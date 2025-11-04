“กานต์” เผย “เสก โลโซ” รู้ข่าว “เป็ก” ถึงกับส่ายหัว บอกเอาอีกแล้วเหรอ? ลั่นไม่ยอม!

กลายเป็นประเด็นที่แฟนๆ แห่ติดตาม หลังจากที่ “ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล” ประกาศลดสถานะ “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล” เหลือแค่พ่อแม่ของลูก เหตุแหล่งข่าววงในเผยถึงประเด็นมือที่สาม
ล่าสุด “กานต์ วิภากร ศุขพิมาย” ภรรยา “เสก โลโซ” เสกสรรค์ ศุขพิมาย เผยว่าได้เล่าเรื่องนี้ให้เสกซึ่งอยู่ในเรือนจำฟัง โดยเสกก็เผยว่า เอาอีกแล้วเหรอ พร้อมส่ายหัว ลั่นไม่ยอม
“เมื่อเช้าเก๋ไปเยี่ยมพี่เสก โลโซ และได้ส่งข่าวเรื่องพี่เป็กเนี่ย? พี่เสกบอกว่า เอาอีกแล้วเหรอ แล้วก็ส่ายหัว? เพราะฉะนั้น พี่เป็กต้องจัดการปัญหาให้ดี พี่จะต้องมีแค่ธัญญ่าและลียาเท่านั้น กานต์ไม่ยอม เสียใจได้ยินไหม”