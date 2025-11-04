“อาเจียว” ควงแฟนทอม หน้าละม้ายคล้าย “เฉินกวานซี”

“จงซินถง” หรือ “อาเจียว” หลังแยกทางกับสามี ล่าสุดพบรักครั้งใหม่แล้ว คราวนี้ควงสาวหล่อที่ใบหน้าละม้ายคล้ายแฟนเก่าอย่าง “เฉินกวานซี”
ตามรายงานจากสื่อแดนมังกรระบุว่า อาเจียว ได้ควงแฟนสาวหล่อนามว่า หวงฟู่ เจิงฮัว เดินจูงมือกันและแสดงความรักต่อกันอย่างหลงใหล แม้จะไม่เคยออกมายืนยันความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ แต่แหล่งข่าววงในระบุว่าทั้งคู่คบหากันมานานกว่า 2 ปีแล้ว
งานนี้ชาวเน็ตต่างพากันสนใจสาวหล่อข้างกายอาเจียวเป็นอย่างมาก เพราะแม้จะเกิดมาเป็นเพศหญิง แต่รูปร่างหน้าตากลับหล่อเหลามีเสน่ห์ บางคนถึงขั้นแซวว่าละม้ายคล้าย เฉินกวานซี อดีตแฟนสมัยหนุ่มๆเลยทีเดียว ถึงขั้นเรียกแฟนใหม่ของอาเจียวว่า เฉินกวานซีเวอร์ชันผู้หญิง
หวงฟู่ เจิงฮัว เกิดปี 1989 ที่เซี่ยงไฮ้ เป็นเน็ตไอดอลบ้านรวยทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาฯ และตอนนี้เจ้าตัวนั่งแท่น CEO แบรนด์แฟชัน Samay จบการศึกษาจาก Central Conservatory of Music ในปักกิ่ง และต่อด้วย Executive MBA ที่ ม.ปักกิ่ง ก่อนจะเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา
หวงฟู่ เจิงฮัว มีเพื่อนเป็นเซเลบคนดังมากมายทั้ง เหมี่ยวลี่ อู๋ และ แองเจล่าเบบี้
ทั้งคู่เริ่มมีข่าวคบหากันตั้งแต่ปี 2023 มีคนเห็นยืนกอดจูบกันอยู่ริมถนน และยังใช้เวลาวันวาเลนไทน์ด้วยกัน สวมใส่เครื่องประดับคู่กัน และยังไปเที่ยวภูเก็ตและ UAE ด้วยกันด้วย
ทางด้าน อาเจียว ก็คลั่งรักไม่เบา เคยโพสต์รูปคู่อวยพรวันเกิดลงในโซเชียลมีเดียและยังตั้งพื้นหลังโทรศัพท์เป็นภาพคู่ด้วย
อาเจียว เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วเมื่อปี 2018 กับคุณหมอสุดหล่อ ไมเคิล ไล ชาวไต้หวัน พิธีแต่งงานจัดขึ้นอย่างหรูหราที่โรงแรมมิลเลนเนียม บิลต์มอร์ ใจกลางเมืองลอสแอนเจลิส ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และอีกครั้งที่ฮ่องกง ต่อมาในเดือน พ.ค. ปี 2022 ทั้งคู่ก็แยกทางกัน อาเจียว ระบุเหตุผลว่าเธอผิดหวังกับความรักและไม่เหมาะกับการแต่งงาน