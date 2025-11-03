"โอ๊ต ภาสกร" ขอโทษ ปม "พันธะติดเป้ง" ทำดรามาดููถูกสาววาย

เป็นดรามาอีกครั้งสำหรับนักแสดงหนุ่ม "โอ๊ต" ภาสกร สารรัตนะ
หลังมีคลิปที่เจ้าตัวพูดถึงผลงานใหม่ซึ่งเป็นซีรีส์วายโดยเรียกว่า "พันธะติดเป้ง" เป็นเรื่องในจินตนาการของพวกสาววายที่ผู้ชายสามารถท้องได้ซึ่งตนก็ยอมรับว่าตอนแรกก็เข้าไม่ถึงเหมือนกัน พร้อมยังบอกด้วยว่าช่วงนี้ถือเป็นช่วงกอบโกยหลังเป็นเหมือนนักแสดงเร่ร่อนมาพักหนึ่ง
โดยคำพูดดังกล่าวก็ทำเอาบางคนมองว่าเป็นการพูดที่ไม่ให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน แฟนคลับ รวมถึงแม้กระทั่งตนเอง จนล่าสุดทางด้านของหนุ่มโอ๊ตก็ได้โพสต์ข้อความลายมือขอโทษโดยระบุว่า...
"ผมต้องขอโทษจากใจจริงๆ ครับ ที่พูดโดยไม่คิดให้รอบครอบและพูดเล่นมากเกินไป ผมยอมรับว่าคำพูดของผมไม่เหมาะสมและอาจทำให้ใครหลายคนรู้สึกไม่ดี"
"ผมรู้สึกเสียใจกับการกระทำของผมมากๆ และจะนำเรื่องที่เกิดขึ้นมาเป็นบทเรียนเพื่อปรับปรุงตัวเองให้พูดและแสดงออกอย่างระมัดระวังมากขึ้นในอนาคต ขอโทษจริงๆ ครับ"
โอ๊ต ภาสกร อายุ 30 ปี เป็นนักแสดงในสังกัด M Flow Entertainment ที่ผ่านมาเคยมีผลงานซีรีส์และภาพยนตร์ อาทิ So much in love นิยามรัก, วัยเป้ง นักเลงขาสั้น, สตรีเหล็ก ตบโลกแตก, กัดกระชากเกรียน และล่าสุดกับซีรีส์ Mystubborn ไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็ก ร่วมกับหนุ่ม "โบ๊ท ยงค์ยุทธ"