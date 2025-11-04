เอ้า...งง! “วิกตอเรีย” มิสยูนิเวิร์ส 2024 บ่ายวอล์กเอาต์ออกจากห้อง ตกค่ำล่องเรือดินเนอร์ม่วนจอย (คลิป)

1 วัน 1,000 เหตุการณ์ของแทร่ สำหรับดรามาร้อนของกองประกวด “มิสยูนิเวิร์ส 2025” ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ หลังจากเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (4 พ.ย.) ในพิธีมอบสายสะพายมิสยูนิเวิร์ส 2025 ให้นางงามแต่ละประเทศ แต่กลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เมื่อมีบางประเทศได้รับข้อมูลจากองค์กรมิสยูนิเวิร์ส (MUO) ว่าบางกิจกรรมไม่ใช่กิจกรรมของกองใหญ่ นางงามบางส่วนจึงไม่ได้ให้ความร่วมมือ หนึ่งในนั้นคือมิสยูนิเวิร์สเม็กซิโก เหมือนจะไม่ให้ความร่วมมือกับทีมคอนเทนต์ของกองเจ้าภาพ
ทำให้ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ซึ่งเป็นผู้จัดการประกวดฯครั้งนี้ ถามนางงามเม็กซิโกว่าจริงไหม จนเกิดการปะทะคารมกันระหว่างนางงามและณวัฒน์ จนณวัฒน์บอกให้หยุดพูด คุณต้องฟังก่อนจะพูดอะไร ทำให้บรรยากาศมาคุขึ้นมาทันที เป็นเหตุให้เม็กซิโกเดินร้องไห้ออกไปจากห้อง
ด้าน “วิกตอเรีย เคียร์ เธลวิก (Victoria Kjær Theilvig)”มิสยูนิเวิร์ส 2024 ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ณวัฒน์ทำ จึงวอล์กเอาต์ออกจากห้องไปด้วย รวมถึงมีนางงามบางส่วนที่ไม่โอเค และได้เดินออกไปเช่นเดียวกัน
ซึ่ง “วิกตอเรีย” ได้ซัดตรง ๆ ว่าเป็นการเหยียบย่ำและดูถูกผู้หญิง “เรื่องนี้เกี่ยวกับสิทธิสตรีนะ ฉันเสียใจจริง ๆ แต่เราจำเป็นต้องทำอะไรบางอย่าง บางอย่างที่ใหญ่กว่านี้ เราให้ความเคารพกับทุกคนก็จริง แต่เรื่องแบบนี้มันเกินกว่าที่เราจะปล่อยผ่านได้ การเหยียบย่ำหรือดูถูกผู้หญิงคนอื่น มันไม่ใช่แค่ไม่ให้เกียรติ มันเกินเลยไปกว่านั้น มันไม่ใช่อะไรที่ฉันจะ…ทำได้หรอก เพราะงั้นฉันก็คงต้องหยิบเสื้อโค้ต แล้วก็ขอตัวไปดีกว่า”
เรียกว่ามีดรามารายชั่วโมง จนแฟนนางงามใจคอไม่ดี ลุ้นว่ากองประกวดจะล่มไหม แล้วปัญหาจะไปสุดที่ตรงไหน โดยไม่นาน มีแถลงออกจากกองแม่มิสยูนิเวิร์ส เตรียมส่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มาริโอ บูคาโร มาประเทศไทย เพื่อให้การประกวดดำเนินต่อไปอย่างราบรื่น ซึ่งณวัฒน์เองก็ได้เผยว่าได้ประชุมกับ MUO จากเม็กซิโกเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ช่วงค่ำที่ทางกองฯ มีกิจกรรมให้นางงามล่องเรือดินเนอร์หรูกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ก็ทำเอาหลายคนโล่งไปตาม ๆ กัน เมื่อ “วิกตอเรีย” เดินสวยสับมาลงเรือแบบจอย ๆ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อน รวมถึงเม็กซิโก และสาวงามคนอื่น ๆ ก็มาดินเนอร์กันปกติ ซึ่งคนที่ติดตามข่าวนี้อยู่ บอกเลยตามอารมณ์ไม่ทัน โดยมี “แพรว แพรววณิชยฐ์ เรืองทอง” รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 ทำหน้าที่ต้อนรับสาวๆ พร้อมทักทาย และสัมภาษณ์อย่างสนุกสนาน
แพรว : “สวยงามมากเลยค่ะ และตอนนี้เราขอต้อนรับ ควีนวิกตอเรีย ของเราค่ะ”
วิกตอเรีย : “ฉันดีใจมากที่ได้อยู่บนเรือลำนี้ในวันนี้ มันดูน่าทึ่งสุด ๆ ไปเลย ฉันแทบอดใจรอไม่ไหวที่จะได้อยู่กับสาว ๆ ทุกคน และเพลิดเพลินไปกับมื้อเย็นแสนวิเศษนี้ ขอบคุณค่ะ ฉันเป็นคนที่ชอบกินมากจริง ๆ ดังนั้นพอมีอาหารอยู่รอบตัวก็ยิ่งมีความสุขเข้าไปใหญ่ แล้วฉันคิดว่าคืนนี้น่าจะมีดนตรี มีการแสดง มันดูสวยงามจริง ๆ ตอนยืนอยู่ข้างนอกฉันยังแอบชื่นชมอาคารต่าง ๆ อยู่เลย”
แพรว : “คืนนี้จะมีพระจันทร์เต็มดวงด้วยนะคะ”
วิกตอเรีย : “ว้าว ใช่ ๆ ๆ เวลาสมบูรณ์แบบเลย คืนนี้จะต้องเป็นค่ำคืนที่แสนวิเศษแน่นอนค่ะ”