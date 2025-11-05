“น้ำตาล-แนท” เผย MU มีอิสระในการพูด หากสื่อสารอะไรต้องรับฟัง ผุดบริษัทสุดปัง “รวยคู่สิรออะไรจำกัด”

“แนท อนิพรณ์ - น้ำตาล ชลิตา” เผยไม่ได้อัปเดตเรียลไทม์เรื่อง “MU 2025” เห็นผ่านๆ ว่ามีดรามา แต่ไม่รู้ปัญหาภายใน บอกบางเรื่องนางงามก็ไม่มีอำนาจตัดสินใจ เป็นเรื่องของผู้ใหญ่คุยกัน ขอส่งแรงเชียร์ และให้กำลังใจทุกฝ่าย สุดปังเปิดบริษัทร่วมกัน ชื่อ “รวยคู่สิรออะไร จำกัด”
เจอเรื่องวุ่นๆ 2 วันติดเลยทีเดียว สำหรับการประกวด Miss Universe 2025 ที่ปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยมีทั้งเรื่องตำรวจบุกจับทีมงาน MUO แอบให้นางงามถ่ายโปรโมตเว็บพนัน ก่อนเมื่อวานนี้ (4 พ.ย.) นางงามบางส่วน จะสไตรค์ไม่เอาบอส “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ล่าสุดได้เจอสองสาวรุ่นพี่มิสยูนิเวิร์ส อย่าง “แนท อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์” และ “น้ำตาล ชลิตา ส่วนเสน่ห์” ที่มาชมละครเวที “วันสละโสดกับโจทก์เก่าๆ เดอะสรวนมิวสิคัล” รอบปฐมทัศน์ เลยขอถามความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ ว่าตอนทั้งคู่ไปเก็บตัว บรรยากาศเข้ากองวันแรกๆ มันเป็นฟีลไหน
น้ำตาล : “คือเราสองคนทำงานกันเยอะมาก เลยไม่ได้ติดตามรายละเอียดแบบเชิงลึกขนาดนั้น ก็เหมือนเห็นผ่านๆ ค่ะ ว่ามีดรามา แต่เราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไร แบบไหนบ้าง แต่ตอนหนูเข้ากองวันแรก สนุกมาก (หัวเราะ)”
แนท : “วันก่อนไปงานกับน้องแอนนา เสือ (แอนนา เสืองามเอี่ยม) น้องก็บอกว่าตอนนี้เขาประกวดมิสยูนิเวิร์สแล้วนะ เราก็บอกว่าจริงเหรอ เพราะเราไม่ได้อัปเดตเรียลไทม์ ก็รู้มานิดๆ ว่ามีดรามา แต่ไม่รู้ว่าต้นเหตุคืออะไรยังไง แต่ถ้าถามว่าวันเข้ากองวันแรกของเราเป็นยังไง ก็แฮปปี้มาก รู้สึกว่าทุกคนไนซ์ เฟรนด์ลี่”
น้ำตาล : “เขาต้อนรับอย่างดีมากๆ จริงๆ ตาลไปที่ฟิลิปปินส์ เขาเป็นประเทศที่ชอบนางงามอยู่แล้ว เขาต้อนรับเราดีมาก เยอะมาก กินอิ่มทุกมื้อ”
แนท : “ของแนทไปลาสเวกัส อเมริกา แน่นอนว่ากิจกรรมเยอะ ของกินเยอะมากๆ ก็อบอุ่นค่ะ แต่พอรู้ว่ามาบ้านเราแล้วมีกระแสดรามา เราก็รู้สึกว่าอาจจะเกิดการเข้าใจผิดหรือเปล่า น่าจะเป็นเรื่องการสื่อสาร”
ประเด็นแอบให้นางงามถ่ายโปรโมตเว็บพนัน จริงๆ ควรเคารพกฎหมายของบ้านเมืองนั้นๆ
แนท : “แนทรู้สึกว่าเวลาเราไปประกวดประเทศไหน เราก็ต้องเคารพกฎหมายบ้านเมืองนั้น ในความรู้สึกแนทนะ แต่ถ้าถามว่าดีลมาเป็นสปอนเซอร์ มันเป็นปัญหาที่ผู้ใหญ่ต้องจัดการกันเอง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อตัวนางงามเอง เราเป็นผู้เข้าประกวด เราก็อยู่ภายใต้ผู้บริหาร เราไม่มีอำนาจในการตัดสินใจทำอะไร แต่พอมาบ้านเรา ก็แค่ปรับให้มันเหมาะสมเมืองไทย จะได้ไม่มีปัญหา”
น้ำตาล : “เราของการถ่ายสปอนเซอร์ มันเป็นทุกที่อยู่แล้ว ตอนที่ตาลไป ตาลก็ต้องถ่าย ซึ่งไม่รู้หรอกว่าอันนั้นคืออะไร เขาให้มาเราก็ทำตามหน้าที่ ถ้าเซอร์ไพรส์ของตาล คือตอนแรกมีรายชื่อที่จะได้ไปตรงนี้ แต่ไม่ได้ไป แค่นั้น แต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรยิ่งใหญ่อลังการขนาดนั้น ส่วนประเด็นนี้คือเราไม่รู้ว่าเขาดีลกันมายังไง มันอยู่ที่การพูดคุยของทางข้างบนมากกว่า ว่าเขาคุยกันมายังไง”
ไม่รู้ปัญหาภายใน แต่ส่งใจเชียร์ และให้กำลังใจทุกฝ่าย
แนท : “ในเรื่องของความวุ่นวาย เราไม่รู้ว่าจริงๆ มันเกิดปัญหาภายในอะไรบ้าง แต่ในฐานะคนที่ผ่านการประกวดมา เราก็ส่งใจเชียร์ ไม่ว่าจะเป็นสายสะพายไทยแลนด์ และนางงามที่บินข้ามน้ำข้ามทะเลมา ก็อยากส่งกำลังใจให้มากกว่า เพราะเขาไม่ได้หอบแค่ของมา แต่เขาหอบแพสชั่นอันยิ่งใหญ่ของการเป็นผู้หญิง ของการประกวดมิสยูนิเวิร์สมา และการประกวดก็เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียง ที่นางงามสามารถมีพื้นที่ในการแสดงออก เราก็ไม่อยากให้รู้สึกว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่ปลอดภัย อยากให้มันเป็นเซฟโซนมากกว่า”
น้ำตาล : “จริงๆ มิสยูนิเวิร์ส ค่อนข้างมีอิสระในเรื่องของการพูด ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่อง Empowering women เพราะฉะนั้นการที่เขาจะพูด จะสื่อสาร หรือจะอธิบายอะไร เราก็ต้องรับฟังเขาด้วยเหมือนกัน (ปกติเสพข่าวนางงามไหม?) หึ ปวดหัว คือหนูโดนดรามาเยอะไง จนหนูรู้สึกเบื่อแล้ว ไม่เสพแล้ว ขนาดไม่เสพนะ ยังหามาให้เลย (หัวเราะ)”
แนท : “คือหนึ่งปีมี 1 ครั้ง เราในฐานะเจ้าภาพ ก็ต้อนรับทุกคนด้วยความอบอุ่นดีกว่า ส่วนปัญหาให้ผู้ใหญ่เขาเป็นคนจัดการเอง เพราะตัวนางงาม บางที เราอาจจะไม่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจบางเรื่อง แต่ถ้าเรารู้สึกไม่ปลอดภัย หรืออะไรที่ไม่เหมาะสม แนทเชื่อว่าเราสามารถพูดได้ แล้วก็ปกป้องตัวเองได้ อันนั้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุด”
น้ำตาล : “ก็เหมือนที่พี่แนทบอก ตาลว่ามันอยู่ที่การคุยกันมากกว่า ถ้าไม่มีการคุยกัน มันก็จะทำงานสะเปะสะปะ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำทุกอย่างให้มันเข้าใจกัน ผ่านเป้าหมายตรงนี้ไปด้วยกัน ให้ทุกอย่างมันจบออกมาได้สวย ก็คือต้องคุยกันค่ะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆ ฝ่ายค่ะ”
ตอนนี้ทำบริษัทด้วยกัน ชื่อ “รวยคู่สิรออะไร จำกัด”
น้ำตาล : “ตอนนี้ก็ทำคอนเทนต์ไปเรื่อยเปื่อย พอดีทำบริษัทคู่กันค่ะ ชื่อ รวยคู่สิรออะไร จำกัด (หัวเราะ)”
แนท : “น้ำตาลเป็นคนตั้ง แล้วตอนแนทไปจด พนักงานก็บอกให้ออกเสียงอีกทีหนึ่งครับ แน่ใจนะครับจะใช้ชื่อนี้ หนูเลยบอกว่าเพื่อนหนูมันตั้งค่ะ มันตั้งได้จริงไหมคะ เขาก็บอกว่าจริงครับ คนเราต้องฝันให้ยิ่งใหญ่ไปก่อนครับ (หัวเราะ) แนทก็แบบโอเค รวยคู่ก็รวยคู่”
น้ำตาล : “ไม่ได้ดูหมอเลยค่ะ เพราะถ้าดูคงไม่ได้เปิดแน่นอน”
แนท : “จ้างงานเราสองคนได้นะ ขยัน หมั่นเพียร อดทน สวย และมีความสามารถ เราทำงานได้ทุกประเทศ ทุกประเภท ที่ถูกกฎหมาย”
น้ำตาล : “ทำงาน 72 ชั่วโมง พร้อมรับงานค่ะ สามารถทำได้ทุกอย่าง ปกติจะขายสวยตลอด จ้างแนท น้ำตาล คุ้มแน่นอนค่ะ”