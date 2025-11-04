“ณวัฒน์” อัปเดต “แอน JKN” ยังอยู่ไหม? ไม่บ้าจี้ คนมอง “ลิขสิทธิ์ MUT” อาจหลุดมือ

ดุเดือดกันทุกชั่วโมง สำหรับเวทีขาอ่อน miss universe 2025 เพราะแค่นางงามเข้ากอง เก็บตัวยังไม่พ้น 24 ชม. ก็เกิดดรามาร้อนระอุ ระหว่างเจ้าภาพ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” กับเวทีแม่ อย่าง “ราอูล โรชา คันตู”ถึงขั้นสาดกันด้วยแคปชั่น รวมไปถึงขึ้นโรงพัก เนื่องจากต้นสังกัดเวทีแม่ เอาคาสิโนออนไลน์มาให้นางงามที่มาเก็บตัว มาถ่ายโปรโมต โดยเจ้าภาพอย่างบอสณวัฒน์ก็ไปโรงพัก เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ว่าไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ และย้อนคำสัมภาษณ์ของ บอสณวัฒน์ ในวันที่ฉลองมงฯ ของ “เฌอเอม ชญาธนุส ศรทัตต์”โดยให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าแม้จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ แต่ลิขสิทธิ์ก็ไม่มีทางเปลี่ยนมือ เผลอๆ ถ้าเป็นห่วงมาก อายุสัญญาจาก 25 ปี อาจจะถือลิขสิทธิ์ไปตลอดชีพ
“ถ้าผมพูดอะไรออกไป เดี๋ยวสื่อฟิลิปปินส์ก็จะแปลเป็นภาษาอังกฤษ แล้วทัวร์ก็มาลงผม เพราะทุกครั้งที่พูดไป บางทีผู้บริหารฝั่งเม็กซิโก เขาเป็นคนเซนซิทีฟ ผมโดนมาหลายครั้งแล้ว ตั้งแต่พูดว่า อยากให้โปรดักชั่น บรรยากาศกลับไปเหมือนตอนยุค โดนัลด์ ทรัมป์ แต่ก็จะดูให้ทันสมัยกว่า ทางโน้นก็เข้าใจผิดว่า เห็นโดนัลด์ ทรัมป์ดีกว่า บางทีก็พูดยาก ตอนนี้พูดไป เดี๋ยวก็โดนอีก แต่เริ่มพูดแล้ว ไม่เป็นไร
ซึ่งถ้าพูดตามตำแหน่ง พูดตามงาน คุณแอน (จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์) ไม่เกี่ยวกับมิสยูนิเวิร์ส ทางด้านเมเนทเมนต์ คุณมาริโอ้ ซึ่งเป็นผู้ช่วยของคุณราอูล ที่มาเมืองไทยครั้งที่แล้ว และที่มาทำงานกับเรา ก็ได้ขึ้นตำแหน่งมาแทนคุณแอน ถ้าพูดถึงการเมเนทเมนต์ ก็เป็นตามนั้นครับ แล้วถ้าพูดถึงความเป็นเจ้าของ เราก็ต้องยึดถือตามตลาดหลักทรัพย์ ก็ยังมีประมาณ 58% แต่ว่ารายละเอียดปลีกย่อย ผมไม่ทราบ ผมแค่พูดตามกฏหมาย และเปเปอร์ก็จะมีแบบนั้น
และการที่แต่งตั้งคุณมาริโอ้ ไม่ได้ผ่านผู้ถือหุ้น ทางโน้นเป็นการประกาศ ด้วยองค์กร ที่เป็นผู้บริหาร แล้วถ้าเป็นผู้ถือหุ้นก็ต้องเป็นทางเจเคเอ็น ซึ่งถามว่าจำเป็นไหมต้องเป็นผู้ถือหุ้น ต้องเป็นคนแต่งตั้ง มันก็ไม่ได้จำเป็น ที่จะต้องผ่านผู้ถือหุ้นก็ได้ เพราะเป็นอำนาจของผู้บริหาร เพราะตำแหน่งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางบอร์ดผู้ถือหุ้น แค่ตำแหน่งนี้เกี่ยวข้องกับยูนิตมิสยูนิเวิร์ส
ซึ่งผมก็ยังเป็น ไวท์เพรสซิเดนต์ เหมือนเดิม ตำแหน่งผมก็ไม่ได้เติบโตขึ้น ก็ยังเท่าเดิมอยู่ ซึ่งถามว่ามันยากขึ้นไหม เพราะไม่ได้มีปัญหาอะไร เพราะยังไม่ได้คุยครับ (หัวเราะ)ตอนนี้ผมทำงานตามสิ่งที่แพลนไว้ ก็ไม่มีอะไรที่ต้องคุยกับคุณมาริโอ้ในช่วงนี้ ถ้ามีอะไรผมก็ทำงานตามปกติ เพราะงานเราเริ่มแล้ว เพราะทุกอย่างยังอยู่ในแผนงานปกติ”
ไม่ต้องเป็นห่วงจะอยู่ไม่ครบ 25 ปี บอกห่วงมากๆ อาจจะอยู่ตลอดชีพก็ได้
“เป็นห่วงผม สบายใจได้ครับ เอาเป็นว่าอย่าห่วงเยอะ ถ้าห่วงเยอะ จาก 25 มันจะเป็น 50 ก็ได้นะ หรือถ้าห่วงมากๆ อาจจะตลอดชีพเลยก็ได้ เอาเป็นว่าก็เหมือนเดิม ก็ยังเป็นอย่างที่แจ้งไป เพราะว่าเป็นภาระผูกพันทางกฎหมาย เราเป็นบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ มันไม่สามารถจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ คนที่คอยสาปแช่ง รู้สึกดีใจเพราะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงอะไร นิดๆ หน่อยๆ ก็ตื่นเต้นไปหมด มันเป็นเรื่องสัจธรรมของการเปลี่ยนแปลง แต่ลิขสิทธิ์ไม่เคยเปลี่ยนไป
(ในการประกวดครั้งนี้ เราจะได้เห็นคุณแอนร่วมเฟรมหรือไม่?) ผมไม่สามารถตอบแทนคุณแอนได้ แต่ดูจากตำแหน่ง คุณแอนไม่จำเป็นต้องมาก็ได้ แต่ถ้าคุณแอนมา เราก็ดีใจ เพราะว่าดูจากตำแหน่ง มันไม่มีจุดที่จะต้องใช้ แต่ถ้าคุณแอนอยากจะมา มาร่วมชม ก็อยากให้มา แต่ถ้าถามว่าอยากให้มาไหม โทร.ไปหาคุณแอนไหม (หัวเราะ) แต่ก็ได้คุยกันอยู่ ก็คงเป็นไปตามที่ถามมา คุณแอนโอเคอยู่ หัวเราะดังอยู่ เวลาคุย ก็ Hello (หัวเราะ) how are you? เขาก็ยังโอเคอยู่”