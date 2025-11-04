กลุ่มเจ้าหนี้ JKN บุก กลต. จี้สอบข่าวลือแอบขายหุ้น Miss Universe 50% ที่เหลือให้เม็กซิโก หวั่นถูกยักย้ายทรัพย์สินหนีหนี้ 7 พันล้าน!

กลุ่มเจ้าหนี้ JKN เข้าพบ กลต. ช่วยตรวจสอบข่าวลือ หุ้นอีก 50% ที่ถือโดยบริษัทสิงคโปร์ ของบริษัทลูก JKN มีการซื้อขายกับบริษัทในเม็กซิโกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว? หวั่นถูกยักย้ายทรัพย์สินหนีหนี้ 7 พันล้าน! ภาวนาขอให้ข่าวลือไม่เป็นจริง แต่ถึงจะเป็นจริงยังไงก็เป็นโมฆะ ยังไงลิขสิทธิ์ Miss Universe ต้องกลับมาเป็นสมบัติประเทศไทย โดย JKN อีกครั้งตามที่มันควรจะเป็น พร้อมลั่น “ราอูล” ก็เป็นหนึ่งในเจ้าหนี้ JKN
วันนี้ (4 พ.ย.68) ในช่วงเช้า กลุ่มเจ้าหนี้ JKN นำโดย “วรเทพ เจริญพรพาณิชย์” ตัวแทนกลุ่มเจ้าหนี้ผู้นำเสนอแก้แผนฟื้นฟู และ “พอเจตน์ มณีรัตน์” ตัวแทนกลุ่มเจ้าหนี้ตัวแทนกลุ่มเจ้าหนี้ผู้นำเสนอแก้แผนฟื้นฟู ได้เข้าเข้ามาการยื่นหลักฐาน (เพิ่มเติม) เพื่อตรวจสอบบริษัท JKN (ประเด็น Miss Universe) ต่อ กลต. ณ สำนักงาน กลต.ถนนวิภาวดี-รังสิต
โดยมี 3 ประเด็นที่เข้ามาพบ คือ ผลการประชุมเจ้าหนี้และการแต่งตั้งผู้ทำแผน การฟื้นฟูกิจการ JKN , การยื่นตรวจสอบธุรกรรมที่อาจเข้าข่ายไม่ชอบด้วยกฎหมายของบริษัท JKN ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (เพิ่มเติม) ซึ่งอาจแสดงถึงความพยายามในการขายกิจการ Miss Universe ในระหว่างการฟื้นฟูกิจการ และ ธุรกรรมที่อาจเข้าข่ายการดำเนินงานที่ไม่สุจริตอื่นๆ และ การยืนยันสิทธิ์ของเจ้าหนี้และสถานะผู้ถือหุ้น Miss Universe โดยกลุ่มเจ้าหนี้ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนว่า….
วรเทพ : “วันนี้มาติดตามความคืบหน้าที่เคยยื่นเรื่องไปกับ กลต. เมื่อปีที่แล้วในส่วนของการติดตาม ตรวจสอบเจ้าหนี้ที่คาดว่าต้องสงสัยว่าเป็นเจ้าหนี้จริงหรือไม่ เนื่องจาก กลต.เคยแถลงว่า JKN จัดจ้าง บริษัท ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ มาทำการตรวจสอบบัญชี แต่ภายหลังล่าสุดแจ้งว่ามีการยกเลิกการว่าจ้างกัน ผมเลยจะมาถาม กลต. ว่าความคืบหน้ามันเป็นอย่างไร เพราะเวลามันผ่านมานานแล้ว แต่ยังไม่มีอะไรแจ้งคืบหน้าเลย
และจะมาสอบถามกับ กลต.ถึงประเด็นการซื้อขายตัวลิขสิทธิ์ miss universe ที่เป็นทรัพย์สินมีค่าเพียงอย่างเดียวของบริษัทที่เจ้าหนี้อย่างพวกตนหวังว่าเราจะได้มันเอามาทำเงินชดใช้เจ้าหนี้ได้บางส่วนแต่เมื่อประมาณต้นปีที่แล้ว มีการประกาศว่าขายหุ้นออกไปส่วนนึงประมาณ 50% ให้กับกลุ่มต่างชาติไป จากการที่พวกตนตรวจสอบ ทำให้สงสัยว่าการซื้อขายนั้น เอกสารที่เปิดเผยต่อการชี้แจงมันถูกต้องจริงหรือไม่ ก่อนหน้านั้นมันมีเพียงแค่ออกประกาศว่ามีผู้สนใจ แต่ยังไม่ได้ทำการตกลงซื้อขาย
แต่พอ 23 ม.ค. 67 มีเอกสารออกมาว่าตกลงซื้อขายกับบริษัทนึงในเม็กซิโกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เอกสารซื้อขายมันลงว่าวันที่ 20 ต.ค. 66 มันย้อนหลัง สิ่งที่เราตั้งข้อสงสัยคือเรื่องจากบริษัทยื่นแผนฟื้นฟูวันที่ 9 พ.ย. วันที่ในเอกสารซื้อขายมันเกิดก่อนวันที่เข้าแผนฟื้นฟูไม่กี่วัน ในฐานะเจ้าหนี้เราสงสัยว่าการทำธุรกรรมอันนี้มันถูกต้องและโปร่งใสหรือไม่
และอยากจะมาสอบถาม กลต. ถึงข่าวลือที่ว่า หุ้นอีก 50% ที่ถูกถือโดยบริษัทสิงคโปร์ ของบริษัทลูก JKN มีการซื้อขายไปแล้ว จริงหรือไม่ หากตรวจสอบแล้วว่าพบว่ามีการซื้อขายจริง โดยไม่ผ่านการขออนุญาตต่อศาล มันมีสิทธิ์จะเพิกถอนการซื้อขายได้ มันเหมือนเป็นการซ้อนทรัพย์หนี้เจ้าหนี้ เลยอยากขอความกรุณาจาก กลต. ช่วยตรวจสอบให้เราหน่อย ถ้ามีการทำสัญญาย้อนหลังมันก็อาจจะเป็นโมฆะได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาล
คุณแอน (จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์) ไม่ได้นั่งบริหารแล้ว แต่คุณแอนยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท JKN อยู่แม้จะอยู่ภายใต้กระบวนการฟื้นฟูก็ตาม การกระทำการซื้อขายข้างต้นมันเกิดขึ้นในระหว่างผู้บริหารชุดเก่า และคุณแอนยังเป็นอดีตบอร์ด บริษัทลูกที่ถือลิขสิทธิ์ miss universe อีกทีด้วย
เผยกลุ่มเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ไม่ยอมรับแผนฟื้นฟูของ JKN จึงให้พนักงานบังคับคดีพิทักษ์ทรัพย์เลือกผู้บริหารแผนธุรกิจคนใหม่ ซึ่งก็คือบริษัท แกรนท์ ธอร์นตัน (Grant Thornton: GT) มีผล 20 พ.ย. นี้
วรเทพ : “29 ต.ค. ที่ผ่านมามีการประชุมเจ้าหนี้โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูที่ทาง JKN เสนอเข้ามา แต่เสียงส่วนใหญ่ไม่ยอมรับแผนฟื้นฟูของ JKN ตามกระบวนการเจ้าพนักงานบังคับคดีพิทักษ์ทรัพย์ก็จะมีให้เลือกผู้ทำแผนใหม่ ซึ่งในที่ประชุม 93.5% เลือก แกรนท์ ธอร์นตัน (Grant Thornton: GT) เป็นผู้บริหารแผนคนใหม่แล้ว ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ตามมา
ตอนนี้เจ้าของ JKN ตัวจริงที่มีอำนาจจัดการทุกอย่าง คือผู้ทำแผน ก็คือ GT กลุ่มเจ้าหนี้ทั้งหมดเป็นผู้เลือกเข้ามาทำงานตรงนี้ ศาลจะแต่งตั้งทาง GT ประมาณวันที่ 20 พ.ย. นี้ ช่วงนี้ก็ยังลอยอยู่ในอากาศอยู่ จากนั้นเขาก็คงแต่งตั้งบุคคลที่จะมาบริหารแทนคุณแอน สำหรับพวกเรากลุ่มเจ้าหนี้มองว่าจะเป็นใครก็ได้ที่มีความสามารถในการเข้ามาฟื้นฟูบริษัทได้ จะเป็นพาร์ตเนอร์ต่างชาติก็ได้ที่มีความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ เจ้าหนี้เราไม่ติดอยู่แล้ว”
ลั่น “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” เกี่ยวข้องกับ Miss Universe ในฐานะผู้ซื้อลิขสิทธิ์ แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องในส่วนของหุ้นของคุณแอนใน JKN ณ ตอนนี้
พอเจตน์ : “เท่าที่รู้ตอนนี้คุณณวัฒน์ vice president (รองประธาน) ของ MU และจัดงาน MU ครั้งที่ 74 อยู่ตอนนี้ ดังนั้นคุณณวัฒน์เป็นผู้ที่ได้รับลิขสิทธิ์จากบริษัท JKN ไป มีความเกี่ยวข้องในฐานะคนที่ซื้อลิขสิทธิ์ไป แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องในส่วนของหุ้นของคุณแอน (ณวัฒน์อาจจะไปซื้อหุ้น หรือคุณแอนยกหุ้นให้แล้ว?) เท่าที่ทราบมีการคุยกันไว้ ซึ่งยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมา ยังไม่มีเอกสารมาถึง
ในส่วนของหนี้ของทาง JKN 3,500 ล้านคือเจ้าหนี้หุ้นกู้ รวมๆ กันแล้วเจ้าหนี้มีประมาณทั้งหมด 5,000-7,000 ล้าน ที่ JKN เป็นลูกหนี้ทั้งหมด”
พอเจตน์ : “ข้อมูลล่าสุด JKN เป็นผู้ถือหุ้น 58% ของ MU เป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจหลักแต่ก็ต้องทำงานประสานงานกับคุณณวัฒน์อย่างใกล้ชิด เพราะคุณณวัฒน์เป็นผู้ซื้อลิขสิทธิ์ไป”
ฝากถามทำไมถึงปล่อยให้เหตุการณ์โปรโมตเว็บพนันต่างชาติเกิดขึ้นในกองประกวด MU ที่เข้ามาเก็บตัวที่เมืองไทย
วรเทพ : “เป็นประเด็นที่เราคุยกับ กลต. อยู่เหมือนกัน การมีข่าวแบบนี้ออกมาทำให้ MU ที่เป็นทรัพย์สินสำคัญมันเสื่อมค่าลง คนที่จะตอบคำถามเรื่องนี้ได้ดีที่สุดคือผู้บริหาร JKNและคนที่มีอำนาจในการเรียกสอบถามคือ กลต. ผมฝากด้วยแล้วกันครับว่าทำไมเหตุการณ์อย่างนี้ถึงเกิดขึ้นได้ (ในต่างประเทศมองว่าการโฆษณาเว็บการพนันไม่ผิดกฎหมาย ซึ่งเขาเป็นสปอนเซอร์ให้กับทาง MU?) แล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ เราอยู่ประเทศไทยก็ต้องใช้กฎหมายไทย เหตุการณ์การกระทำผิดอยู่ที่ประเทศไทย ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายประเทศเราอยู่แล้ว คุณราอูล (ราอูล โรชา คันตู นักธุรกิจชาวเม็กซิโก หนึ่งในเจ้าของร่วมองค์กรนางงามจักรวาล (MUO) เองก็เป็นเจ้าหนี้ JKN จำนวนหนึ่งเหมือนกัน เป็นเจ้าหนี้เงินค้ำประกัน ก็มีเงินของเขาอยู่ด้วยส่วนนึง”
ขอให้ข่าวลือขายหุ้นไม่เป็นความจริง แต่ถึงจะเป็นความจริงยังไงก็เป็นโมฆะ ยังไงลิขสิทธิ์ Miss Universe ต้องกลับมาเป็นสมบัติประเทศไทย โดย JKN อีกครั้งตามที่มันควรจะเป็น
วรเทพ : “ขึ้นอยู่กับหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทลูกที่สิงคโปร์ ผมก็ได้แต่ภาวนาว่าข่าวลือที่ผมได้ยินมาอย่าให้มันเป็นจริงเลย ถ้ามันเป็นจริงขึ้นมามันเป็นการเคลื่อนย้ายทรัพย์ออกไปภายใต้ระหว่างการฟื้นฟูกิจการของศาล”
พอเจตน์ : “ถ้าเป็นความจริงต้องดำเนินการทางกฎหมาย หน่วยงานรัฐไทยก็ต้องทำงาน กฎหมายฟื้นฟูกิจการทั้งโลกคล้ายๆ กัน มันไม่มีประเทศไทยอนุญาตให้ทำสิ่งนี้ได้ ดังนั้นก็ต้องกลับมาเป็นสมบัติประเทศไทยอีกครั้งตามที่มันควรจะเป็น MU ต้องกลับมาเป็นของ JKN ประเทศไทยอีกครั้งนึงตามที่มันควรจะเป็นแต่ด้วยข้อมูลปัจจุบัน นี่คือจุดยืนของพวกเรา 58% ตามสิ่งที่ JKN ได้แถลงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก็ยังเป็นของคนไทย ถ้ามันมีอะไรหายไประหว่างทางแปลว่ามีคนไม่บอก แปลว่ามีคนยักยอกหรือเปล่า ไม่รู้นะ ต้องขึ้นอยู่กับหน่วยงานราชการตรวจสอบเรื่องนี้ แต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริง สัญญานั้นมันก็เป็นสัญญาที่มิชอบทางกฎหมายอยู่ดี มันก็โมฆะอยู่ดี ขึ้นอยู่กับศาล”
วรเทพ : “เราก็ต้องช่วยติดตามกับทาง กลต.”