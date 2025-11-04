เคมีพุ่งทะลุจอ! "ปอนด์-ภูวินทร์" จัดเต็มความป่วนปนหวาน ในซีรีส์ “มีสติหน่อยคุณธีร์ Me and Thee” เตรียมเสิร์ฟโมเมนต์ชวนฟินขั้นสุดเริ่มตอนแรก 15 พ.ย.นี้ ทางช่อง GMM25

ทำเอาเหล่าแฟนๆ กรี๊ดสลบไปตามๆ กัน สำหรับซีรีส์รักสุด สนุกสุดแห่งปี ที่ทุกคนตั้งตารอมากที่สุดอย่างซีรีส์เรื่อง “มีสติหน่อยคุณธีร์ Me and Thee” จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ที่เตรียมเสิร์ฟโมเมนต์ชวนฟินทะลุจอของ 2 นักแสดงหนุ่มสุดฮอต “ปอนด์ ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์” กับ “ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน” พร้อมด้วยก๊วนเพื่อนที่จะมาเติมเต็มความปั่นปวนชวนอมยิ้มไปด้วยกัน อย่าง “เอส ศุภ สง่าวรวงศ์, บอนนี่ ภัทราภัสร์ โบรัชตะสุวรรณ์, เพิร์ธ ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร, แซนต้า พงศภัค อุดมโภชน์ ฯลฯ” เรียกว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อช่างภาพรักสงบ ต้องสยบมาเฟียไร้สติ ความวุ่นวายของ 2 หนุ่มที่ต่างกันสุดขั้ว แต่โชคชะตาทำให้ต้องมาใกล้ชิดกันจนเกิดเป็นความรักสุดป่วนที่รับประกันความสนุกสุดฟินขั้นสุด อีกหนึ่งผลงานคุณภาพจากการกำกับของ “ณัฐพงษ์ มงคลสวัสดิ์” เริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายนนี้ เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และดูออนไลน์ เวลา 21:30 น. บนแอป IQIYI และเว็บ IQ.COM ที่เดียวเท่านั้น
“ธีร์ ธีรกิต เคียน ลี” (ปอนด์ ณราวิชญ์) ลูกชายคนโตของมาเฟียเก่า ละทิ้งอดีตที่เคยค้าอาวุธมาทำธุรกิจน้ำหอมและเครื่องประดับแบรนด์อาเซนี่ แต่ดันเกิดเรื่องราวสุดวุ่นวายขึ้น เมื่อคุณธีร์ชอบ “อารัญ” (แซนต้า พงศภัค) นายแบบคนสนิทของ “พีช พีชยรัตน์” (ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน) ช่างภาพฟรีแลนซ์ชื่อดังที่มาถ่ายแบบให้กับน้ำหอมคอลเลกชั่นใหม่ครั้งนี้ จากเป็นคนที่มีความสุขกับการอยู่เงียบๆ ใช้ชีวิต introvert แต่กำลังจะถูกทำลายไปตลอดกาลเพราะว่าต้องเป็นอาจารย์สอนวิชาจีบให้กับคุณธีร์ แต่กลับโดนจีบเองแบบเล่นใหญ่ ราวกับอยากสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่แห่งการจีบบนโลกนี้
เรื่องราวความรักที่ทำให้พีชอยากจะตะโกนว่ามีสติหน่อยคุณธีร์! จะเป็นอย่างไร ติดตามได้ในซีรีส์ “มีสติหน่อยคุณธีร์ Me and Thee” ทุกวันเสาร์ เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และดูออนไลน์ เวลา 21:30 น. บนแอป iQIYI และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น เริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายนนี้ และอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTV