MU ร้อน! “ณวัฒน์” เปิดศึกงัดข้อ “ราอูล” สะเทือนทั้งโลก

กลายเป็นดรามาที่ทั่วโลกแห่จับตา สำหรับกรณีการงัดข้อกันระหว่าง “ราอูล โรชา คันตู” นักธุรกิจชาวเม็กซิโก หนึ่งในเจ้าของร่วมองค์กรนางงามจักรวาล (MUO) กับ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” เจ้าของลิขสิทธิ์จัดประกวด มิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 ที่ประเทศไทย ซึ่งยังไม่ทันได้ประกวดที่ประเทศไทย ราอูลก็ชิงประกาศเจ้าภาพรายต่อไปในครั้งที่ 75 แบบไร้เงาธงชาติไทย จนณวัฒน์ต้องออกโรงฟาด การกระทำดังกล่าวไม่เหมาะสม ข้อเท็จจริงตามเอกสารในตลาดหลักทรัพย์ JKN ถือหุ้น 58 เปอร์เซ็นต์ ส่วนราอูลถือหุ้น 42 เปอร์เซ็นต์ ไม่ใช่ถือคนละ 50-50 อย่างที่เคยมีข่าว
ล่าสุด ดรามาเริ่มร้อน หลังนางงามมาเก็บตัวที่ประเทศไทยวันแรก เพจมิสยูนิเวิร์ส ก็ได้ออกแถลงการณ์ เตือนกิจกรรม Special Dinner & Talk Show ซึ่งมีการเปิดโอกาสให้แฟนนางงามทั่วโลกโหวตเพื่อให้คนที่ชอบได้ดินเนอร์พิเศษ ผ่านเฟซบุ๊ก MUT ฟาดว่ามีการโปรโมตแอบอ้างชื่อ โลโก้ เครื่องหมายการค้าของ มิสยูนิเวิร์ส โดยไม่ได้รับอนุญาต กิจกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทำให้เกิดความเข้าใจผิด องค์กรขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมาย
นอกจากนี้ ราอูลยังแคปหน้าจอกราฟราคาหุ้น MGI หรือบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จาก Yahoo Finance แสดงราคาหุ้นปัจจุบัน อยู่ที่ 7.00 บาท ปรับตัวลดลงถึง -36.36% ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา รวมทั้งได้วงกลมเน้นราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ เคยอยู่ที่ 18.10 บาท ส่วนราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ อยู่ที่ 6.05 บาท
ขณะที่เพจ MUT ออกมายืนยันว่ากิจกรรมดังกล่าวคือกิจกรรมสปอนเซอร์ เป็นส่วนหนึ่งของแผนการตลาดอย่างเป็นทางการที่ได้รับอนุญาตสำหรับประเทศเจ้าภาพ ในฐานะผู้ได้รับสิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพอย่างเป็นทางการ มีสิทธิ์ในการบริหารและดำเนินกิจกรรมภายใต้เขตอำนาจของเรา พร้อมฉะการประกาศจาก MOU ทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสาธารณชน พร้อมนำเรื่องนี้ส่งให้ทีมกฎหมายพิจารณาเพื่อประเมินผลกระทบต่อพันธมิตรในประเทศไทย และจะดำเนินการทางกฎหมายที่เหมาะสมทันที หากเห็นว่ามีความจำเป็น
รวมทั้งณวัฒน์ ได้นำโพสต์ราอูลไปโพสต์ในสตอรี่ของตนเอง พร้อมข้อความ “ขอบคุณมากสำหรับการกล่าวถึง” และอีกโพสต์ที่มีข้อความเขียนว่า “ตาราอูลแกก็แรงเกิน ล่าสุดให้กอง MU โพสต์ว่ากิจกรรมทานข้าวไม่ได้รับอนุญาตจากกอง MU และล่าสุดลงสตอรี่หุ้น MGI จะสื่ออะไร?