“ยังคงรอ หวังอยู่” กับรักที่ไม่ชัดเจน ในซิงเกิลใหม่ “ตำแหน่งที่ไม่แน่นอน (Waiting List)” จาก OABNITHI ได้ HYE วง Paper Planes ร่วมโปรดิวซ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ความรักบางทีก็ไม่ได้ต้องการคำตอบชัดเจน… แค่ได้อยู่ใกล้ ได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตใครสักคนก็พอ ซิงเกิลใหม่ “ตำแหน่งที่ไม่แน่นอน (Waiting List)” ของ OABNITHI เล่าเรื่องของคนที่อยู่ในจุดที่ “ไม่ชัดเจน แต่ยังเต็มไปด้วยความหวัง”

เพลงสะท้อนความรู้สึกของคนที่น้อยใจ… ที่ไม่อยู่ในสายตา แต่ยังคงรอ ทั้งที่รู้ดีว่าคำตอบเจ็บปวดแค่ไหน รู้ว่าตัวเองไม่ใช่คนที่ถูกเลือก แต่แค่ขออย่ารีบตัดสินใจก่อนได้ไหม แม้เป็นคนที่ถูกรอ ก็ยังยอมรับกับ ความหวังเล็ก ๆ ในตำแหน่งที่ไม่แน่นอนนั้น… และแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว

เพื่อให้ซาวด์ของเพลงโดดเด่นยิ่งขึ้น ยังได้ HYE จากวง Paper Planes มานั่งแท่นโปรดิวเซอร์ เติมความสดใหม่ให้กับ OABNITHI เพิ่มมิติให้เพลงต่างจากหลาย ๆ เพลงก่อนหน้านี้ กับแนวดนตรีที่ผสมผสาน Urban Pop เข้ากับ Trap พร้อมกลิ่นอายความโมเดิร์นที่จับต้องได้ทันทีตั้งแต่โน้ตแรก ฟังแล้วทั้งล้ำ ทั้งติดหู จนอยากกดรีเพลย์โดยไม่รู้ตัว

สำหรับใครที่ยังรอสถานะ รอหวังว่าจะได้เป็นคนที่ใช่… เพลงนี้อาจตรงใจคุณเต็ม ๆ หรือบางที… แค่การรอก็เพียงพอแล้ว แม้บทสรุปสุดท้ายจะไม่ใช่ฉันก็ตาม

สามารถรับชมมิวสิกวิดีโอเพลง "ตำแหน่งที่ไม่แน่นอน (Waiting List)" ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ Youtube/OabnithiW และติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ทาง Facebook : Oabnithi Wiwattanawarang, Instagram oabnithi, oabnithi official TikTok : oabnithi, Facebook : LOVEiS /X/Instagram : @LOVEiS_ent

#ตำแหน่งที่ไม่แน่นอน_OABNITHI
#OABNITHI





