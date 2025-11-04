อื้อฉาวคดี “อีซอนกยุน” ลามถึงอดีตตำรวจ ศาลสั่งจำคุก 3 ปีฐานเผยข้อมูลลับ

อดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจในเกาหลีใต้ถูกศาลตัดสินจำคุก 3 ปี หลังพบว่ามีการนำข้อมูลลับจากคดีของนักแสดงชื่อดังผู้ล่วงลับ อีซอนกยุน ไปเผยแพร่ต่อสื่อมวลชน สร้างความสั่นสะเทือนในวงการบันเทิงและสำนักงานตำรวจอินชอน
สำนักข่าวเกาหลีรายงานว่า เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา อัยการได้ขอให้ศาลแขวงอินชอนลงโทษจำคุกอดีตสารวัตรวัย 30 ปี ซึ่งระบุชื่อเพียง “เอ” ในข้อหานำความลับทางราชการไปเปิดเผย โดยมีผู้พิพากษา คิมแซ็ทบยอล แห่งศาลอาญาแผนกที่ 11 เป็นผู้พิจารณาคดี
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม 2023 เมื่ออดีตตำรวจรายนี้ถ่ายภาพรายงานการสอบสวนคดียาเสพติดของอีซอนกยุน แล้วส่งต่อให้ผู้สื่อข่าวสองคน หนึ่งในนั้นมีชื่อย่อว่า “บี” รายงานที่รั่วไหลดังกล่าวมีทั้งชื่อ ประวัติ และอาชีพของบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดี ก่อนที่ข้อมูลจะปรากฏต่อสาธารณะในเดือนธันวาคม 2023 หลังการเสียชีวิตของอีซอนกยุน
หลังถูกปลดจากตำแหน่ง อดีตสารวัตร “เอ” ได้ยื่นฟ้องหัวหน้าตำรวจอินชอนเพื่อขอเพิกถอนคำสั่งปลด แต่ศาลได้ตัดสินยกฟ้องในชั้นต้น ล่าสุด ศาลนัดฟังคำพิพากษาอย่างเป็นทางการในวันที่ 17 ธันวาคมนี้ ที่ศาลแขวงอินชอนช่วงบ่าย ซึ่งจะเป็นการตัดสินโทษขั้นสุดท้ายในคดีที่สร้างแรงสะเทือนใจทั้งต่อวงการบันเทิงและสังคมเกาหลี
นักแสดงชื่อดัง อีซอนกยุน วัย 48 ปี ถูกพบเสียชีวิตในรถยนต์เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2023 หลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดียาเสพติดและอยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจ เกาหลีใต้เชื่อว่าเขาได้จบชีวิตตนเองจากความเครียดและแรงกดดันอย่างหนัก