“ปู มัณฑนา” ได้หมายศาลจาก “หนุ่ม กรรชัย” ซัดอย่าถอนฟ้องนะ

จากกรณีที่ “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ” ได้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อกรรมาธิการฯ ว่ารายการโหนกระแส และพิธีกรชื่อดัง “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ทำข่าวบิดเบือน ไร้จรรยาบรรณ ส่งผลให้เกิดความเสียหายกับตนและครอบครัวเป็นอย่างมาก ตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
“ปู มัณฑนา” ยื่นหนังสือร้องเรียน “หนุ่ม กรรชัย - โหนกระแส” ไร้จรรยาบรรณ ทำชีวิตพินาศ
ล่าสุดวันนี้ (2 พ.ย.) ปู มัณฑนา ก็ได้ออกมาอัปเดตผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยได้โพสต์รูปตัวเองกับหมายศาล พร้อมระบุว่าได้รับมาจาก หนุ่ม กรรชัย และทนายแก้ว
“วันนี้ได้รับหมายจากนายกรรชัย หรือภูดิสสส กำเนิดพลอย และนายมนชัย จงไกรรัตนกุล (ไอ้ทนายแก้ว) แล้วน๊าาาา อย่ารีบไปชิงถอนฟ้องเหมือนคดีของน้องเบียร์ เดอะว๊อยซ์ อีกล่ะ สู้กันไปยาวๆ ถ้าศาลท่านยกฟ้องสักกรรม ดิฉันฟ้องกลับแน่นอน แล้วมารอดูกันว่ากรรมใครมันจะหนักกว่ากัน 😏 ลุย!!!”