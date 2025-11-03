"มิลลี่ บ็อบบี้ บราวน์" ยื่นสอบ “เดวิด ฮาร์เบอร์” ถูกกล่าวหาบุลลี่กลางกอง Stranger Things

“เดวิด ฮาร์เบอร์” พระเอกจาก Thunderbolts ถูกกล่าวหา กลั่นแกล้ง-คุกคาม “มิลลี่ บ็อบบี้ บราวน์” ร่วมกอง Stranger Things
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน สื่อบันเทิงต่างประเทศหลายสำนัก รวมถึง RadarOnline และ SFFGazette รายงานข่าวใหญ่ที่สร้างความตกตะลึงในวงการฮอลลีวูด หลังมีการเปิดเผยว่า “เดวิด ฮาร์เบอร์” (David Harbour) นักแสดงดังจาก Black Widow และ Stranger Things ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรม “กลั่นแกล้งและคุกคาม” นักแสดงสาว “มิลลี่ บ็อบบี้ บราวน์” (Millie Bobby Brown) ก่อนเริ่มถ่ายทำซีซันสุดท้ายของซีรีส์ชื่อดังของ Netflix
รายงานระบุว่า มิลลี่ ซึ่งรับบท “อีเลฟเว่น” ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการต่อฝ่ายบริหารของ Netflix โดยกล่าวหาฮาร์เบอร์ซึ่งรับบท “จิม ฮอปเปอร์” อดีตนายตำรวจผู้เป็นเหมือนพ่อบุญธรรมของเธอในเรื่อง ว่ามีพฤติกรรม “กลั่นแกล้งทางวาจาและใช้อำนาจข่ม” จนต้องมีการตั้งคณะสอบสวนภายในขึ้นตรวจสอบ ซึ่งกินเวลาหลายเดือน อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้น
แหล่งข่าววงในเผยว่า “มิลลี่ได้ยื่นคำร้องเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งก่อนเริ่มถ่ายทำซีซันสุดท้าย เอกสารร้องเรียนมีหลายหน้ามาก และการสอบสวนใช้เวลานานหลายเดือน” ขณะที่อีกแหล่งจากฝั่ง Netflix ระบุว่า “ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น การเปิดตัว Stranger Things 5 จะยังเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ ไม่มีอะไรบดบังได้ แม้แต่เรื่องส่วนตัวของนักแสดงนำ”
มีรายงานเพิ่มเติมว่า มิลลี่วัย 20 ปี ต้องมี “ผู้แทนส่วนตัว” อยู่กับเธอในกองถ่ายตลอดการทำงาน เพื่อรับประกันความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าระหว่างเธอกับฮาร์เบอร์โดยตรง แหล่งข่าวอีกคนกล่าวว่า “น่าเสียดายที่ข่าวชีวิตส่วนตัวของฮาร์เบอร์กลายเป็นกระแสในช่วงที่แฟน ๆ กำลังรอการอำลาซีรีส์เรื่องนี้อย่างยิ่งใหญ่”
แม้จะเกิดการร้องเรียนและสอบสวน แต่ยังไม่มีรายงานผลการตัดสินอย่างเป็นทางการ และฮาร์เบอร์ยังคงปรากฏตัวใน Stranger Things ซีซัน 5 ซึ่งมีกำหนดฉายในปี 2025 ขณะเดียวกัน ทั้งมิลลี่และฮาร์เบอร์ยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นต่อกรณีนี้แต่อย่างใด
ข่าวฉาวนี้เกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังอดีตภรรยาของฮาร์เบอร์ “ลิลี่ อัลเลน” ปล่อยอัลบั้มใหม่ West End Girl ที่มีเนื้อหาพาดพิงถึงชีวิตคู่และข้อกล่าวหาการนอกใจของเขา ทำให้ภาพลักษณ์ “พ่ออบอุ่น” ที่เขามักได้รับบทในจอภาพยนตร์เริ่มถูกตั้งคำถามในโลกความจริงอีกครั้ง