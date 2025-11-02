xs
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผนึกกำลังองค์กรนานาชาติ เปิดงาน “ICSW & APSF 2025” ระหว่าง วันที่ 1–5 พฤศจิกายน 2568 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายองค์กรประชาธิปไตย และภาคประชาสังคมระดับโลก ได้แก่ Asia Democracy Network (ADN), CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation, และ Asia Pacific Social Forum (APSF) เปิดงาน “งานสัปดาห์ประชาสังคม นานาชาติ และ เวทีประชาสังคมเอเชียแปซิฟิก ปี 2568” (International Civil Society Week & Asia Pacific Social Forum 2025 – ICSW & APSF 2025) เวทีระดับโลกที่รวมผู้นำองค์กรภาคประชาสังคม นักวิชาการ นักกิจกรรม และเยาวชนกว่า 1,300 คน จาก 90 ประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และแนวทาง ความร่วมมือ ขับเคลื่อนสังคมที่เท่าเทียมและยั่งยืน

รศ.ดร.ม.ล.พินิตพันธุ์ บริพัตร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้แทนจาก 90 ประเทศ ในพิธีเปิดงาน International Civil Society Week & Asia Pacific Social Forum 2025 (ICSW & APSF 2025) “ภาคประชาสังคมคือหัวใจของประชาธิปไตย การจัดงานครั้งนี้ที่ธรรมศาสตร์จึงไม่ใช่เพียงสัญลักษณ์ แต่คือการสานต่อภารกิจของมหาวิทยาลัยในการเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน และการร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนโลกที่เท่าเทียมและยั่งยืน”พร้อมเน้นว่า มหาวิทยาลัยไม่ควรเป็นเพียงสถานที่ถ่ายทอดความรู้ แต่ควรเป็น “เวทีแห่งเสรีภาพและความรับผิดชอบทางสังคม” เพื่อหล่อหลอมพลเมืองที่กล้าคิด กล้าพูด และกล้าปกป้องความถูกต้อง

สุนทรพจน์ของรองอธิการบดีสะท้อนจิตวิญญาณของธรรมศาสตร์ในฐานะสัญลักษณ์แห่งประชาธิปไตยไทย และตอกย้ำความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนภาคประชาสังคมระดับโลก

ภายในพิธีเปิด ยังได้รับเกียรติจากผู้แทนภาคีเครือข่ายสำคัญระดับภูมิภาคและระดับโลก ร่วมกล่าวปาฐกถา และ แลกเปลี่ยนแนวคิด ได้แก่

•​ดร.โคทม อารียา ประธานมูลนิธิวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ACFOD)

•​คุณแมนดีพ ทิวานา เลขาธิการองค์กร CIVICUS

•​คุณอีเชาว์ สุเปรียดี เลขาธิการเครือข่ายประชาธิปไตยแห่งเอเชีย (ADN)

•​คุณวิชัย นะสุวรรณโน รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)

•​คุณรังสรรค์ มั่นคง นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ดร.พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรับผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมจาก 90 ประเทศ ในพิธีเปิดงาน International Civil Society Week & Asia Pacific Social Forum 2025 (ICSW & APSF 2025) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยเน้นว่า “ภาคประชาสังคมคือหัวใจของประชาธิปไตย และเป็นพลังที่ผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง” พร้อมย้ำว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ เพื่อร่วมสร้าง “เมืองที่น่าอยู่ ปลอดภัย และเอื้ออาทร”

รองปลัดฯ เลิศลักษณ์ กล่าวถึงความภาคภูมิใจของกรุงเทพฯ ในการเป็นเจ้าภาพของเวทีโลกครั้งนี้ พร้อมเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมงานร่วมกันสร้าง “ความร่วมมือข้ามพรมแดน ข้ามภาคส่วน และข้ามรุ่น” เพื่อขับเคลื่อนประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับโลก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดเวทีระดับนานาชาติครั้งนี้ เพราะธรรมศาสตร์ยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และเสรีภาพทางความคิดมาโดยตลอด นับตั้งแต่วันก่อตั้ง มหาวิทยาลัยได้ยืนหยัดเคียงข้างประชาชนและความถูกต้อง เพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียมและยั่งยืนอย่างแท้จริง

ธรรมศาสตร์จะยังคงเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน และการขับเคลื่อนเพื่อความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะร่วมติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ เพื่อร่วมกันผลักดันพลังของภาคประชาสังคม และร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับประเทศไทยและโลก

กิจกรรมตลอดสัปดาห์ประกอบด้วยเวทีเสวนาและปาฐกถาจากผู้นำระดับโลก การประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการ (Workshops) นิทรรศการผลงานองค์กรภาคประชาสังคม และกิจกรรมวัฒนธรรมร่วมกับ TU Open House เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนร่วมเรียนรู้ในประเด็นสังคมร่วมสมัย

งาน “ICSW & APSF 2025” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1–5 พฤศจิกายน 2568 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นับเป็นการเฉลิมฉลองปฏิบัติการพลเมือง เพื่อ ประชาธิปไตย และการยอมรับคุณค่าที่แตกต่าง : โลกใหม่ที่เป็นจริงได้









