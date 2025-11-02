จักรวาลเปิดแล้ว! “ณวัฒน์” ต้อนรับผู้เข้าประกวด “มิสยูนิเวิร์ส” จากทั่วโลกสุดอบอุ่น

ประเทศไทยกระหึ่มโลกอีกครั้ง กับการเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดนางงามระดับเวิลด์คลาส “Miss Universe 2025” โดย บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รับสิทธิ์จัดประกวด Miss Universe 2025 ครั้งที่ 74 ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 4 ในประวัติศาสตร์จัดการประกวดที่ประเทศไทย พร้อมต้อนรับผู้เข้าประกวด 130 ประเทศทั่วโลกอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Grand Universe. The Power of Love. The Power of Thailand”
หลังเตรียมงานกันอย่างเข้มข้น วันนี้ (2 พ.ย. 2568) “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รองประธานองค์กร มิสยูนิเวิร์ส เอเชียน่า และ ประธานคณะเจ้าภาพจัดการประกวด มิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 ประเทศไทย พร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษ “วิคตอเรีย เคียร์ เธลวิก” มิสยูนิเวิร์ส 2024 ให้การต้อนรับสาวงามผู้เข้าประกวด Miss Universe 2025 ที่เดินทางมาถึงประเทศไทยในวันแรก โดยเข้ารายงานตัวแล้ว 103 ประเทศ จากทั่วโลก รวมถึง “วีนา ปวีนา ซิงค์” มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2025 พร้อมเช็กอินเข้าพักที่โรงแรม ชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักของแฟนนางงามที่เดินทางมาต้อนรับ
สำหรับการประกวด Miss Universe 2025 ในประเทศไทยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน - 21 พฤศจิกายน 2568 โดยกิจกรรมต่างๆ จะมีขึ้นใน 3 หัวเมืองหลัก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และ พัทยา จังหวัดชลบุรี เน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของประเทศไทย รวมถึงการประกวดรอบตัดสินสุดยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ติดตามกิจกรรม Miss Universe 2025 ครั้งที่ 74 ได้จากทุกช่องทาง Facebook : The 74th Miss Universe – Thailand, Instagram : The 74th Miss Universe - Thailand และ TikTok : The 74th Miss Universe - Thailand รวมถึงชมการประกวดได้ทาง YouTube Chanel : Grand TV