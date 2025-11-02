“เจนนี่” ผิดหวังเสียใจ! “บอย ธิติพร” วิจารณ์เรื่องแม่ มีอะไรทำไมไม่ถาม ช่องทางติดต่อก็มี

“เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” ผิดหวังเสียใจ โดน “บอย ธิติพร” วิพากษ์วิจารณ์เรื่องแม่ อุตส่าห์ไปอุดหนุนร้านอาหารทุกเดือน ช่องทางติดต่อส่วนตัวก็มี ทำไมไม่ทักมาถามก่อน
จากกรณีที่ "แม่เกตุ" แม่ของ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุ ออกมาไลฟ์ว่า ยังไม่ได้เงินจากเจนนี่ ที่บอกจะช่วยใช้หนี้ 3 ล้าน ซึ่งเจนนี่ก็ได้ออกมาชี้แจงว่า ที่ยังไม่ให้ เพราะยังไม่ผ่านการพูดคุย ด้าน "บอย เอ็นเตอร์เทน" ก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องดังกล่าวว่า "เรื่องในครอบครัวทำไมไม่คุยในบ้าน แต่มาคุยผ่านโซเชียล เหมือนกำลังเอาความรู้สึกของแฟนคลับมาสร้างกระแส เพื่อเอ็นเกจเมนท์หรือเปล่า ก่อนจะเตือนด้วยความหวังดี ประมาณว่าอย่าเล่นความรู้สึกคน เพราะมันไม่ใช่แค่บาป มันจะทำให้พวกเขาเกลียด อย่าทำให้คนที่รักคุณ รู้สึกว่าถูกนำไปเป็นเครื่องมือในการทำมาหากิน เพราะมันทำให้เสื่อมศรัทธา"
งานนี้เจนนี่ก็เลยตัดพ้อว่า ตนไปพาครอบครัวและทีมงานไปทานร้านอาหารของบอยเกือบทุกเดือน เพราะชื่นชมและอยากให้เอ็นดู แต่ครั้งนี้รู้สึกผิดหวังและเสียใจ ที่บอยกลับสื่อสารเรื่องราวออกมาให้คนเข้าใจตนผิด ช่องทางติดต่อส่วนตัวก็มี ทำไมไม่ทักมาถามก่อน
“ว่างเมื่อไหร่พาครอบครัวและทีมงานไปทานหมูกะทะที่ร้านพี่เค้าตลอด เกือบทุกเดือนก็ว่าได้ ช่องทางส่วนตัวก็มีติดต่อกัน เจนนี่ทักจองคิวเองตลอดเพราะชื่นชมและชื่นชอบอยากให้พี่เค้าเอ็นดู แต่สุดท้ายสิ่งที่พี่เค้าสื่อออกมามันกลับทำให้คนเข้าใจเจนนี่ผิด ครั้งนี้รู้สึกผิดหวังและเสียใจ ที่จริงแล้วพี่บอยก็เป็นอีกคนนึงที่เห็นเจนนี่มาตลอด หนูขอยืนยันว่าหนูไม่เคยเล่นกับความรู้สึกคน ถ้าพี่บอยไม่เชื่อ ที่ผ่านมาเวลาไปร้านพี่บอย พี่บอยก็เห็นว่า เวลาหนูพาแม่ไปหนูไม่เคยพายิวไป เวลาไปกับยิวก็ไม่เคยพาแม่ไป แถมยังเคยไปนั่งร้องไห้ที่ร้าน พี่ลองถามพนักงานพี่ดู เพราะเรามีปัญหากันจริงๆ ทำไมพี่ไม่ทักมาถามหนูก่อนสื่ออะไรออกไป 😔”