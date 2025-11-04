“ณวัฒน์” ซัดแรงเขาทำให้เราเหมือนเป็นควาย นางงามประเทศไหนไม่พร้อมก็กลับบ้านไปเลย I don’t care

ก่อนนางงามสไตรค์ออกจากห้อง “ณวัฒน์” ซัดแรงเขาทำให้เราเหมือนเป็นควาย ต้องเป็นทาสเขา โอดมาขอร้องให้จัดการประกวด ตนต้องออกเงินและทำทุกสิ่งทุกอย่างเองทั้งหมด แต่สุดท้ายมาออกกฎกติกาใหม่แบบนี้ สันดานไม่มีความเคารพ นางงามประเทศไหนไม่พร้อมก็กลับบ้านไปเลย I don’t care
เป็นการทำงานที่ชิงไหวชิงพริบกันมากๆ สำหรับ การประกวด Miss universe 2025 ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทย กับชั้นเชิงการต่อสู้ของผู้บริหารระหว่าง “ราอูล โรชา คันตู” นักธุรกิจชาวเม็กซิโก หนึ่งในเจ้าของร่วมองค์กร Miss universe (MUO) และ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” กรรมการบริหารองค์กร Miss universe หลังจากเกิดเรื่องราวหักเหลี่ยมกันเมื่อวันก่อน
เช้าวันนี้ (4 ต.ค.68) กองแม่ miss universe โดย ราอูล ได้โพสต์กติกาใหม่ ว่าจะเก็บคะแนนแค่ 4 รอบ คือรอบห้องดำ, ชุดประจำชาติ , ชุดราตรี และชุดว่ายน้ำ ทำให้นางงามบางประเทศไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่กองประกวดจัดเตรียมไว้ บางคนเลือกที่จะอยู่บนห้อง รอแค่รอบสำคัญ ซึ่งก่อนจะเกิดเรื่องเกิดราวนางงามสไตรค์ออกจากห้อง ไม่เอาณวัฒน์ ด้านณวัฒน์ได้ไลฟ์สดระบายความอัดอั้นตันใจที่เกิดขึ้น
“มันจะบ้าเหรอ มันจะบ้าเหรอถ่ายคลิปอะไรก็ไม่ให้ถ่าย ให้โปรโมตอะไรก็ไม่อยากโปรโมตแล้ว นี่คือสิ่งที่เลวที่สุดของการทำงาน เดี๋ยวจะถามเรียงตัวเลย คนไหนไม่อยากถ่ายคลิป ไม่อยากทำกิจกรรมยกมือขึ้น เชิญเดินออกไปนอกห้องได้เลย ไปเอาพาสปอร์ตแล้วกลับบ้านตัวเองไปได้เลย I don’t care เนอะ มันต้องอย่างนี้แหละ คือสันดานไม่มีความเคารพนึกว่ามีเฉพาะองค์กรอย่างเดียว ระบาดมาถึงผู้เข้าประกวด เดี๋ยวจะโดน
โดยเฉพาะเม็กซิโก เขาถูกสั่งมาว่าห้ามทำอะไรที่เกี่ยวกับประเทศไทย ไดเรกเตอร์ก็ถูกส่งกลับไปแล้วเมื่อวานมาตบตีเรา ก็ถูกตำรวจส่งกลับไป (เรื่องให้นางงามโปรโมตเว็บพนันออนไลน์) สงสัยมากจะไม่ให้ทำอะไรเลยเหรอ แล้วมาทำไม
ผมขายสินค้าให้ยูนิเวิร์สตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อต ว่างก็ขายให้ กิจกรรมก็จัดให้ ลงทุนก็ลงให้ เหนื่อยก็เหนื่อย แม่แอน (จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์) ทราบหมดแหละคุยกันวันละ 3 รอบ ไม่มีใครไปปราบเขาได้หรอก เขาลืมไปหรือเปล่าว่าเขามาขอให้เราจัด เราเสียเงินเองด้วย มีแต่เราที่จ่ายนะ เราจ่ายเงินไปตั้งเท่าไหร่แล้ว เขายังไม่ได้จ่ายอะไรเลยสักบาท มีแต่เราที่จ่ายทั้งนั้น แต่เขามาทำเหมือนเราเป็นควาย เป็นทาสเขา เขาทำให้เด็กเป็นอย่างนี้หมดเลย
วิกตอเรีย (วิกตอเรีย เคียร์ ไทล์วิก) ก็เหมือนกัน ต้องเปิดกองรอ มันคือการทำงานที่ประหลาดมาก คนเป็นร้อยคนต้องไปรอคนไม่กี่คน มันไม่ใช่ธุระ คือนางงามบางคนเช็กอินเอาห้องแล้วไม่ลงมาร่วมกิจกรรม ไม่ทำ นอนไปคืนนึงก่อนพรุ่งนี้ค่อยว่ากัน มันแปลกๆ มันเป็นการทำงานที่แปลกมากๆ ทุกอย่างมีค่าใช้จ่าย เขาไม่ได้จ่ายเงิน แต่เราจ่ายอ่วมเลย กูจ่ายตายเลย”