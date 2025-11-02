มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผนึกกำลังองค์กรนานาชาติ เปิดงาน “ICSW & APSF 2025” ระหว่าง วันที่ 1–5 พฤศจิกายน 2568 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายองค์กรประชาธิปไตย และภาคประชาสังคมระดับโลก ได้แก่ Asia Democracy Network (ADN), CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation, และ Asia Pacific Social Forum (APSF) เปิดงาน “งานสัปดาห์ประชาสังคม นานาชาติ และ เวทีประชาสังคมเอเชียแปซิฟิก ปี 2568” (International Civil Society Week & Asia Pacific Social Forum 2025 – ICSW & APSF 2025) เวทีระดับโลกที่รวมผู้นำองค์กรภาคประชาสังคม นักวิชาการ นักกิจกรรม และเยาวชนกว่า 1,300 คน จาก 90 ประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และแนวทาง ความร่วมมือ ขับเคลื่อนสังคมที่เท่าเทียมและยั่งยืน
รศ.ดร.ม.ล.พินิตพันธุ์ บริพัตร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้แทนจาก 90 ประเทศ ในพิธีเปิดงาน International Civil Society Week & Asia Pacific Social Forum 2025 (ICSW & APSF 2025) “ภาคประชาสังคมคือหัวใจของประชาธิปไตย การจัดงานครั้งนี้ที่ธรรมศาสตร์จึงไม่ใช่เพียงสัญลักษณ์ แต่คือการสานต่อภารกิจของมหาวิทยาลัยในการเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน และการร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนโลกที่เท่าเทียมและยั่งยืน”พร้อมเน้นว่า มหาวิทยาลัยไม่ควรเป็นเพียงสถานที่ถ่ายทอดความรู้ แต่ควรเป็น “เวทีแห่งเสรีภาพและความรับผิดชอบทางสังคม” เพื่อหล่อหลอมพลเมืองที่กล้าคิด กล้าพูด และกล้าปกป้องความถูกต้อง
สุนทรพจน์ของรองอธิการบดีสะท้อนจิตวิญญาณของธรรมศาสตร์ในฐานะสัญลักษณ์แห่งประชาธิปไตยไทย และตอกย้ำความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนภาคประชาสังคมระดับโลก
ภายในพิธีเปิด ยังได้รับเกียรติจากผู้แทนภาคีเครือข่ายสำคัญระดับภูมิภาคและระดับโลก ร่วมกล่าวปาฐกถา และ แลกเปลี่ยนแนวคิด ได้แก่
•ดร.โคทม อารียา ประธานมูลนิธิวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ACFOD)
•คุณแมนดีพ ทิวานา เลขาธิการองค์กร CIVICUS
•คุณอีเชาว์ สุเปรียดี เลขาธิการเครือข่ายประชาธิปไตยแห่งเอเชีย (ADN)
•คุณวิชัย นะสุวรรณโน รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
•คุณรังสรรค์ มั่นคง นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ดร.พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรับผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมจาก 90 ประเทศ ในพิธีเปิดงาน International Civil Society Week & Asia Pacific Social Forum 2025 (ICSW & APSF 2025) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยเน้นว่า “ภาคประชาสังคมคือหัวใจของประชาธิปไตย และเป็นพลังที่ผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง” พร้อมย้ำว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ เพื่อร่วมสร้าง “เมืองที่น่าอยู่ ปลอดภัย และเอื้ออาทร”
รองปลัดฯ เลิศลักษณ์ กล่าวถึงความภาคภูมิใจของกรุงเทพฯ ในการเป็นเจ้าภาพของเวทีโลกครั้งนี้ พร้อมเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมงานร่วมกันสร้าง “ความร่วมมือข้ามพรมแดน ข้ามภาคส่วน และข้ามรุ่น” เพื่อขับเคลื่อนประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับโลก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดเวทีระดับนานาชาติครั้งนี้ เพราะธรรมศาสตร์ยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และเสรีภาพทางความคิดมาโดยตลอด นับตั้งแต่วันก่อตั้ง มหาวิทยาลัยได้ยืนหยัดเคียงข้างประชาชนและความถูกต้อง เพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียมและยั่งยืนอย่างแท้จริง
ธรรมศาสตร์จะยังคงเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน และการขับเคลื่อนเพื่อความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะร่วมติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ เพื่อร่วมกันผลักดันพลังของภาคประชาสังคม และร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับประเทศไทยและโลก
กิจกรรมตลอดสัปดาห์ประกอบด้วยเวทีเสวนาและปาฐกถาจากผู้นำระดับโลก การประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการ (Workshops) นิทรรศการผลงานองค์กรภาคประชาสังคม และกิจกรรมวัฒนธรรมร่วมกับ TU Open House เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนร่วมเรียนรู้ในประเด็นสังคมร่วมสมัย
งาน “ICSW & APSF 2025” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1–5 พฤศจิกายน 2568 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นับเป็นการเฉลิมฉลองปฏิบัติการพลเมือง เพื่อ ประชาธิปไตย และการยอมรับคุณค่าที่แตกต่าง : โลกใหม่ที่เป็นจริงได้