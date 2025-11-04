“บอย ธิติพร” ยันไม่ขอโทษ “เจนนี่” บอกถ้าคำเตือนแรงไปให้ปล่อยผ่านเหมือนขยะ ลั่นอยู่มา 25 ปี ดารามาแล้วก็ไป แต่บอยยังอยู่!

“บอย ธิติพร” ยันไม่ขอโทษ “เจนนี่” แต่ถ้าคิดว่าพูดแรงไป ต่อไปจะไม่ยุ่ง เท่ากับลมปากตนเป็นขยะ ให้ปล่อยผ่านไป ขอบคุณสำหรับเอนเกจเมนต์ ที่บ้านมีที่จอดรถทัวร์เยอะ ลั่นไม่ได้ท้าทาย มีแสงอยู่ในตัวอยู่แล้ว ย้ำอุดหนุนร้านแล้วจะไม่มีสิทธิ์พูด? คนที่ใครเตือนไม่ได้ มันน่ากลัว บอกอยู่วงการ 25 ปี เห็นดาราตั้งแต่วันดังถึงวันดับ ดารามาแล้วก็ไป แต่บอยยังอยู่!
ออกมาพูดในรายการจริงใจเล่าในช่องยูทิวบ์ของตัวเอง เกี่ยวกับดรามาที่เกิดระหว่าง “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุ กับ “แม่เกตุ” ทั้งเรื่องทะเลาะ แล้วต่างฝ่ายต่างไลฟ์ขายของ เรื่องเงิน 3 ล้านที่แม่เกตุบอกว่ายังไม่ได้รับจากเจนนี่ ซึ่งเป็นการพูดกันผ่านโซเชียล เตือนอย่าเล่นกับความรู้สึกของคน อย่าเล่นกับระบบ
งานนี้หลังคลิปเผยแพร่ “บอย ธิติพร จุติมานนท์” อดีตนักข่าวชื่อดัง ก็โดนทัวร์ลงยับ รวมทั้งโดน “เจนนี่” โพสต์เสียใจและผิดหวังที่บอยออกมาพูดแบบนี้ ตนก็เคยไปอุดหนุนร้านอาหารของบอย ยังเคยไปร้องไห้อยู่เลย ยืนยันไม่ใช้วิธีสกปรกหาเงินแน่นอน
ล่าสุดผู้สื่อข่าวเจอตัวบอย ธิติพร เจ้าตัวก็เปิดใจถึงเรื่องนี้ ยันไม่ขอโทษเจนนี่ แต่ถ้ามองว่าสิ่งที่ตนพูดแรงไป ต่อไปจะไม่ยุ่ง
“ไม่มีอะไรเลย เราเข้าใจน้อง เข้าใจทุกคนเลย เข้าใจแฟนคลับน้องที่เข้ามาด่าเรา และขอบคุณแฟนคลับเราที่ให้กำลังใจเรา เราทำหน้าที่ และยืนยันว่าสิ่งที่พูดไม่ได้ว่าน้อง ให้ไปฟังทั้งหมดเราพูดประโยคว่าเราเชื่อว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้น พูดเพื่อเตือนสติ ยืนยันว่าสิ่งที่เราพูด เราพูดด้วยความมองภาพใหญ่ ถ้าย้อนฟังดู จะเตือน แต่ถ้าสมมติเราเตือนแล้วเขาไม่ชอบ เขาไม่พอใจ เราก็จะไม่ยุ่ง เราไม่ได้เตือนอย่างเดียวอะไรดีเราชม อะไรเก่งเราเชียร์ เราให้กำลังใจ อะไรที่เราเห็นเป็นมุมไม่ดี เราก็พูดแค่นั้นเอง แต่ถ้าเป็นฟีดแบ็กที่ไม่ดี เราก็ไม่ว่ากัน เราเข้าใจธรรมชาติของคนรักคนชอบ
สิ่งหนึ่งที่บอกว่าน้องพูดถึงเรา แต่น้องก็ไลน์มาส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว เราก็คุยกันเรียบร้อยแล้ว ก็ขอบคุณน้องเขาที่มาอุดหนุน เราบอกว่าสิ่งที่เราทำเราก็ทำตามสิ่งที่เราคิด ในแง่วิธีการเล่าเรื่องของเรา และเรายืนยันว่าเราไม่ได้ว่าน้อง เราแค่พูดประโยคว่าอย่าทำให้คนคิดว่าเอาความศรัทธา เอาดรามาชีวิต เอาความรู้สึกของคนมาหากินนะ แค่นั้นเอง หลายคนดูคลิปจบหรือเปล่าไม่รู้ แต่หาว่าพี่บอยว่าน้อง พี่บอยคงไม่ขอโทษ แต่ยืนยันว่าพูดจากประสบการณ์ ผู้ใหญ่คนนึงที่มองภาพนี้ มองอุตสาหกรรมนี้มาตลอด
ใช้คำว่าเตือนแล้วกันเนอะ แต่ถ้าเตือนแรงไป ก็ไม่เป็นไร วันหลังเราก็ไม่ยุ่ง เพราะที่ผ่านมาชีวิตเรา ก็คิดว่าเราควรมีสติ เวลาพูดถึงคนอื่น พยายามเอาใจเขามาใส่ใจเรา พยายามมองทุกเรื่องให้เป็นประโยชน์กับคนดู ก็ไม่ได้ทำไปเพราะเกลียดหรือไม่ชอบ ก็ยังยืนยันว่าสิ่งที่พูดขอให้ไม่เป็นเรื่องจริง เพราะถ้าเป็นเรื่องจริง มันก็คงเสียใจกับหลายคนที่มีศรัทธากับน้อง แค่นี้เลย ไม่ได้เกลียดใครรักใครเป็นการส่วนตัว ไม่ได้เชียร์ใครเป็นการส่วนตัว เป็นนักข่าวที่ทำแบบนี้มาตลอด แต่ดรามามันก็เยอะ ขอบคุณสำหรับเอนเกจเมนต์นะคะ ช่วงนี้เอนเกจเมนต์เยอะ
แต่ต้องบอกว่าทำงานก่อนหน้านี้ได้เยอะกว่านี้เยอะ ก็ไม่ได้กังวลอะไร เพราะที่บ้านมีที่จอดรถทัวร์เยอะมาก ไม่ได้ท้าทาย แต่อยู่มานาน พอจะมีชื่อเสียงอยู่ในวงการมาเล็กๆ น้อยๆ 20 กว่าปี สิ่งที่เกิดขึ้นก็มีหลายคนวิจารณ์เราหิวแสง เราไม่หิวแสง เรามีแสงมาตั้งนานแล้วไม่รู้จะหิวแสงทำไม เพราะทุกวันนี้มีความสุขกับสิ่งที่ทำ ไม่ต้องตะเกียกตะกายเยอะ แล้วโชคดีแม่เราก็เป็นคนดีเลี้ยงดูเรามาเป็นอย่างดี เราจะไม่อะไรเยอะ คิดว่ามีความสุขดีมากแล้ว”
ยันแค่เตือนทำไมไม่คุยกันในบ้าน ทุกเรื่องต้องคุยผ่านโซเชียล ย้อนอุดหนุนร้านแต่ไม่ใช่เราจะไม่มีสิทธิ์พูด
“ก็ไม่ได้เชื่อว่าไม่มีปัญหา ก็พูดแบบเตือนไงว่าทำไมไม่คุยกันในบ้าน ทุกเรื่องคุยกันผ่านโซเชียลหมด เธอ อาภาพร อยากไปขายของ ยังขอคิวผ่านเฟซบุ๊กเลย โทร.ไปไม่รับนะ แต่เจ้าหนี้โทร.ไปรับ เราก็เหรอ บางครั้งเราก็พูดแบบกลางๆ รู้จักน้องเนอะ หลายคนมาพูดว่า พี่บอย น้องไปอุดหนุน น้องไปโน่นไปนี่ รู้จักกัน เข้าใจ แต่เราเป็นสื่อ ไม่ได้หมายความว่าอุดหนุนร้านเราแล้วไม่มีสิทธิ์พูด คงไม่ใช่ตัวเราเนอะเราก็ย้ำว่าพูดไปด้วยสติ ถ้าดูคลิปทั้งหมดจะรู้ว่าเราไม่ได้ว่า ไม่ได้อะไรเลย แค่ยกเมนชั่นว่าถ้าเป็นเรื่องจริงก็จะเป็นแบบนี้ๆ ตั้งแต่ต้นคลิปไปดูเลยว่าพูดว่าอะไร ก่อนด่าเราให้ไปดูคลิปให้จบ 20 นาที แต่ถ้าดูไม่จบ ทนไม่ไหว จะด่าก็ไม่ว่ากัน คุณมีหน้าที่ด่าฉันก็ไม่ว่า ส่วนฉันมีหน้าที่อ่านฉันก็ไม่อ่าน หรือใครที่มาดีฉันก็ดีด้วย
เรารู้เหมือนทุกคนเลย รู้แค่ว่าเวลาน้องเจอเราน่ารัก รู้แค่นี้ ตอนเขาไลฟ์ขายของเขาเก่ง ตอนเขาทำธุรกิจดังๆ เขาเก่ง คลิปที่เราพูดบวกๆ ไม่เป็นประเด็น เราพูดทุกมุม มุมบวก มุมลบ บางคลิปมีทั้งบวกและลบ ใครจะด่าไปดูจริงใจเล่านะคะ แล้วเป็นเรื่องแปลกคนในยูทิวบ์คอนเมนต์เป็นพันๆ เข้าใจในสิ่งที่เราพูดว่าพูดเรื่องอะไร แต่จะมีกรุ๊ปนึง พูดง่ายๆ โซเชียลแต่ละโซเชียล การตีความ การรับรู้พฤติกรรมของคนไม่เหมือนกัน ไม่พูดแล้วกันว่าโซเชียลไหนเป็นยังไง แต่โซเชียลที่เข้าไปอ่านแล้วรับรู้ได้ว่าโซเชียลเหล่านั้นเข้าใจในสิ่งที่เราพูด รู้ว่าสิ่งที่พูดเราเตือนไม่ได้เกลียดชังน้อง”
เตือนตัวเองไม่เป็นน้ำเต็มแก้ว ลั่นใครเตือนแล้วไม่ฟัง มันน่ากลัว อยู่วงการ 25 ปี เห็นดาราตั้งแต่สูงสุดกับดับสุด ดารามาแล้วก็ไป แต่บอย ยังอยู่!
“ก็ต้องบอกตัวเองเวลาแฟนคลับโยนดอกไม้ หรือก้อนหินเข้ามา เราก็ต้องตั้งสติ และพิจารณาตัวเอง เราต้องไม่เป็นน้ำเต็มแก้ว เวลาใครมาเตือนเรา เราก็ต้องดูตัวเองว่าเออ เราผิดไหม เราทำถูกหรือเปล่าเราทำดีหรือยัง เราต้องไม่เป็นน้ำเต็มแก้วค่ะ เมื่อไหร่เราเป็นน้ำเต็มแก้ว เมื่อไหร่เราล้นเราผยองตัวเองมากๆ วันนึงมันน่ากลัว คนที่ใครเตือนไม่ได้พูดไม่ได้มันน่ากลัว นี่บอกตัวเองนะ บอกตลอดว่าเราต้องเป็นคนมีสติมากๆ เมื่อไหร่ที่คิดว่าฉันแน่ ฉันเก่ง ฉันเดอะเบสต์ ฉันที่สุด มันเป็นจุดที่น่ากลัวสำหรับทุกคน แล้วพี่บอยย้ำเนอะอยู่วงการมา 25 ปี เห็นดาราตั้งแต่วันสูงสุดกับดับสุดเห็นมาตลอด ดารามาแล้วก็ไปค่ะ แต่บอยยังอยู่ตรงนี้ และอยู่ที่เดิม ทำหน้าที่ข่าวตรงนี้มา 25 ปี
บอยไม่รู้ว่าการตลาดหรือไม่การตลาด แต่เรารู้ว่าสังคมอุดมดรามามันคือเดอะเบสต์ของประเทศไทย ชีวิตคนอื่นมันสนุก น่าสงสารจังเลย ร้องไห้ จุดนี้ไม่รู้ว่ามันทำขึ้นมาเพื่อขายของหรือไม่ขายของ แต่เรารู้ว่าพฤติกรรมของคนไทยชอบความดรามา
เราก็ไม่ติดเลย เป็นคนที่อยู่กับสติมากๆ ไม่แปลก ถ้าเจ้าตัวรู้สึกไม่สบายใจ เขาจะกระแทกเรากลับมา เราต้องรับเขาให้ได้ เพราะสิ่งที่เราพูดมันเหมือนเรากระแทกไปที่เขาเหมือนกัน ไม่อะไรเลย เฉยมากกับสิ่งที่ออกไปแต่ส่วนตัวได้คุยกับน้องแล้ว ยังบอกน้องว่ายังรักเหมือนเดิม เอ็นดูเหมือนเดิม ส่งหัวใจไป 1 ดวงเวลาน้องเขาพิมพ์อะไรมา”
ไม่ถนัดไลฟ์ขายของ อยู่กับสิ่งที่ทำแล้วมีความสุข โชคดีแม่ทำมาหากินส่งเสีย เกิดในครอบครัวที่อบอุ่น
ไฉันขายของไม่เก่ง พูดไม่เก่ง เหมือนอั้ม พัชราภา ไชยเชื้อไง ขายของไลฟ์ไม่เก่ง คนดูอาจจะ 300 ไม่ได้มีแฟนคลับเยอะ เราต้องอยู่กับจุดที่เราอยู่ ไม่ตะเกียกตะกายเยอะแยะ ทำในสิ่งที่ทำแล้วมีความสุข ทำสิ่งที่เราทำได้ก็จบไง เราโชคดีกว่าหลายคน ครอบครัวเราโอเค แม่เราทำมาหากิน ส่งเสียเรา ทุกวันนี้แม่ก็ยังน่ารักอยู่เหมือนเดิม โตมาขนาดนี้ก็ยังดูแลเราเหมือนเดิม เราถือว่าเกิดมาโชคดีอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น ไม่ได้มีปัญหา
เราเข้าใจทุกคน จะดรามาไม่ดรามา ให้อยู่กับความรอบคอบ อย่าเอาอารมณ์นำ และสติเท่านั้นจะทำให้เรารู้ว่าอะไรเป็นอะไร ไม่ได้บอกว่ามันเลวมันดีมันผิดมันถูกนะ แต่จะบอกว่ามันมีมุมของตัวเอง ต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ของตัวเอง แล้วเราไม่ได้เพิ่งทำคลิป เราทำมาเป็น 100 คลิป เล่าเรื่องมามากมาย ไม่ใช่ดาราคนแรกที่พูดเตือนสอน แต่อย่างที่บอก พอมีดรามาก็จะไม่พูดแล้ว ก็เกรงใจน้อง เกรงใจทุกคน ไม่อยากให้ดรามากัน เดี๋ยวจะหาว่าเราไปเกาะน้องดัง ซึ่งบอกตรงๆ มีชื่อเสียงมา 25 ปีแล้ว ไม่ได้เพิ่งมี”
ลั่นเป็นอีแก่ที่ห่วงใย แต่ถ้าฟังแล้วไม่โอเค ก็ปล่อยผ่าน เท่ากับลมปากเป็นขยะ
“ก็ยังรักเหมือนเดิม น้องเจนนี่พี่ไม่ได้มีอะไรกับหนูนะ รักเหมือนเดิม และถ้าฟังทั้งคลิปจะรู้ว่าอีแก่คนนึงกำลังห่วงใยหนูอยู่ ไม่ได้มีอะไรเลย พี่ชื่นชมหนูมาหลายคลิป คลิปนี้แค่เตือนสติว่าอย่าให้คนเขารู้สึกแบบนี้นะลูก มันจะทำให้หนูดูไม่ดี โอเควิธีการเล่าก็เล่าไปเนอะ แต่โดยรวม แมสเสจ หรือโฟกัสของประเด็นคือระวังนะลูก ระวังคนเขาคิดว่าหนูเอาความรู้สึกคนอื่นมาทำมาหากิน แค่นั้นเลย ถ้าพูดแรง โอเค เดี๋ยวตั้งหลักให้ ถ้าสิ่งที่พี่พูดมันช่วยหนูได้ มันดึงสติหนูได้ ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้ช่วยน้อง แต่ถ้าน้องไม่โอเค หนูปล่อยผ่านเลยลูก เท่ากับลมปากพี่บอยเป็นขยะ แต่ก็ยังยืนยันว่าสิ่งที่พูด พูดจากความรักหนู พูดจากความเป็นห่วงหนู พูดจากการเป็นคนที่อยู่ตรงนี้มานาน รู้ว่าอะไรเป็นอะไร แก่แบบนี้แล้ว คงไม่ได้พูดอะไรแบบไม่คิด”