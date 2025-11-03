xs
xsm
sm
md
lg

กูรอด! “หนุ่ม กรรชัย” เย้ยคนแช่ง ติดเชื้อในกระแสเลือด ขอโทษคนเกลียดทำให้ผิดหวัง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“หนุ่ม กรรชัย” แจงป่วยเป็นนิ่วในถุงน้ำดีหลุดลงมาอุดตันท่อน้ำดีจนลามไปติดเชื้อในกระแสเลือดจากท่อน้ำดีอักเสบ แต่ตอนนี้ผ่าตัด ควบคุมการติดเชื้อลุกลามเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณทุกความห่วงใย และต้องขอโทษสำหรับความผิดหวังของบางคนที่เกลียดชังและคอยสาปแช่งตนด้วย เพราะตนรอดตาย

เข้าอาทิตย์ที่ 2 แล้วที่ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” หายไปจากหน้าจอเพราะอาการปวดท้องอยู่ โดยหมอคาดว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีหลุดลงมาอุดตันท่อน้ำดี ขณะที่พิธีกรดังอยู่ระหว่างการรักษาตัว คู่กรณีอย่าง “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ” ก็ได้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อกรรมาธิการฯ ว่ารายการโหนกระแส และพิธีกรชื่อดัง หนุ่ม กรรชัย  ทำข่าวบิดเบือน ไร้จรรยาบรรณ ส่งผลให้เกิดความเสียหายกับตนและครอบครัวเป็นอย่างมาก พร้อมต่อว่าต่างๆ นานา

วันนี้ (3 พ.ย.) เฟซบุ๊ก หนุ่ม กรรชัย ได้โพสต์ข้อความชี้แจงรายละเอียดของอาการป่วยเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนอื่นๆ ว่า…

“สวัสดีครับ ผมกรรชัยเองนะครับ ก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกๆ ท่านมากๆ นะครับ ที่เป็นห่วงและส่งกำลังใจมาให้

ตลอดระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมา ผมมีอาการป่วยตั้งแต่วันจันทร์ก่อน มีอาการเป็นไข้ ตั้งแต่วันที่ 27-29 ต.ค. ซึ่งผมเข้าใจว่าอาการของผมคือไข้หวัดใหญ่ เพราะมีอาการปวดหัว ปวดตัว ปวดหลัง

ผมจึงหยุดงานไปสามวัน จนเข้าสู่วันพฤหัสฯ ที่ 30 ผมมีอาการปวดท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่อย่างรุนแรง เป็นการปวดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนลุกยืนไม่ได้ พูดไม่ได้ จนต้องไปที่โรงพยาบาลแห่งแรก ได้มีการตรวจเลือดผลปรากฏว่ามีค่าตับสูงซึ่งขณะนั้นไม่ได้มากนัก

ทางคุณหมอให้ยาลดกรดทางเส้นเลือด และให้ผมได้กินยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการ และทางคุณหมอบอกให้ผมนอนโรงพยาบาล เพราะสงสัยเรื่องนิ่วในท่อน้ำดี

แต่ทางผมไม่ค่อยอยากนอน พออาการบรรเทาขึ้น ผมจึงขอกลับที่พัก จากนั้นผมได้มีการนำเอาเอกสารการตรวจที่ได้มา ส่งให้คุณหมอที่ดูแลผมดูซ้ำ และได้มีการปรึกษาอาจารย์หมออีกหลายท่าน

จนทุกท่านมีความเห็นตรงกันว่าผมควรต้องรีบกลับไปแอดมิดที่โรงพยาบาลโดยด่วน ผมจึงเดินทางไปที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ตามคำแนะนำของคุณหมอที่ดูแลผม

พอไปถึงมีการเช็คเลือดซ้ำ พบว่าค่าตับ ALP, AST, ALT, GGT ที่ตรวจไปตอน 5 โมงเย็น พุ่งสูงกว่าเดิมจากระดับร้อยกว่าเป็นเก้าร้อยกว่าเกือบพัน (ปกติห้ามเกิน50) และยังมีค่าสารเหลืองในเลือดเพิ่มขึ้น มีค่าอักเสบต่างๆ ของร่างกายเพิ่มขึ้น

โดยคืนนั้นผมไม่สามารถนอนได้เลยเพราะกลับมาปวดท้องตลอดทั้งคืน ถึงแม้จะได้ยาแก้ปวดทางเส้นเลือดไปหลายชนิดก็ตาม

คุณหมอแจ้งว่าอาการดังกล่าวเข้ากับภาวะ การติดเชื้อในกระแสเลือดจากท่อน้ำดีอักเสบติดเชื้อ (acute cholangitis) ซึ่งเกิดจากนิ่วในถุงน้ำดีหลุดลงมาอุดตันท่อน้ำดี

คุณหมอจึงให้รีบทำหัตถการด่วน เพื่อเอานิ่วออก (ERCP with stone removal) โดยการวางยาให้หลับ ใช้กล้องและเครื่องมือใส่ผ่านช่องคอลงไป(คอนะครับไม่ใช่คลอด) และผ่าเข้าไปบริเวณรูเปิดท่อน้ำดี คุณหมอพบว่ามีนิ่วค้างอยู่ตามคาดและยังพบว่าน้ำดีจากสีเหลืองทองทั่วไปได้กลายเป็นสีดำ นั่น คือ การเริ่มติดเชื้อแล้ว คุณหมอจึงล้างทำความสะอาดท่อน้ำดี พร้อมให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำเพื่อควบคุมการติดเชื้อลุกลาม

หลังจากนี้ คุณหมอแนะนำให้รับการผ่าตัดถุงน้ำดีออก เพื่อป้องกันการเกิดนิ่วและการอักเสบติดเชื้อซ้ำในอนาคต

ทางคุณหมอได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ผู้ป่วยบางรายอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนคือ ตับอ่อนอักเสบ ซึ่งเกิดได้เนื่องจากรูเปิดของท่อน้ำดีและท่อตับอ่อนมาเปิดรวมกันบริเวณลำไส้เล็กส่วนต้น

โดยภาวะตับอ่อนอักเสบมักมีอาการปวดท้องบริเวณลิ้นปี่หรือชายโครงขวา อาการปวดร้าวไปด้านหลัง และจะตรวจพบระดับเอนไซม์ของตับอ่อนสูงกว่าปกติ

สุดท้ายนี้ผมต้องขอบคุณสำหรับความห่วงใยของทุกๆท่านที่รักผม และต้องขอโทษสำหรับความผิดหวังของบางคนที่เกลียดชังและคอยสาปแช่งผมด้วยนะครับ เพราะกูรอดครับ😬 ขอบคุณครับ🙏🏼❤️🫰🏼

ปล.ตอนนี้คุณหมอยังต้องให้ยาฆ่าเชื้ออยู่ตลอดและให้พักฟื้นเพื่อรอประเมินอาการต่อไปครับอาจมีผ่ารอบสองสำหรับถุงน้ำดีครับ”

และ หนุ่ม กรรชัย ยังได้โพสต์ใต้คอมเมนต์เพิ่มเติมอีกว่า… “ยาวหน่อย แต่อยากให้อ่านครับ ที่ลงเพราะอยากให้ทุกคนได้ทราบนะครับว่า ถ้ามีอาการแบบผม อย่านิ่งนอนใจรีบไปหาหมอนะครับ”








กูรอด! “หนุ่ม กรรชัย” เย้ยคนแช่ง ติดเชื้อในกระแสเลือด ขอโทษคนเกลียดทำให้ผิดหวัง
กูรอด! “หนุ่ม กรรชัย” เย้ยคนแช่ง ติดเชื้อในกระแสเลือด ขอโทษคนเกลียดทำให้ผิดหวัง
กูรอด! “หนุ่ม กรรชัย” เย้ยคนแช่ง ติดเชื้อในกระแสเลือด ขอโทษคนเกลียดทำให้ผิดหวัง
กูรอด! “หนุ่ม กรรชัย” เย้ยคนแช่ง ติดเชื้อในกระแสเลือด ขอโทษคนเกลียดทำให้ผิดหวัง
กำลังโหลดความคิดเห็น