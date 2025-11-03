ต้าห์อู๋ แบรนด์แอมฯ คนแรกของ CAT n joy เสิร์ฟโมเมนต์สุดคิ้วท์ พร้อมชู 3 พลังเสริมภูมิคุ้มกัน

“CAT n joy” แบรนด์อาหารแมวคุณภาพในเครือเบทาโกร (Betagro) จัดกิจกรรมแฟนมีต “CAT VENTURE by CAT n joy” สุดอบอุ่น เชิญชวนคนรักแมวมาสัมผัสประสบการณ์สนุกพร้อมสาระน่ารู้ โดยมีนักแสดงหนุ่ม “ต้าห์อู๋ - จ่าฝูงของแมว” แบรนด์แอมบาสเดอร์ CAT n joy ขวัญใจชาวโซเชียลที่มีวิธีการเลี้ยงแมวในแบบเข้าใจธรรมชาติและใส่ใจคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยง มาถ่ายทอดมุมมองการเลี้ยงแมวยุคใหม่ตามแบบฉบับ CAT n joy — เพราะแมวแต่ละตัวล้วนมีบุคลิกเฉพาะตัวและสมควรได้รับ “อาหารที่ดีกว่า” เช่นเดียวกับคน โดยมี นายสมชาญ ศุภปีติพร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจสัตว์เลี้ยง บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเปิดงาน พร้อมเหล่าทาสแมวกว่า 200 คนที่มาร่วมสัมผัสกิจกรรมสุดพิเศษ ณ ลานกิจกรรมชั้น G ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์
นายสมชาญ ศุภปีติพร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจสัตว์เลี้ยง บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปัจจุบันตลาดสัตว์เลี้ยงในไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามกระแสการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว เบทาโกรเดินหน้ารุกตลาดนี้อย่างจริงจัง และ CAT n joy เป็นหนึ่งในแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงที่เกิดจากความตั้งใจของเบทาโกรในการส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุด ไม่เฉพาะให้กับคน แต่รวมถึงสัตว์เลี้ยงในครอบครัวด้วย เราเชื่อว่าความสุขของคนเลี้ยงเริ่มต้นจากสุขภาพที่ดีของสัตว์เลี้ยง และอาหารที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดี”
ภายในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและสนุกสนาน เมื่อจ่าฝูงแมวสุด Exclusive TOP Spender และ Lucky Fan ต่างพาน้องแมวสุดที่รักมาร่วมตามบูธกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งถ่ายภาพกับน้องแมวที่รักด้วยพร็อพสุดคิ้วท์ เล่นเกมสนุกลุ้นรับของรางวัลกลับบ้าน และยังได้เก็บภาพโมเม้นต์สุดน่ารักของ ต้าห์อู๋ กับน้องแมว ที่ทั้งขึ้นเวที และร่วมกิจกรรมในบูธต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด
โดย “กิจกรรม CAT VENTURE ไม่ได้เป็นเพียงงานพบปะแฟนคลับ แต่ยังเป็นเวทีที่บริษัทฯ ได้พูดคุยกับผู้บริโภคโดยตรง เพื่อฟังเสียงสะท้อนจากผู้เลี้ยงแมว ซึ่งที่ผ่านมาเราได้รับกระแสตอบรับเชิงบวกมาก ทั้งต่อผลิตภัณฑ์และกิจกรรมของแบรนด์ “CAT n joy” มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์แมวทุกช่วงวัยและทุกลักษณะนิสัย ด้วยการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพสูง ภายใต้แนวคิด “เพราะสัตว์เลี้ยงคือครอบครัว” และพร้อมเดินหน้าสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อคนรักแมวอย่างต่อเนื่อง
ด้าน ต้าห์อู๋-พิทยา แซ่ฉั่ว แบรนด์แอมบาสเดอร์ของ CAT n joy จ่าฝูงตัวจริงได้เผยความรู้สึกว่า “ดีใจมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว CAT n joy ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเบทาโกร และกิจกรรมในวันนี้ สนุกมากจริงๆ ได้พบปะแฟน ๆ และแชร์โมเมนต์กับน้องแมวที่ผมและทุกคนรักเหมือนกันจริง ๆ ผมชอบที่ CAT n joy เข้าใจทั้งแมวและคนเลี้ยงอย่างแท้จริง โดยเฉพาะแนวคิด “3 พลังเสริมภูมิคุ้มกัน” ที่ 1.เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ให้น้องแข็งแรงสุขภาพดี 2.ดูแลผิวหนังและเส้นขนให้สวยเงางาม 3.ดูแลปรับสมดุลลำไส้ ขับถ่ายดี เปรียบเสมือนโล่ห์ ที่ช่วยดูแลน้องแมวได้ตรงจุด ผมเชื่อว่าการดูแลแมวให้เอ็นจอย ต้องเริ่มจากพื้นฐานทั้ง 3 นี้ และจ่าฝูงต้องสังเกตเขาเสมอด้วยความใส่ใจ ถ้าเราเลือกอาหารที่ดีและเหมาะกับสุขภาพ เขาก็จะพร้อมเอ็นจอยกับเราได้ทุกวันครับ วันนี้บรรยากาศอบอุ่นมาก เห็นพลังของคอมมูนิตี้ทาสแมวที่น่ารักทุกคน ที่พร้อมใจฟังเรื่องโภชนาการ ร่วมสนุกกับกิจกรรม มันทำให้ผมรู้สึกว่า “ความสุขของแมว คือความสบายใจของเจ้าของ” และนี่คือสิ่งที่ CAT n joy ถ่ายทอดออกมาได้อย่างลงตัวที่สุดครับ
CAT n joy พร้อมส่งมอบสุขภาพดีให้กับน้องแมว ด้วยสูตรอาหารที่พัฒนาโดยสัตวแพทย์และนักโภชนาการอาหารสัตว์เลี้ยงในเครือเบทาโกร เพื่อมาดูแลสุขภาพน้องแมว โดดเด่น ภายใต้แนวคิด ‘3 พลังเสริมภูมิคุ้มกัน (Triple Protection)’ ด้วย กรดอะมิโนจำเป็น หรือ ไลซีน (Lysine) พรีไบโอติกส์ (Prebiotics) รวมถึง ซิงค์ และโอเมก้า (Zinc & Omega) ที่ช่วยดูแลสุขภาพและป้องกันให้น้องแมวมีสุขภาพดีอายุยืน ตอบโจทย์คนเลี้ยงแมวในการดูแลสุขภาพที่ครบทั้งสารอาหาร และป้องกันปัญหาสุขภาพน้องแมวที่ครบถ้วน
ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยง ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ อาทิ ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต (Tops Supermarket) โลตัส (Lotus) บิ๊กซี (Big C) ฟู้ดแลนด์ (Foodland) และมิสเตอร์ ดีไอวาย (Mr.DIY) รวมถึงช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Shopee และ Lazada พร้อมติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมผ่านช่องทาง Facebook: https://www.facebook.com/catnjoy/ LINE Official Account (@catnjoy) และเว็บไซต์ https://www.betagro-pet.com/cat-n-joy
