“มิวกี้” ยันป่วยหนักเกือบตาย ไม่ใช่คอนเทนต์! โทร.ลาครอบครัว - โพสต์ไอจี เพราะคิดว่าไม่รอด

“มิวกี้ ไปรยา” เล่าป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด เข้าไอซียู บอกตอนนั้นร่างกายไม่ไหว แต่ใจฮึดสู้ เชื่อถ้าหลับไป คงไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีก เผยนอนรพ. 5 คืน โทร.ลาทุกคนแล้ว ขอให้หลานโพสต์ไอจี เพราะคิดว่าอาจจะไม่รอด ไม่รู้คนมองเป็นคอนเทนต์ แค่อยากมีโพสต์สุดท้ายให้แฟนคลับ ตอนนี้ฟื้นตัว 80 เปอร์เซ็นต์ แต่ยังกินยาฆ่าเชื้ออยู่
ทำเอาหลายคนตกใจหนักมาก หลังสาว “มิวกี้ ไปรยา ผดุงสุข” ออกมาโพสต์ลาในไอจี บอกว่าป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ต้องเข้า ICU และนี่อาจจะเป็นโพสต์สุดท้าย ล่าสุดได้เจอมิวกี้ ที่มาชมละครเวที “วันสละโสดกับโจทก์เก่าๆ เดอะสรวนมิวสิคัล” ในรอบปฐมทัศน์ เจ้าตัวก็ได้เผยถึงเรื่องนี้ให้ฟังว่าอาการตอนนั้นมันหนักมาก ใช้คำว่าเกือบตายได้เลย
“หนูติดเชื้อในกระแสเลือด ตอนแรกคุณหมอไม่กล้าบอก เพราะคุณหมอกลัวว่าหนูจะกล้ว เลยบอกว่าค่าอักเสบของเลือดมีปัญหา แต่มาเฉลยอีกวันหนึ่งว่าเป็นติดเชื้อในกระแสเลือด แต่ว่าคืนที่ผลเลือดออก หนูเข้าไอซียูเลย คิดว่าไม่รอดแล้ว เพราะตอนนั้นตาหนูมันจะหลับไป 3 รอบแล้ว แต่ใจหนูสู้มาก มองไปที่เพดานเหมือนมันค่อยๆ หมุนช้าๆ ตัวชาไปหมดเลยค่ะ ไข้ 40 เหมือนร่างกายเรามันสู้กับไวรัสหนักมาก เลยหันไปถามพยาบาลว่าได้ฉีดยาอะไรให้หนูหรือเปล่า เพราะคือตอนนั้นถ้าหนูหลับตา หนูมีสิทธิ์ที่จะหลับไปเลย เขาก็บอกว่าไม่ได้ฉีดยาอะไรให้เลย
แล้วมันมีเหมือนเฮือกสุดท้าย แบบตาจะปิดแล้ว หนูก็สู้ด้วยการลืมตาขึ้นมาอีกครั้ง คิดว่าครั้งนั้นหนูไม่เลือกที่จะลืมตา อาจจะไม่รอด ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่าง ที่ทำให้หนูยังพูดได้ เพราะตอนแรกคุณหมอให้เอาโทรศัพท์ไปไว้ไกลๆ แต่หนูขอเอาไว้ใกล้ตัว เผื่อมันเกิดอะไรฉุกเฉิน เพราะตอนนั้นไม่มีใครอยู่กับหนูเลย หนูบอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับหนู หนูยังได้โทร.หาแม่ พอหลังจากที่ออกมาจากห้องนั้น ก็โทร.ลาทุกคนเลย คืออยู่ไอซียูประมาณ 3-4 ชั่วโมง แล้วก็ได้ออกมา แต่ต้องเฝ้าดูอาการตลอดทั้งคืน นอนโรงพยาบาลไป 5 คืน ก็โทร.บอกลาทุกคน โทร.หาคุณแม่ หาลูก หาเตยยี่ แล้วก็กันเนอร์ ทุกคนก็ตกใจ แต่ก็มีแค่ 4 คนที่โทร.ไป”
ป่วยหนักแบบใช้คำว่าเกือบตาย ตอนนี้ยังต้องกินยาฆ่าเชื้ออยู่ หมอบอกสาเหตุเกิดจากอากาศ
“สำหรับตอนนี้ก็ยังกินยาฆ่าเชื้ออยู่นะคะ ถือว่ากลับมา 80 เปอร์เซ็นต์แล้ว คุณหมอบอกว่าสาเหตุมันเกิดจากอากาศ ฝน ดิน มาได้หมดเลย ตอนนั้นหนูงงมาก หนูคิดว่าหนูเป็นหวัด เทสโควิด เทศสายพันธุ์ A ก็ไม่มีอะไรเลย ก็ถือว่าป่วยหนักค่ะ ใช้คำว่าเกือบตาย เกือบเอาชีวิตไม่รอด วันนั้นที่โพสต์ในไอจี หนูคิดว่าถ้าโพสต์นี้เป็นโพสต์สุดท้าย อย่างน้อยแฟนๆ ก็ได้เห็นโพสต์สุดท้าย”
ไม่รู้คนมองป่วยคอนเทนต์ เป็นหนักขนาดนั้นยังโพสต์ไอจีอยู่
“จริงเหรอ… ให้หลานสาวเขียนให้นะนั่นน่ะ เหมือนเรานอนอยู่บนเตียง แล้วก็บอกเขาว่าช่วยเขียนให้หน่อย ให้เขาช่วยพิมพ์ให้ ส่วนรูปเลือกไว้แล้ว เพราะวันนั้นไปเป็นวิทยากรให้ ม.กรุงเทพ รูปมันมีอยู่แล้ว เราให้เขาโพสต์ไว้ให้ เผื่อเราไม่ไหวในการรักษา อย่างน้อยแฟนๆ ก็ยังได้เห็นโพสต์สุดท้ายของเรา ถามว่าเสียใจไหม ที่คนมองแบบนั้น ถ้าเรื่องนี้ไม่เสียใจ เพราะหนูยังไม่คิดเลยว่าจะมีคนมองแบบนั้น เพิ่งรู้นี้แหละ”
เผยมีพระที่นับถือมาบ้าน บอกยังไม่ตายง่ายๆ หรอก
“เมื่อเช้ามีพระรูปหนึ่งที่นับถือมากๆ มาบ้าน เขาก็บอกว่ามึงยังไม่ตายหรอก เขายังไม่เอามึงไปหรอก มึงยังต้องอยู่สร้างประโยชน์ให้คนอื่นอีกเยอะ ก็เลยคิดว่าโอเคค่ะ แต่ก็เกือบอยู่นะ (หัวเราะ) อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพ เพราะตอนนี้เชื้อโรคมันเยอะมากๆ เราไม่รู้เลยว่ามันจะมาทางไหน แต่คุณหมอไม่ได้ห้ามอะไรเลย ดีมาก แอลกอฮอล์ก็ไม่ห้าม ก็ขอบคุณทุกคนมากๆ เลยที่เป็นห่วง ดีใจมากๆ ขอบคุณที่ได้มาเจอกับทุกคนอีกครั้งหนึ่ง ดีใจสุดๆ เลย”