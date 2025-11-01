“ดิว อริสรา” ขอพูด ถูกโยงมือที่สาม “เป็ก-ธัญญ่า” ฟาดเลอะเทอะ ก่อนว่าใคร ไปใช้ชีวิตตัวเองให้ดี

หลังจากที่มีคนใกล้ชิด “ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล” ออกมาแฉว่าสาเหตุเลิก “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล” เป็นเพราะเป็กนอกใจ ทำโซเชียลแห่โยงว่าเป็น “ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์” ที่เป็กให้ความช่วยเหลือในหลายๆ เรื่อง
ล่าสุด เฟซบุ๊ก ดิว อริสรา ก็ขอฟาดคนคิดไม่ดี พร้อมลั่นก่อนว่าใคร ไปใช้ชีวิตตัวเองให้ดีเสียก่อน
“ปล. ไม่ได้โกรธหรือถือสาอะไรน๊า แต่ดิวอยากใช้โอกาสนี้แชร์ประสบการณ์ส่วนตัวในเรื่องมุมมองที่มีต่อคน สังคมรอบตัวเราว่า
จริงๆ แล้วชีวิตคนเราพอผ่านเหตุการณ์ร้ายๆ หนักๆ มามันก็ทำให้เราเห็นอะไร ทั้งบทเรียนที่สอนเรา สิ่งที่ต้องแก้ไขปรับปรุง และสิ่งที่มีค่าสำหรับชีวิตเรา ซึ่งบนเหตุการณ์ร้ายๆ ของดิว ในมุมดีๆ ดิวก็ได้เห็นว่าจริงๆ แล้ว ดิวก็ยังมีพี่ๆ หรือใครๆ ที่เป็นตัวจริงยังคงอยู่ในชีวิต หรือคนที่เขาให้โอกาส และยื่นมือมาช่วยเหลือมันก็ยังมีอยู่ คือโลกมันไม่ได้โหดร้าย และก็ยังมีมุมน่าอยู่ กว่าที่ใครๆ อาจจะมองเป็นแง่ลบไปหมด ดังนั้นการที่เราจะอยู่แบบมีความสุขและเป็นคนคิดบวกบ้าง มันจะดีต่อใจเราเองไม่ใช่อะไรเลย
.. จากประสบการณ์ของคนที่มีหลายคนที่เดินจากไป .. และยังมีหลายคนที่ยังอยู่ในชีวิต ..
ดังนั้นถึงคอมเมนต์ การละคร อย่าเอาความคิดที่คิดคิดถึงคนอื่นว่าเขาจะเป็นแบบนั้นแบบนี้ มาทำให้ความดีของคนดีๆ เขาต้องเลอะเทอะ แบบพวกคอมเมนต์ที่มีความคิดเลอะเทอะเลย🫶🏻
เรื่องบางเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเอง ยิ่งเป็นเรื่องของคนอื่น การไม่แสดงความคิดเห็น นั่งดู และใช้ชีวิตของเราไปทำชีวิตของเราให้ดี จริงๆ แล้วมันก็ดีต่อตัวเราเหมือนกันนะยูววว✌🏻”