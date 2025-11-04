โปรแกรม Ulthera Prime ตัวช่วยยกกระชับ นวัตกรรมที่คนดังเลือก

อยากให้ผิวดูตึงกระชับขึ้นโดยไม่ต้องผ่าตัด? ตอนนี้เทคโนโลยีใหม่อย่าง Ulthera Primeพร้อมช่วยให้คุณยกกระชับผิวหน้าได้อย่างเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรก ด้วยพลังงานอัลตราซาวด์ที่ทำงานลึกถึงชั้น SMAS ซึ่งเป็นชั้นเดียวกันที่ศัลยแพทย์ใช้ในการยกหน้า คืนความเฟิร์มให้ผิวอย่างเป็นธรรมชาติ เหมาะกับคนที่อยากหน้าเรียว กรอบหน้าชัด และดูอ่อนเยาว์ขึ้นทันทีหลังทำ
โปรแกรม Ulthera Prime คืออะไร?
โปรแกรม Ulthera Prime เป็นนวัตกรรมยกกระชับผิวที่ต่อยอดมาจากเครื่อง Ulthera SPT ใช้พลังงานอัลตราซาวนด์ MFU-V (Microfocused Ultrasound with Visualization) ส่งลงลึกถึงชั้นผิว SMAS ซึ่งโดยปกติเป็นชั้นผิวที่ศัลยแพทย์ยกกระชับใบหน้าจะทำการผ่าตัด สามารถประมวลผลได้เร็วขึ้นถึง 20% ส่งผลให้การทำหัตถการใช้เวลาน้อยลง ความเจ็บลดลงระหว่างทำ 60-70% จอแสดงภาพชัดเจนขึ้น ทำให้คุณหมอยิงได้แม่นยำขึ้น ส่งผลให้แก้ปัญหาริ้วรอยและความหย่อนคล้อยได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น
เครื่อง Ulthera Prime ทำงานอย่างไร?
1. จอสแกนผิวแบบ Real-Time
จุดเด่นของเครื่อง Ulthera Prime คือหน้าจอสแกนผิวแบบ Real-Time ที่ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อน จอใหญ่ขึ้น ภาพละเอียดขึ้น เสถียรขึ้น โดยแพทย์จะมองจอขณะทำหัตถการเพื่อให้สามารถประเมินระดับพลังงานให้เหมาะกับสภาพผิว และสามารถยิงพลังงานลงผิวได้อย่างแม่นยำ ทำให้ฟื้นฟูผิวได้เต็มประสิทธิภาพ
2. ระดับความลึกของการรักษา
โปรแกรม Ulthera Prime สามารถปรับระดับความลึกในการส่งพลังงานสู่ชั้นผิวได้หลายระดับ ตั้งแต่ 1.5 มม. สำหรับผิวชั้นตื้น และ 4.5 มม. สำหรับผิวชั้น SMAS (Superficial Muscular Aponeurotic System) ซึ่งเป็นผิวชั้นเดียวกับที่ใช้ในการผ่าตัดยกกระชับผิว
3. การทำงานของคลื่นอัลตราซาวนด์ความเข้มข้นสูง
หลังงานของเครื่อง Ulthera Prime เป็นคลื่นอัลตราซาวนด์ความเข้มข้นสูง MFU-V (Microfocused Ultrasound with Visualization) ที่สามารถลงสู่ชั้นผิวได้โดยไม่ต้องผ่าตัด ทำให้เนื้อเยื่อชั้น SMAS เกิดการหดรั้ง ปรับโครงสร้างผิวให้กระชับขึ้น พร้อมกับกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินใหม่ ซึ่งมีผลต่อความแข็งแรงและยืดหยุ่นของชั้นผิว จึงสามารถเผยผิวที่แข็งแรง กระชับ แลดูอ่อนเยาว์
4. ผลลัพธ์หลังการรักษา
หลังทำ Ulthera Prime ผิวจะแข็งแรงขึ้น มีความยืดหยุ่น ดูเรียบเนียน ริ้วรอยลดลง และดูกระชับขึ้นเห็นผลนานประมาณ 1 ปี ขึ้นอยู่กับสภาพผิวและการดูแลตัวเองของแต่ละคน
ช่วยเรื่องอะไรบ้าง?
โปรแกรม Ulthera Prime ดียังไง ช่วยเรื่องอะไรได้บ้าง จริง ๆ แล้วเครื่องอัลเทอร่าเหมาะสำหรับการยกกระชับผิว และช่วยแก้ปัญหาผิวได้หลากหลาย ดังนี้
• ยกกระชับ ลดความหย่อนคล้อยและริ้วรอยของผิวหน้าและลำคอ
• ลดเหนียง ลดคางสองชั้น ให้ใบหน้าเล็ก ลำคอเรียวกระชับขึ้น
• ยกหน้าเรียว ปรับกรอบหน้าชัด
• ลดริ้วรอย ร่องแก้ม ร่องน้ำหมาก ให้รอยดูตื้น ผิวเสมอกันมากขึ้น
• ช่วยให้ผิวแข็งแรง แน่นเฟิร์ม เรียบเนียน แลดูอ่อนเยาว์
วิธีการเตรียมตัวก่อน หลังทำโปรแกรม Ulthera Prime
เพื่อให้หลังทำโปรแกรม Ulthera Prime เห็นผลลัพธ์และชัดเจนมากยิ่งขึ้น ควรเตรียมตัวก่อนและหลังทำหัตถการให้ดี ดังนี้
การดูแลตัวเองก่อนทำโปรแกรม Ulthera Prime
• หลีกเลี่ยงการทำทรีตเมนต์ผิวร้อน ๆ หรือเลเซอร์ผิวบริเวณใบหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
• ทำความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดก่อนใช้บริการ
• แจ้งประวัติสุขภาพ และประวัติการใช้สารเติมเต็มก่อนทำหัตถการ
• งดการทานวิตามินหรืออาหารเสริมที่ส่งผลต่อการแข็งตัวของเลือด เช่น วิตามินอี น้ำมันปลา หรือแอสไพริน ประมาณ 3-5 วัน
• นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและดื่มน้ำให้มากก่อนทำ เพื่อช่วยให้ผิวชุ่มชื้นและรับพลังงานได้ดีขึ้น
การดูแลตัวเองหลังทำโปรแกรม Ulthera Prime
• หลีกเลี่ยงการใช้บริการห้องอบซาวน่า ออกแดดจัด อบไอน้ำ หรืออยู่ในอากาศร้อนจัด เป็นเวลา 7 วัน
• งดการนวดหน้าแรง ๆ หรือทำทรีตเมนต์ร้อนบริเวณใบหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
• ใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าที่มีความอ่อนโยน
• ดื่มน้ำเยอะ ๆ เพื่อให้ผิวฟื้นตัวได้ไวและชุ่มชื้นจากภายใน
• หากมีอาการบวมเล็กน้อย ให้ประคบเย็นเบา ๆ เพื่อช่วยลดอาการ
• ควรติดตามผลกับแพทย์ตามนัดหมาย เพื่อประเมินผลลัพธ์และรับคำแนะนำเพิ่มเติม
โปรแกรม Ulthera Prime เจ็บไหม ทำกี่ครั้งเห็นผล?
ขณะทำโปรแกรม Ulthera Prime อาจมีความรู้สึกเจ็บเล็กน้อย เนื่องจากการส่งพลังงานคลื่นเสียงลงสู่ชั้นผิวเป็นพลังงานความร้อน โดยระดับความเจ็บจะขึ้นอยู่กับความไวต่อความรู้สึกของคนไข้แต่ละคน สำหรับใครที่ทนเจ็บไม่เก่ง แพทย์จะมีการแปะยาชาให้ก่อนทำหัตถการ เพื่อลดความเจ็บลง
Header Tag 2 : โปรแกรม Ulthera Prime ยกกระชับ ปรับผิวให้สวยเรียบเนียน ราคาคุ้มค่าที่ TALISA Clinic
โปรแกรม Ulthera Prime เป็นนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาผิวหย่อนคล้อย มีริ้วรอย ให้กลับมาตึงกระชับ เรียบเนียน กรอบหน้าชัด ปรับรูปหน้าเป็น V-Shape เห็นผลทันทีหลังทำ 20-30% และจะเห็นผลชัดเต็มที่ภายใน 1-3 เดือน อยู่ได้นาน 1 ปี หากดูแลตัวเองดีตามคำแนะนำของแพทย์
สำหรับใครที่อยากทําโปรแกรม Ulthera Prime ราคาคุ้มค่า ขอแนะนำที่ TALISA Clinic เพราะที่นี่ใช้เครื่องยกกระชับที่ได้มาตรฐาน ทำหัตถการโดยแพทย์ทุกเคส นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษทำโปรแกรม Ultherapy Prime แถมฟรีโปรแกรม Ultraformer III เพื่อให้ผิวแน่นกระชับขึ้น
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
• LINE @talisaclinic
• Instagram : talisaclinic
• Facebook : Talisa clinic