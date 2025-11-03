"จ้าวลู่ซือ" ปลดพันธนาการ! ฉีกสัญญาต้นสังกัด ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายแม้แต่หยวนเดียว

จ้าวลู่ซือ ปิดฉากสัญญาเดิม สำเร็จยกเลิกโดยไม่ต้องจ่ายค่าปรับ 400 ล้านหยวน
นางเอกชื่อดังของจีน “จ้าวลู่ซือ” (เจ้าของฉายา “ราชินีเรตติ้งยุคใหม่” จากผลงานฮิตอย่าง Hidden Love และ Love’s Ambition ประกาศยุติสัญญากับต้นสังกัด “Galaxy Cool Entertainment” ได้สำเร็จโดยไม่ต้องเสียค่าปรับกว่า 400 ล้านหยวน หลังมีปัญหาภายในยืดเยื้อมานาน
ก่อนหน้านี้ จ้าวลู่ซือ เคยเปิดเผยผ่านเว่ยป๋อว่า ต้นสังกัดบังคับให้เธอชดใช้ค่าเสียหายจากการยกเลิกงานพรีเซนเตอร์เนื่องจากป่วย และถึงขั้นถอนเงินกว่า 2.05 ล้านหยวนออกจากบัญชีของเธอโดยไม่ได้รับอนุญาต เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้แฟน ๆ โกรธแค้นแทนและให้กำลังใจอย่างล้นหลาม ทางบริษัทต้นสังกัดออกแถลงการณ์เพียงว่า “พร้อมพูดคุย” แต่เตือนให้เธอระวังคำพูดในที่สาธารณะ
ล่าสุดมีรายงานจากสื่อจีนว่า จ้าวลู่ซือสามารถยกเลิกสัญญาได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องจ่ายค่าปรับ หลังกลุ่ม “Hujing Digital Media” ภายใต้เครืออาลีบาบา เข้าซื้อกิจการของ Galaxy Cool Entertainment พร้อมเซ็นสัญญากับเธอใหม่เป็นเวลา 5 ปี ภายใต้เงื่อนไขให้เธอทำหน้าที่ที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงศิลปินหน้าใหม่เป็นเวลา 2 ปี ถือเป็น “การโอนย้ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย”
หลังข้อตกลงเสร็จสิ้น ภาพโปรโมตของจ้าวลู่ซือเริ่มปรากฏบนจอ LED ขนาดยักษ์ที่สำนักงานใหญ่ของ Alibaba Pictures เป็นสัญลักษณ์การเปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะนักแสดงหญิงระดับแนวหน้าของค่ายอาลีบาบา ขณะนี้มีรายงานว่าเธอกำลังเตรียมถ่ายทำผลงานใหม่ 2 เรื่อง โดยเรื่องแรกเป็นซีรีส์พีเรียดร่วมกับ “เถียนซวี่หนิง” พระเอกจาก Revenged Love (รักนี้เพื่อแก้แค้น) ส่วนเรื่องที่สองเป็นซีรีส์แนวสืบสวนระทึกขวัญ
แฟน ๆ ต่างเฉลิมฉลองข่าวดีบนโลกออนไลน์ด้วยข้อความว่า “ในที่สุดเธอก็เป็นอิสระอีกครั้ง!” และ “อดใจรอดูผลงานใหม่ของลู่ซือไม่ไหวแล้ว!”