“ยังคงรอ หวังอยู่” กับรักที่ไม่ชัดเจน ในซิงเกิลใหม่ “ตำแหน่งที่ไม่แน่นอน (Waiting List)” จาก OABNITHI ได้ HYE วง Paper Planes ร่วมโปรดิวซ์

ความรักบางทีก็ไม่ได้ต้องการคำตอบชัดเจน… แค่ได้อยู่ใกล้ ได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตใครสักคนก็พอ ซิงเกิลใหม่ “ตำแหน่งที่ไม่แน่นอน (Waiting List)” ของ OABNITHI เล่าเรื่องของคนที่อยู่ในจุดที่ “ไม่ชัดเจน แต่ยังเต็มไปด้วยความหวัง”
เพลงสะท้อนความรู้สึกของคนที่น้อยใจ… ที่ไม่อยู่ในสายตา แต่ยังคงรอ ทั้งที่รู้ดีว่าคำตอบเจ็บปวดแค่ไหน รู้ว่าตัวเองไม่ใช่คนที่ถูกเลือก แต่แค่ขออย่ารีบตัดสินใจก่อนได้ไหม แม้เป็นคนที่ถูกรอ ก็ยังยอมรับกับ ความหวังเล็ก ๆ ในตำแหน่งที่ไม่แน่นอนนั้น… และแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว
เพื่อให้ซาวด์ของเพลงโดดเด่นยิ่งขึ้น ยังได้ HYE จากวง Paper Planes มานั่งแท่นโปรดิวเซอร์ เติมความสดใหม่ให้กับ OABNITHI เพิ่มมิติให้เพลงต่างจากหลาย ๆ เพลงก่อนหน้านี้ กับแนวดนตรีที่ผสมผสาน Urban Pop เข้ากับ Trap พร้อมกลิ่นอายความโมเดิร์นที่จับต้องได้ทันทีตั้งแต่โน้ตแรก ฟังแล้วทั้งล้ำ ทั้งติดหู จนอยากกดรีเพลย์โดยไม่รู้ตัว
สำหรับใครที่ยังรอสถานะ รอหวังว่าจะได้เป็นคนที่ใช่… เพลงนี้อาจตรงใจคุณเต็ม ๆ หรือบางที… แค่การรอก็เพียงพอแล้ว แม้บทสรุปสุดท้ายจะไม่ใช่ฉันก็ตาม
สามารถรับชมมิวสิกวิดีโอเพลง "ตำแหน่งที่ไม่แน่นอน (Waiting List)" ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ Youtube/OabnithiW และติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ทาง Facebook : Oabnithi Wiwattanawarang, Instagram oabnithi, oabnithi official TikTok : oabnithi, Facebook : LOVEiS /X/Instagram : @LOVEiS_ent
