“ชมพู่” ตื้นตัน “เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” โผเข้ากอด

“ชมพู่ อารยา” สุดตื้นตันในพระเมตตา โมเมนต์กอดถวายกำลังพระทัย “เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เล่าพระองค์หญิงทรงตรัสถาม เมื่อไหร่จะเล่นละคร ชื่นชมและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ทรงมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลเรื่องแฟชั่นเหนือกาลเวลา นำผ้าไทยไปสื่อสารกับชาวโลก
เรียกว่าเป็นโมเมนต์อบอุ่นหัวใจ และแทนใจใครหลายคน สำหรับภาพที่สาว “ชมพู่ อารยา เอฮาร์เกต” ได้สวมกอด สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา หลังมีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระองค์หญิง ในงานแฟชั่นโชว์แบรนด์ SIRIVANNAVARI คอลเลกชัน Autumn-Winter 2025/2026 ล่าสุดวันนี้ (2 พ.ย.) ได้เจอชมพู่ ที่พาลูกสาว “น้องแอบิเกล” มาร่วมงาน Coway Run 2025 – Run For Change ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เจ้าตัวก็ได้เผยถึงโมเมนต์ตอนนั้นให้ฟัง ว่ารู้สึกตื้นตันในพระเมตตาของพระองค์หญิงมาก ไม่คิดว่าพระองค์จะทรงโผเข้ากอด
“คือมีโอกาสได้ไปเข้าเฝ้าที่หลังเวทีค่ะ มันก็หลากหลายความรู้สึกแหละค่ะ ชมว่าตรงนั้นมันคงไม่ต้องบรรยาย เราก็รู้สึกตื้นตันในพระเมตตาของท่านหญิงด้วย ตอนนั้นก็แค่บอกว่า congratulation กับโชว์กับงานค่ะ เพราะว่าคอลเลคชั่นก็สวยมากๆ แล้วก็ประสบความสำเร็จ คือชมพูดไม่เก่ง ราชาศัพท์เราก็กลัวพูดผิดพูดถูก ก็พูดน้อยๆ แต่ว่าข้างในมันก็หลายหลายความรู้สึก แล้วก็ไม่ได้คิดว่าท่านหญิงจะเมตตาขนาดนี้ค่ะ”
ความรู้สึกบรรยายไม่ได้ หลังพระองค์หญิงทรงโผเข้ากอด
“ใช่ค่ะ ก็ตามนั้นเลย ตามหน้าที่ออกเลย เอาจริงๆ ชมไม่ได้รู้ตัวนะ ว่าหน้าเราเป็นแบบนั้น พอมาเห็นรูปก็อุ๊ย จริงๆ มันเป็นช่วงเวลาแค่เสี้ยววินาทีจริงๆ เราก็คิดว่าเราเก็บทรงแล้ว (หัวเราะ)”
คนไทยประทับใจ เหมือนเป็นตัวแทนคนไทยในการกอดให้กำลังใจพระองค์หญิง ณ ช่วงเวลานี้
“ก็ไม่ได้ขนาดนั้น จริงๆ ก็จะบอกว่ายังไงดี แน่นอนล่ะ ชมว่าคนไทยก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กันในช่วงเวลาแบบนี้ แต่ส่วนหนึ่งมันก็เป็นความตื้นตันของเราด้วย ที่ท่านเมตตา”
เผยพระองค์หญิงทรงตรัสถาม ว่าเมื่อไหร่จะเล่นละคร
“ท่านก็แบบ… เมื่อไหร่จะเล่นละคร (หัวเราะ)”
ในความโศกเศร้าก็ยังมีความดีใจ ที่มีการนำรูปความเป็นแฟชั่นไอคอนของ “สมเด็จพระพันปีหลวง” มาแชร์ให้คนเจเนอเรชั่นหลังๆ ได้ชื่นชมพระบารมี
“ชมว่าช่วงหลังๆ ก่อนที่พระองค์จะเสด็จสวรรคต เราก็ไม่ค่อยได้เห็นภาพ แต่ก็รู้สึกดีใจที่ช่วงไม่กี่วันมานี้ มีการแชร์มา ทำให้ได้รำลึก รวมถึงบางคนที่อาจจะเป็นเจเนอเรชั้นหลังๆ ที่ไม่ได้โอกาสได้เห็น ก็ได้เห็น ได้ชื่นชมพระบารมี”
ยุคสมัยเปลี่ยน แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนคือความน่าภาคภูมิใจ กับเสน่ห์และวัฒนธรรมไทย ที่ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ทรงผลัดดันมาตลอด
“ชมว่าไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปยังไง แต่สิ่งหนึ่งที่มันน่าภาคภูมิใจ คือการที่เรามีราก มี culture คือชมไม่รู้จะพูดออกมายังไง แต่เรารู้สึกว่านี่คือสิ่งที่มันเป็นเสน่ห์ของประเทศเรา เวลาที่ต่างชาติมา คนอื่นมา เขาก็ได้เห็นว่าเรามี culture ที่สวยงาม มีรากที่น่าภาคภูมิใจ”
ชื่นชมในวิสัยทัศน์ของ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ทรงเป็นแฟชั่นไอคอนเหนือกาลเวลา
“แน่นอนค่ะ ต้องบอกว่าวิสัยทัศน์ของท่านเมื่อหลายๆ ปีที่แล้ว ก็เลือกที่จะใช้แฟชั่น ในการบอกกับทั่วโลก กับประเทศอื่น ว่าไทยแลนด์อยู่ตรงนี้ แล้วเราก็เก๋ คือจะเห็นได้ว่าฉลองพระองค์ที่เป็นสากล ชนกับฝรั่งก็ไม่แพ้ ถ้าเป็นสมัยนี้ก็ต้องพูดว่าไม่จมค่ะ แต่ว่าพอเป็นชุดไทย พระองค์ท่านก็ไม่ได้ละเลยที่จะอนุรักษ์ค่ะ คิดว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปที่พิพิธภัณฑ์ค่ะ(พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง)”
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ทรงนำแฟชั่นผ้าไทยไปสื่อสารกับชาวโลก ให้ได้รับรู้ความเป็นไทย
“สำหรับชมชมอินเรื่องนี้อยู่แล้ว ชีวิตที่ผ่านมาเราเชื่อว่าเสื้อผ้า หรือว่าการที่เราสื่อสารตัวเองผ่านการแต่งกาย มันสามารถเปิดประตูอะไรมากมายสำหรับชีวิตชม สำหรับชมชมพิสูจน์มาแล้ว มันเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้จริงๆ ค่ะ”