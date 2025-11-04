LingoAce ชี้ ทักษะภาษาไม่ใช่แค่วิชา แต่คือใบเบิกทางให้ Gen Alpha ในโลกที่เด็กเกิดน้อยลง ทุ่มเปิดคอร์สอังกฤษรายเดือน 999 บาท ปั้นเด็กไทยสู่พลเมืองโลก

LingoAce แพลตฟอร์มเรียนภาษาแบบสอนสดตัวต่อตัวชั้นนำของเอเชีย สร้างความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญในวงการ EdTech ไทย ด้วยการเปิดตัวคอร์สภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ “English Subscription Program” ในราคาที่เข้าถึงได้เพียง 999 บาทต่อเดือน เพื่อตอบโจทย์ผู้ปกครองยุคใหม่ที่ต้องการปูทางให้บุตรหลานก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) ในยุคที่การแข่งขันไร้พรมแดน
LingoAce ซึ่งเป็นบริษัท EdTech ระดับสากลที่ดำเนินงานในกว่า 10 ประเทศทั่วโลก มีประสบการณ์ในตลาดประเทศไทยกว่า 6 ปี และประสบความสำเร็จอย่างสูงจากการเปิดสอนภาษาจีนจนติด Top 3 ในประเทศจีนมาแล้ว การเปิดตัวโปรแกรมภาษาอังกฤษครั้งนี้จึงเป็นการนำความเชี่ยวชาญและคุณภาพระดับโลกมาสู่เด็กไทยโดยตรง
ลูกคนเดียวแบกความหวัง ท่ามกลางวิกฤตเด็กเกิดน้อย
ภายในงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน Amarin Baby & Kids Fair Carnival 2025 คุณณัฐนิช ทองไกรแสน ที่ปรึกษาประจำสำนักงานประเทศไทยของ LingoAce ได้ฉายภาพความท้าทายของผู้ปกครองไทยในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับวิกฤตการณ์อัตราการเกิดต่ำ (Low Birth Rate Crisis) ที่ประเทศไทยมีเด็กเกิดใหม่น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์เพียง 530,000 คนในปีล่าสุด
“เมื่อเด็กมีจำนวนน้อยลง แต่การแข่งขันในเวทีโลกกลับสูงขึ้น ‘ลูกหนึ่งคน’ จึงต้องแบกรับความคาดหวังของครอบครัวและสังคมมากกว่าที่เคย คำถามคือ เราจะให้เครื่องมืออะไรกับเขา เพื่อให้มีที่ยืนบนเวทีโลกได้? LingoAce มองเห็นคำตอบชัดเจนว่า ‘ทักษะภาษา’ คือกุญแจสำคัญสู่อนาคตของเด็กไทย” คุณณัฐนิชกล่าว
“ทักษะภาษาอังกฤษมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเด็กไทยยุคเจนอัลฟ่า LingoAce เข้าใจถึงความคาดหวังของพ่อแม่ไทยที่ต้องการให้ลูกเก่งภาษาโดยไม่ต้องจ่ายแพง เราจึงออกแบบคอร์สภาษาอังกฤษรายเดือนที่เข้าถึงง่ายในราคาเพียงหลักพัน แต่คุณภาพระดับโลก”
เจาะกลุ่ม Gen Alpha พลเมืองโลกยุคดิจิทัล
กลุ่มเป้าหมายหลักของหลักสูตรนี้คือ “เจนอัลฟ่า” (Gen Alpha) หรือเด็กที่เกิดระหว่างปี 2010–2025 ซึ่งเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีอย่างสมาร์ทโฟนและ AI ทำให้พวกเขาเป็น “Digital First Generation” ที่ต้องการการเรียนรู้แบบ Interactive Learning ที่รวดเร็ว สนุก และมีส่วนร่วม LingoAce จึงออกแบบหลักสูตรที่ตอบสนองต่อพฤติกรรมของเด็กกลุ่มนี้โดยเฉพาะ
“เด็กเจนนี้เปิดรับวัฒนธรรมจากทั่วโลกตั้งแต่อายุยังน้อย ทำให้พวกเขาเป็น ‘Global Native’ ที่โลกทั้งใบคือห้องเรียนของพวกเขา” คุณณัฐนิชกล่าวเสริม
ทลายกำแพงความกลัวด้วย Framework 3C และหลักสูตรมาตรฐานโลก
จากผลสำรวจของ LingoAce พบว่ากว่า 70% ของผู้ปกครองไทยกังวลว่าลูกเรียนภาษาอังกฤษมานานแต่ยังไม่กล้าพูดจริงในชีวิตประจำวัน เพื่อแก้ปัญหานี้ LingoAce ได้ออกแบบแนวทาง Framework 3C ขึ้นมาโดยเฉพาะ ประกอบด้วย:
1. Confidence (ความมั่นใจ) – สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กกล้าแสดงออกและใช้ภาษาอย่างมั่นใจ
2. Consistency (ความสม่ำเสมอ) – ออกแบบการเรียนรู้ให้ต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. Curriculum Fit (หลักสูตรที่เหมาะสม) – หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อเด็กไทยโดยเฉพาะ แต่ยังคงยึดมาตรฐานสากล
สำหรับหลักสูตร LingoAce English Program ได้รับการพัฒนาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษานานาชาติ โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน CEFR, University of Cambridge และ TESOL International Association มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะครบทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านคลาสเรียนสดตัวต่อตัว (1:1) ความยาว 25 นาที ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมกับสมาธิของเด็ก นอกจากนี้ ยังใช้เทคนิค Gamification และ Immersive Learning ทำให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านเกมและสถานการณ์จำลองจริงอย่างสนุกสนาน พร้อมมีระบบ Feedback Report รายเดือน และ Learning Advisor ส่วนตัวสำหรับผู้ปกครอง เพื่อให้สามารถติดตามพัฒนาการของบุตรหลานได้อย่างใกล้ชิด
“การเริ่มต้นเรียนรู้ตั้งแต่ยังเล็กคือข้อได้เปรียบมหาศาล หากใช้เทคโนโลยีและ Gamification ที่เหมาะสม จะทำให้ภาษาเป็นเรื่องสนุก ไม่ใช่เรื่องน่ากลัว” คุณณัฐนิชย้ำ
คุณณัฐนิชได้กล่าวทิ้งท้ายด้วยวิสัยทัศน์ของ LingoAce ว่า “ภาษาไม่ใช่วิชาในห้องเรียน แต่คือ Skill for Life ของเด็กเจนอัลฟ่า ของขวัญที่ดีที่สุดที่พ่อแม่มอบให้ลูก ไม่ใช่เงินทอง แต่คือความมั่นใจที่จะสื่อสารกับคนทั้งโลก”
รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมโปรแกรมภาษาอังกฤษ LingoAce
● รูปแบบ: Subscription รายเดือน ราคาเพียง 999 บาท
● จำนวนคลาส: เรียนได้สูงสุด 8 คลาสต่อเดือน
● ผู้สอน: ครูเจ้าของภาษาที่ผ่านการอบรมการสอนเด็กโดยเฉพาะ
● กลุ่มอายุ: เหมาะสำหรับเด็กอายุ 4–13 ปี
● จุดเด่น: สนุก คุ้มค่า และเห็นผลจริงตั้งแต่คลาสแรก