ฉาว! “ณวัฒน์” แจ้งตร.จับทีมงาน “มิสยูนิเวิร์ส” แอบให้นางงามโปรโมตเว็บพนัน! (คลิป)

ตำรวจบุกรวบทีมงาน “มิสยูนิเวิร์ส” แอบให้นางงามถ่ายโปรโมตคาสิโนออนไลน์ ผิดกฎหมายไทยรุนแรง เรียก “บอสณวัฒน์” เข้าให้ปากคำ MGI ออกจดหมายชี้แจง ยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
จากกรณีที่กองประกวด มิสยูนิเวิร์ส ซึ่งมี “นายราอูล โรชา คันตู” นักธุรกิจชาวเม็กซิโก เป็นหนึ่งในเจ้าของร่วมองค์กรนางงามจักรวาล (MUO) ได้ให้นางงามผู้เข้าประกวด มิสยูนิเวิร์ส 2025 ถ่ายทำภาพประชาสัมพันธ์คาสิโนออนไลน์ ภายในบริเวณโรงแรมที่พักของผู้เข้าประกวด ซึ่งผิดกฎหมายไทยอย่างร้ายแรง และสร้างความเสื่อมเสียให้กับประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศเจ้าภาพจัดการประกวด
โดยมีผู้หวังดีแจ้งมายังคณะเจ้าภาพจัดการประกวด ทำให้หน่วยรักษาความปลอดภัยเข้าแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบโดยด่วน พร้อมเรียก “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประธานคณะเจ้าภาพจัดการประกวด มิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 ประเทศไทย เดินทางไปให้ปากคำและลงบันทึกประจำวันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว ณ สถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร ถ.เจริญกรุง ล่าสุดทีมเจ้าภาพจัดการประกวด มิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 ประเทศไทย ได้ออกจดหมายชี้แจงโดยมีเนื้อความดังนี้
แถลงการณ์อย่างเป็นทางการ
บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้สาธารณชนทราบว่า ภายหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ครั้งที่ 74 ทางบริษัทได้รับทราบว่ามีการเผยแพร่สปอนเซอร์รายหนึ่งขององค์กร Miss Universe Organization (MUO) ซึ่งเกี่ยวข้องกับคาสิโนออนไลน์ — ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายโดยชัดเจนตามกฎหมายไทย
ในฐานะเจ้าภาพอย่างเป็นทางการของการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ครั้งที่ 74 บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงว่า บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับกิจกรรมดังกล่าว หรือการประชาสัมพันธ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคาสิโนออนไลน์ การเผยแพร่ดังกล่าวเป็นการดำเนินการโดยองค์กร Miss Universe Organization (MUO) เพียงฝ่ายเดียว
Official Statement
Miss Grand International Public Company Limited would like to inform the public that, following the recent incident during the 74th Miss Universe Thailand event, it has come to our attention that the Miss Universe Organization (MUO) has promoted one of its sponsors associated with online casinos — an activity that is strictly illegal under Thai law.
As the official host of the 74th Miss Universe Thailand, Miss Grand International Public Company Limited hereby clarifies that the Company has no involvement whatsoever with such activities or any form of publicity related to online casinos. The said promotion was carried out solely by the Miss Universe Organization (MUO). โดยความคืบหน้า ทางกองประกวดจะรายงานให้ทราบต่อไป
สำหรับการประกวด มิสยูนิเวิร์ส 2025 ที่ประเทศไทยยังคงดำเนินต่อไปตามกำหนดเดิม ภายใต้การดูแลของ บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MGI เจ้าภาพจัดการประกวด มิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74