เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์สาย K-POP ครั้งแรก ดึง “PHARITA - CHIQUITA” จาก BABYMONSTER ร่วมแชร์ผิวโมจินุ่มเด้งกับมอยส์ตัวใหม่ DRY TOUCH MOCHI CREAM

การ์นิเย่ ประเทศไทย เล่นใหญ่กว่าที่เคย! เปิดตัว Friends of Garnier สาย K-POP ครั้งแรก ดึง “PHARITA” และ “CHIQUITA” หรือ แพร และ แคนนี่ สองสาวสมาชิกคนไทยจากวง BABYMONSTER มาร่วมโชว์ผิวโมจินุ่มเด้ง พร้อมเสิร์ฟมอยส์เจอร์ไรเซอร์ตัวล่าสุด ‘Garnier Dry Touch Cream (การ์นิเย่ ดราย ทัช ครีม)’ หรือ การ์นิเย่ ครีมโมจิ ที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น เรียบเนียน นุ่มเด้ง เหมือนขนมโมจิ แต่ไม่มันเยิ้ม เหมาะสำหรับผิวคนไทยแบบสุด ๆ
ไม่มีใครสนใจคุณขนาดนั้น อาจจะไม่จริง เพราะการ์นิเย่ใส่ใจผิวคุณมากกว่าที่คิด ด้วยการสำรวจสภาพผิว และปัญหาผิวของคนไทยพร้อมคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์จนออกมาเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์เนื้อครีมสัมผัสใหม่ล่าสุดจากการ์นิเย่ อย่าง การ์นิเย่ ดรายทัช ครีม หรือ การ์นิเย่ ครีมโมจิ ที่ช่วยให้ผิวนุ่มเด้งเหมือนขนมโมจิ แต่ยังเติมความชุ่มชื้นได้อย่างเต็มที่ ด้วยเนื้อครีมดรายทัช สัมผัสใหม่ ซึมไว สบายผิว แมตช์กับผิวคนไทย ช่วยฟินิชผิวให้เรียบเนียน นุ่มเด้ง และชุ่มชื้นยาวนาน 48 ชม. แต่ดูไม่มันเยิ้ม ใช้แล้วสามารถลงเมคอัพต่อได้ทันที
พร้อมเสิร์ฟความฟิน ดึงสองคนไทยสายคิ้วต์ของวงการ K-POP อย่าง แพร PHARITA และ แคนนี่ CHIQUITA จาก BABYMONSTER มาร่วมแชร์เทคนิคผิวนุ่มเด้ง อวดผิวโมจิ กับ 3 สูตรของ การ์นิเย่ ดรายทัช ครีม ที่สร้างสรรค์มาให้ครบความต้องการผิว สูตร Vitamin C (สีเหลือง) ช่วยให้ผิวนุ่ม เด้ง ไบรท์, สูตร Niacinamide (สีชมพู) ช่วยให้ผิวนุ่ม เด้ง อิ่มฟู และ สูตร Salicylic (สีฟ้า) ช่วยให้ผิวนุ่ม เด้ง คุมมัน เหมาะกับผิวมัน อุดตันง่าย เรียกได้ว่าเป็นก้าวสำคัญของการ์นิเย่ และเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการสกินแคร์เลยทีเดียว
