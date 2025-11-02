“พี่นู๋แหม่ม สุริวิภา” เปิดบ้าน เปิดใจกับความสวยที่ไม่ธรรมดา!!

สัปดาห์นี้ “ตีท้ายครัว” พาไปบุกบ้านของพิธีกรสาวอารมณ์ดี “พี่นู๋แหม่ม สุริวิภา” ที่กลับมาเยือนรายการอีกครั้ง พร้อมเปิดชีวิตใหม่ ร่างใหม่ หน้าใหม่ ในวัย 60 ปี ที่สวย เป๊ะ!! จน “พี่บ๊อบบี้” สามีสุดที่รัก ถึงกับเอ่ยปากแซวว่า “ได้เมียใหม่เลยทีเดียว!”
นอกจากความเป๊ะปังของรูปลักษณ์ พี่นู๋แหม่มยังเผยอีกหนึ่งบทบาทใหม่ในชีวิต ในฐานะ “คุณแม่-คุณพ่อ” ที่รอคอยมานาน กับการเริ่มต้นเส้นทางครอบครัวในรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนชีวิตอย่างสิ้นเชิง อะไรที่เคยเป๊ะ อะไรที่เคยเนี้ยบ ถูกกดยกเลิกเพราะบทบาทของความเป็นแม่ พร้อมเรื่องราวอบอุ่นหัวใจที่แฟนๆ ต้องยิ้มตาม
ห้ามพลาดความสนุก เฮฮา และซาบซึ้งไปพร้อมกัน ในรายการ “ตีท้ายครัว” กับ 4 พิธีกร “พี่โอ๋-พี่อาร์ต-พี่ป๋อ-พี่วิลลี่” วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2568 เวลา 14.15 น. ทางช่อง 3 กด 33
