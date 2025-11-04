“ลอร่า เดิร์น" สูญเสียแม่สุดที่รัก ‘ไดแอน แลดด์’ นักแสดงเจ้าของรางวัลลูกโลกทองคำ เสียชีวิตแล้ว

“ไดแอน แลดด์” นักแสดงระดับตำนาน เสียชีวิตแล้วในวัย 89 ปี เจ้าของ 3 เสียงเข้าชิงออสการ์ – แม่ของ “ลอร่า เดิร์น” นักแสดงรางวัลออสการ์
ฮอลลีวูดสูญเสียนักแสดงหญิงมากฝีมืออีกคน เมื่อ ไดแอน แลดด์ (Diane Ladd) เจ้าของบทบาททรงพลังและผู้เข้าชิงรางวัลออสการ์ 3 สมัย จากภาพยนตร์ Alice Doesn’t Live Here Anymore, Wild at Heart และ Rambling Rose ได้เสียชีวิตแล้วในวัย 89 ปี ที่บ้านพักในเมืองโอไฮ รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีลูกสาว ลอร่า เดิร์น (Laura Dern) อยู่เคียงข้าง
เดิร์นออกแถลงการณ์ยืนยันข่าวเศร้า ระบุว่า “เธอเป็นทั้งลูกสาว แม่ ย่า ศิลปิน และนักแสดงผู้มีจิตวิญญาณอันเปี่ยมเมตตา เราโชคดีเหลือเกินที่ได้มีเธออยู่ในชีวิต ตอนนี้เธอกำลังบินอยู่กับเหล่าเทวดาของเธอแล้ว”
โรส ไดแอน แลดน์เนอร์ เกิดเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 1935 ที่เมืองลอเรล รัฐมิสซิสซิปปี เป็นบุตรสาวเพียงคนเดียวของสัตวแพทย์เพรสตัน พอล แลดน์เนอร์ และนักแสดงแมรี เบอร์นาเด็ตต์ แลดน์เนอร์ เธอเริ่มต้นเส้นทางศิลปะตั้งแต่วัยเด็ก ทั้งการร้อง เต้น และแสดง ก่อนเข้าสู่วงการโทรทัศน์และภาพยนตร์ในช่วงทศวรรษ 1960
ผลงานแจ้งเกิดของเธอคือบท “ฟลอ” พนักงานเสิร์ฟสาวใจสู้ใน Alice Doesn’t Live Here Anymore (1974) ผลงานของผู้กำกับ มาร์ติน สกอร์เซซี ซึ่งทำให้เธอได้เข้าชิงออสการ์สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมเป็นครั้งแรก
จากนั้นเธอยังคว้าอีกสองการเสนอชื่อจาก Wild at Heart (1990) และ Rambling Rose (1991) ซึ่งเธอแสดงคู่กับลูกสาว ลอร่า เดิร์น — กลายเป็นคู่แม่ลูกคู่แรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าชิงรางวัลออสการ์ในปีเดียวกัน
ตลอดชีวิตการทำงาน แลดด์มีผลงานโดดเด่นอีกมากมาย อาทิ Chinatown (1974), National Lampoon’s Christmas Vacation (1989) และ Primary Colors (1998)
รวมถึงซีรีส์ทางโทรทัศน์อย่าง Enlightened และ Touched by an Angel เธอยังเป็นผู้กำกับและนักเขียน โดยมีผลงานหนังสือชีวประวัติ Spiraling Through the School of Life ตีพิมพ์ในปี 2006
จากข้อมูลของ Cine Net Worth ในปี 2025 แลดด์มีทรัพย์สินราว 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สะท้อนถึงความสำเร็จทั้งในฐานะนักแสดง นักเขียน และผู้กำกับ เธอมีบ้านหรูบนเนินเขาในแคลิฟอร์เนีย และสะสมรถโบราณหายากหลายคัน
ในชีวิตส่วนตัว แลดด์แต่งงานสามครั้ง ครั้งแรกกับนักแสดง บรูซ เดิร์น ในปี 1960 ทั้งคู่มีลูกสาวสองคน คือ ไดแอน อลิซาเบธ ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจมน้ำในวัยเพียง 18 เดือน และ ลอร่า เดิร์น นักแสดงชื่อดังจาก Jurassic Park และ Marriage Story
หลังหย่ากับเดิร์น เธอแต่งงานกับ วิลเลียม เอ. เชีย จูเนียร์ (1969–1976) และต่อมาแต่งกับนักธุรกิจและโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์ โรเบิร์ต ชาร์ลส์ ฮันเตอร์ ในปี 1999 ซึ่งเสียชีวิตเมื่อต้นปีนี้
บรูซ เดิร์น และไดแอน แลดด์ เคยปรากฏตัวร่วมกันในภาพยนตร์และซีรีส์หลายเรื่องตั้งแต่ทศวรรษ 1970 เช่น Alice Doesn’t Live Here Anymore และ Wild at Heart ที่ต่างได้รับคำชมจากนักวิจารณ์ รวมถึงยังเคยร่วมแสดงใน Rambling Rose ซึ่งกลายเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ เมื่อแม่และลูกสาวได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ในปีเดียวกัน