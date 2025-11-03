นางงามจังหวัดโต้งาบผัวเมียหลวง แชตสยิวแค่ปากไม่ดี!

“ติ๊ก เมียหลวง” ร่ำไห้แฉ “นางงาม” เป็นชู้สามี เปิดแชตสยิว ฟาดเป็นตัวแทนจังหวัดต้องเป็นคนดีจริงๆ นางงามสวนเดือด ยันรู้จักก่อนเมียหลวง คุยจริง แต่ไม่ได้มีสัมพันธ์ลึกซึ้ง แจงแชตสยิวแค่ปากไม่ดี!
กรณี “ติ๊ก” เมียหลวงแฉนางงามจังหวัดรายหนึ่ง เข้ามาแทรกกลางครอบครัว ทำให้สามีเปลี่ยนไป มีพฤติกรรมคบชู้สามี พร้อมเปิดแชตบทสนทนา 18+ ของทั้งคู่ ทำโลกออนไลน์พากันอึ้ง และวิพากษ์วิจารณ์
รายการ โหนกระแส วันที่ 3 พ.ย. "หมวย อริสรา" ดำเนินรายการแทน "หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย" ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดหมาย เลข 33 สัมภาษณ์ ติ๊ก ภรรยา, แตงโม หลานสาวสามี ช่วยภรรยาหลวงสืบ, ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล ตอบเรื่องข้อกฎหมาย
รู้จักสามีได้ไง?
ติ๊ก : น้องสาวหนูทำงานอยู่กับสามี ได้ติดต่อว่าให้ลองคุยกัน คุยกันสักระยะนึง ปลายปี 63 แต่ไม่ได้ตกลงคบหา เริ่มคบหาจริงๆ น่าจะ 64 ช่วงกลางๆ ปี คุยมาเรื่อยๆ ก็ได้ตกลงแต่งงาน เดือนพ.ย.64 หลังแต่งงาน มีน้องคนแรก คลอดต.ค.65 จดทะเบียนสมรสหลังคลอดน้อง สามีทำงานรับซื้อมะพร้าวน้ำหอมค่ะ เดิมทีหนูเป็นคุณครูอนุบาล หลังแต่งงานและมีน้อง ก็ลาออกมาดูแลบ้าน เลี้ยงลูกอยู่บ้าน ช่วยดูแลกิจการเรื่องการทำบัญชี
ตอนเจอสามี ปิ๊งเลยมั้ย?
ติ๊ก : ไม่ค่ะ ตอนนั้นไม่ได้รู้สึกชอบกันเลย ด้วยโปรไฟล์สามีหนูด้วย ค่อนข้างเป็นคนเจ้าชู้ รู้อยู่แล้วค่ะ คุยสักพักนึงรู้สึกว่าสามีเขาจะเปลี่ยนตัวเองจริงๆ เขาพูดกับหนูว่าอยากสร้างครอบครัว อยากมีครอบครัวที่มั่นคงแล้ว อยากใช้ชีวิตบั้นปลายที่เหลือทำกิจการ สร้างรากฐานให้ลูก ด้วยความที่เราก็อายุเยอะแล้วด้วย ก็เลยตัดสินใจคุยกันต่อ บ้านสามีทราบก็ไปดูประวัติหนูว่าหนูเป็นใคร ไปสืบจนรู้ว่าหนูเป็นครู พ่อแม่สามีก็ถูกใจ เรามีไปรไฟล์ที่มั่นคง มีงาน ก็ได้มีการทาบทามสู่ขอ เป็นอันว่าตกลง ได้กำหนดงานแต่ง พ.ย. 64 ค่ะ
ตอนนั้นเรามั่นใจเขาขนาดไหน?
ติ๊ก : เรามั่นใจค่ะ เพราะเรารู้สึกว่าสามีอายุเยอะแล้ว เราอายุห่างกัน 11 ปี ตอนคบเขาไม่ได้ไปมาหาสู่กันบ่อย แค่แชตและโทร.คุยกัน เราไม่ได้ไปดูว่าเขาเลิกจริงมั้ย แต่เพื่อนร่วมงาน ทางน้องที่รู้จักบอกว่าเขาไม่เจ้าชู้เหมือนเดิมแล้วนะ เขาไม่เที่ยวเหมือนเดิมแล้วนะ เราก็เลยค่อนข้างจะมั่นใจ
เขาเคยมีครอบครัวมาก่อน?
ติ๊ก : เคยผ่านการมีครอบครัว ไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสมาก่อน มีครอบครัวและมีลูกแล้ว
ตอนคบกัน ได้เจอแตงโมมั้ย?
ติ๊ก : ไม่เคยเจอค่ะ มารู้จักหลังแต่งงานแล้ว
อะไรทำให้ติ๊กรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้แหละฝากชีวิตเอาไว้ได้?
ติ๊ก : มันเหมือนคำพูด การแสดงความเป็นห่วงเป็นใยเราค่ะ
ระยะเวลาคบหาดูใจกัน 1 ปี ก็ไม่นาน?
ทนายแก้ว : มีลูกก่อนจดทะเบียนสมรสใช่มั้ยครับ
ติ๊ก : ใช่ค่ะ น้องคลอดแล้วถึงไปจดทะเบียนสมรส
ช่วงคบหากันจนถึงมีลูก เขาดูแลเรายังไง?
ติ๊ก : ดูแลดีค่ะ แต่จะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ เพราะหนูเป็นครู จะยุ่ง ทำงานเยอะ เขาก็แสดงความเห็นอกเห็นใจ ถามสารทุกข์สุกดิบว่าเหนื่อยมั้ย แต่ไม่เคยมีการไปเที่ยวด้วยกัน กินข้าวด้วยกัน สามีหนูเขาทำงานเกี่ยวกับมะพร้าวก็ทำช่วงกลางวัน ทำงานเยอะ หนูเป็นครูก็ทำงานช่วงกลางวันเหมือนกัน ตอนกลางคืนเราก็ต้องเตรียมแผนการสอน ไม่สามารถออกไปเที่ยวกลางคืนได้อยู่แล้ว เขาก็เข้าใจ หลังแต่งงานก็อยู่กันปกติ เป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวนึงเลย คนที่รู้ว่าสามีแต่งงานกับหนู เขาก็รู้สึกสบายใจว่าสามีได้คนดีแล้ว น่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้ว ช่วงมีลูกคนแรก สามีดีมากค่ะ
ดีขนาดไหน?
ติ๊ก : ดูแลทุกอย่าง ดูแลหนู ดูแลลูก ทำกับข้าวให้ทาน เขารักครอบครัวไปเลย เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ หลังแต่งงานและมีลูกคนแรก แต่ทุนเดิมแล้ว สามีหนูเขาเป็นคนค่อนข้างเจ้าชู้อยู่แล้ว มาเปลี่ยนตอนมีลูกคนแรก
เอาใจเก่งมั้ย?
ติ๊ก : ไม่ค่อยค่ะ ปกติ เฉยๆ ค่ะ ส่วนมากเขาจะรู้และใส่ใจหนู ตรงที่หนูไม่ทานหวาน ก็จะรู้หมดเลย ทำกับข้าวก็จะไม่ใส่น้ำตาล ถ้าไปซื้อข้าวให้จะรู้เลยว่าหนูกินอะไร ไม่กินอะไร
คิดว่าเราโชคดี?
ติ๊ก : ใช่ค่ะ เราก็เลยมั่นใจว่าผู้ชายคนนี้แหละบั้นปลายชีวิตเราต้องฝากไว้ที่เขาแน่นอน เขาก็ต้องฝากไว้ที่เรา
ทุกอย่างดูสวยหรู?
ติ๊ก : ทุกอย่างกำลังไปได้ด้วยดีค่ะ กิจการอะไรก็ลงตัวหมดทุกอย่าง
พ่อแม่สามีรักลูกสะใภ้มากแค่ไหน?
ติ๊ก : พูดง่ายๆ ว่ารักเลยค่ะ หนูไม่เคยประพฤติตัวไม่ดี ตั้งแต่แต่งงานเข้ามาอยู่ในครอบครัวสามี ไม่ได้เป็นคนเที่ยว ฟุ่มเฟือย อยู่บ้านเลี้ยงลูกอย่างเดียว พูดง่ายๆ เป็นแม่บ้านคนนึง ดูแลลูกและสามี
ลาออกจากครูเมื่อไหร่?
ติ๊ก : หลังแต่งงาน 1 เดือน ลาออกเดือนธ.ค. 64 ค่ะ
ทุกอย่างไปด้วยดี แล้วมันเกิดเหตุการณ์ผิดปกติตรงไหน?
ติ๊ก : เริ่มต้นเรื่องคือธ.ค.66 ที่บ้านมีงานเลี้ยงวันเกิดของลูกน้องที่ทำงาน ได้มีการจ้างเด็กชงมาชงเหล้า มีน้องคนนี้แหละมาชงเหล้าที่บ้าน งานดำเนินไปเรื่อยๆ ไม่มีอะไรผิดปกติ เราก็อยู่ด้วย พอดึกหนูเอาลูกเข้าห้องนอน งานก็เริ่มเลิกแล้ว เหลือคนไม่เท่าไหร่ เหลือน้องที่ชงเหล้าชุดนี้ที่ยังไม่ได้กลับ ตอนนั้นหนูจะไปห้องน้ำ โทร.ตามสามีเปลี่ยนมาดูลูก สามีไม่รับสาย หนูเลยเปิดกล้องวงจรปิดที่ติดไว้ ก็เห็นว่าน้องเด็กชงคนนี้เดินขึ้นรถ สามีหนูเดินตามขึ้นรถไป แต่รถไม่ได้ออกไปจากสถานที่ที่จัดงานนะคะ รถจอดอยู่ หนูเห็นแล้วแต่ไม่มั่นใจว่าเขาขึ้นไปทำอะไรหรือเปล่า หนูก็โทร. แต่ไม่ได้รับสายหนู เลยตัดสินใจเดินออกไปเพื่อดูให้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้น จังหวะที่หนูเดินไป สามีก็เดินออกมาพอดี
บ้านมีบริเวณ?
ติ๊ก : ใช่ค่ะ มีพื้นที่ทำมะพร้าวกว้าง รถก็จอดไม่ห่างจากตัวบ้านที่หนูอาศัยนอนอยู่ค่ะ
ทุกคนกลับ ยกเว้นน้องคนนี้?
ติ๊ก : ก็มีทยอยกลับ แต่ที่หนูเห็น คือมีน้อง และน้องชงอีกคนที่ยังไม่ได้กลับค่ะ
ตอนอยู่ในงานเลี้ยงมีความผิดปกติเกิดขึ้นมั้ย?
ติ๊ก : หนูก็เห็นแล้วค่ะ แต่คิดว่าเป็นเรื่องปกติเด็กชง ที่ต้องมาเกาะแกะ แต่รู้สึกเขามีการมองกัน เหมือนมีการส่งสัญญาณอะไรบางอย่าง หนูไม่ได้พาดพิงน้องเด็กชงคนอื่นนะคะ นี่คือความคิดหนูในวันเกิดเรื่อง หนูไม่ได้คิดอะไร พอดึกก็พาลูกเข้าห้อง
ใครติดต่อน้องที่มาชง?
ติ๊ก : ลูกน้องเจ้าของวันเกิดค่ะ
น้องผู้หญิงคนนี้เลยมามั้ย?
แตงโม : เริ่มมาช่วงนั้น แล้วก็มาปีใหม่ ปีใหม่มา 2 ปี เท่าที่จำได้ค่ะ
ระหว่างแต่งงานไม่เคยเจอน้องคนนี้?
ติ๊ก : ใช่ค่ะ มารู้ทีหลังตอนเขาจัดงานวันเกิด น้องแถวบ้านบอกว่าน้องเขามาชงเหล้าที่นี่บ่อย ก่อนหน้าซ้อแต่งงานเข้ามาแล้ว
ติ๊กก็เอ๊ะเร็ว ที่เห็นเขาสนิทสนมกัน?
ติ๊ก : ใช่ ณ วันนั้นไม่รู้ด้วยว่าเขารู้จักกัน
ก่อนอุ้มลูกไปนอน ได้บอกอะไรสามี?
ติ๊ก : เป็นเรื่องปกติค่ะ จะบอกเขาตลอดอยู่แล้ว ถ้าหนูเข้าห้องน้ำ พี่มาเปลี่ยนหนูหน่อย เดี๋ยวลูกตื่นมาไม่เจอใคร ชีวิตหนูกับพี่เขาก็จะเป็นอย่างนี้ ถ้าหนูเอาลูกไปนอน สามียังอยู่ข้างนอก หนูจะอาบน้ำ จะโทรให้สามีมาเปลี่ยนดูแลลูกแทนหนุ เป็นแบบนี้ปกติอยู่แล้วค่ะ
แตงโมเห็นความผิดปกติมั้ย?
แตงโม : ก่อนหน้านี้หนูเห็นค่ะ แต่ไม่คิดว่าจะมาเกิดความจริงจังแบบนี้ เด็กชงถ้ามาเขาจะเอนเตอร์เทน แต่เหมือนเขาเอนเตอร์เทนเฉพาะคุณอา แต่เราก็ไม่ได้พูดอะไร ด้วยอาชีพคิดว่าเป็นหน้าที่ที่เขาต้องทำ
มีลูกน้องคนอื่น แต่เขาไม่เอนเตอร์เทน?
แตงโม : ไม่ค่ะ
ดูกล้องวงจรปิด เห็นว่าสามีกับเด็กชงเหล้าเดินไปที่รถ เขานั่งอยู่ในรถนานมั้ย?
ติ๊ก : พักนึงเหมือนกันค่ะ ติดเครื่องรถอยู่ค่ะ แต่ไม่รู้รถหรืออะไรติดเครื่องนะคะ
เป็นรถฝ่ายหญิงหรือรถสามี?
ติ๊ก : รถเก๋ง รถของน้องผู้หญิงค่ะ
หลังดูกล้องวงจรปิด ภาพที่เห็นใจสั่นเลยมั้ย?
ติ๊ก : ตอนนั้นมือสั่น ทำอะไรไม่ถูก ทำได้แค่โทร.ๆ หาสามี โทร.เท่าไหร่ก็ไม่รับ แต่สามีหนูปกติโทร.สายเดียวก็รับแล้วค่ะ เพราะรู้ว่าหนูมีธุระต้องออกนอกห้อง ไม่ได้ดูลูก แต่นี่โทร. 4- 5 สายไม่รับเลยค่ะ
เป็นเวลากี่นาที ตั้งแต่โทร.ไป จนเห็นกล้องวงจรปิด?
ติ๊ก : 20 นาที เกือบครึ่งชม.ค่ะ
ตัดสินใจเดินออกจากห้อง?
ติ๊ก : เพื่อไปดูด้วยตาตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้น แต่เดินออกไปได้แค่หน้าห้อง สามีก็เดินสวนออกมาจากรถแล้ว ลักษณะที่อยู่คือเปิดประตูไปก็เห็นเลยค่ะ ไม่ได้มีอะไรกั้นเลย
จากบ้านมาที่รถ ห่างกันประมาณกี่เมตร?
ติ๊ก : 200 เมตรได้ค่ะ
สามีออกจากรถ ฝั่งไหน?
ติ๊ก : ฝั่งคนนั่งค่ะ
ลักษณะที่ออกมาเป็นยังไง?
ติ๊ก : ตอนสามีเดินออกมา โทรศัพท์อยู่ที่มือ หนูก็โทร.อยู่พอดี หนูก็เห็นว่าทำไมหนูโทร.แล้วไม่รับ เขาก็คงพยายามว่าจะทำยังไงดี หนูโทร.ไป แต่เขาไม่รู้หรอกว่าหนูออกจากห้องมายืนมองเขาแล้ว พอเขาเงยหน้ามาเห็นหนูยืมมอง ก็รีบเดินปรี่มาหาหนูทันที หนูก็เลยถามว่าขึ้นไปทำอะไร เขาบอกไปเคลียร์ค่าตัวน้องที่จ้างมาชง ไม่มีอะไรกัน อย่าคิดเลยเถิด ไปนอนเถอะ ณ วันนั้นก็เกิดการทะเลาะกัน หนูมั่นใจแล้วว่าต้องมีอะไร จังหวะที่เขาเผลอ หนูก็คว้าโทรศัพท์เขามาดูว่ามีอะไร เขาเหมือนตามมาเอาโทรศัพท์ มีปากมีเสียงกัน ณ วันนั้นเราทำอะไรไม่ได้อยู่แล้ว ก็ตั้งสติว่าจะไปหาความจริง ตัดสินใจถามน้องผู้หญิง น้องผู้หญิงก็บอกว่าไม่มีอะไรค่ะ พี่เขาไม่ได้เดินมาบนรถ ก็เลยบอกว่าพี่มีหลักฐานนะ พี่ติดกล้องวงจรปิด พี่เห็นหนูเดินไปก่อน แฟนพี่เดินตามขึ้นไป เขาบอกไม่มีอะไรจริงๆ แฟนหนูมาด้วย แฟนหนูอยู่ด้วยบนรถ แต่จริงๆ แล้วไม่มีใครอยู่บนรถ เพราะก่อนน้องผู้หญิงเดินไป รถไม่ได้สตาร์ท ใครจะนั่งอยู่บนรถได้โดยไม่ได้สตาร์ท รถสตาร์ทตอนน้องเดินไป แล้วเปิดกุญแจ แล้วไปนั่งตรงคนขับรถ ถึงสตาร์ท หลังเกิดเรื่องหนูเดินมาย้อนดูค่ะ ไม่ได้เห็นว่ามีใครนั่งอยู่บนรถก่อนอยู่แล้ว แล้วพยายามเบี่ยงเบนประเด็นว่าไม่ใช่หนู เราก็ส่งรูปไปถามว่าผู้หญิงคนนี้ใคร เขาบอกว่าไม่ใช่หนู แต่ก็คือน้องนั่นแหละค่ะ
น้ำเสียงคุณติ๊กตอนนั้นเป็นยังไง?
ติ๊ก : หนูถามสามีก็เสียงแบบนี้แหละค่ะ โมโหก็เสียงแบบนี้ ถามว่าทำแบบนี้ได้ยังไง พูดไปด้วย ร้องไห้ไปด้วย ทำไมทำแบบนี้ หนูนอนอยู่ตรงนี้เอง หนูไม่ได้ไปไหนเลย แต่กับผู้หญิงหนูแชตไปถามค่ะ เพราะผู้หญิงพอเห็นหนู เขารีบขับรถออกเลย น้องอีกคนที่ยังอยู่ก็รีบวิ่งขึ้นรถ ออกไปเลย ตอนนั้นน่าจะเที่ยงคืนได้ค่ะ
เอาโทรศัพท์มาดู มีอะไรอยู่ข้างใน?
ติ๊ก : ณ ตอนนั้นไม่มีอะไรอยู่ในโทรศัพท์ค่ะ หนูแค่ข้องใจว่าเขาถือโทรศัพท์อยู่แต่ทำไมไม่รับสายหนู ตอนนั้นหนูคิดว่าเขาแอบคุยกับคนอื่น แต่ไม่ใช่ เขาเดินออกมาจากรถ เขามองเบอร์โทร.หนูว่าจะพูดยังไงดีไม่ให้มีปัญหา ว่าทำไมไม่รับสายหนู
เขาตอบมั้ยทำไมไม่รับสาย?
ติ๊ก : เขาบอกเขาไปฉี่ แต่คนอะไรจะฉี่ 10-20 นาที หนูก็บอกว่าไม่ใช่ ทำไมพี่ทำแบบนี้ ทะเลาะกัน แต่เราพยายามควบคุมสติก่อน เราไม่รู้แน่ชัดเขามีอะไรกันหรือเปล่า คืนนั้นนอนไม่หลับ สามีก็ทำตัวปกติ เขาบอกว่าไม่ต้องคิดมาก ไม่มีอะไร ถามผู้หญิง เขาก็บอกว่าไม่มีอะไร เราเลยไม่รู้จะไปต่อยังไง ลูกก็เล็กด้วย เราคิดว่าแต่ก่อนสามีก็เป็นแบบนี้ โชกโชนเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว แต่เราไม่คิดว่าจะทำไง
ติ๊กแชตถามผู้หญิงคืนนั้นเลย?
ติ๊ก : ใช่ค่ะ เรื่องคืนนั้นก็จบไป เพราะหนูไม่อยากมีปัญหา หนูเลี้ยงลูกอ่อนด้วย หนูไม่อยากเครียด
จากนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงต่อ เขาดูแลเราดีเหมือนเดิมมั้ย?
ติ๊ก : ปกติค่ะ ไม่มีอะไรผิดปกติเลยค่ะ ใช้ชีวิตสามีภรรยาแบบปกติ ทำทุกอย่างปกติ ไม่ได้แสดงอาการไม่พอใจเรา ทำเหมือนเรื่องเมื่อคืนไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้น เราก็ปล่อยผ่าน ไม่อยากให้มีปัญหา
ปีใหม่ 67 มีงานเลี้ยงอีกที่โรงมะพร้าว?
ติ๊ก : ทีนี้ไปจัดที่บ้านหลานสาวแล้ว
น้องเขามาอีกมั้ย?
แตงโม : มาอยู่ค่ะ เขาก็ดูแลเทคแคร์กันเหมือนเดิม เขาก็โฟกัสที่คุณอาคนเดียว
มีเอ๊ะพฤติกรรมที่รู้สึกว่าแปลกอีกมั้ย?
ติ๊ก : ช่วงก.พ.67 หนูเห็นเขาแชตคุยกันในข้อความ เราเห็นก็รู้แล้ว จำได้เลย เลยถามสามีว่าคุยอะไรกัน เราไม่สบายใจกับเด็กคนนี้อยู่แล้ว สามีก็บอกว่าแชตเกี่ยวกับการซื้อขายมะพร้าว น้องคนนี้มีสามีที่ทำมะพร้าว เขาอ้างแบบนี้ เหมือนทักถามเขาซื้อมะพร้าว แต่เราไม่สบายใจอยู่แล้ว ทำไมต้องเป็นน้องคนนี้ คนขายมะพร้าวเป็นร้อยเขาบอกไม่มีอะไร ไม่ต้องคิดมาก ไม่ต้องคิดเยอะ
ตอนแรกคิดว่าเขาคุยอะไรกัน?
ติ๊ก : คิดว่าคุยกันไม่ใช่เรื่องธุรกิจ อาจมีเรื่องมะพร้าวจริง แต่อาจกุ๊กกิ๊กกัน ตอนนั้นหนูไม่ได้มีหลักฐาน หนูแค่เห็น
เคยทราบมั้ยน้องคนนี้มีแฟนทำธุรกิจมะพร้าว?
ติ๊ก : ไม่ทราบเลยค่ะ
ตอนแฟนบอกว่าน้องมีสามีทำมะพร้าวด้วยกัน เชื่อมั้ย?
ติ๊ก : ไม่เชื่อค่ะ เราก็ไปตามขุดคุ้ยเขา ถึงรู้ว่าเขามีสามีที่ทำมะพร้าวจริง สามีเขามีสวนมะพร้าวจริง เลยทำให้เรารู้สึกว่าน้องเขามีสามีอยู่แล้วนี่ คงไม่มีอะไร แต่อีกใจถ้าไม่มีอะไร จะมาคุยทำไม ตามสัญชาตญาณผู้หญิง
เรื่องแชตมีอีกมั้ย?
ติ๊ก : ไม่ค่อยมีแล้ว สามีเริ่มรู้ตัวว่าหนูสังเกตเก่ง นิดเดียวก็จับผิดได้แล้ว เริ่มมีลูกน้องมาบอก น้องคนนี้ออกไปทำมะพร้าวด้วยกันกับสามีหนู ไม่ได้มีหลักฐานอะไร ก็ไม่โวยวายไม่อะไร พยายามรวบรวมหลักฐานให้ได้มากที่สุดว่าเป็นจริงอย่างที่พูดมั้ย จนเดือนเม.ย. 67 มีเอกสารเรื่องการค้ำประกันรถยนต์มาที่บ้าน เป็นชื่อน้องซื้อรถยนต์ สามีหนูเป็นคนค้ำ แต่เอกสารระบุชัดเจนว่าต้องมีลายเซ็นคู่สมรส ณ ตอนนั้นหนูยังไม่ได้หย่ากัน แต่ทำไมถึงไม่มีลายเซ็นหนู หนูเลยถามสามี ทำ ไมไม่บอกว่าไปค้ำประกันรถกัน
เอกสารค้ำประกันรถ ที่ส่งมาที่บ้าน ตอนเปิดใจสั่นเลยมั้ย?
ติ๊ก : ตอนนั้นไม่ทราบว่าเป็นชื่อของน้อง เราถามว่าคนนี้คือใคร สามีบอกว่าเป็นแฟนของเพื่อน เพื่อนบอกให้ไปช่วยค้ำประกันให้ที โดยถูกหลอกอีกแหละค่ะ เอาเบอร์ใครไม่รู้เอามาให้หนู ไม่เชื่อให้โทร.ไปถาม หนูก็ไม่โทร. เพราะมั่นใจว่ายังไงก็ถูกหลอก หนูก็เอาชื่อผู้หญิงคนนี้ไปหาว่าเป็นใคร บังเอิญน้องคนนี้ทำบุญบ้าน มีการ์ดทำบุญบ้าน ระบุชื่อน้อง นามสกุลน้อง ตรงกับสัญญาซื้อขายรถเป๊ะเลยค่ะ หนูเลยโทร.กลับไปหาสามีว่านี่คือชื่อน้องคนนั้น ทำไมพี่ไปค้ำประกันให้น้องคนนั้น แล้วมาโกหกว่าเป็นแฟนเพื่อนพี่ได้ยังไง สุดท้ายสามีก็ยอมรับว่าไปค้ำประกันให้น้องจริง น้องให้ช่วย น้องอายุน้อย ซื้อโดยไม่มีคนค้ำไม่ได้ คนทางบ้านไม่สามารถค้ำให้ได้
ราคาเท่าไหร่?
ติ๊ก : ประมาณ 6 แสนกว่าบาทค่ะ รถกระบะค่ะ
สามีฝ่ายหญิง เขาก็ทำมะพร้าวจริงๆ รถก็เอาไปใช้ทำมะพร้าว?
ติ๊ก : เอาไปใช้ทำมะพร้าวกับสามีหนูค่ะ
ห๊ะ! ไหนบอกสามีทำมะพร้าว?
ติ๊ก : เรื่องมันเยอะค่ะ
เขาดีลธุรกิจกันตอนไหน?
ติ๊ก : หนูไม่ทราบเหมือนกันค่ะ
ทนายแก้ว : กล้องวงจรปิดที่บ้านมันขยาย มันซูมได้มั้ย
ติ๊ก : หนูซูมจนตัวหนูจะเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วค่ะ จังหวะอยู่ในรถเห็นแค่เป็นเงา แต่จังหวะเปิดประตูออกมา สามีหนู หนูจำได้ค่ะ ซูมจนมือไม้สั่น จะซูมอีกมันไม่ได้แล้วค่ะ
ทนายแก้ว : เห็นเป็นเงาคนสองคนอยู่ในรถ คงคุยเรื่องธุรกิจ
ก็ไม่ใช่หลักฐานคาหนังคาเขา อะไรทำให้มั่นใจว่าเขามีอะไรกับสามี?
ติ๊ก : หลังเขาค้ำประกันรถ ออกรถเดือนเม.ย. ได้ทราบข่าวมาว่าน้องไปรับจ้างสามีหนูขับรถ น้องไม่มีรถ สามีหนูถึงค้ำประกันรถคันนี้ให้ ออกมาทำงานร่วมกัน พวกคนงานก็เริ่มพูดแล้วว่ามีน้องคนนี้มาทำ หนูก็ไม่ได้ติดใจอะไร ทำงานก็ทำงาน ถือเป็นลูกจ้าง แต่พยายามไม่ให้หนูรู้ ปิดมาตลอด และไม่มีใครกล้าพูด ไม่มีใครกล้าบอกหนู คนใกล้ตัวหนูคือน้องสาว ปกติทำงานวิ่งรถมะพร้าวก็ถูกกีดกันออก ไม่ให้ทำ โดยนึงน้องคนนี้มาทำแทน ถ้าน้องหนูยังทำเขาจะรู้ทันที หนูก็จะทราบว่าเขามีตัวตน แต่ถามว่าลูกน้องทำมะพร้าวเขาทราบมั้ย เขาทราบค่ะ แต่น้ำท่วมปาก
ทนายแก้ว : ติ๊กเคยถามสามีตรงๆ มั้ย
ติ๊ก : ไม่ค่ะ ไม่เคยมีใครบอกหนูเลย มารู้ทีหลังแล้ว
พฤติกรรมสามี ดูแลเรากับลูกดีอยู่มั้ย?
ติ๊ก : ปี 67 ยังปกติค่ะ แต่เริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป มีการไปซื้อมะพร้าวนอก เริ่มกลับดึก การส่งออกต่างจังหวัดมีการจ้างรถไปส่ง แต่สามีบอกว่าหารถไม่ได้ ต้องไปส่งเอง
เชื่อมั้ย?
ติ๊ก : เราโทร.ไปเขาก็รับค่ะ มันยังไม่มีหลักฐาน เรื่องดำเนินมาแบบนี้เรื่อยๆ เขาคบหาแบบนี้เรื่อยๆ จนเดือนก.ย.67 หนูคลอดลูกคนที่ 2 ที่ทำให้รู้ว่าสามีเปลี่ยนไปมากที่สุดคือวันผ่าคลอด สามีไม่รอดูออกจากห้องคลอด ไม่ส่งหนูเข้าห้องคลอด ปล่อยให้หนูเข้าห้องคลอดเอง ออกมาเอง นั่นแหละค่ะ หนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้ว พอหนูคลอดลูกเสร็จกลับบ้าน ก็มาถูกหลอกให้หย่าค่ะ เริ่มพูดเรื่องการหย่า ตอนนั้นหนูมีปัญหากับสามีค่อนข้างเยอะเรื่องชู้สาว เป็นธรรมดาของผู้หญิง ไม่พอใจก็พูดว่าอยู่ไม่ได้ก็หย่า ตลอดเวลาสามีขอร้องว่าไม่หย่า ไม่เคยอยากหย่ากับหนูเลย แต่พอมีผู้หญิงคนนี้ เอาเรื่องมาหลอกให้หนูไปหย่า พอหนูคลอดลูกคนที่ 2 ช่วง 18 ก.ย. เราเริ่มคุยกันแล้วเรื่องมีปัญหาทางธุรกิจ สามีบอกว่าได้มีการสร้างหนี้สินจำนวนนึง ไม่อยากให้เราไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยในเรื่องนี้ ให้ไปหย่า วันที่ 30 ก.ย.67
ทนายแก้ว : เขาอ้างเหตุหย่าเพื่อธุรกิจ
ติ๊ก : ใช่ค่ะ เราไม่ได้เต็มใจหย่า แล้วการหย่า ก็ไม่ได้เลิกกัน ยังอยู่กินแบบสามีภรรยาปกติค่ะ
ทนายแก้ว : หย่าหลอกๆ
ติ๊ก : เหมือนหย่าหลอกกันยึดทรัพย์ค่ะ ยังอยู่กินเป็นผัวเมีย
ทนายแก้ว : กฎหมายวางไว้ถือว่าเป็นเจตนาลวง การหย่าเป็นโมฆะครับ
ฝากบอกนักเรียนในโหนกระแส ตอนนี้คุณหมอให้ยาฆ่าเชื้อพี่หนุ่มเรียบร้อย หมวยถามพี่หนุ่มว่าจะกลับมาทำงานเมื่อไหร่ มีแต่คนคิดถึง พี่หนุ่มบอกว่าใจอยากมาแล้ว แต่คุณหมอขอไว้ ส่งกำลังใจให้พี่หนุ่มได้ พี่หนุ่มฝากขอบคุณแฟนๆ รายการและนักเรียนในห้องที่ส่งความห่วงใยมาให้ ตามต่อเรื่องคุณติ๊ก มีแชตข้อความลักษณะ 18+?
ติ๊ก : บางคำไม่สามารถพูดออกอากาศได้ค่ะ
แชตนี้ติ๊กไปเห็นในโทรศัพท์สามี?
ติ๊ก : ใช่ค่ะ
คำส่อไปในทาง 18+ มีแชตอีก เชื่อว่าตอนที่เห็น หัวใจแตกสลาย?
ติ๊ก : ค่ะ ตอนนั้นทำอะไรไม่ถูก
“คุณดาว” คู่กรณีอยู่ในสาย ได้ติดตามรายการตั้งแต่ต้น?
ดาว : ยังค่ะ พอดีเพิ่งทำธุระส่วนตัวเสร็จค่ะ ไม่ค่อยสบาย
เป็นอะไรมากมั้ย?
ดาว : เกี่ยวกับปอดค่ะ
พี่แก้วติดใจ ครั้งแรกที่มาเจอกับสามี ตอนธ.ค.ปี 66 แต่คุณติ๊กทราบภายหลัง ว่าคุณดาวเจอกับสามีเขาก่อนหน้านี้ ในวันเกิดลูกน้อง หลังคุณติ๊กอุ้มลูกไปนอน สามีเข้าไปในรถเก๋งคุณดาว?
ทนาย : ตรงๆ ว่าเข้าไปทำอะไร
ดาว : ตอนนั้นหนูก็ทำงานกลางคืน วันนั้นมีคนอยู่ในรถด้วย เขาแอบเอาทิปมาให้ 500 ค่ะ
ทนายแก้ว : เป็นใครครับ
ดาว : วันนั้นมีเพื่อนไปด้วยค่ะ รถดับเครื่องอยู่ แต่เเปิดกระจกไว้ค่ะ เพื่อนเป็นคนขับรถมาให้ค่ะ
ตอนเข้าไปอยู่ในรถ อยู่ฝั่งคนขับหรือเบาะหลัง?
ดาว : นั่งข้างหน้าค่ะ พี่ผู้ชายก็นั่งข้างหน้าเหมือนกัน เพื่อนหนูนอนเล่นโทรศัพท์อยู่ข้างหลัง
พี่ผู้ชายเอาทิปมาให้ในรถ ทำไมระยะเวลาในการจ่ายเงิน ทำไมถึงนาน?
ทนายแก้ว : อยู่ในรถเกือบครึ่งชม. ถูกมั้ย
ดาว : ไม่แน่ใจค่ะตอนนั้น มีการพูดคุยกัน ไม่ได้ทำอนาจารในรถหรืออะไรเลย ตรงนั้นค่อนข้างสว่างด้วย
ทนายแก้ว : อยู่ในรถกับพี่ผู้ชาย ได้ยินเสียงโทรศัพท์เมียเขาโทรหาสามีเขามั้ย
ดาว : ไม่ค่ะ ไม่ทราบค่ะ
ติ๊ก : มาถามทีหลัง น้องบอกว่าสามีน้องอยู่บนรถนะคะ
ดาว : ก็เป็นแฟนนั่นแหละค่ะ เลยพูดว่าเป็นเพื่อนแล้วกันค่ะออกรายการ
พอสามีคุณติ๊กลงจากรถ คุณดาวก็ขับรถออกไปเลย?
ดาว : ตอนนั้นจำไม่ได้ค่ะ นานมาก
ติ๊ก : ไม่นานค่ะ ธ.ค.ปี 66 ค่ะ
คุณติ๊กยืนยันว่าพอสามีลงมา คุณดาวก็ขับรถออกไปเลย?
ดาว : ตอนนั้นเขามีปัญหาทะเลาะกัน โวยวาย เขาไล่พวกหนูกลับ หนูก็กลับค่ะ
ทนายแก้ว : ถ้าไม่มีอะไรก็ไม่น่าตกใจอะไรนะ
ติ๊ก : ถ้าไม่มีอะไร ก็ต้องรออยู่เพื่ออธิบายสิว่าไม่มีอะไรนะ อย่าทะเลาะกันนะพี่ มีคนอยู่บนรถกับหนูค่ะ แต่น้องหนีค่ะ อาจรีบกลับบ้านค่ะ
ดาว : ตอนนั้นทางพี่ผู้ชายเขามาบอกว่ามีปัญหากัน มีทะเลาะกัน ไม่อยากให้หนูซวยเพียงเพราะเขามาตรงนี้ หนูบอกว่าอ๋อ ค่ะ แล้วจะให้ทำงานต่อมั้ย หรือให้กลับเลย เขาก็บอกว่าพวกหนูกลับไปเลย หนูก็เลยเชื่อค่ะ บอกเพื่อนๆ ว่างั้นเรากลับกันเถอะ
สรุปดาวคบสามีคุณติ๊กมั้ย?
ดาว : ได้มีการพูดคุยค่ะ ในแชต
ทนายแก้ว : หนูมีอะไรกับสามีเขามั้ย
ดาว : ไม่มีค่ะ
ทนายแก้ว : แต่ข้อความมันส่อใต้สะดือนะ
ดาว : หนูเป็นคนใช้คำพูดไม่ค่อยดี ปากก็ไม่ค่อยดีค่ะ ทางผู้ชายชวนมาทำงานด้วย เขารู้อยู่แล้วว่าหนูมีแฟนอยู่แล้ว ก็อยากเลิกทำอาชีพกลางคืน ไปทำงานกับเขาตรงนั้น หนูอยากทำงาน ก็เลยพูดแบบนั้น ในเชิงนั้น
ติ๊ก : น้องตอบว่าไม่เคย แต่น้องยอมรับกับหนูว่าแรกๆ เคยมีอะไรกัน แต่หลังๆ ไม่เคย
ดาว : หนูรู้จักกับฝั่งผู้ชายก่อนครูติ๊กค่ะ ก่อนหนูมีแฟน หนูเคยคบหากันมาก่อนแล้ว
ติ๊ก : แต่ที่น้องบอกว่าเคยมีอะไรกับสามีหนู ตอนที่หนูแต่งงานมาแล้วค่ะ แรกๆ ที่เข้ามาทำงานด้วยกัน แต่ช่วงหลังน้องบอกว่าไปถามสามีพี่ได้เลย ไม่ได้มีอะไรกันแล้ว
แต่งพ.ย.64 คุณดาวเลิกคบสามีคุณติ๊กแล้ว?
ดาว : ใช่ค่ะ ไมได้มีสัมพันธ์ลึกซึ้งหลังเขาแต่งงานค่ะ
ติ๊ก : แต่กลับมาสานสัมพันธ์ต่อหลังจากเริ่มต้นด้วยงานชงเหล้านี่แหละค่ะ
ดาว : ฝั่งผู้ชายจ้างงานมาจริงค่ะ เราก็ไปทำงานปกติ จากนั้นทางฝ่ายชายชอบหนู อยากให้หนูมาทำงานด้วย หนูก็เลยมา
ทนายแก้ว : ฝ่ายชายหมาหยอกไก่หนูก่อน
ดาว : ค่ะ เขาตามตื๊อ ตามจีบ
แตงโม : แล้วสรุปมีความสัมพันธ์มั้ย
ดาว : ไม่ค่ะ มาทำงานปกติเลย ไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง ถึงขั้นไปมีเพศสัมพันธ์ เรื่องปัญหาภายในออฟฟิศเขามีมาก่อนแล้ว หนูไม่ได้รับรู้อะไรตรงนั้น หนูรับรู้แค่ว่า หนูเข้ามาทำงานตรงนี้ แชตแบบนั้นเชิง 18+ จริง ก็คือผิดจริงค่ะ
ไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาว?
ดาว : ใช่ค่ะ ณ ขณะตอนที่เขามีปัญหา
หนูโอนเงินให้ทางคุณติ๊ก เป็นค่าอะไร ตัวเลขก็เยอะ ร่วม 2 แสน?
ดาว : ตอนนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับตรงนี้ หนูคิดว่าหนูเป็นตัวปัญหา ที่เข้าไปทำงานกับทางสามีเขา หนูไม่อยากเสียชื่อเสียง เขาบอกเขาจะประจาน ขู่มาเรื่อยๆ เขาเรียกให้มาเคลียร์ หนูวางแพลนไว้ว่าอนาคตหนูอยากประกวด หนูเลยตัดสินใจว่า หนูมีความผิดจริงหรือไม่จริง แต่หนูรู้สึกผิด หนูคิดว่าหนูเป็นต้นเหตุ
ติ๊ก : เดี๋ยวก่อนนะ คำว่ารู้สึกผิด รู้สึกผิดเรื่องไหน ถึงได้โอนเงิน 2 แสน ระบุให้ชัดเจนด้วยค่ะ เงิน 2 แสนน้องโอนให้เป็นค่าอะไร
ดาว : ค่าที่คิดว่าหนูเป็นชู้เขาค่ะ
ติ๊ก : สติค่ะ ค่าอะไร
แตงโม : เธอบันทึกไว้ด้วยนะ
ติ๊ก : พี่พูดชัดเจนว่าถ้าน้องอยากแสดงความรับผิดชอบ ยื่นข้อเสนอมาโอนเงินให้หนู 2 แสน หนูก็เซฟตัวหนูเอง ก็ให้ระบุเลยว่าน้องโอนมาเป็นค่าอะไร
ดาว : ครูติ๊กเป็นคนสั่งให้หนูพิมพ์มาเน้นๆ และเป็นคนโทร.บอกให้หนูพิมพ์แบบนี้ๆ
แตงโม : เป็นค่าอะไรคะ
ดาว : ค่าทำให้ครูติ๊กเสียใจ เสียเวลา
ติ๊ก : ไม่ใช่ค่ะ
ดาว : เป็นการสำนึกผิด ขอโทษกับเด็กๆ ทั้งสองคน
ติ๊ก : ไม่ใช่ค่ะ
ดาว : ขอโทษทำครอบครัวเขามีปัญหา ขอโทษเด็กๆ ทั้งสองคน ที่เขาไม่รู้เรื่องด้วย มาเจอเหตุการณ์แบบนี้
ติ๊ก : น้องอ่านหนังสือออกเปล่าว่าน้องพิมพ์ว่าอะไร น้องขอโทษอะไร
ดาว : ขอโทษมาตา ลูกครูติ๊ก
ติ๊ก : แล้วเธอทำอะไรกับลูกพี่
ดาว : หนูไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะ ไม่ได้ยุ่งเกี่ยว หรือทำร้ายเด็กเลยนะคะ
แตงโม : เธอใช้คำพูดอะไรกับหลานฉัน
ดาว : ไม่ได้พูดอะไร
เปิดแชต?
ดาว : หนูหมายถึงบรรดาเด็ก กิ๊กเมียเล็กๆ ของผู้ชายค่ะ
ติ๊ก : สามีพาลูกฉันไปฉีดวัคซีนจ้า ดูด้วย สติ เธอเกลียดลูกคนเล็กฉัน เงิน 2 แสน ตั้งแต่หนูจับได้ หนูเจอแชต เจอแชตด่าหนู ไม่รู้สึกอะไร หนูรับได้ ผู้หญิงคนนึงด่าผู้หญิงด้วยกันไม่เป็นไรหรอก เรื่องผู้ชาย แต่หนูเลื่อนไปเจอแชตนี้ สามีบอกว่าพาน้องไปหาหมอ ส่งรูปสามีหนูกับลูกสาวคนโต น้องตอบกลับมาวา นัดอีเด็ก..นั่นสิ ซึ่งหมายถึงลูกสาวคนเล็กหนู มีอายุได้แค่ 1 เดือน เงิน 2 แสน คือค่าที่น้องพยายามมาพูดดีกับหนู แสดงความรับผิดชอบ หนูผิดไปแล้ว สำนึกผิดที่ด่าลูกสาวคนเล็กหนูว่าด้วยคำนี้ งั้นให้เป็นเงินแล้วกัน ถามว่าหนูพูดจริงมั้ย หนูพูดจริงว่าทุกการกระทำมันมีราคา เธอมาด่าลูกฉันอย่างนี้ น้องเลยโอนเงินให้ น้องบอกว่าหนูมีอยู่แค่นี้ เอาไป พี่ต้องการเท่าไหร่ สำนึกผิดแล้ว จะให้ทำไง ตอนนั้นเราสติแตก ทำอะไรไม่ถูก เขาบอกงั้นให้น้องเป็นการขอโทษแล้วกัน ทีนี้หนูต้องเซฟตัวเองค่ะ ก็เลยบอกว่าถ้าเธอโอนให้เขียนให้ชัดว่าเป็นค่าอะไร
ทนายแก้ว : ไม่ได้เป็นค่านอกใจ
ติ๊ก : ไม่ค่ะ
แต่เป็นประเด็นที่ทำให้ติ๊กเดือดมาก?
ติ๊ก : ถูกค่ะ คนเป็นแม่ทั่วโลกเลยก็ได้ ถ้าผู้หญิงคนนึงเป็นชู้สามี มาด่าลูกเรา ทุกคนรู้สึกยังไง แค่นี้แหละค่ะ (ร้องไห้)
คุณดาวยอมรับผิดตามแชต?
ดาว : หนูยืนยันว่าหนูไม่ได้ด่าลูกเขา
ติ๊ก : แล้วสามีพี่พาเด็กที่ไหนไปฉีดวัคซีน พาเด็กชงไปฉีดวัคซีนเหรอ ตลก
ดาว : ผู้ชายมีเมียอีก มีกิ๊กๆ อีก หนูเห็นแชตที่เขานัดกัน หนูเลยแชตไปแบบนั้น
ติ๊ก : แล้วที่บอกว่ามันไม่ใช่น้องกู หมายถึงใคร
ดาว : หมายถึงคนนั้นแหละ
ติ๊ก : ตั้งสติให้ดีๆ นะคะ ใจเย็นๆ คำว่าน้องก็คือหมายถึงลูกพี่ค่ะ
ดาว : ตัวหนูรู้ดีค่ะว่าหนูไม่ได้ด่าเด็กแน่นอน
ติ๊ก : คำนี้น้องพูดกับพี่บ่อยมาก ทำอะไรหนูรู้ดี ที่หนูทำมาตลอดหนูก็รู้เหมือนกัน ว่าทำตั้งแต่พี่ตั้งท้อง ยันพี่คลอด ยันทุกวันนี้ หนูคบหากันมาตลอด หนูรู้ดีค่ะ
คุณดาวยืนยันให้ชัดอีกครั้ง สรุปยังคบหาอยู่หรือเปล่า?
ดาว : หนูไม่ได้คบหากันเลยค่ะ ที่อยู่เพราะทางฝั่งผู้ชายชวนหนูมาทำมะพร้าวด้วยกัน หนูก็ต้องทำตรงนั้น
จากนี้ต่อไปจะทำมะพร้าวอีกมั้ย?
ดาว : หนูก็ยังต้องทำอยู่ เพราะธุรกิจมะพร้าวเป็นธุรกิจครอบครัวแฟนหนู ไหนจะของญาติหนูอีก หนูก็ยังต้องทำค่ะ แต่ไม่ได้ทำร่วมกับเขานะคะ
ทำลักษณะไหน?
ดาว : ยังต้องตัดมะพร้าวขายกับแฟนเหมือนเดิมค่ะ เพราะที่ผ่านมา หนูก็ตัดมะพร้าวของแฟนให้เขา เขามาซื้อมะพร้าวหนูไปขาย หนูก็ยังต้องทำมะพร้าวอยู่เหมือนเดิมค่ะ เพราะหนูทำมาเอง ผู้ชายบอกว่าเขาหย่ากับครอบครัวเขาแล้ว เขาออกมาแต่ตัวค่ะ
แต่หนูก็มีแฟนของหนูอยู่แล้ว แต่สามีคุณติ๊กมาบอกว่าออกมาแต่ตัว ถ้าไม่มีอะไรพิเศษทำไมเขาต้องบอกคุณดาว?
ดาว : เหมือนเขามาปรับทุกข์ค่ะ หนูก็รับฟังค่ะ แต่หนูก็บอกเลยว่าเรื่องนี้หนูไม่รู้เรื่องนะ หนูจะไม่ยุ่งนะ ประมาณนั้น
ทนายแก้ว : รถกระบะสามีเขาค้ำประกันให้หนู ค้ำทำไม ถ้าเป็นแค่คนรู้จักกัน
ดาว : ตอนนั้นหนูเพิ่งเริ่มทำมะพร้าว ทางผู้ชายบอกว่าหนูต้องมีรถมาวิ่งเอง หนูบอกว่าตัวหนูออกรถไม่ได้หรอกต้องใช้คนค้ำ ที่บ้านช่วยไม่ได้หรอก พ่อแม่แก่แล้ว
แตงโม : แล้วที่บอกให้คุณอาไปยืมเงิน ในเมื่อมีเงิน ทำไมรถคันเดียวซื้อเองไม่ได้ ทำไมต้องให้อาไปค้ำ
ดาว : แยกนะคะ ตอนนั้นหนูไม่ได้มีเงินเยอะขนาดซื้อรถ
แตงโม : ตอนเดียวกันค่ะ ยืนยัน อาไปเกี่ยวพันบอกเธอให้เงินยืมมา
ดาว : เขาไม่มีเงินไปจ่ายสวนด้วย เขาบอกไม่มีเงินไปจ่ายสวน ผู้ชายมาพูดกับหนูแบบนี้ เนื่องด้วยอยากออกรถหกล้อ ก็ให้หนูออกรถหกล้อให้
แตงโม : น้องทำอะไร มีเงินให้อายืมระดับ 2-3 ล้านเลยเหรอ
ดาว : ไม่ได้ถึงขั้นนั้น เรื่องยืม 2-3 ล้าน ไม่ใช่เรื่องจริง
แตงโม : แล้วมาพูดได้ไง
ดาว : ตอนออกรถ หนูมีเงินแค่ 4-5 แสน
แตงโม : พี่รู้ทุกอย่างน้องมีความสัมพันธ์ยังไง พี่เตือนคนของพี่ตลอดว่าอย่าไปยุ่งนะ มันไม่ดี เดี๋ยวเมียจับได้ เขาบอกไม่ได้มีอะไร เธอให้เงินยืมมา ก็งงว่าเอาเงินตรงไหนมาให้ยืม 2-3 ล้าน เราไม่ได้ดูถูกอาชีพเด็กชงนะ เรานึกถึงความเป็นจริง เธอมีเงินให้ยืม 2-3 ล้าน ทำไมรถคันเดียวประมาณ 6 แสน ทำไมต้องให้คนทางนี้ค้ำ บ้านแฟนเธอมีกิจการ มีอาชีพเหมือนกัน ล่ำซำเหมือนกัน ทำไมไม่ให้แฟนเธอค้ำ มาให้เจ๊กฉันค้ำทำไม ฉันขอถาม พ่อแม่แฟนเธอก็มีเงิน เธอมาให้เจ๊กฉันค้ำทำไม ฉันก็ไม่โอเคนะ อย่าให้พูดมากกว่านี้นะ เพราะฉันรู้อะไรมามากกว่านี้
ดาว : ทางฝั่งผู้ชายเขาเสนอมาเองว่าจะช่วยนะ
แตงโม : ข้องใจว่าทำไมสามีน้องไม่ค้ำ
ดาว : สามีไม่ได้มีบัญชี หรือทำมะพร้าวเอง
แตงโม : มีธุรกิจทำมะพร้าวเหมือนกัน ทำไมไม่มีเครดิตถอยรถ เงินเธอเดินบัญชี 2-3 ล้าน เธอถอยรถได้สบายเลยค่ะน้อง พี่ถอยมาก่อน พี่รู้ดี
ดาว : จริงๆ 2-3 ล้านที่พูดไม่มีนะ
แตงโม : พูดมาเลยว่าไม่ได้ให้ จะได้รู้ว่าเจ๊กหลอกทางบ้านเราตลอด สาเหตุที่ตัดขาดน้องไม่ได้ ให้เหตุผลว่าเป็นหนี้น้อง น้องให้ยืมเงินมา
ดาว : ถูกค่ะ ทางเจ๊กพี่ไปพูดยังไงหนูไม่รู้ แต่ทางเจ๊กของคุณให้หนูพูดแบบนี้ อยากให้หนูทำงานอยู่ตรงนี้
แตงโม : เพราะอะไรอยากให้ทำงานตรงนี้
ดาว : เรื่องนี้หนูไม่รู้
แตงโม : ไม่รู้ยังไงอ่ะเธอ ในเมื่อเธอมีอาชีพกับแฟนเธอ ทำมะพร้าวเหมือนกัน ทำไมถึงอยากส่งโรงเล็กๆ บ้านฉันก็ไม่ได้ใหญ่โต ต้องไปส่งโรงงานอีกที ทำไมไม่ยิงโรงงานไปเอง จะมาส่งที่บ้านฉันทำไม ตอบค่ะ
ดาว : ตอนนั้นหนูไม่ได้แข็งเรื่องมะพร้าว ไม่มีความรู้
แตงโม : เธอบอกว่าแฟนเธอทำอาชีพมะพร้าว เธอจะต้องมาศึกษาอะไรกับเจ๊กของฉัน
ดาว : บ้านเขามีสวน เขาไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับมะพร้าวนะแฟนหนู ไม่ต้องมาโยง
แตงโม : เธอลืมคำพูดอีกแล้วนะ เธอลืมคำพูดตัวเองอยู่นะ ตอบค่ะ ไม่ต้องเงียบ ไม่ต้องนึก ไม่มีเวลาให้นึก
ดาว : บ้านแฟนปลูกสวนมะพร้าวอยู่แล้ว
แตงโม : อ้าว ไหนบอกทำธุรกิจมะพร้าว
ดาว : ทำสวนไม่ใช่ธุรกิจเหรอ
แตงโม : ก็เป็นชาวสวนไงคะ เกษตรกร แฟนเธอเป็นคนสวน เกษตรกร
ดาว : แล้วเจ๊กของคุณมาตัดมะพร้าวของเรา เราขายให้ เราเป็นคนกลาง เราอยากได้กำไรตรงนั้น ด้วยความที่หนูเพิ่งเริ่มต้น หนูไม่รู้เลยต้องไปส่งไหนยังไง ก็ให้เขาช่วยสอน
แตงโม : มะพร้าวเธอไม่ใช่ 5-6 ปีนะ ก่อนหน้านี้เธอส่งใครอยู่
ดาว : ก่อนหน้านี้ไม่ได้ทำมะพร้าวค่ะ เพิ่งมาคบกับแฟน
แตงโม : อ้าว ฉันงงกับเธอมาก
ดาว : เขาทำร่วมกับแฟนเก่าเขามาก่อนหน้าหนูแล้ว
แตงโม : เธอคบกับแฟนเธอปีอะไร พูดดีๆ มีหลักฐานนะ
ดาว : คบมาได้ 3 ปีค่ะ
ก็ 65?
ดาว : ค่ะ
แตงโม : แล้วเธอเพิ่งมาทำมะพร้าวปีนี้ แล้วเธอบอกเพิ่งคบกับแฟน
ดาว : จะบอกยังไงดี ตอนแฟนหนูเขาทำมะพร้าวกับแฟนเก่าเขาก่อนหน้าหนูแล้ว หนูเพิ่งมาเริ่มทำทีหลัง
แตงโม : อย่าให้ต้องพูดอดีตเธอกับแฟนเธอคนนี้นะ ว่าได้มายังไง
ดาว : แต่หนูไม่ได้แย่งใครมานะ
ติ๊ก : ใช่เหรอ เมียเขาบอกเธอไปแย่งสามีเขามา เขาทำธุรกิจมะพร้าวด้วยกัน
ดาว : ไปเอาเมียเขามาพูดดีกว่าค่ะ
ติ๊ก : เธอรู้ดีว่าเมียเขาหายไปไหน หายไปเพราะอะไร
แตงโม : เธอถึงได้กล้าพูดไง
ดาว : แฟนคนนี้ไม่ได้แย่งใครมานะคะ
แตงโม : แล้วแฟนคนไหนแย่งเขามา
ดาว : ไม่มีนะคะ
ตกลงยืนยันว่าความสัมพันธ์ หลังแต่งงานไม่มีการคบเพิ่ม ไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวอีกเลย?
ดาว : ค่ะ ที่อยู่ก็เพราะเขาให้ทำงานตรงนั้น เขาเอามะพร้าวหนูไปขาย
แตงโม : มะพร้าวหนูกี่ไร่
ดาว : รวมๆ แล้วของแฟน 100 กว่าไร่ ของญาติอีก 60 กว่า ก็เกือบ 200 ค่ะ
แตงโม : ทำไมไม่ทำเอง มาทำร่วมกันทำไม
ดาว : ตอนนี้ก็กลับมาทำเองเลย หนูไม่ได้ไปยุ่งกับฝั่งผู้ชายเลย ก็ปล่อยให้เขาตัดไป
แตงโม : ไม่ได้ยุ่งเมื่อไหร่คะ
ติ๊ก : อาทิตย์นึงได้มั้ง
ดาว : ส.ค. หนูไม่ได้ทำงานด้วยเลย เขามาตัดมะพร้าวปุ๊บ ก็มีหน้าที่จ่ายเงินหนู แค่นั้น ตอนนั้นคิดว่าหนูเดินทางสายเป็นพริตตี้ หนูคงไม่ได้เข้าสวนแล้ว
คุณแตงโมอยากให้มาทำมะพร้าวกับครอบครัวคุณมั้ย?
แตงโม : ไม่ค่ะ
เป็นไปได้มั้ย ต่างคนต่างทำ เพราะทางนี้เขาไม่สบายใจ?
ดาว : ไม่จำเป็นตั้งนานแล้วค่ะ ไม่ได้ยุ่งตั้งนานแล้ว แค่เขามาตัดมะพร้าวให้ แล้วหลังจากนี้ฝั่งผู้ชายก็ไม่ได้เข้ามาตัด เขาบอกว่าราคามะพร้าวมันถูก ตัดของหนูคือขาดทุน เขาเลยประกาศตัวเลยว่าหนูไม่ต้องไปยุ่งอะไรอีกแล้ว หนูได้ทวงเงินก้อนสุดท้ายไป เพราะก่อนหน้านี้เขายืมเงินไปลงทุนทำมะพร้าวเจีย หนูเลยบอกว่าถ้ามีเมื่อไหร่ทยอยคืนนะ ดาวจะไม่ทัก ไม่โทร. ไม่ตามเรื่องนี้แล้ว เขาบอกว่าอยากใช้หนี้ไปเลย เดี๋ยวจะหามาคืนให้ ให้หนูไปอยู่กับครอบครัวหนู
สรุปเจ๊กเป็นหนี้คุณ?
ดาว : ก้อนสุดท้ายเขายืมไปลงทุน 4 แสน เดือนก.ย. เขาคืนมาแล้วส่วนนึง
มีหลักฐานมั้ย?
ดาว : หนูให้เป็นเงินสดไปค่ะ หนูไม่ได้ติดใจตรงนี้
แตงโม : แต่ทางบ้านติดใจตรงนี้
แสดงว่า 2-3 ล้านไม่มีจริง ฝ่ายชายให้เขาพูดแบบนี้?
ติ๊ก : แสดงว่าโกหกหนู
แตงโม : หนูไม่โอเคที่เขาแอบมีความสัมพันธ์กัน หนูสงสารหลาน แต่ในเวย์นั้นไม่คิดว่าเจ๊กหนูจะจริงจัง คิดว่าคงขำๆ แต่ทีนี้มันถลำลึกไง
ทนายแก้ว : ตอนเขาหย่ากับเมีย ผู้ชายมาคุยกับดาวมั้ย
ดาว : ไม่ได้คุยค่ะ
ติ๊ก : ไม่จริงค่ะ สามีหนูส่งใบหย่าให้เขาดู เขายังสะใจอยู่เลยค่ะ หนูเห็นในโทรศัพท์สามีหนู แต่แคปไม่ทัน
ดาว : เขาไปหย่ากัน หนูไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลย ผู้ชายบอกแค่ว่าทางเมียเขาโวยวายขอหย่าๆ อย่างเดียว
ติ๊ก : ขอหย่าเพราะจับได้ว่าน้องมาวุ่นวายกับครอบครัวพี่ไง เป็นผู้หญิงใครจะทนไหว ถ้าสามีน้องนอกใจไปยุ่งกับคนอื่น น้องจะอะไรขู่สามีคะ นอกจากไปหย่ากันเลย อยู่ไม่ได้ น้องสะใจค่ะ ที่สามีพี่หย่าได้ เพราะสามีพี่ส่งใบหย่ารายงานกันค่ะ หนูมาเจอทีหลัง
ดาว : เมียคนอื่นหรือเปล่าคะ เขามีหลายคนนะคะ
ติ๊ก : แต่ทำไมหน้าเหมือนน้องเลยล่ะคะ
แตงโม : ไม่เถียงว่าเขามีหลายคน แต่ชีวิตเขาไม่เคยตกต่ำเท่าคบกับเธอ ฉันกล้าพูด ฉันอยู่กับเจ๊กมาตลอด
สามีคุณดาวว่าไง?
ดาว : ไม่ค่ะ หนูทำอะไร ตลอดเวลาหนูจะบอกแฟนตลอด
แฟนรับรู้?
ดาว : หนูไปทำงานตรงนี้ จุดนี้นะ กับคนนี้
ติ๊ก : มันเลยน่าช้ำใจ สามีเขารู้เห็นเป็นใจมาตลอด
ทนายแก้ว : กรณีที่ดาวมีส่วนหรือไม่ ตอนนี้ติ๊กมีหลักฐานว่ามายุ่งกับผัวเขา แบบนี้ถือว่าผิดตามกฎหมาย มีสิทธิ์ฟ้องชู้ได้ ถึงแม้ตัวติ๊กเองได้มีการจดทะเบียนหย่ากับสามีไปแล้ว แต่เป็นหย่าแบบโมฆะ เป็นนิติกรรมที่ทำขึ้นเพื่อลวงบุคคลอื่น ตามแนวคำพิพากษาฎีกา 1241/67 ได้วางแนวไว้ชัดเจน ว่ายังเป็นผัวเมียกันอยู่ เหตุนี้เป็นเหตุที่ตัวผัวหนู ไปมีคนอื่น แบบนี้หนูยังมีสิทธิ์ฟ้องร้องหญิงชู้หรือชายชู้ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่หนูควรจะรู้ หนูต้องรีบฟ้องภายในปลายปีนี้ เพราะมันเริ่มตั้งแต่ธ.ค. 67 แม้จะหย่ากันแล้วก็ตาม แต่เหตุหย่าเป็นนิติกรรมลวง สองฝ่ายไม่ได้สมัครใจหย่ากัน หย่าแต่ยังอยู่กินด้วยกัน
ติ๊ก : ตอนนี้ก็ยังอยู่บ้านพ่อแม่สามี สามีก็ไปอยู่ร่วมกับน้องคนนี้ค่ะ หนูทราบมาตลอดว่าเขาไม่เคยเลิกติดต่อกัน
แตงโม : เขาไม่ได้อยู่กันฉันท์ผัวเมีย แต่มีการไปมาหาสู่ คนรอบบริเวณก็รู้เห็นแต่ทุกคนก็ไม่ได้พูดอะไร
ทนายแก้ว : เพราะคิดว่าหย่ากันแล้ว หนูยังมีสิทธิ์ฟ้องหญิงชู้ ชายชู้ได้ เพราะเงิน 2 แสนไม่ได้เป็นค่าทดแทน ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลย ดาวมีอะไรหรือไม่มีอะไร ก็พูดเป็นความรู้ไว้แล้วกัน ถ้ามีคนภายนอกมาทำร้ายครอบครัวหนู โดยไม่รู้เห็นด้วย มีสิทธิ์ฟ้องได้
คุณดาวจำเป็นต้องทำมะพร้าวกับสามีคุณติ๊กอยู่?
ดาว : ไม่ค่ะ หนูไม่ได้ทำร่วมกันตั้งแต่เดือนส.ค.แล้วค่ะ หนูไม่ได้เข้าไปทำเลย มีแต่เขายังมาตัดมะพร้าว มาซื้อให้ แต่เขายังไม่ได้จ่ายเงิน จนล่าสุดหนูทักไปทวงเงินค่ามะพร้าวนี่แหละค่ะ
ทนายแก้ว : แชตข้อความ ถ้ามันไม่มีอะไร แล้วมันจะคุยกันเหรอ
ติ๊ก : รูปที่ส่งมาเป็นช่วงขาอ่อนค่ะ
ทนายแก้ว : คนไม่มีอะไรกัน จะคุยแบบนี้เหรอ
น้องชี้แจงว่าเป็นคนพูดจาแบบนี้อยู่แล้ว?
ทนายแก้ว : ดาวคุยแบบนี้กับคนอื่นมั้ย ยกมือไหว้เลย คุยแบบนี้กับทุกคนเหรอ
ดาว : ไม่ค่ะ
ดาวมีอะไรพิเศษกับทางเจ๊ก?
ดาว : ไม่มีค่ะ
ความสัมพันธ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไป?
ดาว : ก็ไม่ได้ติดต่อหรืออะไรกันนะคะ คือเฉยๆ ค่ะ ธุรกิจก็จบไปแล้ว เราไม่มีอะไรต้องติดต่อกัน ไม่มีอะไรต้องมาคุยกันค่ะ
ติ๊ก : ถ้าน้องบอกว่าไม่ได้มีอะไรกับสามีพี่ ทำไมเอาเรื่องขู่ลูกของน้องตาย มาขู่เรียกเงินสามีพี่ 2 ล้าน
ดาว : ไม่เคยค่ะ
ติ๊ก : ขอแชตค่ะ ผัวหนูยังไม่เคยบอกรักแบบนี้เลยค่ะ
ดาว : ผู้ชายอยากให้หนูเลิกกับแฟนค่ะ เขาเสนอมาว่าเดี๋ยวให้ 2 ล้าน เสนอให้หนูเลิก
ทนายแก้ว : แล้วมันเกี่ยวอะไรกับประโยคว่าลูกกูที่ตายครับ
ดาว : (เงียบ) เรื่องลูกหนูที่เสียไปแล้ว ไม่อยากพูดถึงค่ะ
แต่ไม่เกี่ยวอะไรกับสามีคุณติ๊ก?
ดาว : ถูกค่ะ
ติ๊ก : หนูก็ไม่ได้อยากจะเอ่ย แต่มีคนบอกว่าน้องไปบอกว่าตัวหนูไม่ใช่เมียหลวง น้องมีสัมพันธ์กับสามีก่อนหน้าแต่งงานกับหนู แล้วมีลูกด้วยกัน อาจเป็นลูกคนนี้ หนูก็ไม่มั่นใจ เลยมีบางมุมมองว่าหนูไม่ใช่เมียหลวง น้องมาก่อนหนู
ทนายแก้ว : แต่หนูจดทะเบียนไง
ติ๊ก : แต่เขาไปพูดว่าหนูเป็นเมียน้อย เขามาก่อนหนู
ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับเจ๊กแตงโมอีกแล้ว?
ติ๊ก : แต่มีแชตนึง ถามสามีพี่ว่าทำอะไร สามีบอกว่าหาเงินให้เมียอยู่ น้องถามว่าเมียคนไหน หนูมีหลักฐานทุกอย่าง หนูถึงกล้ามาเปิดวันนี้ค่ะ แชตมันเยอะมากจริงๆ
ในแชตถามว่าเมียคนไหน ผู้ชายบอกเมียคนเล็ก จดทะเบียนกันดีมั้ย?
ติ๊ก : หลังจากหย่าแล้วค่ะ เขาบอกถ้ามึงไปจดกับมัน เท่ากับมึงฆ่ากู ทรยศกู
ดาวอยากชี้แจงอะไรมั้ย?
ดาว : (เงียบ)
ดาวคงไปสวนแล้ว สรุปสุดท้าย จากนี้จะยังไงต่อ?
ติ๊ก : การฟ้องร้องหนูยังไม่ได้คิด ไม่ได้เตรียมใจอะไรมา แต่วันนี้ที่ออกมา สังคมต้องการรู้ว่าทำไมตั้งนานแล้วหนูไม่แฉ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หนูพยายามมาตลอดค่ะ แต่ไม่ได้มีประเด็นหรือมีอะไรเกิดขึ้น ทำให้น้องคบสามีหนูตลอด มีเรื่องทำให้หนูกับสามีแยกกันอยู่จริงๆ ไม่ได้อยู่กันแบบสามีภรรยา แค่ทำหน้าที่พ่อแม่ มันก็มาจากน้อง สังคมถามตั้งนานทำไมไม่แฉ หนูพยายามมาตลอดให้เขาเลิกค่ะ และบอกให้สังคมรู้ตลอด แต่ ณ ตอนนั้นน้องไม่ได้มีชื่อเสียงค่ะ ก็ทำอะไรน้องไม่ได้ แต่ที่ออกมาวันนี้ หนูอยากเรียกความยุติธรรมให้ตัวเอง ที่หนูโดนหลอก ที่ว่าลูกหนู สังคมไม่ควรถูกหลอกด้วย การที่น้องจะเป็นตัวแทน หรือแบบอย่างให้เยาวชน น้องต้องเป็นคนดีจริงๆ ค่ะ น้องไม่ได้สมควรเป็นแบบอย่างให้สังคม ขนาดกับเด็กน้องยังกล้าใช้ภาษาแบบนี้ แล้วน้องจะไปเป็นแบบอย่างให้คนอื่นได้ยังไงหนูไม่ได้ต้องการอะไร ไม่ได้ต้องการเรียกร้องเงินจากเขา หนูต้องการแค่นี้ อยากให้สังคมเข้าใจ และอยากให้สังคมให้ความยุติธรรมกับหนูกับลูก แค่นั้นค่ะ
ได้คุยกับสามีหลังเรื่องนี้เป็นข่าวหรือยัง?
ติ๊ก : คุยค่ะ ปกติสามีเขาไม่ชอบสื่ออยู่แล้วเขาบอกว่าพี่จะไม่แสดงความคิดเห็น จะไม่ขอพูดอะไร หนูบอกว่างั้นหนูขอทำเพื่อลูกนะ เพราะที่ผ่านมา พี่ไม่เคยทำอะไรเพื่อลูกเลย (ร้องไห้) ตั้งแต่เกิดเรื่อง หนูต้องหอบลูกมาอยู่บ้านพ่อแม่สามี เลี้ยงลูกคนเดียว ลูกสาวสองคนนะคะ คนโตตอนที่ออกมายังไม่สองขวบ คนเล็กยังไม่ได้สองเดือนเลยค่ะ (ร้องไห้) หนูเลี้ยงลูกเอง สามีส่งเสียปกติ ยังมีความรับผิดชอบ แต่พอเขาไปเกี่ยวข้องกับน้องคนนี้ สภาพการเงินเขาขัดข้อง มันไม่พอซัปพอร์ตลูก ทำให้เราลำบากไปด้วย น้องใจดำ (ร้องไห้) บังคับไม่ให้สามีมาหาลูก ไม่ให้พาลูกไปหาหมอ วันที่ลูกหนูไม่สบาย ไข้ขึ้นสูงมาก หนูต้องขับรถคนเดียว ลูกนอนข้างหลังเป็นไข้ พาไปรพ. แต่สามีหนูพาน้องไปฉีดหน้าเพื่อเข้ากองประกวด พี่คิดว่าหนูต้องทนช้ำใจขนาดไหน หนูไม่เคยมีปากเสียงเลย ไม่เคยพูดอะไรเลย เรารู้อยู่เต็มอกว่าสามีไม่ได้เลือกเรา หลายคนถามว่ามาเรียกร้องหวังสามีคืนดีด้วยเหรอ หนูไม่ได้หวังตรงนั้นค่ะ เพราะหนูกับสามีทำหน้าที่พ่อกับแม่ อยากให้รู้ว่าผู้หญิงคนนึงเลี้ยงลูกลำพัง แล้วลูกอ่อน 2 ขวบกับเดือนนึง (ร้องไห้) ผู้หญิงเพิ่งผ่าคลอด จะมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอด หนูมาเจอเรื่องนี้ เจอสิ่งที่หนูถูกกระทำ จากผู้หญิงด้วยกัน น้องก็มีลูก ทำไมไม่เข้าใจหัวอกความเป็นแม่ว่าหนูต้องทรมานแค่ไหน กับการเลี้ยงลูกคนเดียว (ร้องไห้)
แตงโม : ตั้งแต่เจ๊กหนูรู้จักเขา ชีวิตตกต่ำมาก ไม่เคยเป็นหนี้เป็นสิน ก็เป็นหนี้เป็นสิน ทองเคยมีใส่เต็มตัวก็ไม่มีค่ะ การเงินขาดสภาพคล่องค่ะ คนของเราลุ่มหลงอะไรเราไม่เข้าใจ แต่ผู้หญิงควรต้องมีศีลธรรมมั้ย