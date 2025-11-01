“ดิว อริสรา” สวนเจ็บ ถูกโยง “ธัญญ่า-เป็ก” ลั่นไม่ตั้งสมมติฐานกับความสัมพันธ์คนอื่น ชีวิตมันจะอัดอั้น?

“ดิว อริสรา” แจงกับชาวเน็ตหลังถูกโยงเป็นสาเหตุทำให้ “ธัญญ่า-เป๊ก” ลดสถานะกัน สอนชาวเน็ตต้องไม่ตั้งสมมติฐานในเรื่องความสัมพันธ์ของคนอื่นจากการมองโลกในมุมมองของตัวเอง ถามเรื่องบางเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของเรา แค่เราเป็นคนนั่งรอดูเห็นบทสรุป ชีวิตมันจะอัดอั้นหรือไม่มีความสุข?
หลังจากถูกโยงเต็มโซเชียลถึงการลดสถานะกันระหว่าง “ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล” และ “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล” เหลือเพียงพ่อแม่ของลูก อาจจะเกี่ยวข้องกับ “ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์” งานนี้ ดิวไม่ปล่อยให้ข่าวลือลอยอยู่นาน ออกมาตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตยาวเหยียดถึงประเด็นนี้ว่า…
“ไม่มีโอกาสค่ะ พี่ๆ ทุกคนรวมทั้งพี่ธัญญ่าล้วนเป็นพี่ที่ดิวเคารพ และมีพระคุณกับดิวทั้งหมด พี่เป็กช่วย พี่ธัญญ่าให้กําลังใจ และพร้อมเป็นที่ปรึกษา ... เราต้องไม่ตั้งสมมติฐานในเรื่องความสัมพันธ์ของคนอื่นจากการมองโลกในมุมมองของเรานะคะ เพราะบนโลกใบนี้มันก็มีคนที่เขารักและหวังดีต่อกันโดยไม่หวังผลอะไรอยู่น้า
และสําหรับดิว ก็ไม่ใช่แค่พี่เป็ก ดิวก็มีพี่ไผ่ (ไผ่ วันพอยท์) ดิวก็มีพี่ๆ คนอื่นๆ อีกเยอะ ที่เขาช่วยซัปพอร์ต และเป็นกําลังใจให้ดิวเวลาเห็นน้องล้ม เอาตามตรงเรื่องบางเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของเรา ยิ่งมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาต่อให้เขาเป็นคนของสังคม การแค่เราเป็นคนนั่งรอดูเห็นบทสรุป ให้เขาออกมาพูดกันเองแล้วเราใช้ชีวิตของเราไป ชีวิตมันจะอัดอั้นหรือไม่มีความสุขหรอคะ?
การที่ทําตัวเป็นคนคาดเดาเก่ง หรือรู้ก่อน หรือฉันรู้จริง ฉันฉลาด รู้มาก หรือฉันเก่งจัง มันทำให้มีความสุขมากขึ้นเหรอคะ? ถ้าใช่ และดิวได้เป็นส่วนหนึ่งในสมมติฐานที่คุณสร้างขึ้น ยินดีที่ทําให้เป็นผู้รู้ (ที่ไม่จริง) นะคะ”