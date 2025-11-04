อนุโมทนาบุญ! “โดม ปกรณ์ ลัม” อึ้งยอดประมูลเสื้อ - กางเกงขาวในตำนานไม่ซัก ทะลุ 1.5 ล้าน

“โดม ปกรณ์ ลัม” ตกใจคนแห่ประมูลเสื้อยืด 1 ล้าน กางเกงสีขาวในตำนานไม่ซักอีก 5 แสน อนุโมทนา มองได้บุญ ไม่เขินโดยแซวยับ เตรียมไลฟ์กับ “เจนนี่” อีกครั้งในแคมเปญ 11.11
หลังไปร่วมไลฟ์สดกับเทศกาลเจนนี่ของ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุ จนทำยอดขายแตกแตน แถมอารมณ์ดี ช่วยแบรนด์เล็กๆ ขายอีก งานนี้ “โดม ปกรณ์ ลัม”ช่วยเกินหน้าที่ไปมากถึงขั้นนำเสื้อยืดที่แบรนด์ขายมาใส่รีวิว ทำแฟนๆ ร้องขอให้ประมูลเสื้อตัวดังกล่าว ซึ่งเมื่อเปิดให้ประมูลเพื่อการกุศล ทำเอาโดมอึ้ง เพราะปิดยอดประมูลไปที่ 1 ล้านบาท
ต่อมา โดม ได้มาไลฟ์กับเจนนี่อีกครั้ง นำกางเกงสีขาวในตำนานมาประมูล เพิ่มความเร้าใจคือไม่ซักกางเกงตัวดังกล่าว ปิดยอดประมูลฉ่ำๆ ไปอีก 5 แสน โดยโดมได้เปิดใจถึงประเด็นนี้ ยอมรับตกใจ ไม่คิดว่าคนจะแห่ประมูลราคาที่สูงขนาดนี้
“อนุโมทนาสาธุกับทุกคนเลยนะ จริงๆ ประมูลร้อยนึงก็สำคัญ ไล่จากศูนย์จนถึงบุคคลที่ได้ไป เสื้อนี่ล้านนึง ก็อนุโมทนาสาธุ เสื้อยืดสีดำ กางเกงสีขาวรู้สึก 5 แสน ก็ 1.5 ล้าน กางเกงสีขาวในตำนาน โดนบังคับใส่ครับเขาบอกอยากให้เป็นการกุศล ก็ดี ในเมื่อเป็นประเด็นไปแล้ว ถ้าทำประโยชน์ได้ก็ดีครับ ได้ประโยชน์จริงๆ น้องเจนนี่ก็เอาไปทำให้มูลนิธิจริงๆ
ฟีดแบ็กผมเห็นเต็มฟีดเลยพี่ โดนแซวยับเลย แต่ไม่ได้โฟกัสมาก ผมออกกำลังกายก็ใส่พวกนี้อยู่แล้วนะพี่ ก็เป็นเรื่องปกติ แต่ว่าก็อยู่ที่การจับประเด็น โดมตกใจที่ประมูลราคาสูงขนาดนี้ เพราะไลฟ์ที่ผมเป็นไปเป็นพรีเซ็นเตอร์จบแล้ว น้อง(เจนนี่) บอกว่าพี่โดมอยู่ต่อได้ไหม จับแบรนด์คนทั่วไปได้ไหม ผมบอกสบายเลย มีเสื้อยืดของพี่คนนี้ เขาวิดีโอคอลมาขาย ผมก็บอกว่าไม่ต้องอยู่อย่างเดียว ก็ใส่ด้วยเลย ตอนนั้นเขาจะขาย 300 กว่าบาทมั้งครับ แต่ประมูลไปประมูลมา ข้ามไปอีกวันได้ 1 ล้าน ก็รู้สึกเป็นบุญครับ อนุโมทนา ดีเลย กางเกงก็ 5 แสน (ไม่ซัก?) มันใส่มาแล้ว (หัวเราะ) ผมก็คว้าอีกตัวมาไว้เปลี่ยนในห้องน้ำบ้านน้องเจนนี่ครับ”
ไม่เขิน แต่กางเกงสีขาวคงไม่ได้ซื้ออีกแล้ว เตรียมไลฟ์กับเจนนี่อีกครั้ง ในแคมปเปญ 11.11
“ตอนไลฟ์ไม่เขินครับ เราใส่มาแล้ว จริงๆ มันเป็นประเด็นมาแล้วทีนึงครับ ไม่ได้เขินอะไร ตอนนี้ประมูลไปแล้ว คงไม่ได้ซื้ออีกแล้วรุ่นนี้ คนได้ไปก็ลิมิเต็ดเลย ไม่ได้ซักด้วย (หัวเราะ)ไม่ได้เซ็นอะไร เพราะตอนโดมกลับบ้านเขายังไม่จบเลย เขายังประมูล ปิดอีกทีเที่ยวอีกวันนึง เดี๋ยว 11.11 ไปอีก ไม่รู้จะเอาอะไรไปประมูล ต้องขอคิดก่อน
แม่ยกจะเอาอีก สีอะไรดีพี่ สีขาว พกไฟไปส่องเองด้วย (หัวเราะ) แฮปปี้กับการไลฟ์ น้องเก่งมาก และทำจริง ดีเลยครับ”