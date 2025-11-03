“ถั่วแระ เชิญยิ้ม” เตรียมพาศิลปินตลก 100 ชีวิตเข้ารายงานตัวเพื่อบวชถวายเป็นพระราชกุศล 9 วัน แด่สมเด็จพระพันปีหลวง

“ถั่วแระ เชิญยิ้ม” เป็นเชฟจิตอาสาครั้งที่ 3 ทำข้าวไข่เจียวทรงเครื่องแจกประชาชนที่ท้องสนามหลวง เป็นตัวแทนของพระองค์ มาทำให้ลูกๆ ที่มากราบสักการะพระบรมศพได้อิ่มท้อง เผยได้มีโอกาสเข้าไปช่วยโครงการต่างๆ ตาม3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเตรียมพาศิลปินตลกเข้ารายงานตัวเพื่อบวชถวายเป็นพระราชกุศล 9 วัน
เป็นครั้งที่ 3 แล้วที่ศิลปินตลก “ถั่วแระ เชิญยิ้ม” มาทำหน้าที่พ่อครัวจิตอาสา ของสภาสังคมสงเคราะห์ ทำเมนูข้าวไข่เจียวทรงเครื่องแจกประชาชนที่มากราบสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ท้องสนามหลวง โดย ถั่วแระ ได้เผยถึงความรู้สึกของการมาเป็นเชฟจิตอาสาที่ท้องสนามหลวงครั้งนี้ว่า…
“วันนี้มาทำเมนูไข่เจียวทรงเครื่อง ถ้ามีเวลาก็จะสลับสับเปลี่ยนกันมา วันนี้ประมาณ 200 กล่อง ตัวผมเองมาได้ 3 วันแล้ว จะมาเรื่อยๆ เดี๋ยววันที่ 5 ตุลาคม ครัวถั่วแระจะมาเป็นสะพานบุญทำก๋วยเตี๋ยวให้ประชาชนได้ทาน มีเจ้าภาพมาเหมาถวาย การมาเป็นเชฟจิตอาสาเป็นความรู้สึกปลื้มปีติที่เราอยากจะทำบุญไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เราไปทุกที่ที่มีคนอ่อนล้า หิวโหย ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม ไฟไหม้ แต่ในงานกรณีอย่างนี้คือเรายิ่งทำสุดชีวิตเลย อยากจะทำให้กับพระองค์ท่านเป็นการสนองตอบต่อบุญคุณของท่าน ต่อพระมหากรุณาธิคุณของท่าน เราก็น้อมใจร่วมกันทำงาน ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น หากเราสามารถถวายงานท่านได้เรายินดีเลย เราก็เหมือนมาเป็นตัวแทนของพระองค์ มาทำให้ลูกๆ ที่มากราบลาท่านได้อิ่มท้อง เดินทางไกลกันมาก็มีอาหารให้กับลูกๆ ได้ทานกัน”
ได้มีโอกาสเข้าไปช่วยโครงการต่างๆ ตาม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
“เกิดมาเราก็เห็นพระองค์ท่านแล้ว แม่เราเอง พ่อเราเองลำบากขนาดไหน แค่ครอบครัวเดียวยังลำบากเลย แต่นี่ท่านปกครองคนทั้งประเทศท่านจะลำบากมากขนาดไหน หัวจิตหัวใจท่านมีแต่อยากให้ทุกพื้นที่ของท่าน ลูกๆ ได้กินดีอยู่ดี คนเขาคนดอยไม่ลำบาก มีน้ำมีไฟใช้ ท่านทั้งคิดทั้งทำทั้งพัฒนาให้ป่าไม้ น้ำ อุดมสมบูรณ์ มันยากมากนะ ในทางที่เราเห็นท่านลำบากมามาก ท่านทรงอุตสาหะ
ผมไม่ได้ใกล้ชิดสนองงานพระองค์ท่านมากมาย แต่จะมีพี่ๆ ในรั้วในวังที่ใกล้ชิดท่านก็ส่งข่าวมาบอกไปกันไหม มีโครงการชายแดนต่างๆ ก็จะชวนว่าไปทำโครงการนี้กันไหมให้กับพระองค์ท่าน ก็ชวนกันไปส่วนตัว 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมลงไปบ่อยมาก เราไปเป็นสะพานเชื่อมโยงให้ระหว่างชาวบ้านกับราชการ ทำให้พวกเขาเข้าถึงหน่วยงานมากขึ้น
(อยากถวายอะไรให้กับแม่ของแผ่นดิน?) จะทำอะไรก็ได้ทำเถอะ ไม่จำเป็นต้องให้คนไปชี้ว่าทำอย่างนั้นอย่างนี้ อะไรก็ได้ที่เรียกว่างานเพื่อถวายแด่พระองค์ คิดอะไรได้ก็ทำเลยเพื่อตอบแทนพระองค์ท่าน นั่นคือการตอบแทนบุญคุณต่อพระองค์ท่าน”
อึ้งทึ่งจนน้ำตาไหลเมื่อครั้งไปเยี่ยมชมโรงโขน มรดกที่สมเด็จพระพันปีหลวง ทิ้งไว้ให้กับคนไทย
“ส่วนตัวผมทุกอย่างที่ท่านทำให้เห็นดีหมดเลย อยู่ที่ความนึกคิดของแต่ละคน อย่างเรื่องผ้าไทย โขน อยากให้ทุกคนได้ไปเที่ยวชมโรงโขนกันให้ได้ เป็นสถานที่ที่พระองค์ท่านสร้างไว้เพื่อทุกคนจริงๆ ผมเข้าไปดูแล้วผมน้ำตาไหลเลยนะ ผ้าไหม เล็กเท่าเส้นผม ท่านเอามาถักทอเป็นรูปภาพผืนใหญ่ เป็นเรื่องราวของป่าหิมพานต์ ไหมแต่ละเส้นมีที่มาที่ไปยังไง เครื่องลายครามต่างๆ มากมายที่ท่านเก็บไว้ให้พวกเราได้เห็น เป็นอะไรที่ตระการตามาก เป็นสมบัติที่พระองค์ท่านสื่อให้เราได้รู้ถึงความวิริยะอุตสาหะของช่าง 10 หมู่ ช่าง 5 หมู่ เขาทำกันยังไง เหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุด สื่อถึงเรื่องราวชีวิตของคนไทยจริงๆ”
ถั่วแระ ได้เผยอีกว่าในวันที่ 18 ต.ค. จะมีการรวมตัวศิลปินตลกจำนวนกว่า 100 คน เข้าสักการะ เพื่อรายงานตัวว่าจะขอลาบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันที่ 19 ต.ค. จะโกนหัว ทำขวัญนา กันที่วัดรางหมัน จ.นครปฐม จะเข้าพิธีบวชและจำวัดอยู่ที่นั่นเลย ในวันที่ 20 ต.ค. บวชเป็นเวลา 9 วัน