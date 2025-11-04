xs
สรุปดรามาร้อน จักรวาลเดือด! นางงาม MU2025 สไตรค์ ไม่เอา “ณวัฒน์” (คลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



-วันนี้ (4 พ.ย.) มีพิธีมอบสายสะพาย Miss Universe 2025 ให้นางงามแต่ละประเทศ แต่มีเรื่องวุ่นวาย เพราะบางประเทศได้รับข่าวสารจากองค์กรนางงามจักรวาล (MUO) บางกิจกรรมไม่ใช่กิจกรรมของกองใหญ่ นางงามบางส่วนจึงไม่ได้ให้ความร่วมมือ

-หนึ่งในนั้นคือมิสยูนิเวิร์สเม็กซิโก เหมือนจะไม่ให้ความร่วมมือกับทีมคอนเทนต์ของกองเจ้าภาพ

- ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ผู้จัดการประกวดฯ ถามว่ามีใครบอกทีมงานว่าจะไม่ทำ ไม่ให้ความร่วมมือ?

-จี้ไปตรงๆ ที่นางงามเม็กซิโก ว่าจริงไหม?

-เม็กซิโกพยายามอธิบาย บอกมาที่นี่เป็นตัวแทนประเทศ มันไม่ใช่ความผิดของฉัน ที่คุณมีปัญหากับองค์กร มิสยูนิเวิร์ส

- ณวัฒน์ให้หยุดพูด บอก “ฟัง คุณต้องฟังก่อนจะพูดอะไร” คล้ายเกิดการโต้เถียงกัน

-เม็กซิโกลุกขึ้น ณวัฒน์จึงเรียกการ์ด

-เม็กซิโกเดินร้องไห้ออกจากห้องไป

-วิกตอเรีย เคียร์ ทีลวิก (Victoria Kjær Theilvig) สาวเดนมาร์ก ผู้คว้ามง Miss Universe 2024 ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ณวัฒน์ทำ ก็เดินออกไปด้วย

-นางงามบางส่วนไม่โอเค จะเดินออกไป บางส่วนก็บอกจะไปตามกลับมา บางส่วนยืนงง

-ณวัฒน์บอกทีมงานให้ปิดประตู ประกาศว่า “ใครอยากอยู่ต่อ ให้นั่งลง ถ้าใครก้าวออกไป คนที่เหลือจะประกวดต่อ” พร้อมบอก มีคนเดียวที่มีปัญหา

-วิกตอเรียออกมาจากห้องดังกล่าว พูดฟาดแรงว่า “เรื่องนี้เกี่ยวกับสิทธิสตรี สิ่งที่เกิดขึ้นในห้องนั้น ไม่ให้เกียรติใครเลย ฉันไม่อยู่แล้ว ฉันจะไปขึ้นรถกลับเดี๋ยวนี้”

-เม็กซิโกร้องไห้ต่อหน้ากล้องบอกว่าฉันรักประเทศไทยนะ ฉันคิดว่าพวกคุณเป็นคนที่ยอดเยี่ยม แต่สิ่งที่ ผู้อำนวยการกองประกวดของคุณทำ มันไม่ให้เกียรติกันเลย

-เขาเรียกฉันว่า ‘โง่’ ทั้งที่ปัญหามันอยู่ที่การจัดการของเขาเอง ซึ่งฉันคิดว่าไม่ยุติธรรม เพราะฉันอยู่ที่นี่ ฉันทำทุกอย่างถูกต้อง ฉันไม่ได้มีเรื่องกับใคร ฉันแค่พยายามจะใจดีและทำให้ดีที่สุด

-แต่เขากลับตะโกนใส่ฉัน บอกให้ฉันหุบปาก และพูดอีกหลายอย่างที่ไม่เหมาะสมเลย

-ฉันคิดว่าโลกควรจะได้เห็นสิ่งนี้ เพราะพวกเราคือผู้หญิงที่มีพลัง และนี่คือเวทีที่เราควรใช้เสียงของเรา

-ไม่มีใครมีสิทธิ์มาปิดเสียงของเรา — และไม่มีใครจะทำแบบนั้นกับฉันได้

-ฉันไม่ได้มีปัญหากับใครเลย ฉันเคารพพวกคุณทุกคนอย่างสุดซึ้ง และฉันก็รักประเทศของคุณมาก

-แต่สิ่งที่เขาทำกับฉัน โดยไม่มีเหตุผล แค่เพราะเขามีปัญหาของตัวเอง — มันไม่โอเคเลย”
 
-วิกตอเรียแชร์ภาพนางงามผู้เข้าประกวดจากประเทศต่างๆ ในไอจี พร้อมแคปชั่นภาษาอังกฤษ “This is women empowerment. This is sisterhood. Forever and always @missuniverse” (นี่คือพลังของผู้หญิง นี่คือความเป็นพี่น้อง ตลอดกาลและตลอดไป @missuniverse”)

-ณวัฒน์ แชร์สตอรี่ที่บอกว่าตนเองทำถูกแล้ว “บอสทำถูกต้องค่ะ เชื่อว่ากระบวนการคิดวิเคราะห์ของบอสนั้นละเอียดและลึกซึ้งมากอยู่แล้ว เอาใจช่วยนะคะ ทุกพื้นที่มีแต่บอสค่ะ”














