไปต่อ
“เขาเข้ามาในช่วงจังหวะที่เราเครียด เราเจอปัญหารอบด้าน แล้วอันดับแรกเลยคือมันยิ้มได้ เลยรู้สึกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่กว่าจะเปิดใจก็เป็นเดือนอยู่นะคะ ตอนนี้คุย 3 เดือนก็รอไปก่อน ไม่ต้องรีบๆ ใจเย็นๆ เราเป็นผู้หญิง ชัวร์แล้วค่อยเปิดตัว ถามว่ามองถึงอนาคตไหม จริงๆ กรีนเป็นคนจริงจังกับใครอยู่แล้ว ถ้าชัวร์จริงๆ ก็ไปต่อกับคนคนนี้เลย”
พาไปแนะนำกับที่บ้านบ้างแล้ว
“ก็นิดหนึ่ง ที่บ้านก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะ แต่ก็ให้เราค่อยๆ ดูกันไป เพราะเขาเห็นว่าที่ผ่านมาเราก็เหมือนอาภัพรักเนอะ ไม่ค่อยสมหวังในความรักสักเท่าไหร่ (หัวเราะ) เขาเลยไม่อยากให้เราเสียใจ ถ้าจะเลือกใครก็อยากให้เรามีความสุข ที่ได้เลือกคนคนนี้ ให้ค่อยๆ ตัดสินใจจะได้มีความสุข ไม่ต้องมานั่งร้องไห้เสียใจ”
ยังไม่มีแพลนแต่งงานในหัว
“ยังก่อนค่ะ ขอให้ชัวร์ๆ กว่านี้ก่อน ไม่ได้รีบร้อนเลยค่ะ (ลอยกระทงไม่ว่างแล้วสิ?) ทำงานค่ะ แยกกันจ้า เพราะเรายังเป็นแค่คนคุยเนาะ มีพื้นที่ให้กันและกัน”
สาธุแรง! อยากให้รักรุ่ง เหมือนงาน
“โอ้ย สาธุเถอะค่า ขอให้รักมันรุ่ง อย่างที่งานรุ่งเถอะ”
เพื่อนๆ ซัปพอร์ต ให้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับ “กรีน”
“ก็มีบอกเพื่อนๆ ค่ะ เขาก็แล้วแต่เรา ก็มีว่าอ๋อ คนนี้เหรอ เขาก็ซัปพอร์ต (รอน ภัทรภณ รู้เรื่องไหม?) รู้ๆ แต่อย่าเพิ่งเรียกว่าแฟนได้ไหม ถ้าเกิดมันไม่ใช่ขึ้นมา”
ถ้าลงรูปคู่เมื่อไหร่ คือเป็นแฟนกันแล้ว
“ถ้ามันชัวร์ก็อาจจะมีโมเมนต์นั้น ถ้าลงรูปก็น่าจะชัวร์ ตอนนี้หัวใจก็ค่อยๆ เป็นสีชมพู แต่ยังไม่ได้เต็มดวงขนาดนั้น (ถ้าเห็นเดินคู่กับใคร ก็คือคนนั้นแหละ?) มั้ง (ยิ้ม)”